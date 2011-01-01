Маркетинг

Интервью с организатором TEDxOdessa — Дмитрием Войтко
Катерина Коламбет
13140 1 0
Сложность: норм норм
27

Мы поддерживаем инициативы TED в мире и тем более в Одессе. В конце февраля состоялось первое мероприятие TEDx в нашем городе, где в составе докладчиков был и ведущий специалист Netpeak — Артем Бородатюк. Его доклад вы можете посмотреть здесь. А сегодня у нас в гостях Дмитрий Войтко — организатор TEDxOdessa.

— Здравствуй, Дима! На какие конференции TED ты ездил?

Все началось в мае 2011, когда я узнал от друзей из Кишинева, что они организовывают у себя TEDx. От Одессы до Кишинева всего одна ночь автобусом, так что я очень быстро принял решение поехать на TEDxChisinau.

В субботу, 7 мая, когда большинство горожан гуляло по улицам с предпраздничным настроением, зал небольшого театра был переполнен — около 300 участников собрались, чтобы вдохновиться идеями, достойными распространения. Что интересно, большинство выступлений были на английском языке — среди спикеров было двое американцев, остальные выступающие — из Молдовы. Еще несколько выступлений были на русском языке. Одну идею из тех, что были высказаны на румынском, мне синхронно переводил рядом сидящий друг. Я был ошеломлен, когда узнал, что это мероприятие организовали всего 6 (!) ребят и сделали они это за 6 месяцев в свободное от своих основных работ время! Именно в тот момент я понял, что идея организовать TEDx в Одессе не мечта — это план! Одесса заслуживает такого интеллектуального праздника, ведь у нас много талантливых людей и замечательных идей. Уже после окончания программы выступлений, мы поехали на after-party, общаться со спикерами, участниками и организаторами. Это были удивительные знакомства и истории – я перезнакомился практически со всеми выступающими. Я уезжал домой в тот же вечер, и в безмолвном ночном автобусе не мог заснуть — в голове крутились идеи, яркие воспоминания, планы на будущее! 2 недели спустя, изучив регламенты TED, я подал заявку на лицензию — именно с этого начинается организация любого TEDx мероприятия.

Ну, а дальше моя TEDx-жизнь забурлила — 18 июня 2011 я участвовал в TEDxKyiv, 12 ноября помогал готовить спикеров на TEDxLviv, 25 ноября восхищенно смотрел и слушал TEDxAmsterdam и на следующий день на TEDxWorkshop'е вдохновленно дискутировал с организаторами со всей Европы… Ну, и еще было несколько мероприятий, которые я смотрел в виде живых трансляций.

— Назови тройку наиболее впечатливших докладов?

Первой яркой TED-вспышкой в моем сознании было выступление Джейми Оливера. Впечатливших выступлений — десятки, но из наиболее значимых для меня и о том, чем я занимаюсь, это, пожалуй, выступление Кена Робинсона. Он рассуждает о том, как школы подавляют творчество, призывает совершить революцию в обучении и демонстрирует чудесную анимированную версию от RSA о смене парадигмы обучения.

— Расскажи, с чего ты начал организацию первого мероприятия?

Итак, в мае я подал заявку на лицензию. В конце мая Радислав Гандапас дал принципиальное согласие выступить спикером, а в июне произошло знаменательное событие — ночное небо Черемушек (прим. ред. – спальный район в Одессе) приняло радостный возглас «Урррраааааа!». Я получил письмо от TED с кратким содержанием: TEDxOdessa — LICENSE APPROVED! Это что касается инициативы. А вот результат — это, конечно, командная работа. И как раз с поиска единомышленников все и началось — уже 28 июня состоялась первая встреча с теми одесситами, которым близки ценности TED.

— Сколько волонтеров было задействовано в организации TEDxOdessa?

С момента формирования первой группы заинтересованных в июне 2011 состав активистов периодически менялся (у всех есть работа, дальние поездки и т.д.). В среднем самый активный состав Core Group — 5-6 человек, поименно: Алена Сорокина, Алена Филь, Екатерина Бакова, Валерия Духопельникова, Александр Доброер и Андрей Федоренко. Пара человек влились в команду практически в финале подготовки февральского события — это Александр Ротаренко и Оксана Маслова.

Вместе мы смогли создать отличное мероприятие, вдохновившее более сотни участников и еще сотни тех, кто узнал о событии от друзей и через интернет. Отдельное спасибо видеооператорам (Андрею Поповиченко и Юлии Осиповой), фотографам (Артему Балашову и Юлии Подольской), а также множеству людей, содействовавших по другим вопросам (дизайн, озвучка, оформление). Для меня лично такой отклик знакомых и совершенно ранее не знакомых одесситов стал просто праздником. Насколько же наш город полон людей, которые готовы помочь! И ведь им по-настоящему хочется создавать что-то ценное на некоммерческой основе.

— Есть ли у вас какая-то поддержка от TED?

