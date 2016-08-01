Блог Netpeak 2.0 — мы всё поменяли, и вот почему

У нас было 2 технических задания, 75 правок, 5 разных макетов, несколько месяцев на реализацию и целое множество идей всех сортов и расцветок, а также дизайнер, верстальщик, программист, желание сделать круто и я. Не то чтобы это был необходимый запас для перезапуска блога. Но если начал заниматься таким дурным делом, уже трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасение — это новый движок. Нет ничего более беспомощного, безответственного и испорченного, чем совершенно новый движок. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.

Ну а если серьезно, то здравствуйте. Меня зовут Андрей Чумаченко, я директор по маркетингу в Netpeak и, по совместительству, креативный директор и главный по редизайну.

Еще в конце прошлого года мы твёрдо решили, что с блогом надо что-то делать. Аудитория наших читателей, количество email-подписчиков, качество и количество материалов — росло, а блог на wordpress с устаревшим еще в прошлом веке дизайном, кучей неповоротливых плагинов, доработок, костылей и дышащей на ладан интеграцией с сайтом и внутренней системой управления проектами, как бы так мягче сказать, сам по себе не становился лучше.

В Netpeak мы так и не научились делать что-то вполсилы, так что, чтоб вы понимали масштаб, покажу несколько исходных цифр:

Концепт глобального изменения блога был подготовлен 1 сентября 2015 года (потом дорабатывался, но это — дата отсчета начала работ и я очень рад, что мы все-таки уложились меньше, чем за год). Первый программист начал работать над задачей в октябре, но был переведен на другой проект, не успев особо ничего сделать. Второй программист начал работу с нуля в мае 2016-го года. ТЗ на изменение блога для программиста состоит из 36 страниц 11-м Arial’ом. ТЗ на изменение блога для дизайнера — всего из 26.

Пока вы перевариваете этот сумасшедший объем данных — посмотрите видео о том, как работал наш старый блог. Мы сняли его специально для этого поста:

Итак, зачем мы всё это затеяли, думаю, понятно. У нас 40 тысяч уникальных посетителей в месяц и нам уже давно пора перестать над ними издеваться.

О том, как и что мы реализовали — писать не буду, это тема для отдельного поста (который я вряд ли напишу). Так что расскажу только о том, что же нового ждет тебя, дорогой читатель, в новом блоге Netpeak.

Переезд на новые домены

До сегодня блоги Netpeak велись не только независимо на трёх языках (русском, английском и болгарском), но и частично с учетом регионов, на которых были представлены (каждый блог на своём региональном домене) — в Украине, России, Беларуси, Казахстане, Молдове, Болгарии, Турции, Израиле, Великобритании, США и Канаде. Мы решили отказаться от регионального деления и сосредоточиться только на языковом. Итак, теперь ровно три блога Netpeak — русскоязычный, болгароязычный и англоязычный.

Новая главная страница

Как вы уже, скорее всего, заметили — мы полностью переработали вывод постов на главной странице блога. Как и раньше, блок поста содержит множество информации, которая может повлиять на ваше решение — читать или не читать. Изображение, название, дата публикации, автор, рубрика, количество просмотров, комментариев и социальных взаимодействий (сумма «лайков» поста). Из нового добавилась информация о времени, которое придется затратить на прочтение материала и поменялся вывод даты публикации. Раньше мы указывали в абсолютных числах (например — 1.08.2016), а теперь — в более удобных относительных (например, «4 дня назад»).

Сайдбар и топы постов

Конечно, мы избавились от сайдбара. Популярные среди наших читателей рейтинги постов по просмотрам/комментариям/лайкам никуда не делись, просто переехали в более удобный блок на втором экране главной страницы.

Избранные посты

Про личный кабинет я скажу чуть ниже, здесь же отмечу, что теперь появилась возможность в любом месте (на главной, в поиске или в самом посте) добавить пост в избранное и вернуться к нему чуть позже, с чашечкой кофе и свободным временем. Видите там такую звездочку? Вот.

Прикрепленный пост

Теперь вы никогда не пропустите действительно важную статью — её выбирает наш редактор и прикрепляет на главной странице, прямо на первом экране. Обновляться этот блок будет в зависимости от скорости потери актуальности конкретной статьи.

