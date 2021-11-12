Блокировка сайтов по требованию РКН: как работают хостинги — опрос

Недавно один из клиентских сайтов перестал работать. В течении часа выяснили, ресурс заблокировал Роскомнадзор. Тогда пришлось изучать сайт ведомства и разбираться в технических деталях работы хостинг провайдеров, на что потребовалось время, которого не было.

Когда возникла проблема, опрос проводил только по паре хостингов, тогда еще не думал, что буду тратить время и делиться информацией с кем-то. Если интернет-ресурс внезапно блокирует РНК, важно быстро среагировать, чтобы сократить потери трафика, хотя они неизбежны.

Когда были приняты все необходимые меры по возвращению сайта в поисковую выдачу, я решил докопаться до сути и узнать, как же происходит процесс блокировки ресурса на хостинге. В результате чего провел опрос, которым решил поделиться со всеми, чтобы было понимание, как они работают.

Помимо хостингов, еще проводил опрос среди топовых интернет провайдеров. К сожалению, внятную обратную связь никто не дал. Кто-то просто проигнорировал, кто написал, чтобы изучал информацию на сайте Роскомнадзора. Поэтому, если еще не читали, рекомендую ознакомиться с требованиями РНК, которые регламентируют работу операторов связи и хостинг-провайдеров.

О том, как проверить сайт на блокировку и что делать если он оказался в списке, написано в статье: «РКН: Что это такое, как работает ведомство, можно ли выйти из под блокировки». А свои наблюдения, как сайт индексируют поисковые роботы, описал в статье: «Блокировка сайта РКН: Блокировка и технические нюансы». Рекомендую ознакомиться, уверен, найдете для себя много интересной информации.

Вопросы по блокировке заданные хостингам

Когда отобрал хостинги, которые у всех на слуху, отправил запрос на почту или написал в техподдержку в личном кабинете.

Текст запроса в техподдержку хостинга

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как вы блокируете сайты, если сайт попал в список РКН? В этой статье, я так понимаю описано все поверхностно для операторов связи: https://vc.ru/flood/36599-na-linii-fronta-cifrovoy-voyny-kak-rabotayut-blokirovki-roskomnadzora. По идее, примерно так же, и у вас должно все работать. Интересуют следующие вопросы по блокировке: Как это работает реально у вас? (нужен ответ технического специалиста, который знает все тонкости процесса, специалисты тех поддержки не смогут дать нормального ответа, т.к. не знают всех тонкостей);

Происходит ли блокировка домена?

Блокируется ли IP?

Блокируется ли поддомен сайта?

В каком виде приходит сообщение? xml или письмо?

Ответы хостингов

Скажу сразу, на переписку с хостерами ушло немало времени. Кто-то отвечал оперативно или с небольшой задержкой, кто-то по почте или в личном кабинете. В процессе общения старался задавать одни и те же дополнительные вопросы, которые возникали в процессе переписки, но где то были отступления.

Хостинг Timeweb так и не ответили на вопрос. Папку Спам проверял не раз, когда проводил опрос. Если, все же, кто-то из из компании прочитает этот материал, то вот номер моего обращения N 5057701.

Ответы никак не упорядочены по рейтингу, и ни в коем случае им не являются! Ответы расположил в произвольном порядке. Чтобы не было недоразумений, на публикацию переписки получил одобрение от хостингов. Имена сотрудников не публикую, т.к. это персональная информация.