Выделю 3, на мой взгляд, важнейших составляющих. Колоссальной помощью я считаю разработанное и обновляемое TED руководство по организации TEDx-событий — от выбора места проведения и спикеров до рекомендаций по съемке и трансляции. Далее, TED организовал хорошую информационную инфраструктуру, благодаря которой TEDx-еры из разных стран и городов могут обмениваться опытом и разработками, таким образом помогая развивать сообщество в целом. И третье — дружелюбные сотрудники TED: любой организатор легко может обратиться за консультацией и оперативно получить рекомендации от тех, кто создает то самое ежегодное событие мирового масштаба, содействующее распространению достойных идей — конференцию TED.

— Существует ли какое-то подобие договора или контракта на счет того, что TEDxOdessa может проходить только под твоим руководством?

Человек, подавший заявку и получивший лицензию, становится лицензиатом (Licensee) , а также — главным ответственным и коммуникационным центром TEDx-команды для руководства TED. Как такового договора нет – все держится на добровольных началах, прозрачности, этическом кодексе, а также ряде обязательных процедур, таких как соблюдение правил гайдлайна и отчетности о событии (фото, видео, анкет обратной связи от участников и самих организаторов). Лично я не слышал о том, что кому-то вменяли санкции или лишали лицензии. При соблюдении обязательных процедур и надлежащего качества реализации мероприятия команда может подать заявку на продление лицензии для проведения следующего события. При этом лицензиатом может стать уже другой человек, а предыдущий, например, стать куратором, помогая в организации. Кроме того, существует еще несколько форматов TEDx-событий – TEDxUniversity, TEDxYouth, TEDxWomen, TEDx корпоративный (на предприятии или в компании). Описания можно прочесть на сайте TED.

— Это полностью некоммерческая деятельность или в дальнейшем вы планируете зарабатывать на таких мероприятиях?

Программа TEDx создана как некоммерческая, и такой и продолжает быть, о чем в обязательном порядке говорится как организаторами, так и в обязательном показе вступительного слова куратора TED Криса Андерсона. Более того, то, что проект некоммерческий, создает к нему другое отношение – он привлекает тех людей и компании, которым действительно важны развитие и позитивные изменения в локальном сообществе. Естественно, для проведения мероприятия необходимы организационные затраты – помещение, оформление, кейтеринг, хостинг и разработка сайта, полиграфия, съемка и т.д. Для покрытия этих расходов мы, как организаторы, можем привлекать спонсоров и партнеров, а также частично компенсировать их стоимостью входных билетов. Ситуация с партнерами: в Европе бренды TED и TEDx уже очень известны и уважаемы, поэтому для спонсоров поддержать такие инициативы – в большей степени честь (и баллы к своей репутации, известность среди наиболее прогрессивных граждан). В Украине TEDx движение пока набирает обороты. Для команды организаторов это значит вложение своих ресурсов, скажем, это наша инвестиция в позитивные изменения в любимой Одессе. Мы продолжаем искать партнеров – компании, которые готовы своим вкладом стимулировать распространение и воплощение достойных идей, направленных на развитие технологий, экологии, дизайна, образования – инвестировать в лучшее завтра для нас всех, для себя лично и для своих детей, в усиление бренда Одессы, в повышении его туристической и коммерческой привлекательности.

— 29 февраля состоялось первое мероприятие в рамках TEDxOdessa. Поделись впечатлениями? Все ли удалось, как было задумано?

Я очень доволен – и проделанной работой, и активным вовлечением людей, действительно достойными идеями, реакцией участников… Одна из целей, которой удалось достичь — выйти за пределы «привычной тусовки». Это значит, что мы сумели создать события и условия, интересные людям из разных сфер, а это именно то, что порождает новое взаимодействие, соединяя идеи участников во что-то новое. Еще один сумасшедший эффект – это был вечер «оживших аватаров» — десятки людей, знакомых лишь в Facebook, сблизились в реальном мире, увидели друг друга, пожали друг другу руки, посмотрели в глаза — такие контакты однозначно сильнее виртуальных, именно они — основа для совместных идей и проектов! Количество желающих попасть на мероприятие превысило возможности конференц-зала — это наша зона роста.

«Можно противостоять вторжению армии, но не идее, время которой пришло». © Виктор Гюго

Степень готовности аудитории к восприятию информации на английском языке и качественная поддержка с нашей стороны – также важное направление развития проекта. Конечно, у нас было и есть много задумок, которые пока не реализованы, как говорится «и Рим не сразу строился». Творческая атмосфера внутри команды настолько располагает к придумыванию различных «фишечек», конкурсов и активностей для участников, что креативный процесс приходится даже сдерживать, особенно по мере приближения к дате самого события, когда необходимо фокусироваться на воплощении их в реальность и соединении с базовыми элементами любой качественной конференции.

— Услышал ли ты что-то принципиально новое и вдохновляющее?

