Интервью с организатором TEDxOdessa — Дмитрием Войтко

Мы поддерживаем инициативы TED в мире и тем более в Одессе. В конце февраля состоялось первое мероприятие TEDx в нашем городе, где в составе докладчиков был и ведущий специалист Netpeak — Артем Бородатюк. Его доклад вы можете посмотреть здесь. А сегодня у нас в гостях Дмитрий Войтко — организатор TEDxOdessa.

— Здравствуй, Дима! На какие конференции TED ты ездил?

Все началось в мае 2011, когда я узнал от друзей из Кишинева, что они организовывают у себя TEDx. От Одессы до Кишинева всего одна ночь автобусом, так что я очень быстро принял решение поехать на TEDxChisinau.

В субботу, 7 мая, когда большинство горожан гуляло по улицам с предпраздничным настроением, зал небольшого театра был переполнен — около 300 участников собрались, чтобы вдохновиться идеями, достойными распространения. Что интересно, большинство выступлений были на английском языке — среди спикеров было двое американцев, остальные выступающие — из Молдовы. Еще несколько выступлений были на русском языке. Одну идею из тех, что были высказаны на румынском, мне синхронно переводил рядом сидящий друг. Я был ошеломлен, когда узнал, что это мероприятие организовали всего 6 (!) ребят и сделали они это за 6 месяцев в свободное от своих основных работ время! Именно в тот момент я понял, что идея организовать TEDx в Одессе не мечта — это план! Одесса заслуживает такого интеллектуального праздника, ведь у нас много талантливых людей и замечательных идей. Уже после окончания программы выступлений, мы поехали на after-party, общаться со спикерами, участниками и организаторами. Это были удивительные знакомства и истории – я перезнакомился практически со всеми выступающими. Я уезжал домой в тот же вечер, и в безмолвном ночном автобусе не мог заснуть — в голове крутились идеи, яркие воспоминания, планы на будущее! 2 недели спустя, изучив регламенты TED, я подал заявку на лицензию — именно с этого начинается организация любого TEDx мероприятия.

Ну, а дальше моя TEDx-жизнь забурлила — 18 июня 2011 я участвовал в TEDxKyiv, 12 ноября помогал готовить спикеров на TEDxLviv, 25 ноября восхищенно смотрел и слушал TEDxAmsterdam и на следующий день на TEDxWorkshop'е вдохновленно дискутировал с организаторами со всей Европы… Ну, и еще было несколько мероприятий, которые я смотрел в виде живых трансляций.

— Назови тройку наиболее впечатливших докладов?

Первой яркой TED-вспышкой в моем сознании было выступление Джейми Оливера. Впечатливших выступлений — десятки, но из наиболее значимых для меня и о том, чем я занимаюсь, это, пожалуй, выступление Кена Робинсона. Он рассуждает о том, как школы подавляют творчество, призывает совершить революцию в обучении и демонстрирует чудесную анимированную версию от RSA о смене парадигмы обучения.

— Расскажи, с чего ты начал организацию первого мероприятия?

Итак, в мае я подал заявку на лицензию. В конце мая Радислав Гандапас дал принципиальное согласие выступить спикером, а в июне произошло знаменательное событие — ночное небо Черемушек (прим. ред. – спальный район в Одессе) приняло радостный возглас «Урррраааааа!». Я получил письмо от TED с кратким содержанием: TEDxOdessa — LICENSE APPROVED! Это что касается инициативы. А вот результат — это, конечно, командная работа. И как раз с поиска единомышленников все и началось — уже 28 июня состоялась первая встреча с теми одесситами, которым близки ценности TED.

— Сколько волонтеров было задействовано в организации TEDxOdessa?

С момента формирования первой группы заинтересованных в июне 2011 состав активистов периодически менялся (у всех есть работа, дальние поездки и т.д.). В среднем самый активный состав Core Group — 5-6 человек, поименно: Алена Сорокина, Алена Филь, Екатерина Бакова, Валерия Духопельникова, Александр Доброер и Андрей Федоренко. Пара человек влились в команду практически в финале подготовки февральского события — это Александр Ротаренко и Оксана Маслова.

Вместе мы смогли создать отличное мероприятие, вдохновившее более сотни участников и еще сотни тех, кто узнал о событии от друзей и через интернет. Отдельное спасибо видеооператорам (Андрею Поповиченко и Юлии Осиповой), фотографам (Артему Балашову и Юлии Подольской), а также множеству людей, содействовавших по другим вопросам (дизайн, озвучка, оформление). Для меня лично такой отклик знакомых и совершенно ранее не знакомых одесситов стал просто праздником. Насколько же наш город полон людей, которые готовы помочь! И ведь им по-настоящему хочется создавать что-то ценное на некоммерческой основе.

— Есть ли у вас какая-то поддержка от TED?