fozzy.com

Сотрудник FOZZY: 13.07.2021 (14:36) Александр, здравствуйте. 1) Уточните, пожалуйста, какой именно аспект работы с жалобами от РКН на нашем хостинге вас интересует? В целом, работа с жалобами от РКН на нашем хостинге происходит так: мы получаем жалобу, передаем ее нашему клиенту и просим принять меры в определенный срок. Сроки и конкретные меры, которые нужно принять, зависят от типа жалобы. Если в оговоренные сроки меры со стороны клиента не приняты, мы блокируем ресурс, на который поступила жалоба. На нашем хостинге мы не используем для блокировки те способы, которые описаны в статье по предоставленной вами ссылке (DPI, блокировка DNS и IP-адреса). Способ блокировки зависит от структуры сайта и услуги, на которой он расположен, как правило, это внесение изменений в файлы сайта. 2) При получении нами жалобы от РКН доменное имя с нашей стороны не блокируется. Со стороны РКН домены могут вноситься в Единый Реестр, что означает ограничение доступа к этим ресурсам. 3) Мы не блокируем IP-адрес сайта, на который поступила жалоба. IP-адреса вносятся в Единый реестр со стороны РКН - это также говорит об ограничении доступа к IP. 4) Если сайт заблокирован с нашей стороны - да, блокировка распространяется и на поддомены. Со стороны РКН быть внесенным в Единый Реестр может как один конкретный поддомен, так и сайт со всеми его поддоменами. 5) Мы получаем уведомления от РКН в формате электронных писем с прикрепленным файлом, где содержится полный текст жалобы и подробная информация о нарушении. Специалист службы поддержки Fozzy Александр: 15.07.2021 (08:35) Скажите, а как вы узнаете о разблокировке сайта? Если клиент сам исправил и отправил запрос напрямую через сайт РКН? Как вы узнаете что с домена снято ограничение? Не всегда же клиенты вам сами пишут? Сотрудник FOZZY:15.07.2021 (10:04) Александр, приносим извинения за длительное ожидание ответа. Когда нарушения на сайте устранены - мы получаем уведомление от РКН о том, что ограничения были сняты с данного сайта. Александр: 15.07.2021 (10:20) Спасибо, понятно. А подскажите, поставщики интернета по таким же правилам работают? Эта схема и на их деятельность распространяется, я так понимаю? Спасибо. Сотрудник FOZZY: 15.07.2021 (10:56) Александр, насколько мы знаем, да, интернет-провайдеры работают приблизительно также. Однако, абсолютно точного ответа на этот вопрос мы дать, к сожалению, не можем. Александр: 16.07.2021 (17:50) У меня еще вопрос, какой именно закон РФ обязывает вас выполнять требования РКН? Если возможно, напишите название закона и номер конкретной статьи. Спасибо. Сотрудник FOZZY: 16.07.2021 (19:04) Александр, здравствуйте. Роскомнадзор следит за тем, чтобы в сети интернет исполнялись требования федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В тексте этого закона говорится в том числе о порядке ограничения доступа к информации и ответственности оператора связи за невыполнение требований закона. Таким образом, требования РКН направлены на обеспечение соответствия информации закону РФ - мы, как официально зарегистрированная компания, выполняем все требования законодательства РФ и предписания РКН. Также ответственность хостера предполагает Статья 13.41 КоАП РФ - в ней говорится о последствиях нарушения порядка ограничения доступа к информации и информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Александр: 19.07.2021 (08:18) Здравствуйте, а подскажите, каким образом вы отправляете в блок домены, содержащие провокационную информацию или сведения о террористических организациях? Интересует вопрос, в письме приходит и срочность блокировки? Сотрудник FOZZY: 19.07.2021 (08:36) Александр, здравствуйте. Верно, мы уведомляем клиентов о нарушении в письме. Предоставляя 24 часа на урегулирование вопроса. Александр: 19.07.2021 (08:38) То что в течение 24 часов, это понятно. Но если сайт про терроризм, разве не приходит информация в письме о блокировке его немедленно? Интересует вопрос, в письме приходит и срочность блокировки от РКН? Сотрудник FOZZY: 19.07.2021 (09:09) Александр, да, вы правы, в письме всегда приходит срочность блокировки ресурса. Александр: 05.10.2021 (08:55) Заканчиваю написание статьи, возникло еще пару дополнительных вопросов: Про статистику ошибочных блокировок можете рассказать, какой процент примерный, есть статистика какая та? Что именно, чаще всего приводит к причинам блокировок. Заранее, спасибо. Сотрудник FOZZY: 05.10.2021 (13:04) Александр, Относительно статистики ошибочного внесения сайтов в реестр РКН - такие случаи бывают довольно редко и мы не ведем их отдельный учёт; Основными причинами блокировки сайтов со стороны Роскомнадзора является: детская порнография; инструкции по изготовлению наркотиков, а также по выращиванию наркотических растений вроде конопли; распространение никотиновой продукции; призывы покончить с собой и информация о методах суицида; информация, не соответствующая действительности, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию гражданина. Также Роскомнадзор блокирует страницы за экстремистскую информацию и пропаганду терроризма и нарушение авторских прав. Это наиболее часто встречающиеся причины блокировки, однако, РКН вносит ресурсы в реестр и по другим причинам, например, если определенный контент был признан запрещенными на территории РФ решением суда. Если у вас будут также дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь. С уважением, специалист службы поддержки Fozzy

