Одним из главных инструментов при создании контента на сайте, являются правильно подобранные запросы. Частотность запросов позволяет создавать интересный для клиентов материал. О том, как получить информацию о частотности ключевых фраз, поговорим дальше.

Что такое частотность запросов

Главное с чем нужно разобраться, что такое частотность запросов? Это число запросов на интересующие ключевые фразы, взятое за заданный период. Одни запросы могут задаваться единожды, тогда как другие, задаются по миллиону раз в неделю. Владельцам сайтов, которые хотят расширить аудиторию пользователей, выгоднее применять популярные запросы. В разных поисковых системах используется свой метод определения частотности.

Виды

Существуют следующие виды запросов по частотности:

высокочастотные;

среднечастотные;

низкочастотные.

Определение частотности запросов продемонстрирует, к какой категории относятся используемые ключевые фразы.

Как распределить запросы по частотности

Распределение запросов по частотности проводится по следующим правилам:

Высокочастотные ключевые фразы желательно размещать на главной странице. Использовать разные ключи для каждой страницы сайта. Это позволит избежать путаницы, когда поисковой системой будет выполняться проверка запросов на частотность. Использовать для страниц целевые запросы с максимальной частотой. Посмотреть частотность запросов можно в специальных программах, разработанных для каждой поисковой системы.

Эти правила имеют рекомендательный характер, но их использование поможет поднять рейтинг страницы.

Проверка частоты запросов в разных поисковых системах

Существует несколько топовых поисковых систем:

Google;

Яндекс;

YouTube.

Поговорим подробнее, как в этих системах проходит проверка частотности запросов.

Как узнать частотность запроса в Google

Чтобы проверить частотность запросов в Google используется Google Ads, точнее, инструмент «Планировщик ключевых слов».

Чтобы его использовать, нужно:

зарегистрироваться в Google Ads и найти пункт «Планировщик ключевых слов»;

выбрать окно: «Найдите новые ключевые слова»;

ввести целевой запрос;

получить частотность запросов Гугл.

Сначала представлены фразы, что вводились перед тем, как узнать частотность запроса в Google. Дальше идут дополнительные фразы. Справа указана минимальная и максимальная стоимость одного клика. В верхней левой части страницы показаны основные инструменты для работы с ключами. Справа, в верхней части экрана, есть фильтры настройки временного диапазона.

Как проверить частотность запросов в «Яндексе»

Проверить частотность запросов в «Яндексе» можно через wordstat.yandex.ru:

вписать интересующую фразу в поисковую строку программы;

нажать клавишу «Подобрать».

Результат будет таким:

Программа покажет, сколько раз люди делали запросы с заданным словом, и какие именно фразы их интересовали. Верхняя цифра показывает общую частотность запросов «Яндекс».

Как проверить частотность запросов YouTube

То, что люди ищут на видео-хостинге, они будут искать в поисковых системах. Потому можно проверить частотность запросов YouTube, воспользовавшись вышеописанными способами для Яндекса и Гугл.

Неплохо провести оценку самых релевантных запросов в строке YouTube, введя «Топ самых…» и посмотрев на результат.

Массовая проверка частотности запросов

Искать частотность нескольких ключей затратно по времени, потому пользователей все больше интересует массовая проверка частотности запросов. Сделать ее можно с помощью таких инструментов, как программа Key Collector.

Чтобы начать с ней работать нужно:

открыть «Вордстат», внести в поле ключи, нажать «Начать сбор»;

проверить частотность, используя «Директ»;

убрать ключи у которых «Частотность !» равна «0», указав > «1» и нажав «Применить».

С помощью этой программы можно узнать частотность запросов списком онлайн из таких популярных поисковых систем, как «Яндекс» и «Гугл».

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