Фокусные разделы

Не забывайте, что все-таки блог — корпоративное онлайн-издание агентства интернет-маркетинга Netpeak. Мы вывели на главную отдельными блоками рубрики SEO и PPC, потому что агентство фокусируется на предоставлении этих услуг и обладает внушительной десятилетней экспертизой в отрасли.

Видео

Совсем скоро мы запускаем регулярное обновление нашего YouTube-канала короткими и полезными роликами в тематиках поискового продвижения сайтов, платного трафика, мобильного продвижения и интернет-маркетинга в целом. Чтобы вы узнавали о новых роликах в числе первых — мы вывели блок канала Netpeak в YouTube на главной странице.

Публикация

Описывать то, что вы видите прямо сейчас — занятие дурное, так что сильно сосредотачиваться на этом не буду. Думаю, очевидно, что типографика в целом стала на порядок приятнее. Кроме того, мы переработали блок цитат, которые теперь можно твитнуть в один клик и добавили очень крутую возможность для наших авторов и читателей — подвязывать пост, на который хочется сослаться в тексте, непосредственно к самому тексту . Также, наконец-то, мы подрихтовали вёрстку для максимального удобства тех, кто читает нас с мобильных устройств.

Регистрация

Давным-давно в нашем старом-старом блоге у нас стояла система комментирования Disqus. Наш новый блог обзавелся самостоятельной системой, связанной с профилем пользователя. То есть да — теперь в блоге можно авторизироваться, используя популярные социальные сети, дополнить информацией о себе, указать интересы и так далее. Регистрироваться нужно только тем, кто хочет комментировать или публиковать что-то в нашем блоге. Читать его, как и раньше, можно бесплатно (привет, Devaka!), без регистрации и СМС. Нам чудом удалось перенести комментарии и комментаторов из старого блога в новый, так что для наших подписчиков и читателей, у которых уже были комментарии на блоге — приятный сюрприз. Господа (дамы), вы уже зарегистрированы. Письмо с доступами в вашем почтовом ящике.

Да, комментарии за последние 7-8 дней мы перенесем в ручном режиме. Никто не уйдет обиженным.

Карма

Но и это еще не всё. Мы вводим весьма популярное и совсем не новое понятие «кармы» в систему пользователей. Про это есть отдельная страница на блоге, но я расскажу тут максимально коротко. За каждое полезное действие вы будете получать плюсик в карму. При росте кармы вы будете получать плюшки от нас. Плюсы пойдут за каждый заполненный пункт в профиле, за комментарии, которые положительно оценили другие пользователи, за ваши опубликованные статьи и так далее. Но есть и некоторые ограничения. К примеру — при карме от 0 до 99 вы не сможете ставить +/- другим комментаторам. Так что, как говорит мой кот, — сначала добейся.

Прислать материал

Хотите, чтобы ваш текст был опубликован? Хотите заработать больше кармы или рассказать всем нашим читателям о чем-то интересном? Теперь это еще проще, чем раньше (ну, помните, в том, старом блоге). В футере есть удобная кнопка, которая отправит вас на специальную страницу песочницы.

Профиль

Рассказав про регистрацию и карму, глупо было бы не остановиться на личном профиле зарегистрированного пользователя блога. Кроме обычной «визитки» с фотографией и описанием, вам доступно еще несколько вкладок — возможность управлять подписками на различные наши рассылки (удобно подписаться или отписаться всего в 1 клик), следить за реакциями на ваши комментарии, просматривать статьи, которые вы добавили в избранное, и узнавать, как реагируют на посты под вашим авторством.

Кстати, словами не передать (я и не буду пытаться), как мы намучались с тем, чтобы сделать систему пользователей единой для трёх языковых версий блога и при этом не выводить русскоязычные имена в англоязычной версии. Так что, если вы захотите откомментить пост на другом языке — регистрироваться второй раз вам не придется, а вот заполнить информацию о себе на новом языке нужно будет обязательно.

***

Под конец — небольшой дисклеймер. Блог на новом движке и с новым дизайном, перетянувший в себя огромное количество постов и комментариев за Х лет своей работы, прямо сейчас находится в своей ранней бета-версии. Я очень прошу вас не пугаться, если что-то работает не так, как задумано. Скорее всего, это не вы сломали, а мы еще не починили. Можете писать в комментариях о багах и лажах, которые увидели. А мы всё допилим.

Спасибо, что вы с нами. Любим и виртуально обнимаем. С новым блогом!