Частотность запросов и техника ее определения
Одним из главных инструментов при создании контента на сайте, являются правильно подобранные запросы. Частотность запросов позволяет создавать интересный для клиентов материал. О том, как получить информацию о частотности ключевых фраз, поговорим дальше.
Что такое частотность запросов
Главное с чем нужно разобраться, что такое частотность запросов? Это число запросов на интересующие ключевые фразы, взятое за заданный период. Одни запросы могут задаваться единожды, тогда как другие, задаются по миллиону раз в неделю. Владельцам сайтов, которые хотят расширить аудиторию пользователей, выгоднее применять популярные запросы. В разных поисковых системах используется свой метод определения частотности.
Виды
Существуют следующие виды запросов по частотности:
- высокочастотные;
- среднечастотные;
- низкочастотные.
Определение частотности запросов продемонстрирует, к какой категории относятся используемые ключевые фразы.
Как распределить запросы по частотности
Распределение запросов по частотности проводится по следующим правилам:
- Высокочастотные ключевые фразы желательно размещать на главной странице.
- Использовать разные ключи для каждой страницы сайта. Это позволит избежать путаницы, когда поисковой системой будет выполняться проверка запросов на частотность.
- Использовать для страниц целевые запросы с максимальной частотой. Посмотреть частотность запросов можно в специальных программах, разработанных для каждой поисковой системы.
Эти правила имеют рекомендательный характер, но их использование поможет поднять рейтинг страницы.
Проверка частоты запросов в разных поисковых системах
Существует несколько топовых поисковых систем:
- Google;
- Яндекс;
- YouTube.
Поговорим подробнее, как в этих системах проходит проверка частотности запросов.
Как узнать частотность запроса в Google
Чтобы проверить частотность запросов в Google используется Google Ads, точнее, инструмент «Планировщик ключевых слов».
Чтобы его использовать, нужно:
- зарегистрироваться в Google Ads и найти пункт «Планировщик ключевых слов»;
- выбрать окно: «Найдите новые ключевые слова»;
- ввести целевой запрос;
- получить частотность запросов Гугл.
Сначала представлены фразы, что вводились перед тем, как узнать частотность запроса в Google. Дальше идут дополнительные фразы. Справа указана минимальная и максимальная стоимость одного клика. В верхней левой части страницы показаны основные инструменты для работы с ключами. Справа, в верхней части экрана, есть фильтры настройки временного диапазона.
Как проверить частотность запросов в «Яндексе»
Проверить частотность запросов в «Яндексе» можно через wordstat.yandex.ru:
- вписать интересующую фразу в поисковую строку программы;
- нажать клавишу «Подобрать».
Результат будет таким:
Программа покажет, сколько раз люди делали запросы с заданным словом, и какие именно фразы их интересовали. Верхняя цифра показывает общую частотность запросов «Яндекс».
Как проверить частотность запросов YouTube
То, что люди ищут на видео-хостинге, они будут искать в поисковых системах. Потому можно проверить частотность запросов YouTube, воспользовавшись вышеописанными способами для Яндекса и Гугл.
Неплохо провести оценку самых релевантных запросов в строке YouTube, введя «Топ самых…» и посмотрев на результат.
Массовая проверка частотности запросов
Искать частотность нескольких ключей затратно по времени, потому пользователей все больше интересует массовая проверка частотности запросов. Сделать ее можно с помощью таких инструментов, как программа Key Collector.
Чтобы начать с ней работать нужно:
- открыть «Вордстат», внести в поле ключи, нажать «Начать сбор»;
- проверить частотность, используя «Директ»;
- убрать ключи у которых «Частотность !» равна «0», указав > «1» и нажав «Применить».
С помощью этой программы можно узнать частотность запросов списком онлайн из таких популярных поисковых систем, как «Яндекс» и «Гугл».
Запомнить
- Частотность запросов — это число запросов на конкретные ключевые фразы, взятое за определенный период.
- Определение частотности запросов — задача первоочередной важности для составления адекватного семантического ядра, наполнения качественным контентом и контекстной рекламой.
- Каждая поисковая система имеет свои способы поиска высокочастотных запросов. Для Google — это Google AdWords. На «Яндекс» можно использовать wordstat.yandex.ru. А на «Ютубе» сработают все вышеперечисленные методы.
- Есть автоматизированный и ручной метод ввода ключевых фраз и слов. Существует возможность массового поиска запросов — с помощью программы Key Collector.
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