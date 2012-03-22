Отслеживание влияния социальных медиа с помощью Google Analytics

Сегодня я поделюсь с вами переводом поста, опубликованного пару дней назад на блоге Google Analytics, о новых отчетах по социальным метрикам. Долгожданное нововведение — что тут еще скажешь! Определение значения/ценности социальных медиа было большой проблемой для маркетологов по вполне объективной причине. Действительно, сложно не запутаться и уловить суть, когда какая-то активность постоянно происходит как на сайте, так и за его пределами. Т.к. социальные медиа очень часто являются отправной точкой пути, по которому человек движется к совершению покупки, далеко не всегда понятно, какая социальная сеть привела покупателя на сайт и какие стратегии привлечения посетителей являются наиболее эффективными. Однако, в связи с развитием этой сферы, маркетологам и веб-аналитикам нужны точные данные, основанные на отчетах. В конце концов, хоть социальные сети и набирают все большую популярность, именно сайты компаний, а не социальные сети, остаются местом, где осуществляются конверсии, где посетители чаще всего что-то покупают.

Вот почему компания Google запускает новый тип социальных отчетов в Google Analytics. Эти социальные отчеты являются связующим звеном между социальными медиа и бизнес-метриками, которые мы отслеживаем. Это позволяет намного лучше измерять значение социальных каналов для бизнеса. В данном случае Google помогает нам с тремя вещами: — получение реального значения трафика, приходящего с сайтов социальных сетей и определение его роли в совершении конверсии сейчас или в будущем; — понимание социальной активности, происходящей на самом сайте и за его пределами, что поможет оптимизировать поведение пользователей и увеличить ключевые социальные показатели эффективности (KPIs); — принятие наиболее эффективных решений, определяемых данными, полученными на основе SMM-кампаний. Социальные отчеты позволяют нам увидеть более полную картину влияния социальных факторов и глубже ее проанализировать.

Несколько примеров того, как можно использовать новые отчеты

Обзор социальной активности и ее влияние на конверсии

Обзорный отчет позволяет навскидку определить объем конверсий, которые были сгенерированы нашими социальными каналами. Визуализация влияния социальных факторов показывает количество и денежный объем всех наших достигнутых целей в сравнении с теми, которые были достигнуты только с помощью социальной активности.

Визит из социальной сети может завершиться конверсией сразу, а может посодействовать совершению конверсии позже. Конверсии, совершенные сразу, в отчете отмечены как «Социальные конверсии по последнему взаимодействию». Если же посетитель из социального источника совершил конверсию не сразу, а по возвращению позже, то такие конверсии отмечены в отчете как «Ассоциированные социальные конверсии».

Отчет по конверсиям: на какие цели влияют социальные медиа

Благодаря отчетам по конверсиям, маркетологи могут измерять значимость социальных каналов, имея перед глазами уровни конверсий по каждой социальной сети и объем прибыли, которую они принесли. Например, вы можете увидеть эффект, который производит социальный контент (к примеру, видео, которое вы сняли и загрузили в сеть) на конверсии. Чтобы увидеть влияние этого контента на достижение целей, достаточно просто взглянуть на временной график. Следует помнить, что нам необходимо определить цели и их стоимости, чтобы увидеть правильные данные в этом графике. Поэтому, приведите в норму те показатели, которые являются значимыми для бизнеса, если с ними еще что-то не в порядке.

Социальные источники дают нам возможность понять разницу в поведении пользователей, пришедших из разных источников

Отчет по социальным источникам показывает метрики поведения и конверсии для каждой социальной сети. То есть, мы можем проанализировать как посетители взаимодействуют с нашим контентом и приводит ли это к необходимому результату. К примеру, при ведении социальной кампании по рекламе определенной продукции с помощью графика потока посетителей из социальных сетей можно увидеть, из каких именно источников пришли пользователи на страницы нужных нам товаров, продолжили ли они просматривать сайт дальше или закрыли страницу.

Социальные плагины для определения контента, которым пользователи охотно делятся

При публикации контента, само собой, мы хотим знать, какими статьями пользователи делятся друг с другом и в каких социальных сетях они это делают. Отчет по социальным плагинам покажет, какие из статей на сайте привлекают к себе большое всего внимания и какие из социальных кнопок нажимаются пользователями при рекомендации той или иной статьи друзьям. Это дает возможность создавать контент, который нравится посетителям сайта. Кроме того, можно экспериментировать с внешним видом и расположением социальных кнопок.

Активность — изучаем, что происходит за пределами сайта

В отличие от социальных плагинов, которые показывают активность на сайте, вкладка с отчетами по внешней активности покажет, как люди взаимодействуют с контентом вне сайта — в социальных сетях. Для контента, который был рекомендован другим людям, можно будет увидеть URL этой рекомендации, когда и где этим контентом поделились и что о нем сказали. В данный момент предоставляются данные по активности по некоторым партнерам (Badoo, Disqus, Echo, Hatena, Meetup), список которых постоянно расширяется. Новые социальные отчеты будут доступны всем пользователям в ближайшие несколько недель в разделе стандартных отчетов.