Да! Уже на этапе подбора спикеров, за подготовку которых я отвечал, мы уже отмечали новизну как критерий. Даже когда докладчики использовали известную информацию, новизна проявлялась в расстановке акцентов, возможности увидеть ситуации под новым углом.

«Новая идея появляется в результате сравнения двух вещей, которые еще не сравнивали». © Клод Адриан Гельвеций
— Можешь составить автопортрет среднестатистического участника TEDxOdessa?

Как показывает статистика Facebook, TEDx в Одессе удивительным образом в равной степени интересен и мужской, и женской аудитории — 50/50! Причем это соотношение проявляется стабильно — как в отчете на 16 февраля, так и на текущий момент. Больше всего активности проявляют любители новых идей в возрасте 25-34 лет. Причем, если в феврале девушки обгоняли парней примерно на 15%, то сейчас показатели выравнялись. Следующая возрастная категория — 19-24, тут девушки стабильно составляют большинство. В то же время статистика заполнения анкет обратной связи, которую мы собираем после каждого мероприятия, показывает, что мужчинам более свойственно делиться в письменной форме своими впечатлениями и предложениями по улучшению. Вот такое интересное соотношение. Среднестатистический участник(-ца) уже знаком(а) с TED, оценивает как мероприятие в целом, так и выступления спикеров и ведущей на 4 с жирным плюсом, считает, что вечерний 3х-часовый формат по длительности – в самый раз.

— Знаем, что многие не стали заполнять длинную анкету и потому пропустили мероприятие. Упрощать не планируете?

Мы видим своей задачей не просто проведение интеллектуального шоу, а в гораздо большей степени– создание условий для рождения новых идей и превращения их в действия (как минимум на личном уровне). Поэтому отсев тех, кто не готов даже заполнить анкету, считаем вполне приемлемым — тем сильнее аудитория пришедших, тем продуктивнее их взаимодействие!

— Какие планы на ивент TEDx, который планируется летом в Одессе?

23 июня состоится полнодневная конференция TEDxOdessa — это 10+ живых выступлений, соединенных вместе с яркими видео TED TALKS. Спикерами выступят Радислав Гандапас, Фрэнк Пьюселик и Игорь Манн. Радислав Гандапас, наш земляк, ведущий и спикер конференций в России – TEDxVorobyovyGory. Фрэнк Пьюселик, один из разработчиков НЛП и тренер мирового класса, вот уже более 10 лет назад выбрал своим основным местом жительства Одессу. Известный на территории СНГ и за его пределами маркетер Игорь Манн — родом из Одессы. Пока раскрываем только эти имена – всему свое время! Ждите идей – про Одессу, «за Одессу», для Одессы — идей с одесским колоритом! Кстати, билеты уже в продаже! Некоторые участники еще в феврале купили себе «билет в лето». Кроме одесситов, мы ждем гостей, как из других городов Украины, так и из ближнего зарубежья – Молдовы, России...

— Расскажи про TEDxSummit в Дохе, на котором ты побывал?

Можно ли кратко описать потрясающее событие, собравшее более 700 организаторов TEDx из более чем 90 стран? 20 TED выступлений, 5 идей-номинаций на TED приз City 2.0, вдохновляющие обсуждения с высоты 61 этажа с видом на всю столицу Катара, конференция в пустыне, десятки воркшопов и вспышки увлеченных обсуждений, сотни новых идей, достойных распространения и воплощения! Собравшись все вместе, мы впервые смогли в полной мере увидеть и ощутить, каких эффектов может достичь сила идей и наша сила сообщества людей TEDx – The Power of X.

Почему именно этот потрясающий ролик символизирует силу идей? Потому что он снят полностью без компьютерной графики – лишь гениальная идея, соединившая такие направления как архитектура, танец, математика, и магия – магия человеческой страсти выразить себя и сделать это без подделок – полностью естественно! Об этом рассказали сами авторы – смотрите секрет создания человеческого калейдоскопа тут.

— Поделись парочкой планов по «захвату Вселенной» — я имею в виду идеи, которые ты хочешь реализовать с прицелом на большую аудиторию?

Я верю в то, что путь к звездам — навстречу Вселенной — начинается с каждого из нас и становится возможным благодаря объединению усилий, пробуждающему в каждом еще больше сил, эффектом чего и является синергия, когда мы начинаем вместе создавать новые идеи и вместе воплощать их в реальность. И наш большой вызов — быть максимально полезными и максимально эффективными в создании сильного резонанса — в сердцах и умах участников, чтобы они захотели понести его дальше — в круг своих семей, своих друзей, своих коллег, поддерживая Идеи, Достойные Распространения, и преобразуя их в родные им идеи, дающие им энергию для воплощения в своей жизни.

И напоследок предлагаем ощутить силу идей в формате TEDx Salon — посмотреть записи выступлений и обсудить их с единомышленниками — вкусить The power of X — ищите анонсы на нашем сайте.

1
1
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

Другие статьи автора

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Принять