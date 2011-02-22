Аналитика

Инструменты для веб-аналитики
Катерина Коламбет
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Анализ данных по трафику позволяет отследить эффективность маркетинговых мероприятий - поискового продвижения, раскрутки в социальных сетях, баннеров, "постовых" и т.д. Все знают систему веб-аналитики Google Analytics (для тех, кто не знает - наш первый выпуск SEO-среды), но есть и другие мощные и полезные инструменты, которые мы вкратце сегодня и рассмотрим.

1. Piwik

Piwik - система веб-аналитики с открытым кодом - альтернатива Google Analytics. Вам нужно скачать программу Piwik и установить её на свой веб-сервер, чтобы получать обновляемую в реальном времени информацию о посетителях сайтах. Вы можете узнать какими поисковыми системами пользуется целевая аудитория, какие ключевые слова "привели" на ваш сайт, какие из страниц сайта пользуются наибольшей популярностью и многое другое.

Собственно, главный плюс Piwik в том, что статистика хранится на вашем локальном сервере.

2. FireStats

FireStats - еще один бесплатный и функциональный инструмент для аналитики веб-трафика. Кроме стандартных опций имеет функционал для аналитики блогов на движке WordPress. FireStats поддерживает практически все распространенные веб-платформы, в том числе Joomla, Drupal, MediWik и Greagarius.

3. Clicky

последние версии Clicky

Изначально этот инструмент разрабатывался для аналитики небольших сайтов, но последние версии Clicky можно использовать и для аналитики сайтов с аудиторией свыше 500 тысяч посетителей.

Как пишут сами разработчики, Google Analytics делает почти всё, только разве что мусор не выносит. Но не все ведь используют доступные функции в полном объёме! Clicky попроще, но тоже эффективный сервис.

Вот тут видно плюсы и минусы разных сервисов для веб-аналитики:

плюсы и минусы разных сервисов для веб-аналитики

4. StatCounter

StatCounter - очень функциональный сервис: показывает в реальном времени разнообразную статистику по трафику и ресурсу (сайту, блогу) в целом. Нужно вставить код StatCounter на сайт и тогда невидимый счетчик будет сохранять всевозможную информацию о посетителях сайта. Статистика включает в себя анализ используемых посетителями сайта ключевых слов, информацию о страницах и отчеты (ежедневные, еженедельные, ежемесячные, ежегодные и т.д.).

5. Woopra

Этот сервис кроме трафика анализирует тренды. Удобный интерфейс и богатый функционал позволяют использовать Woopra для анализа нескольких сайтов и блогов. Благодаря дополнительному функционалу, веб-мастеры могут использовать Woopra для общения с посетителями сайта (что-то вроде чата). Конечно, это не все альтернативы Google Analytics, в следующем выпуске мы расскажем еще как минимум о пяти бесплатных и полезных сервисах для веб-аналитики.

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работа в Google Analytics
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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