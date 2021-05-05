Аналитика

10 шагов к статистике на блюдечке. Инструкция по настройке «Подсказок» в Google Analytics 4
Дмитрий Конарев
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Маркетологам ежедневно приходится проверять статистику сайтов. Если направлений бизнеса несколько и под каждый в Google Analytics создан отдельный аккаунт, анализ данных превращается в обременительную рутину. В результате вы не успеваете реагировать на изменения в рекламных кампаниях и принимать важные решения. Хотите упростить себе жизнь и научить искусственный интеллект контролировать трафик на сайте? Тогда эта статья для вас.

Мы расскажем, как в Google Analytics 4 (Google Аналитика 4 или GA4) настроить «Подсказки» и оповещения об изменениях в статистике.

Функции инструмента «Подсказки»

В инструменте отображается два варианта статистики:

  1. «Автоматическая статистика» — генерирует автоматические подсказки с помощью машинного обучения. 
    Автоматические подсказки как это работает
  2. «Специальная статистика» — настраивается по предложенным шаблонам или создается пользователем вручную.

специальная статистика

«Специальная статистика» помогает персонализировать данные. В GA4 можно настроить до 50 персонализированных «Подсказок».

Важно. Чтобы создавать, изменять или делиться созданными подсказками, нужен доступ к «Совместному использованию» либо «Редактированию». Получите его перед настройкой «Подсказок».

Как настроить «Подсказки» в Google Analytics 4

Шаг 1. Войдите в аккаунт GA4. Нажмите на вкладку «Главная» в меню отчетов. Если в аккаунте есть данные, «Автоматическая статистика» будет доступна на главном экране в карточке «Подсказки» по умолчанию.

подсказки по умолчанию

Если данных в аналитике нет, «Подсказки» можно настроить вручную. Для этого нажмите кнопку «Создать» в карточке «Подсказки» или воспользуйтесь иконкой инструмента в правом верхнем углу экрана.

иконка инструмента

Шаг 2. Нажмите на «Смотреть всю статистику».

кнопка смотреть всю статистику

В открывшемся окне с карточками подсказок нажмите «Создать»:

создать автоматическую статистику

Шаг 3. Теперь вы можете создать «Специальную статистику» из предложенных шаблонов либо задать свои правила:

шаблоны или свои правила

Выделите нужные вам шаблоны в первом окне и нажмите «Создать выбранные оповещения».

создать выбранные оповещения

На основе предложенных шаблонов можно создать и собственное правило. Для этого выберите нужный шаблон и нажмите «Проверить и создать» в его строке.

проверить и создать правило

Затем откроется окно, как для настройки специального (пользовательского) правила. Предустановленные условия в нем можно откорректировать под свои нужды. Ниже расскажем, как.

Для создания уникального правила, нажмите «Создать» в окне «Создать вручную».

создать в окне

В открывшемся окне будем задавать параметры для «Специальной статистики».

Шаг 4. Первый из параметров — «Периодичность оценки». Это частота, с которой система будет проверять условия.

частота оценки

Предлагается четыре варианта периодичности оценки:

  • в час (только для сайтов);
  • ежедневно;
  • еженедельно;
  • ежемесячно.

Выберите необходимую периодичность, например «Ежедневно»:

выбор периодичности

Шаг 5. Теперь выберите «Сегмент» пользователей. Это могут быть «Все пользователи», как указано по умолчанию.

сегмент все пользователи

Или же — сегментированная аудитория: по демографическим параметрам, устройствам и источникам трафика.

Чтобы сегментировать аудиторию, нажмите кнопку «Изменение» и выберите необходимые «Параметры».

параметры сегментации

В один пользовательский сегмент можно добавить до пяти условий. Добавляйте их с помощью кнопки «Добавить условие».

добавление условий

Когда все условия добавлены, нажмите «Apply».

когда все условия добавлены

Шаг 6. Третий параметр для «Специальной статистики» — «Показатель». Откройте выпадающее меню в окне «По показателям»:

выпадающее меню по показателям

И выберите из обширного списка нужный показатель:

выбрать из списка показатель

В нашем примере это будет показатель «Транзакции».

