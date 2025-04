Buy Box на Amazon. Що це таке, та Як його отримати

Amazon — надзвичайно конкурентний маркетплейс: в окремих категоріях один і той самий товар можуть пропонувати сотні продавців. Щоб обійти конкурентів і отримати свою частку прибутку, потрібно вигравати Buy Box.

Втім, навіть при оптимальній ціні, надійній логістиці та хороших відгуках ви все одно можете опинитися поза Featured Offer — основного джерела продажів. Якщо товар не потрапляє у Featured Offer, покупець про нього може просто не дізнатися.

У цій статті розкажу, що впливає на перемогу у Buy Box. А також дам практичні поради, як посилити позиції і вигравати Featured Offer.

Що таке Featured Offer на Amazon

Featured Offer, або Buy Box, — ключове місце на сторінці товару, звідки покупці можуть швидко додати позицію в кошик. Тут розташовані кнопки Add to Cart («Додати до кошика») та Buy Now («Купити зараз»), які привертають увагу яскравим жовтим та помаранчевим кольором.

Пропозиція продавця, що отримала статус Featured Offer, автоматично стає основною — саме її Amazon додає до кошика або оформлює при натисканні кнопок Buy Now чи Add to Cart.

Приклад товару з Buy Box та іншими конкуруючими продавцями

Приклад лістингу без Buy Box

Якщо товар не отримав Buy Box, пропозиція відображатиметься у розділі Other Sellers.

Other Sellers on Amazon — це блок на сторінці товару, де перелічені конкуруючі продавці, що пропонують цей самий товар. Він особливо актуальний для популярних або брендових товарів, що продаються кількома продавцями одночасно. Розділ з’являється нижче основної пропозиції (Buy Box).

Користувачі можуть обрати цей товар, якщо продавець запропонує кращу ціну, умови доставки або рейтинг. Проте шанси на продаж в таких продуктів нижчі, ніж у товарів з Buy Box.

Чому Buy Box важливий для продавців

Більшість відвідувачів оформлюють замовлення саме через Buy Box, не шукаючи інших пропозицій. Вони покладаються на алгоритм Amazon, який автоматично відбирає найкращого продавця за ціною, репутацією, швидкістю доставки та якістю обслуговування. Тому потрапляння до Buy Box має стратегічне значення для зростання продажів і видимості товару.

Виграш Buy Box дає продавцю важливу перевагу — підвищує видимість товару та фокусує увагу покупців. Пропозиція у Featured Offer отримує більше показів і кліків, що напряму підвищує шанси на продаж.

Участь у Buy Box залежить від багатьох факторів. Якщо Amazon сам продає товар (Ships from and sold by Amazon.com), він майже завжди отримує Buy Box. Якщо продавців багато, то за місце у блоці конкурують усі, хто має право реалізовувати цю позицію.

У випадку Private Label або ексклюзивної дистрибуції продавець зазвичай автоматично отримує перевагу в Buy Box, адже є єдиним офіційним постачальником.

Серед головних переваг:

підвищення продажів — товар у Buy Box отримує більшу кількість переглядів і покупок, оскільки його позиція найбільш видима;

— товар у Buy Box отримує більшу кількість переглядів і покупок, оскільки його позиція найбільш видима; довіра покупців — перемога у Featured Offer часто асоціюється з надійністю, оскільки Amazon обирає продавців із хорошими рейтингами й вигідними умовами;

— перемога у Featured Offer часто асоціюється з надійністю, оскільки Amazon обирає продавців із хорошими рейтингами й вигідними умовами; конкурентна перевага — навіть без найнижчої ціни, Buy Box дозволяє вирізнятися завдяки швидкій доставці, стабільній наявності товару й позитивним відгукам.

Для продавців виграш Buy Box — це шанс збільшити продажі та зміцнити репутацію на платформі.

Ознайомтеся з довідником про просування товарів на Amazon, щоб дізнатися більше про перспективи й можливості платформи.

Чому Buy Box важливий для покупців

Featured Offer спрощує покупку: клієнту не потрібно переглядати всі пропозиції — Amazon показує найвигіднішу. Якщо один товар продають кілька продавців, у Buy Box потрапляє пропозиція з найкращими умовами — ціною, швидкістю доставки та рейтингом. Це економить час і підвищує шанси на придбання товару.

Завдяки наявності кнопок Buy Now та Add to Cart користувач має змогу оформити замовлення без зайвих кроків.

Buy Box дає можливість швидко оцінити пропозиції за ціною, умовами доставки та станом товару в одному місці.

Для покупців Featured Offer — це гарантія найкращої пропозиції, відібраної за критеріями Amazon.

Фактори, що впливають на Buy Box Eligibility

Щоб мати шанс виграти Amazon Buy Box, продавець повинен відповідати низці вимог. Ось основні критерії для Buy Box Eligibility.

