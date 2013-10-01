Наши коллеги из статейной биржи нового поколения WebArtex (от команды разработчиков SeoPult) проанализировали серию обсуждений на Quora о привлечении трафика на молодой сайт и предложили свой топ-лист самых популярных рекомендаций западных специалистов. У нас уже был пост «Как привлечь первые 100 000 посетителей на сайт без бюджета на маркетинг», но в данном случае советы не пересекаются, так что рекомендуем.

Возможно, среди перечисленных тактик и методов далеко не всё будет для вас открытием и многими методами вы уже сами давно и эффективно пользуетесь, однако же ценность материала также в сопровождении почти каждого метода удачными примерами, кейсами, сервисами из отечественных и зарубежных бизнесов. Итак, каким же образом и подобием можно начать привлекать трафик на молодой интернет-проект.

10 самых популярных тактик привлечения трафика на новый сайт

Контент

Как говорят американцы (а эта всем известная фраза принадлежит именно этой нации), content is the king. А релевантный контент = источник релевантного трафика на сайт. Написать и опубликовать хорошую статью на тему, связанную с вашим бизнесом, — один из наиболее важных и сложных шагов на пути привлечения трафика.

Однако стоящий контент поможет сгенерировать не только трафик в Google, но также и в социальных сетях.

И ниже несколько секретов эффективного контента:

Будьте экспертом в своей сфере . Тогда ваш контент не только будут читать и переходить по ссылкам, но и делиться им в социальных сетях. Также вам откроются двери многих популярных блогов и сайтов. Примерами экспертов в сфере SEO, чьи статьи получают тысячи просмотров, сотни перепостов и твитов, являются Мэтт Каттс и Рэнд Фишкин.

. Тогда ваш контент не только будут читать и переходить по ссылкам, но и делиться им в социальных сетях. Также вам откроются двери многих популярных блогов и сайтов. Примерами экспертов в сфере SEO, чьи статьи получают тысячи просмотров, сотни перепостов и твитов, являются Мэтт Каттс и Рэнд Фишкин. Создание уникального контента подразумевает определенные затраты по времени и деньгам . В идеале в создании публикации должна участвовать целая команда специалистов, чтобы на выходе получился действительно профессиональный, интересный аудитории продукт. В этой команде: автор-журналист, корректор, дизайнер/фотограф — минимум 3 человека. Не помешает также участие, например, оператора со знанием монтажа, чтобы дополнить публикацию видеосюжетом, видеоинфографикой.

. В идеале в создании публикации должна участвовать целая команда специалистов, чтобы на выходе получился действительно профессиональный, интересный аудитории продукт. В этой команде: автор-журналист, корректор, дизайнер/фотограф — минимум 3 человека. Не помешает также участие, например, оператора со знанием монтажа, чтобы дополнить публикацию видеосюжетом, видеоинфографикой. Контент будет работать лучше, если хорошо интегрированы все платформы , на которых он опубликован и процитирован (блог, сайт, социальные сети и т.д.).

, на которых он опубликован и процитирован (блог, сайт, социальные сети и т.д.). Делиться контентом и делать перепосты должно быть удобно, где бы он ни был опубликован. Убедитесь, что рядом с контентом всегда есть кнопки социальных сетей.

Социальные сети

На первый взгляд, с социальными сетями все предельно просто и всем давно известно: создаете контент, регулярно делайте обновления, делитесь всем интересным со своими друзьями и фолловерами. Однако на практике у одних компаний это получается блестяще, а другие, как бы часто они ни обновляли контент, все равно не видят никакого трафика из социальных сетей. Чтобы социальные сети действительно работали на вас, а не просто существовали для галочки, примите во внимание следующее:

Какие именно социальные сети используют представители вашей целевой аудитории? Нет смысла быть везде, намного эффективнее сосредоточиться на тех социальных сетях, которые популярны среди ваших реальных и потенциальных клиентов. Как это выяснить, описано в этом посте.

используют представители вашей целевой аудитории? Нет смысла быть везде, намного эффективнее сосредоточиться на тех социальных сетях, которые популярны среди ваших реальных и потенциальных клиентов. Как это выяснить, описано в этом посте. Не бойтесь пробовать что-то новое, возможно, вы откроете именно свой дополнительный канал для трафика, если вы уже есть во вКонтакте и Facebook, регистрируйтесь еще и Pinterest. Своим пользователям можно рассказать, к примеру, что происходит за кулисами вашего бизнеса. Компания General Electric выкладывает свежие фото прямо «Из заводских цехов» В чем ваша миссия, чем дышат ваши сотрудники, какие у них ценности? Вот как рассказывает об этом Армия США.

