Кейс по контекстной рекламе в тематике «языковые курсы»

Период продвижения: январь 2013 года.
Этот кейс не будет изобиловать экономическими терминами и расчетами о прибыльности. Обо всем по порядку.
О бизнесе клиента
У школы английского языка есть представительства в Москве, Таллине и Днепропетровске. Количество учащихся ограничено ввиду специфики обучения. У каждого филиала школы есть отдельный сайт, где рассказывается о методике обучения, а также, что для нас самое важное — есть возможность записаться на пробное занятие.
Какие задачи мы ставим перед контекстной рекламой
Это довольно известная школа английского и реклама в Google Ads используется в большей мере точечно — то есть задача состоит в том, чтобы в течение недели-двух (пока набираются новые группы) при помощи баннерных и текстовых объявлений в контекстно-медийной сети (КМС)* привлечь максимальное количество заявок.
Подробнее читайте в посте
Ранее использовали также рекламу в Поиске (однако конвертируемость привлекаемых пользователей значительно ниже, чем из КМС). Подчеркну, цели рекламы — привлечь пользователей, которые хотят записаться на пробное бесплатное занятие в школе.
Почему сложно считать рентабельность инвестиций в рекламу?
Сложность состоит в том, что конвертируемость заявок в клиенты школы очень непредсказуема: бывает, что из 10 заявок ни единого слушателя, а бывает, что одна заявка дает сразу троих.
О результатах
По данному проекту мы работаем длительный период, поэтому уже сформировали пределы по стоимости заявки. Стоимость заявки колеблется в зависимости от времени года и региона показа. Приведем последние результаты*:
Данные по конверсиям (Москва)
Количество заявок по данным Google Analytics: 47.
Количество дней, когда реклама была активна: 15.
Траты на рекламу (с комиссией агентства) составили 6456 грн.
Стоимость заявки: 137 грн.
Данные по конверсиям (Таллин)
Количество заявок по данным Google Analytics: 24.
Количество дней, когда реклама была активна: 9.
Траты на рекламу (с комиссией агентства) составили 1895 грн.
Стоимость заявки: 79 грн.
Данные по конверсиям (Днепропетровск)
Количество заявок по данным Google Analytics: 18.
Количество дней, когда реклама была активна: 9.
Траты на рекламу (с комиссией агентства) составили 986 грн.
Стоимость заявки: 55 грн.
*Данные за январь. Стоимость заявок в другие месяцы колеблется в тех же пределах. Постоянное общение с клиентом позволяет очень гибко использовать контекстную рекламу для привлечения слушателей школы.
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