webhost1.ru

Сотрудник webhost1 13.07.21 - 15:20: Добрый день. 1) Приходит жалоба РКН, если жалоба на контент, клиенту дается 20 часов на устранение. Если это что то вроде судебного запрета ,то пользователю присылается уведомление о том что его сайт (услуга) блокируется и копия письма от заявителя. 5) Письмо, pdf , иногда даже бумажные письма. 2) 3) 4) Информация о технических деталях блокировки не предоставляется. Александр 15.07.21 - 11:28: 2)3)4) - это же не коммерческая тайна. Почему не предоставляется информация? Другие хостеры предоставили, вопросов не возникло. Чтобы понимали, провожу опрос. Не вы одни в нем участвуете. Сотрудник webhost1 15.07.21 - 11:46: В случае наличия постановления и ограничения на домен/поддомен со стороны РКН, возможность использовать данное имя на нашем хостинге также ограничивается, если от РКН не поступит соответствующего уведомления о снятии блокировки. С нашей стороны исключается возможность использования ресурсов под запретом РКН на наших IP-адресах. Александр 15.07.21 - 12:19: Спасибо. А если, к примеру к вам переезжают с другого сервера и на домене есть уже ограничение, как тогда быть? Сотрудник webhost1 15.07.21 - 12:21: Домен не получится добавить, если для него существует ограничение. Для снятия ограничения, необходимо обращаться в РКН. Александр 16.07.21 - 15:36: Добрый день. Подскажите пожалуйста, вы используете программно-аппаратный комплекс «Ревизор» от РКН? Или это только для провайдеров интернета? Или у вас просто своя разработка? Сотрудник webhost1 16.07.21 - 15:41: Здравствуйте. Это только для интернет-провайдеров. Александр 16.07.21 - 18:50 И еще вопрос: вы попадаете под какой-то закон, который обязывает вас выполнять требования РКН? Если можно, пришлите название и номер закона. Спасибо. Сотрудник webhost1 16.07.21 - 18:56 Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ. Александр 19.07.21 - 09:20 Добрый день. Подскажите пожалуйста, а как вы блокируете домены например которые содержат террористическую информацию или которые содержат провокационные материалы? Т.е. интересует вопрос, в письме приходит и срочность блокировки? Сотрудник webhost1 19.07.21 - 09:47 Здравствуйте. Мы работаем только в рамках законодательства. Любая террористическая информация, при обнаружении будет незамедлительно блокироваться, не только домен, но и вся услуга. Провокационные материалы - по ситуации и зависит от того, кто прислал претензию. Александр 05.10.21 - 09:45 Добрый день. Возникло, еще пару дополнительных вопросов: Про статистику ошибочных блокировок можете рассказать, какой процент примерный, есть статистика какая та? Что именно, чаще всего приводит к причинам блокировок? Заранее, спасибо. Сотрудник webhost1 05.10.21 - 09:56 Здравствуйте! Статистики нет. Примерно, по наблюдениям - 1%. Нарушение авторских прав или страниц, нарушающих законодательство РФ.

