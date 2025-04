Buy Box на Amazon. Что это такое, и Как его получить

Amazon — чрезвычайно конкурентный маркетплейс: в отдельных категориях один и тот же товар могут предлагать сотни продавцов. Чтобы обойти конкурентов и получить свою долю прибыли, нужно выигрывать Buy Box.

Однако даже при оптимальной цене, четкой логистике и хороших отзывах вы все равно можете остаться вне Featured Offer — основного источника продаж. Если товар не попадает в Featured Offer, покупатель о нем просто не узнает.

В этой статье расскажу, что влияет на победу в Buy Box. А также дам практические советы, как укрепить позиции и выигрывать Featured Offer.

Что такое Featured Offer на Amazon

Featured Offer, или Buy Box, — это ключевое место на странице товара, откуда покупатели могут быстро добавить товар в корзину. Здесь размещены кнопки Add to Cart («Добавить в корзину») и Buy Now («Купить сейчас»), которые привлекают внимание яркими желтым и оранжевым цветом.

Предложение продавца, получившее статус Featured Offer, автоматически становится основным — именно его Amazon добавляет в корзину или оформляет при нажатии кнопок Buy Now или Add to Cart.

Пример товара с Buy Box и конкурирующими продавцами





Пример листинга без Buy Box

Если товар не получил Buy Box, предложение будет отображаться в разделе Other Sellers.

Other Sellers on Amazon — это блок на странице товара, где перечислены конкурирующие продавцы, предлагающие тот же самый продукт. Он особенно актуален для популярных или брендовых товаров, которые одновременно продают несколько продавцов. Раздел появляется ниже основного предложения (Buy Box).

Пользователи могут выбрать этот товар, если продавец предложит лучшую цену, условия доставки или имеет более высокий рейтинг. Однако шансы на продажу у таких товаров ниже, чем у тех, что находятся в Buy Box.

Почему Buy Box важен для продавцов

Большинство посетителей оформляют заказ именно через Buy Box, не просматривая другие предложения. Они доверяют алгоритму Amazon, который автоматически выбирает лучшего продавца по цене, репутации, скорости доставки и качеству обслуживания. Поэтому попадание в Buy Box имеет стратегическое значение для роста продаж и видимости товара.

Победа в Buy Box дает продавцу важное преимущество — повышает видимость товара и концентрирует внимание покупателей. Предложение в Featured Offer получает больше показов и кликов, что напрямую увеличивает шансы на продажу.

Участие в Buy Box зависит от множества факторов. Если товар продается непосредственно Amazon (Ships from and sold by Amazon.com), он почти всегда получает Buy Box. Если продавцов много, за место в блоке конкурируют все, кто имеет право продавать этот товар.

В случае Private Label или эксклюзивной дистрибуции продавец, как правило, автоматически получает преимущество в Buy Box, поскольку он является единственным официальным поставщиком.

Среди главных преимуществ:

повышение продаж — товар в Buy Box получает больше просмотров и покупок, поскольку занимает наиболее заметную позицию;

— товар в Buy Box получает больше просмотров и покупок, поскольку занимает наиболее заметную позицию; доверие покупателей — победа в Featured Offer часто ассоциируется с надежностью, ведь Amazon выбирает продавцов с хорошими рейтингами и выгодными условиями;

— победа в Featured Offer часто ассоциируется с надежностью, ведь Amazon выбирает продавцов с хорошими рейтингами и выгодными условиями; конкурентное преимущество — даже без самой низкой цены Buy Box позволяет выделяться за счет быстрой доставки, стабильного наличия товара и положительных отзывов.

Для продавцов победа в Buy Box — это шанс увеличить продажи и укрепить репутацию на платформе.

Ознакомьтесь с гайдом по продвижению товаров на Amazon, чтобы узнать больше о возможностях и перспективах площадки.

Почему Buy Box важен для покупателей

Featured Offer упрощает покупку: клиенту не нужно просматривать все предложения — Amazon показывает самое выгодное. Если один товар продают несколько продавцов, в Buy Box попадает предложение с лучшими условиями — ценой, скоростью доставки и рейтингом. Это экономит время и повышает вероятность покупки.

Благодаря наличию кнопок Buy Now и Add to Cart пользователь может оформить заказ без лишних шагов.

Buy Box позволяет быстро оценить предложения по цене, условиям доставки и состоянию товара в одном месте.

Для покупателей Featured Offer — это гарантия наилучшего предложения, отобранного по критериям Amazon.