Шаг 7. Следующий параметр — «Условие». Его тоже выберите из выпадающего списка.

условие из списка

Чтобы вы сделали правильный выбор, давайте рассмотрим значение каждого из предложенных вариантов.

С отклонением — подсказка сработает при резком изменении значения выбранного показателя (в меньшую или большую сторону). GA4 автоматически определяет, когда такие изменения происходят. Поэтому дополнительные условия задавать не нужно:

условие с отклонением

Меньше или равно — подсказка сработает, когда показатель будет меньше или равен заданному вами значению. Выбор этого условия откроет дополнительное поле. В нем укажите свое числовое значение.

Например, подсказка будет срабатывать, когда количество «Транзакций» меньше или равно 15.

ценность меньше или равно

Больше или равно — подсказка сработает, когда показатель будет больше или равен заданному вами значению. Выбор этого условия откроет дополнительное поле. В нем укажите свое числовое значение.

Например, подсказка будет срабатывать, когда количество «Транзакций» больше или равно 15.

ценность больше или равно

Повышение в % больше чем подсказка сработает, когда будут выполнены два условия: увеличение «Ценности» в процентах за определенный «Период для сравнения». Первый показатель прописываете вручную, второй выбираете из выпадающего списка.

Например, подсказка сработает, когда количество «Транзакций» вырастет больше, чем на 30% по сравнению с «Тем же днем на прошлой неделе».

два условия подсказки

Снижение в % больше чем подсказка сработает, когда произойдет снижение «Ценности» в процентах за определенный «Период для сравнения». Первый показатель прописываете вручную, второй выбираете из выпадающего списка.

Например, подсказка будет срабатывать, когда количество «Транзакций» снизится более чем на 30% по сравнению с «Тем же днем на прошлой неделе».

снижение ценности в процентах

Изменение в % больше чем подсказка сработает, когда произойдет изменение «Ценности» в процентах за определенный «Период для сравнения». Первый показатель прописываете вручную, второй выбираете из выпадающего списка.

Например, подсказка сработает, когда колебания количества «Транзакций» превысит 30% по сравнению с «Тем же днем на прошлой неделе».

изменение в процентах больше

Шаг 8. Задайте подсказке название. Оно должно быть простым и емким. Когда сработает подсказка, вам нужно будет быстро принимать решение. Поэтому советуем в названии указать заданные правила и условия подсказки. Например:

название подсказки

Шаг 9. После того, как все параметры и условия заданы, нажмите «Создать» в правом верхнем углу окна «Создание специальной статистики».

создать специальную статистику

Специальная подсказка для отслеживания изменений в Google Analytics 4 создана. По аналогии создавайте другие, нужные вам, подсказки.

Шаг 10. Настройте отправку уведомлений на электронную почту. По умолчанию созданные и автоматические подсказки видны всем пользователям аккаунта. Но можно настроить получение персональных уведомлений по каждой подсказке на почту.

Для этого в окне «Подсказки» откройте «Смотреть всю статистику».

смотреть всю статистику в подсказках

Затем нажмите кнопку «Управление».

кнопка управление

Выберите строку с нужной подсказкой и нажмите иконку с тремя точками. В открывшемся меню выберите «Изменить».

меню три точки изменить

Затем прокрутите страницу до конца и в разделе «Как управлять оповещениями» введите через запятую адреса электронной почты (1). Нажмите «Сохранить» (2):

сохранить 1 и 2

Теперь настройка «Подсказок» завершена. Оповещения об интересующих изменениях в поведении пользователей на сайте будут приходить вам на почту.

Запомнить

«Подсказки» — это инструмент в Google Analytics 4, который упрощает обработку аналитических данных. Он в реальном времени информирует об изменениях трафика на сайте.

«Подсказки» формируются в два вида данных:

  1. «Автоматическую статистика» — доступную по умолчанию.
  2. «Специальную статистику» — создаваемую вручную по нужным параметрам.

Чтобы вовремя реагировать на изменения в поведении пользователей сайта, настройте отправку уведомлений на имейлы нужных сотрудников.

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Дмитрий Конарев

Попал в Netpeak, чтобы покорять новые вершины и работать на результат. В компании с 2020 года.

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