beget.com

Служба технической поддержки 13.07.21 Здравствуйте! Постараюсь объяснить подробнее, как это работает у нас. РКН находят запрещенный контент. Вносят сайт или страницу сайта в Реестр со статусом “Доступ не ограничивается”. Пишут хостинг провайдеру (в данном случае Бегет). Мы ограничиваем доступ к указанным ресурсам (целиком сайт либо конкретные страницы, в зависимости от запроса РКН). Присылаем уведомление пользователю на контактный емейл, указанный в Настройки аккаунта. Если не ограничить доступ к указанным РКН ресурсам, то статус меняется на “Доступ ограничивается” и блокируют IP сайта, т.е. всего нашего сервера, на магистральных сетях связи. Блокировка IP-адреса на магистральных сетях связи в России означает потерю этого IP-адреса. В этом случае будет нанесен ущерб множеству пользователей сервера, которому назначен заблокированный адрес. Резюмируя, нами блокируется не домен\поддомен\ip, а сайт\страница сайта. В каком виде приходит сообщение? xml или письмо? Пользователю приходит обычное письмо на контактный емейл. Если у Вас остались дополнительные вопросы, сообщите нам в этом тикете. sanekk85 15.07.21 Понятно, спасибо, за ответы по технической части. Может еще подскажите, на поставщиков интернета тоже же действует данный закон? Они тоже +/- по такому же принципу работают? Заранее спасибо. И еще вопрос. Если сменить ip, то сайт будет работать какое-то время, пока его вновь не проверить РКН на доступность? Что будет, если: Сайту поменять ip у вас на хостинге? Переехать на vps к вам или к другому хостеру? Сменить хостинг? Спасибо Служба технической поддержки 15.07.21 Здравствуйте. Если сайт находится в реестре РКН - то да, при смене ip или переезде на другой хостинг\vps, достаточно быстро он будет снова заблокирован. По поводу того, как работает РКН с интернет-провайдерами, лучше уточнить у РКН sanekk85 16.07.21 Добрый день. Подскажите пожалуйста вы используете программно-аппаратный комплекс «Ревизор» от РКН? Или это только для провайдеров интернета? Служба технической поддержки 19.07.21 08:07 Здравствуйте. >> Вы попадаете под какой то закон, который обязывает вас выполнять требования РКН? Да, Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”. По поводу Вашего вопроса про “Ревизор” от РКН, потребуется дополнительное время, ожидайте, пожалуйста. sanekk85 19.07.21 09:50 Добрый день. Подскажите пожалуйста, а как вы блокируете домены, например, которые содержат террористическую информацию или которые содержат провокационные материалы? Т.е. интересует вопрос, в письме приходит и срочность блокировки? Служба технической поддержки 19.07.21 Если сайт содержит террористическую, провокационную или любую другую информацию, распространение которой запрещено на территории РФ, мы вправе заблокировать аккаунт пользователя за нарушение правил пользования услугами хостинга сразу же, как данная информация была обнаружена. Например п.5 https://beget.com/ru/pravila. Про АС “Ревизор”. Да, вы абсолютно правы: Ревизор ставится у интернет-провайдеров. У нас, как у хостинг-провайдера, он не установлен. Надеюсь мы помогли своими ответами. Если у вас появятся вопросы, напишите нам.