Факторы, влияющие на Buy Box Eligibility

Чтобы иметь шанс выиграть Amazon Buy Box, продавец должен соответствовать ряду требований. Вот основные критерии для Buy Box Eligibility.

Обслуживание клиентов

Чтобы увеличить шансы на победу в Buy Box, необходимо следить за ключевыми метриками, которые отражают качество обслуживания при обработке заказов:

Коэффициент дефектных заказов (ODR) — доля заказов с негативными отзывами, жалобами или отменами (не по инициативе клиента) за 60 дней. Рекомендуемый уровень — ниже 1%. Коэффициент поздней отправки (LSR) — процент заказов, отправленных позже ожидаемой даты. Amazon советует удерживать показатель ниже 4% за 10- и 30-дневные периоды. Коэффициент отмен до отправки (CR) — доля заказов, отмененных продавцом до отгрузки. Рекомендуемый уровень — ниже 2,5%. Коэффициент действительных трек-номеров (VTR) — процент заказов с валидными номерами отслеживания. Целевой показатель — выше 95%.

Эти метрики напрямую влияют на участие в Buy Box и репутацию продавца на Amazon.

Как контролировать показатели обслуживания

Вы можете отслеживать эти метрики с помощью панели состояния аккаунта в Seller Central, чтобы контролировать качество обслуживания и оперативно реагировать на отклонения.

Если вы хотите делегировать обработку заказов и возвратов, воспользуйтесь программой Fulfillment by Amazon (FBA). Она позволяет передать Amazon ответственность за хранение, упаковку, доставку и возвраты товаров. Компания также берет на себя основную часть взаимодействия с клиентами, что помогает сократить операционные издержки и обеспечить высокий уровень удовлетворенности покупателей.

Конкурентная цена

Стоимость — один из ключевых факторов попадания в Buy Box. Продавец должен устанавливать цену, соответствующую рыночным условиям. У Amazon строгие стандарты ценообразования, и именно привлекательная цена значительно увеличивает шансы на победу в Buy Box.

Условия доставки

Amazon отдает предпочтение продавцам с быстрой и надежной доставкой. Те, кто использует Fulfilled by Amazon (FBA), часто получают преимущество — платформа самостоятельно обеспечивает логистику, что гарантирует высокий уровень сервиса и увеличивает шансы на победу в Buy Box.

Наличие товара

Необходимо постоянно контролировать запасы и поддерживать достаточное количество товара на складе. Это особенно важно в периоды повышенного спроса — наличие товара позволяет удовлетворить большее количество покупателей и не упустить шанс попасть в Buy Box.

Как достичь Eligibility для Buy Box в 2025

Получить статус Buy Box Eligibility — первый шаг к участию в конкуренции за Featured Offer. После этого товар начинает соревноваться с другими подходящими предложениями.

Важно постоянно поддерживать высокий уровень всех ключевых показателей — именно они определяют, насколько велики шансы продавца выиграть Buy Box.

Основные критерии для участия в конкуренции за Buy Box

В зависимости от категории, требования могут незначительно отличаться.

Профессиональный аккаунт продавца. Необходим активный профессиональный аккаунт в хорошем состоянии — без нарушений правил Amazon и с устойчивыми показателями эффективности. Такой аккаунт также предоставляет доступ к расширенным возможностям аналитики, рекламы и управления продажами. Новый статус товара. В большинстве категорий к участию допускаются только новые товары. Б/у или восстановленные продукты подпадают под отдельные условия и, как правило, не могут участвовать в конкуренции за Featured Offer. Конкурентная цена. Стоимость товара (включая доставку) должна быть на уровне или ниже, чем у крупных ритейлеров за пределами Amazon. Чтобы оставаться конкурентоспособным, важно регулярно отслеживать рынок и гибко обновлять цены.

Ознакомьтесь с официальными рекомендациями Amazon, чтобы получить полную информацию о том, как повысить шансы на получение Buy Box.

Выводы

Buy Box (Featured Offer) — основной блок на странице товара с кнопками Buy Now и Add to Cart. Amazon отображает такие предложения первыми. Большинство покупок совершается именно через Buy Box. Попадание в Featured Offer увеличивает видимость товара, доверие к продавцу и способствует росту продаж. Факторы, влияющие на Buy Box Eligibility:

коэффициент дефектных заказов (ODR);

коэффициент поздней отправки (LSR);

коэффициент отмены до отправки (CR);

коэффициент валидных трек-номеров (VTR).