Обслуговування клієнтів

Щоб збільшити ймовірність виграти Buy Box, необхідно звертати увагу на ключові метрики, що оцінюють якість обслуговування при обробці замовлень.

Коефіцієнт дефектів замовлення (ODR) — це частка замовлень, що містять один або більше показників незадовільного обслуговування клієнтів за 60-денний період. Дефектними вважаються замовлення з негативними відгуками, скасування (не враховується, якщо клієнт сам скасував), скарги на товар. Amazon рекомендує утримувати ODR на рівні нижче 1%. Це свідчить про високу якість обслуговування та мінімальну кількість негативних ситуацій. Коефіцієнт пізньої відправки (LSR) — це відсоток замовлень, відправлених пізніше за очікувану дату. Для забезпечення високої якості обслуговування цей показник повинен залишатися нижчим за 4% упродовж 10- та 30-денних періодів. Коефіцієнт скасування перед виконанням (CR) — відсоток замовлень, скасованих продавцем до відправки товару. Для оптимального рівня обслуговування ця метрика повинна бути нижчою за 2,5%. Коефіцієнт валідних трекінг-номерів (VTR) — частка замовлень із дійсними трек-номерами для відстеження доставки. Для забезпечення високої якості обслуговування VTR має перевищувати 95%.

Як контролювати показники обслуговування

Ви можете відслідковувати ці метрики за допомогою панелі здоров'я акаунта в Seller Central для моніторингу ефективності обслуговування і своєчасного реагування.

Якщо ви хочете делегувати обробку замовлень і повернень, скористайтеся програмою Fulfillment by Amazon (FBA). Вона дає змогу передати відповідальність за обробку, пакування, доставку та повернення товарів безпосередньо Amazon. Компанія бере на себе більшість аспектів обслуговування клієнтів, що може значно знизити операційні витрати і забезпечити високий рівень задоволення покупців.

Конкурентна ціна

Вартість — один з ключових чинників для потрапляння у Buy Box. Продавець має встановлювати ціну, яка відповідає ринку. Amazon має суворі стандарти ціноутворення, і саме приваблива вона підвищує шанси виграти Buy Box.

Умови доставки

Amazon надає перевагу продавцям зі швидким та надійним доставленням. Ті, хто використовує Fulfilled by Amazon, часто мають перевагу — платформа самостійно забезпечує логістику, що гарантує високу якість сервісу та збільшує шанси виграти Buy Box.

Наявність товарів

Необхідно постійно контролювати залишки та підтримувати достатню кількість товару на складі. Це особливо важливо в періоди підвищеного попиту — наявність товару дає змогу задовольнити більше покупців і не втратити можливість потрапити в Buy Box.

Як досягти Eligibility для Buy Box у 2025

Отримати статус Buy Box Eligibility — перший крок до участі в змаганні за Featured Offer. Після цього товар починає конкурувати з іншими відповідними пропозиціями.

Важливо постійно підтримувати високий рівень усіх ключових показників — саме вони визначають, наскільки великі шанси продавця виграти Buy Box.

Основні критерії для участі в конкуренції за Buy Box

Залежно від категорії, вимоги можуть незначно відрізнятись.

Професійний акаунт продавця. Потрібен активний професійний обліковий запис у хорошому стані — без порушень правил Amazon і зі стабільними показниками ефективності. Такий акаунт також відкриває доступ до розширених функцій аналітики, реклами та керування продажами. Новий стан товару. До участі у більшості категорій допускаються лише нові товари. Вживані або відновлені продукти підпадають під окремі умови й зазвичай не можуть змагатися за Featured Offer. Конкурентна ціна. Вартість товару (разом із доставкою) має бути на рівні або нижчою за пропозиції великих рітейлерів поза межами Amazon. Щоб залишатися конкурентним, важливо постійно відстежувати ринок і гнучко оновлювати ціни.

Ознайомтеся з офіційними рекомендаціями Amazon, щоб отримати повну інформацію про те, як підвищити шанси на виграш Buy Box.

Висновки

Buy Box (Featured Offer) — головний блок на сторінці товару з кнопками Buy Now і Add to Cart. Amazon показує такі пропозиції першими. Товар, що потрапляє у Buy Box, отримує найбільше шансів на покупку. Більшість покупок здійснюються саме через Buy Box. Потрапляння у Featured Offer підвищує видимість товару, довіру до продавця і збільшує продажі. Фактори, що впливають на Buy Box Eligibility:

коефіцієнт дефектів замовлення (ODR);

коефіцієнт пізньої відправки (LSR);

коефіцієнт скасування перед виконанням (CR);

коефіцієнт валідних трекінг-номерів (VTR).