Выделю 3, на мой взгляд, важнейших составляющих. Колоссальной помощью я считаю разработанное и обновляемое TED руководство по организации TEDx-событий — от выбора места проведения и спикеров до рекомендаций по съемке и трансляции. Далее, TED организовал хорошую информационную инфраструктуру, благодаря которой TEDx-еры из разных стран и городов могут обмениваться опытом и разработками, таким образом помогая развивать сообщество в целом. И третье — дружелюбные сотрудники TED: любой организатор легко может обратиться за консультацией и оперативно получить рекомендации от тех, кто создает то самое ежегодное событие мирового масштаба, содействующее распространению достойных идей — конференцию TED.

— Существует ли какое-то подобие договора или контракта на счет того, что TEDxOdessa может проходить только под твоим руководством?

Человек, подавший заявку и получивший лицензию, становится лицензиатом (Licensee) , а также — главным ответственным и коммуникационным центром TEDx-команды для руководства TED. Как такового договора нет – все держится на добровольных началах, прозрачности, этическом кодексе, а также ряде обязательных процедур, таких как соблюдение правил гайдлайна и отчетности о событии (фото, видео, анкет обратной связи от участников и самих организаторов). Лично я не слышал о том, что кому-то вменяли санкции или лишали лицензии. При соблюдении обязательных процедур и надлежащего качества реализации мероприятия команда может подать заявку на продление лицензии для проведения следующего события. При этом лицензиатом может стать уже другой человек, а предыдущий, например, стать куратором, помогая в организации. Кроме того, существует еще несколько форматов TEDx-событий – TEDxUniversity, TEDxYouth, TEDxWomen, TEDx корпоративный (на предприятии или в компании). Описания можно прочесть на сайте TED.

— Это полностью некоммерческая деятельность или в дальнейшем вы планируете зарабатывать на таких мероприятиях?

Программа TEDx создана как некоммерческая, и такой и продолжает быть, о чем в обязательном порядке говорится как организаторами, так и в обязательном показе вступительного слова куратора TED Криса Андерсона. Более того, то, что проект некоммерческий, создает к нему другое отношение – он привлекает тех людей и компании, которым действительно важны развитие и позитивные изменения в локальном сообществе. Естественно, для проведения мероприятия необходимы организационные затраты – помещение, оформление, кейтеринг, хостинг и разработка сайта, полиграфия, съемка и т.д. Для покрытия этих расходов мы, как организаторы, можем привлекать спонсоров и партнеров, а также частично компенсировать их стоимостью входных билетов. Ситуация с партнерами: в Европе бренды TED и TEDx уже очень известны и уважаемы, поэтому для спонсоров поддержать такие инициативы – в большей степени честь (и баллы к своей репутации, известность среди наиболее прогрессивных граждан). В Украине TEDx движение пока набирает обороты. Для команды организаторов это значит вложение своих ресурсов, скажем, это наша инвестиция в позитивные изменения в любимой Одессе. Мы продолжаем искать партнеров – компании, которые готовы своим вкладом стимулировать распространение и воплощение достойных идей, направленных на развитие технологий, экологии, дизайна, образования – инвестировать в лучшее завтра для нас всех, для себя лично и для своих детей, в усиление бренда Одессы, в повышении его туристической и коммерческой привлекательности.

— 29 февраля состоялось первое мероприятие в рамках TEDxOdessa. Поделись впечатлениями? Все ли удалось, как было задумано?

Я очень доволен – и проделанной работой, и активным вовлечением людей, действительно достойными идеями, реакцией участников… Одна из целей, которой удалось достичь — выйти за пределы «привычной тусовки». Это значит, что мы сумели создать события и условия, интересные людям из разных сфер, а это именно то, что порождает новое взаимодействие, соединяя идеи участников во что-то новое. Еще один сумасшедший эффект – это был вечер «оживших аватаров» — десятки людей, знакомых лишь в Facebook, сблизились в реальном мире, увидели друг друга, пожали друг другу руки, посмотрели в глаза — такие контакты однозначно сильнее виртуальных, именно они — основа для совместных идей и проектов! Количество желающих попасть на мероприятие превысило возможности конференц-зала — это наша зона роста.

«Можно противостоять вторжению армии, но не идее, время которой пришло». © Виктор Гюго

Степень готовности аудитории к восприятию информации на английском языке и качественная поддержка с нашей стороны – также важное направление развития проекта. Конечно, у нас было и есть много задумок, которые пока не реализованы, как говорится «и Рим не сразу строился». Творческая атмосфера внутри команды настолько располагает к придумыванию различных «фишечек», конкурсов и активностей для участников, что креативный процесс приходится даже сдерживать, особенно по мере приближения к дате самого события, когда необходимо фокусироваться на воплощении их в реальность и соединении с базовыми элементами любой качественной конференции.

— Услышал ли ты что-то принципиально новое и вдохновляющее?