adminvps.ru

Сотрудник adminvps 14.07.2021 (09:26) Здравствуйте. 1) Если мы получаем письмо от РКН, то мы перенаправляем данное письмо клиенту и просим устранить жалобу в течении 24-х часов. Если он устраняет жалобу, то мы со своей стороны сообщаем об этом РКН для повторной проверки. Если же в течении 24-х часов никакой реакции не поступило, то приостанавливается вся услуга. Если же уведомление не пришло, но нам наш мониторинг сообщает о том, что ip адрес находится в списке в РКН, мы также отправляем уведомление клиенту и сообщаем о том, что его сайт попал в список РКН и также даем ему 24 часа на устранение. 2-3-4) Мы блокируем не домен/ip, а сразу услугу. Т.е сразу все сайты, которые находятся на данной услуге. 5) Изначально, пересылается только письмо, но Вы можете запросить доп. информацию, и Вам отправится документ, который прикрепляют РКН, в котором указана суть жалобы. C Уважением, технический администратор Александр 16.07.2021 (15:35) Добрый день. Подскажите пожалуйста вы используете программно-аппаратный комплекс «Ревизор» от РКН? Или это только для провайдеров интернета? Или у вас просто своя разработка? Сотрудник adminvps 16.07.2021 (15:37) Ревизор - используют только провайдеры интернета. У нас своя проверка всех наших подсетей. C Уважением, технический администратор Александр 16.07.2021 (18:50) И еще вопрос: вы попадаете под какой то закон, который обязывает вас выполнять требования РКН? Если можно, пришлите название и номер закона. Спасибо. Сотрудник adminvps 18.07.2021 (20:58) Здравствуйте. Нет, мы как хостер можем не реагировать на жалобы РКН, но в таком случае, наши ip адреса будут заблокированы, чего мы стараемся не допускать. C Уважением, технический администратор Александр 19.07.2021 (09:55) Добрый день. Подскажите пожалуйста, а как вы блокируете домены, например, которые содержат террористическую информацию или которые содержат провокационные материалы? Т.е. интересует вопрос, в письме приходит и срочность блокировки? P.S.: То что блокируете обычные сайты в течении 24 часов, это понятно. Сотрудник adminvps 19.07.2021 Здравствуйте. Мы отправляем уведомление клиенту, и если клиент не реагирует в течение 24-х часов, мы блокируем его услугу/сервер/домен, в зависимости от услуги. РКН как правило не пишет сколько он дает времени на устранения жалобы, но по опыту мы можем сказать, что ее необходимо решить за 48 часов, т.к после 48 часов, ip адреса вносились в блок. Мы, как хостер, предоставляем на решение жалобы 24 часа и если клиент не успевает устранить жалобу в течении 24-х часов, он (клиент) может написать в тикете и попросить отсрочить блокировку для устранения жалобы. Данная отсрочка рассматривается индивидуально. Также, мы бы хотели сообщить о том, что если видно, что сайт нарушает правила размещения которые описаны у нас на сайте - https://adminvps.ru/about/rules.php, то мы блокируем сразу. Нет четкой грани для мгновенной блокировки, но если сразу видно, что сайт крайне спорный по контенту, то мы блокируем сразу. Александр 05.10.21 - 09:45 Добрый день. Возникло, еще пару дополнительных вопросов: Про статистику ошибочных блокировок можете рассказать, какой процент примерный, есть статистика какая та? Что именно, чаще всего приводит к причинам блокировок? Заранее, спасибо. Сотрудник adminvps 19.07.2021 К сожалению, подобной стат-ки не имеется. Тип жалобы, и время отведенное от вышестоящих инстанций. sweb.ru Ответ на почту №1: 13 июл в 13:38 Добрый день, Александр. В случае, если сайт, который размещается у нас на хостинге, попадает в реестр Роскомнадзора, то нам, как хостинг-провайдеру поступает письмо от Роскомнадзора, далее мы направляем уведомление владельцу услуги хостинга. В течение суток с момента получения уведомления у владельца услуги хостинга есть время для удаления запрещенной информации. Если она не будет удалена в указанный срок, то сайт блокируется нами по домену. Из-за технических особенностей при блокировке домена также блокируются все его поддомены. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь. Служба контроля качества SpaceWeb P.S.: Т.к. вижу, что дали ответ в общих чертах, задал вопрос (который выше), который задавал всем хостингам, чтобы описали более детальнее как они работают. Ответ №2: 13 июл в 16:01 Существует блокировка от хостинга и блокировка от интернет-провайдера. Вот как выглядит ситуация, когда сайт, размещаемый на нашем хостинге, попадает в реестр Роскомнадзора: Сайт вносится в реестр Роскомнадзора. Роскомнадзор направляет письмо нам, как хостинг-провайдеру. Мы направляет уведомление о внесении в реестр сайта клиенту, у него есть сутки для удаления запрещенной информации. 3.1. Если запрещенная информация не удалена, то мы (хостинг) блокируем домен по основному имени. На нашем хостинге при этом происходит блокировка и всех поддоменов заблокированного домена. 3.2. Если запрещенная информация не удалена, и сайт продолжает работать, то сайт будет заблокирован уже интернет-провайдером по IP-адресу. В этом случае не будут работать все сайты, которые направлены на сервер с заблокированным IP-адресом. Таким образом, со стороны хостинга проводится блокировка по домену, при этом поддомены также блокируются. Если со стороны хостинга не произведено блокировки, и запрещенная информация не удалена, то уже со стороны интернет-провайдера производится блокировка по IP-адресу, в этом случае недоступны все сайты с таким же IP-адресом. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Служба контроля качества SpaceWeb Александр 5 окт. в 09:48 Добрый день. Возникло, еще пару дополнительных вопросов: Про статистику ошибочных блокировок можете рассказать, какой процент примерный, есть статистика какая та? Что именно, чаще всего приводит к причинам блокировок? Заранее, спасибо. Ответ №3: Добрый день, Александр. Данной, статистики нет Работа сайта останавливается, если его владелец не принял мер по уведомлению от Роскомнадзора в срок, и не удалил запрещенную информацию с сайта.