Количество и качество друзей и фолловеров в социальных сетях имеет значение. Если френдов меньше ста человек и они не очень активны в плане комментариев, перепостов и т.д., вряд ли это хороший знак. Используйте аналитические сервисы — для Twitter описаны тут и тут.

в социальных сетях имеет значение. Если френдов меньше ста человек и они не очень активны в плане комментариев, перепостов и т.д., вряд ли это хороший знак. Используйте аналитические сервисы — для Twitter описаны тут и тут. Контент для социальных сетей не всегда должен быть напрямую связан с вашей компанией. Так, например, специалист по продаже недвижимости из Торонто поделился, что часто в социальных сетях он пишет об интересных событиях в городе, лучших ресторанах, бесплатных мероприятиях и так далее. Людям, которые хотят купить дом, интересны не только статьи о продаже недвижимости.

не всегда должен быть напрямую связан с вашей компанией. Так, например, специалист по продаже недвижимости из Торонто поделился, что часто в социальных сетях он пишет об интересных событиях в городе, лучших ресторанах, бесплатных мероприятиях и так далее. Людям, которые хотят купить дом, интересны не только статьи о продаже недвижимости. Измеряйте результаты, наблюдайте, что лучше всего работает, делайте выводы, корректируйте стратегию.

Здесь может возникнуть вопрос о том, как не только привлечь людей на ваши странички в социальных сетях, но и убедить их там остаться. Разные компании решают этот вопрос по-своему. Так, например, Coca-Cola (более 73 млн. друзей) на своей страничке Facebook приглашает поучаствовать в опросе Change the World, публикует забавные фотографии и т.д. McDonalds (около 30 млн. друзей) делится новостями американского футбола. Victoria's Secret (около 23 млн. друзей) время от времени публикует купоны на бесплатные трусики. А GAP (около 5 млн. друзей) несколько лет назад даже раздавал бесплатные джинсы друзьям из Facebook.

SEO

SEO объединяет многие из тактик, описанных в этой статье. Однако, помимо всего прочего, главным секретом здесь являются качественные бэклинки. Необходимо регулярно мониторить ссылочную массу сайта, в особенности если у вас большой интернет-ресурс. Концентрируйтесь на ссылках с сайтов с высоким PR (от 2) и тИЦ (от 20), авторитетных ресурсов.

Не рискуйте массовыми закупками низкопробных линков, которые потенциально опасны для вашего молодого сайта. Наиболее популярными тактиками здесь считаются гостевой блогинг, инфографика, интервью с экспертами, спонсорство, а также статейный маркетинг.

Воодушевляющий кейс о том, как за 4 месяца молодой интернет-проект смог повысить посещаемость сайта в 3 раза (с 10 тыс. в день до 40 тыс. день), действуя как раз методами статейного продвижения, можно прочитать здесь. On-page Отличным стартом для молодого сайта станет оптимизация под требования поисковых систем. Здесь стоит обратить внимание на несколько моментов:

Ключевые слова. Список ключевых слов должен быть комбинацией наиболее популярных слов в вашей сфере, а также менее популярных, но непосредственно связанных с вашей компанией. Приоритизируйте ключевые слова, так как вряд ли получится работать над всем списком одновременно. Не забывайте о том, что продвижение по низкоконкурентным запросам тоже эффективно. То есть если вы продаете фены, то не спешите тратить весь бюджет на продвижение «фены», попробуйте «фены Philips» и ещё более «узкий» запрос «фен philips hp 4940 дорожный».

Title-теги, описания, meta-теги, заголовки (H1-H4) должны быть прописаны на каждой странице.

Карта сайта — другой важный момент, который не стоит упускать из вида.

PPC (Pay-Per-Click) Для молодых сайтов, которые пока не имеют хорошего натурального трафика, PPC-кампании становятся отличным решением. И здесь возможности намного шире, чем просто текстовые объявления в Google (а для российских специалистов — в Yandex). В зависимости от целевой аудитории, специфики товаров и сервисов, бюджета, вы также можете использовать:

Текстовые объявления в Google и на сайтах-партнерах (Display Network).

Баннеры в Google и на сайтах-партнерах.

Платное продвижение твитов и постов на Facebook.

Реклама на Facebook.

Тизерная реклама.

Не забывайте постоянно анализировать результаты кампаний и распределять бюджет так, чтобы он приносил максимальный ROI и помогал наиболее эффективно добиться целей.

