Заставьте алгоритм Facebook работать на вас, а не против вас

Администраторы страниц брендов в Facebook давно заметили, что значительно понизился органический охват постов. Это, понятное дело, сделано для того, чтобы мотивировать нас продвигать посты. Но что можно сделать кроме того, что заплатить за охват? Чад Уиттман написал отличную статью на блог Moz с результатами одного небольшого исследования и конкретными советами, как быть дальше - делюсь вольным переводом. Краткая предыстория: при помощи сервиса EdgeRank Checker он с коллегами анализирует статистику тысяч страниц в Facebook.

SMM-специалисты обычно руководствуются двумя метриками: охватом и вовлечением пользователей в активности бренда. И то, и другое есть в статистике Facebook.

Есть 3 вида охвата:

Органический - пользователи, которые видели пост + те, кто делали шейры.

Оплаченный - люди, которые видели пост, потому что система им «подсунула» ваш продвигаемый пост.

Общий - органический + оплаченный.

2-го декабря Facebook в рамках борьбы с вездесущими мемами объявил, что будет «проверять» также и публикуемые ссылки в постах. Примерно с того времени и было замечено проседание в охвате. Такое уже было в прошлом (они наблюдают за этой метрикой в течение 3-х лет и отмечают тенденцию к понижению). Причина этому - конкуренция страниц в ленте пользователя. Facebook работает над тем, чтобы показывать пользователям только качественный релевантный их интересам контент.

Посмотрим на цифры

В графике ниже первый столбец соответствует данным сентября 2012-го года. Дальше мы видим среднестатистический охват в сентябре 2013-го и то, как с каждым месяцем он сокращался (с 12,6% до 7,7%).

Отдельно можно посмотреть кривую 28-ми дней после 2-го декабря:

Как это повлияло на вовлечение пользователей?

В некоторых случаях процент вовлеченных в активности бренда пользователей даже повысился (это показатель улучшенной ленты новостей - значит, пользователи видят действительно то, что их должно заинтересовать). Наш опыт это подтверждает: органический охват сократился, но вовлечение фанов в активности компании повысилось.

Как работают разные типы контента?

Статусы (текстовые посты) по-прежнему лучше работают, чем видео, фотографии и посты с ссылками, если говорить в контексте органического охвата.

Чадд анализировал отдельно взятые случаи, которые выбивались из массы - были также примеры, когда органический охват повышался. Итак, что он выяснил? Страницы, охват которых сильно сократился, были полны статусов а-ля «любишь лето? лайкни это», «этот неловкий момент, когда... продолжите фразу?!» и прочими типа-вовлекающими-SMM-фишками. На страницах же с высоким процентом охвата было много фотографий и мало постов-провокаций (назовем так посты с малозначащими вопросами к аудитории).

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Как повысить органический охват