Да! Уже на этапе подбора спикеров, за подготовку которых я отвечал, мы уже отмечали новизну как критерий. Даже когда докладчики использовали известную информацию, новизна проявлялась в расстановке акцентов, возможности увидеть ситуации под новым углом.

«Новая идея появляется в результате сравнения двух вещей, которые еще не сравнивали». © Клод Адриан Гельвеций

— Можешь составить автопортрет среднестатистического участника TEDxOdessa?

Как показывает статистика Facebook, TEDx в Одессе удивительным образом в равной степени интересен и мужской, и женской аудитории — 50/50! Причем это соотношение проявляется стабильно — как в отчете на 16 февраля, так и на текущий момент. Больше всего активности проявляют любители новых идей в возрасте 25-34 лет. Причем, если в феврале девушки обгоняли парней примерно на 15%, то сейчас показатели выравнялись. Следующая возрастная категория — 19-24, тут девушки стабильно составляют большинство. В то же время статистика заполнения анкет обратной связи, которую мы собираем после каждого мероприятия, показывает, что мужчинам более свойственно делиться в письменной форме своими впечатлениями и предложениями по улучшению. Вот такое интересное соотношение. Среднестатистический участник(-ца) уже знаком(а) с TED, оценивает как мероприятие в целом, так и выступления спикеров и ведущей на 4 с жирным плюсом, считает, что вечерний 3х-часовый формат по длительности – в самый раз.

— Знаем, что многие не стали заполнять длинную анкету и потому пропустили мероприятие. Упрощать не планируете?

Мы видим своей задачей не просто проведение интеллектуального шоу, а в гораздо большей степени– создание условий для рождения новых идей и превращения их в действия (как минимум на личном уровне). Поэтому отсев тех, кто не готов даже заполнить анкету, считаем вполне приемлемым — тем сильнее аудитория пришедших, тем продуктивнее их взаимодействие!

— Какие планы на ивент TEDx, который планируется летом в Одессе?

23 июня состоится полнодневная конференция TEDxOdessa — это 10+ живых выступлений, соединенных вместе с яркими видео TED TALKS. Спикерами выступят Радислав Гандапас, Фрэнк Пьюселик и Игорь Манн. Радислав Гандапас, наш земляк, ведущий и спикер конференций в России – TEDxVorobyovyGory. Фрэнк Пьюселик, один из разработчиков НЛП и тренер мирового класса, вот уже более 10 лет назад выбрал своим основным местом жительства Одессу. Известный на территории СНГ и за его пределами маркетер Игорь Манн — родом из Одессы. Пока раскрываем только эти имена – всему свое время! Ждите идей – про Одессу, «за Одессу», для Одессы — идей с одесским колоритом! Кстати, билеты уже в продаже! Некоторые участники еще в феврале купили себе «билет в лето». Кроме одесситов, мы ждем гостей, как из других городов Украины, так и из ближнего зарубежья – Молдовы, России...

— Расскажи про TEDxSummit в Дохе, на котором ты побывал?

Можно ли кратко описать потрясающее событие, собравшее более 700 организаторов TEDx из более чем 90 стран? 20 TED выступлений, 5 идей-номинаций на TED приз City 2.0, вдохновляющие обсуждения с высоты 61 этажа с видом на всю столицу Катара, конференция в пустыне, десятки воркшопов и вспышки увлеченных обсуждений, сотни новых идей, достойных распространения и воплощения! Собравшись все вместе, мы впервые смогли в полной мере увидеть и ощутить, каких эффектов может достичь сила идей и наша сила сообщества людей TEDx – The Power of X.

Почему именно этот потрясающий ролик символизирует силу идей? Потому что он снят полностью без компьютерной графики – лишь гениальная идея, соединившая такие направления как архитектура, танец, математика, и магия – магия человеческой страсти выразить себя и сделать это без подделок – полностью естественно! Об этом рассказали сами авторы – смотрите секрет создания человеческого калейдоскопа тут.

— Поделись парочкой планов по «захвату Вселенной» — я имею в виду идеи, которые ты хочешь реализовать с прицелом на большую аудиторию?

Я верю в то, что путь к звездам — навстречу Вселенной — начинается с каждого из нас и становится возможным благодаря объединению усилий, пробуждающему в каждом еще больше сил, эффектом чего и является синергия, когда мы начинаем вместе создавать новые идеи и вместе воплощать их в реальность. И наш большой вызов — быть максимально полезными и максимально эффективными в создании сильного резонанса — в сердцах и умах участников, чтобы они захотели понести его дальше — в круг своих семей, своих друзей, своих коллег, поддерживая Идеи, Достойные Распространения, и преобразуя их в родные им идеи, дающие им энергию для воплощения в своей жизни.

И напоследок предлагаем ощутить силу идей в формате TEDx Salon — посмотреть записи выступлений и обсудить их с единомышленниками — вкусить The power of X — ищите анонсы на нашем сайте.