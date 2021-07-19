8 секретов крутых заголовков для 1000 репостов в соцсетях

Гарет Мун (Garett Moon) — основатель CoShedule, популярного сервиса планирования публикации записей в блогах. В своей статье автор представил результат анализа более миллиона заголовков и дал конкретный ответ: почему одни заголовки становятся вирусными, а другие — нет. Мы публикуем вольный перевод этой статьи.

Начало. Исходные данные

Следует отметить, что мы анализировали только англоязычные заголовки, которые были опубликованы в 2014-м году. Также мы отобрали заголовки, которые репостнули в соцсетях минимум 100 раз.

Просто посмотрите на эту диаграмму. Данные свидетельствуют, что 89% контента никогда не расшерят более чем 100 раз. Сосредоточимся на заголовках, составляющих оставшиеся 11%. Чем они привлекают пользователей? Самым распространенным типом постов среди этих 11% стали посты-списки (например, «5 советов блогеру»). Если в заголовке перечислен ряд причин, советов, секретов, то это своего рода обещание: ты прочтешь этот текст и будешь знать всё по теме. Что еще интересно: общий объем постов-списков занимает лишь 5% от всего массива заголовков, набравших более 100 репостов. То есть такие посты или обречены на оглушительный успех, или на еще более оглушительный провал. В заголовках с высокими показателями репостов повторяются слова:

Перейдем к рекомендациям.

1. Используйте «вы» и «ваш»

Заголовки, в которых использовались слова «вы» и «ваш» («ты» и «твой»), репостят как минимум в три раза чаще, чем заголовки со словами «я» и «мой». Это говорит о том, что письменный контент от второго лица более аппетитен для репостов, чем посты, написанные «от автора». Очевидно, читатели любят, когда с ними говорят лично.

2. Дайте читателю ощущение dolce vita

Пользователи обожают контент, который создает у них ощущение собственной уникальности: они обожают что-то бесплатно выигрывать или узнавать полезную информацию. Очень часто в популярных заголовках повторяются «как», «бесплатно», «подарок»/«даром». Читатели с охотой репостят такие заголовки в соцсетях.

3. Стоит учитывать интересы аудитории в разных соцсетях

Удивительно, но факт: Facebook оказался пристанищем домохозяек: в список самых популярных слов в этих соцсетях попали «рецепт» и «хоммейд». В Twitter, судя по ключевикам, сидят представители бизнеса и гики.

4. Посты-списки лучше репостят на Facebook, Twitter и LinkedIn

Мы уже знаем, что качественные посты-списки пользователи репостят, как сумасшедшие. В списке самых популярных слов в их заголовках можно выделить слова «вещь», «должны», «причины». Они четко указывают на «полезность» поста. Пример:

«5 советов для составления лучших заголовков: вы должны их знать»;

для составления лучших заголовков: их знать»; «4 причины , почему вы должны мыть голову каждый день»;

, почему мыть голову каждый день»; «8 вещей, которые каждая мать говорит своим детям».

Примечание редактора: в русском языке объединить характерный заголовок поста-списка и личное обращение в стройное, не разбитое знаками препинания предложение, очень сложно. Есть в славянских языках характерная тяга к подчинительным союзам, когда речь идет о переходе на личности. То и дело рискуешь скатиться к речи Обломова с «что» и «которыми».

Интересно, что все эти слова одновременно несут мощную эмоциональную нагрузку и активно сигнализируют, что текст обязательно пригодится читателю в жизни.

5. Видео пользуется наибольшей популярностью на Facebook

Видео на Facebook пользуется огромной популярностью. Это единственная соцсеть, где слово «видео» — в топах репостов. Возможно, это связано с тем, что facebook позволяет встраивать ролики прямо в ленту.

6. Кастомизируйте заголовки для каждой социальной сети

К каждой соцсети нужен индивидуальный подход, так как у каждой есть своя аудитория и демография. Например, Facebook и Pinterest, как правило, ориентированы на использование теми, кто большую часть времени проводят дома, в то время как бизнес активней использует Twitter и LinkedIn. Разные типы аудитории требуют разного контента.

7. Узнайте, где заголовки репостят чаще всего

Чтобы составить идеальный заголовок, нужно понять, где пользователи будут репостить ваш контент. Задержите дыхание: Pinterest рулит.

Конечно, это взрыв мозга, но факт: 90% всех репостов заголовков в категории «1000+ репостов» происходит в Pinterest! Само собой, для Pinterest нужен специфический контент и его нужно уметь создавать для местной аудитории.

Примечание редактора: напомним, речь идет об английском секторе интернета.

Посмотрим на распределение репостов в соцсетях за исключением Pinterest:

Если не брать во внимание Pinterest, то Facebook — лидер среди социальных сетей для активных репостов статей. Кстати, Upworthy в своем слайд-деке пришли к тому же выводу :) Вывод: хотите больше репостов, ориентируйтесь на Facebook и Pinterest.

8. Эмоциональные заголовки получают больше репостов

Можно ли спрогнозировать, насколько будет привлекателен заголовок для типичного пользователя соцсетей? Да! Emotional Marketing Value Headline Analyzer, например, предлагает бесплатно определить, насколько привлекателен заголовок, высчитывая показатель EMV — процент слов с эмоциональной окраской в заголовке.

В английском языке около 20% всех слов — с эмоционально-экспрессивной окраской (примечание редактора: сколько в русском — не знает даже Google). У профессиональных копирайтеров заголовки состоят из эмоционально окрашенных слов на 30-40%, у самых крутых копирайтеров — 50-75%. Проверим нашу гипотезу. Посмотрим, сколько процентов эмоционально окрашенных слов в самых популярных постах. Для начала разделим все наши заголовки на три категории: 1. Посты с 1000+ репостами; 2. Посты с 500+ репостами; 3. Посты со 100+ репостами. Результат EMV:

Показатель EMV среди наиболее популярных заголовков находится в пределах от 30% до 40%. По сути, существует прямая связь между количеством эмоциональных слов, используемых в заголовке, и вероятностью, что его репостнут более 1000 раз. Конечно же, стоит перепроверить данные. Я сравнил EMV 5 самых популярных и 5 самых непопулярных заголовков известных блогов. Результаты:

Как видим на примере трех популярных блогов, в заголовках должно быть всего около 30% слов с эмоциональной окраской, чтобы читатели накинулись на ваш пост, как дети на мармеладки :)

Кстати, ранее мы публиковали статьи о том, как найти (по)читателей поста до его публикации и получить репосты от топовых блогеров. Больше советов о том, как привести трафик на молодой сайт, можно узнать в этом посте.

От редакции: этот пост впервые опубликован в 2014 году, и он до сих пор входит в топ самых читаемых наших статей. Если вам кажется, что информация в нем устарела и/или ее нужно дополнить, делитесь в комментариях свежими данными. Укажем ваше соавторство и обновим статью.

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