Служба контроля качества SpaceWeb

sprinthost.ru

Ответ ТП: 13 июл в 20:31 Ответим на ваши вопросы по порядку: Чаще всего РКН сам пишет в поддержку хостинга и уведомляет, что определенный ресурс попал в реестр. Мы не исключение. После получения письма от них мы, как и любой хостинг, должны среагировать. Мы блокируем сайт и предоставляем к нему доступ для IP-адреса владельца, чтобы была возможность удалить запрещенное содержимое. После удаления мы уведомляем РКН о проделанных действиях, после чего либо снимаем ограничения (если они подтверждают факт удаления), либо оставляем блокировку. Если же материал будет удален, а сайт перенесен на другой домен — мы можем об этом и не узнать, поскольку мы не контролируем содержимое сайтов клиентов. Мы опираемся лишь на уведомления от РКН. С таком случае мы снимем блокировку по факту получения информации от РКН, что ресурс исключен из реестра. Блокировка всегда зависит от предмета претензии. Если это несколько страниц — мы блокируем их. Если весь домен (или большое количество страниц) — мы блокируем весь домен. При этом мы даём возможность владельцу сайта удалить материалы, в отношении которых пришла претензия. Доступ открывается только для IP-адреса владельца сайта. Мы не блокируем IP-адреса, а РКН — блокирует. До блокировки IP-адреса дело, как правило, не доходит, если речь о виртуальном хостинге. На VDS или выделенных серверах такое вполне возможно. Но, поскольку блокировка IP-адресов со стороны РКН не в наших интересах — мы блокируем доступ к сайту еще за несколько дней до того, как это произойдет. Блокировка поддоменов производится не всегда. Если содержимое основного сайта и поддоменов похоже по общему смыслу, и на поддомены могут прийти аналогичные уведомления — мы блокируем домен со всеми поддоменами. Письмо приходит по электронной почте и заверяется электронно-цифровой подписью. В теле письма кратко излагается суть уведомления и требование ограничения доступа. Письма сопровождаются двумя вложениями, вида: xxxxxxx_notification_off.rtf и xxxxxxx_notification_off.rtf.sig. После получения письма мы ограничиваем доступ к домену и перенаправляем его владельцу сайта. После получения ответа мы предоставляем доступ для нескольких (или одного) IP-адресов. Если надо подробнее рассказать про какие-нибудь моменты обработки обращений от РКН — дайте знать. С уважением, служба поддержки Спринтхост Александр 05.10.21 - 09:45 Добрый день. Возникло, еще пару дополнительных вопросов: Про статистику ошибочных блокировок можете рассказать, какой процент примерный, есть статистика какая та? Что именно, чаще всего приводит к причинам блокировок? Заранее, спасибо. Ответ ТП: 05 октября в 14:40 Здравствуйте! Ситуаций с ошибочной блокировкой сайта у нас не возникает. Конечно, в теории может возникнуть ситуация, когда при обработке претензии мы можем допустить ошибку (например, если у двух сайтов будут практически идентичные названия). Однако претензии от Роскомнадзора мы всегда обрабатываем внимательно, поэтому этот теоретический пример на нашей памяти ни разу не случалось. Из тематик сайтов, которые по нашей практике чаще всего попадают под немилость Роскомнадзора, могу выделить следующие: продажа препаратов, сайты с фильмами/кино/музыкой, а также сайты, которые иным образом напрямую нарушают авторские права. К примеру, магазины одежды, предлагающие приобрести товары определенных брендов.

Выводы, которые можно сделать

Исходя из полученных ответов, если кратко, получается: