«Неочевидные и практически применимые фишки» — уникальный формат круглых столов на конференциях Netpeak. В конце каждого потока спикеры предлагают небанальные способы продвижения, а зал голосует за лучший вариант.

Фишки предыдущих конференций:

В 2019 году фишками делились: Константин Найчуков (eLama), Дмитрий Тумайкин (Ozon.travel), Дмитрий Тонких (ЛУН), Павел Левчук (Data Expert), Николай Скоропадский (Penguin-team), Александр Добровольский (Tonti Laguna), Кирилл Винокуров (Busfor) и Алекс Айчеу (Netpeak).

Добавьте в поисковые кампании в наблюдения все аудитории, которые придут в голову. Использование наблюдений не меняет охват кампании, но благодаря наблюдениям можно отслеживать эффективность ваших аудиторий. Те, которые эффективно отработали, используйте как таргетинг в КМС.

Все уже давно используют эту стратегию назначения ставок, но мало кто знает, как из нее выжать максимум. Например, перестраховаться с помощью пределов ставок (подробнее читайте в Справке Google).

Хитрость в том, что Google Ads спрятал эту настройку во вкладку «Пакетные стратегии назначения ставок».

Цветовая гамма. В адаптивных объявлениях КМС можно задать цветовую гамму. Также можно запретить её менять. Это поможет сделать баннеры максимально релевантными сайту, что, скорее всего, повысит вовлеченность.

Формат объявлений. Вы можете тестировать разные форматы либо самые эффективные.

Создайте пользовательскую аудиторию для вовлеченности на основе людей, посмотревших ваше видео на Facebook. Для этого запустите видеорекламу на широкий таргетинг.

Следующий шаг — соберите аудиторию на основе просмотревших видео пользователей с высокой вовлеченностью (более 75% видео). Затем создайте look a like этой аудитории. Используйте эти аудитории для дальнейших кампаний.

Для запуска Smart Shopping существует ограничение количества кампаний. Невозможно создать умную кампанию , пока в аккаунте одной из стандартных кампаний не будет минимум 20 конверсий за последние 45 дней.

Если для запуска Smart Shopping не хватает фактических покупок, можно настроить Smart Shopping на предыдущий шаг воронки — например, на добавление товара в корзину. Это даст вам недостающие конверсии, но не их качество.

Для повышения CTR в Gmail Sponsored Promotions кампаниях можно использовать кастом-email. Графически это будет похоже на настоящее письмо, а не на рекламу. Шаблон письма создается в почтовых сервисах.

Используйте скриншот формы, чтобы повысить СTR объявления и увеличить количество переходов на сайт.

Но будьте осторожны: по правилам Google Реклама не должна имитировать формы опросов — такие креативы могут не пройти модерацию.

Для небольших фидов создайте отдельную кампанию Smart Shopping для каждого товара. Это позволит гибко управлять бюджетом на каждый товар и обеспечить показ всех позиций в фиде.

В Facebook используйте последовательность холстов в качестве альтернативы промолендинга.

Холст — это полноэкранное объявление для мобильных устройств. Пользователь просматривает ленту с мобильного устройства, видит обычное объявление формата «Одно фото», «Одно видео», «Кольцевая галерея», «Слайд-шоу» или «Подборка.

Используйте платную рекламу для проведения маркетинговых исследований при помощи таргетинга на целевую аудиторию и анкеты в Google Формах / на сайте / в лид-формах.

В кампании на YouTube в сопутствующий баннер добавьте gif-изображение. Это поможет разместить больше месседжей и, вероятно, повлияет на рост CTR.

В Google Ads можно создать кастомный показатель, который будет показывать conversion value по показам.

В рекламном аккаунте, формируем столбец all conversion vallue , сегментируем по основной конверсии, далее из all вычитаем с помощью формулы:

All conversion value (Main conversion) — Conversion value