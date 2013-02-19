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Кейс по контекстной рекламе в тематике «языковые курсы»
Ольга Костова
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Период продвижения: январь 2013 года.

Этот кейс не будет изобиловать экономическими терминами и расчетами о прибыльности. Обо всем по порядку.

О бизнесе клиента

У школы английского языка есть представительства в Москве, Таллине и Днепропетровске. Количество учащихся ограничено ввиду специфики обучения. У каждого филиала школы есть отдельный сайт, где рассказывается о методике обучения, а также, что для нас самое важное — есть возможность записаться на пробное занятие.

Какие задачи мы ставим перед контекстной рекламой

Это довольно известная школа английского и реклама в Google Ads используется в большей мере точечно — то есть задача состоит в том, чтобы в течение недели-двух (пока набираются новые группы) при помощи баннерных и текстовых объявлений в контекстно-медийной сети (КМС)* привлечь максимальное количество заявок.

Подробнее читайте в посте «Тестируем контекстно-медийные сети Google».

Ранее использовали также рекламу в Поиске (однако конвертируемость привлекаемых пользователей значительно ниже, чем из КМС). Подчеркну, цели рекламы — привлечь пользователей, которые хотят записаться на пробное бесплатное занятие в школе.

Кейс по контекстной рекламе в тематике «языковые курсы»

Почему сложно считать рентабельность инвестиций в рекламу?

Сложность состоит в том, что конвертируемость заявок в клиенты школы очень непредсказуема: бывает, что из 10 заявок ни единого слушателя, а бывает, что одна заявка дает сразу троих.

О результатах

По данному проекту мы работаем длительный период, поэтому уже сформировали пределы по стоимости заявки. Стоимость заявки колеблется в зависимости от времени года и региона показа. Приведем последние результаты*:

Данные по конверсиям (Москва)

Количество заявок по данным Google Analytics: 47.
Количество дней, когда реклама была активна: 15.
Траты на рекламу (с комиссией агентства) составили 6456 грн. 
Стоимость заявки: 137 грн.


Данные по конверсиям (Таллин)

Количество заявок по данным Google Analytics: 24.
Количество дней, когда реклама была активна: 9.
Траты на рекламу (с комиссией агентства) составили 1895 грн.
Стоимость заявки: 79 грн.

Данные по конверсиям (Днепропетровск)

Количество заявок по данным Google Analytics: 18.
Количество дней, когда реклама была активна: 9.
Траты на рекламу (с комиссией агентства) составили 986 грн.
Стоимость заявки: 55 грн.

*Данные за январь. Стоимость заявок в другие месяцы колеблется в тех же пределах. Постоянное общение с клиентом позволяет очень гибко использовать контекстную рекламу для привлечения слушателей школы.

Хочу повысить эффективность рекламы

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кейсы по контекстной рекламе электронная коммерция контекстно-медийная сеть Google
Ольга Костова

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