Блогинг

Все мы давно выучили, что у каждой компании должен быть свой блог и что попасть на чужой блог с какой-нибудь суперстатьей — то, к чему нужно стремиться. Однако, чтобы получать максимум от блогинга, учтите следующее:

Цель — создать контент, который блогер захочет сразу же опубликовать, а читатели — поделиться им в социальных сетях.

Продумайте список ключевых слов, на основе которых вы будете писать статьи.

Перепосты, комментарии, твиты должны быть очень удобными.

Следите за трендами, пишите о том, что читателям интересно сегодня и будет интересно завтра.

Блог — отличный способ привлекать дополнительный целевой трафик на сайт из выдачи.

Так, например, недавно в Америке появился интересный инструмент iFuturist (пока не очень хорошо работает с другими языками), который предсказывает тренды поиска на ближайшие 365 дней. Он позволяет быть на несколько шагов впереди конкурентов и получать максимум трафика от каждой опубликованной статьи, поста на Facebook или твита.

Юзабилити и дизайн сайта

Привлечь трафик относительно просто, а вот удержать его намного сложнее. Мы должны думать о перспективе. Бывает так, что одного просмотра сайта достаточно, чтобы больше никогда не заходить на этот ресурс. Чтобы такой ситуации не повторилось с посетителями вашего сайта, уделите должное внимание дизайну, скорости загрузки, удобству навигации, качеству информации. Чем больше людей возвращаются на сайт и кликают по ссылкам, тем лучше для SEO и увеличения трафика на ваш ресурс. Кроме того, улучшение юзабилити в конечном итоге принесет вам и увеличении продаж вашего продукта или к примеру скачиваний, если вы продвигаете мобильное приложение. В интернете очень много простых, бесплатных инструментов для анализа и аудита сайта по базовым параметрам.

По статистике процент продаж с сайта, у которого есть проблемы с юзабилити, может быть ниже 40-50%, чем у подобного сайта, где пользователю все ясно и удобно. К частым ошибкам юзабилити относят отсутствие контактов на главной странице сайта, долгий процесс регистрации и прочее.

Видео

Самая простая и эффективная тактика — создать так называемое how-to-видео, то есть видео, показывающее, как что-то сделать или воспользоваться сервисом. Эта тактика универсальна, так как подходит практически для любой сферы. Например, вы можете создать видео на темы: Как приготовить лазанью? Как зарегистрироваться в WebMoney? Как упаковать посуду для переезда? Как поменять масло в машине? Как опубликовать статью в блоге? Примерами отличных how-to-видео являются, например, ролики на сайте Apple, поясняющие, как пользоваться разными продуктами компании.

Предложить что-то бесплатно

Кто не любит получить что-то бесплатно? Будь-то бесплатная программка, инструкция по применению чего-либо, песня из нового альбома, книга, приложение для смартфонов, примеры вашей работы или что-то еще. Подобные предложения помогают привлечь хороший, а часто именно целевой трафик. Так, например, на сайте компании HubSpot, предлагающей программное обеспечение для специалистов в области маркетинга, можно загрузить достаточно интересные книги и статьи совершенно бесплатно. Маркетологи не упускают такой возможности.

Подумайте, что бы вы могли предложить своим потенциальным или реальным клиентам. Далее настройте Google Analytics таким образом, чтобы точно знать, сколько людей пришли на страницу загрузки и сколько в итоге загрузили то, что вы предлагаете. Если вы создадите что-то действительно интересное, то удивитесь тому, как эта тактика может хорошо работать.

Маркетинг влияния

Главная идея здесь — найти людей, которые имеют большое влияние на определенные группы, могут воздействовать на их решения в выборе товаров, чьи мнения очень важны и чьему совету с большой вероятностью будут следовать. Подобные «лидеры мнений» есть во многих сферах, будь то мода, SEO, искусство, даже ремонт. Более того, иногда люди, напрямую не связанные с вашей сферой, могут быть влиятельными для представителей вашей целевой аудитории (блогеры, звезды кино и т.д.).

«Лидеры мнений» обычно имеют большое количество друзей в социальных сетях, читателей на блогах, посетителей на сайтах. Это те люди, с которыми нужно «дружить» и всеми силами стараться попасть на их ресурсы.

Также среди тактик привлечения трафика на новый сайт были названы: инфографика, подкасты, публикации на локальных сайтах, сарафанное радио, спонсорство, интервью с экспертами, пресс-релизы. А какие тактики наиболее эффективными считаете вы? Поделитесь в комментариях к этой статье. Автор: Марина Клиявина, webartex.ru.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.