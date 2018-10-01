Чем http отличается от https

При создании и продвижении проекта важно знать, что такое HTTP и чем он отличается от HTTPS. HTTP и HTTPS — протоколы передачи гипертекста, предназначенные для обмена данными на сайтах. Протокол HTTPS необходимо использовать во всех случаях, когда на сайтах доступны онлайн-платежи и передача конфиденциальных сведений, в противном случае их могут получить злоумышленники.

Чем отличается HTTP и HTTPS

Рассмотрим детально, чем отличается протокол HTTPS от HTTP.

HTTP — аббревиатура английского словосочетания HyperText Transfer Protocol, в переводе означающего «протокол передачи гипертекста». В этом протоколе используется технология «клиент-сервер» — интернет-пользователь (клиент) отправляет запрос, становясь при этом инициатором соединения. Сервер получает и выполняет данный запрос, а затем отправляет в ответ результат.

Любые переходы на сайты, социальные сети, видеохостинги и прочие проекты строятся на технологии обмена данными между пользователем и сервером, на котором хранится запрашиваемая информация. В HTTP информация передается от клиента к серверу и обратно в незашифрованном виде, чем могут воспользоваться мошенники.

При открытии сайтов с HTTP-протоколом браузер Google Chrome отображает информацию о небезопасном подключении:

Данное сообщение о небезопасности может насторожить пользователей и заставить покинуть сайт с протоколом HTTP, поэтому для любых проектов предпочтительнее

применять HTTPS.В аббревиатуре HTTPS добавляется буква «S» — Secure, обозначающая, что указанный протокол передачи гипертекста безопасный. В HTTPS используется шифрование с помощью криптографических протоколов — SSL и TLS. Фактически этот тот же протокол передачи данных, что и HTTP, но с добавлением надстройки шифрования. При открытии ресурсов с HTTPS в адресной строке Chrome отображается информация о безопасности подключения:

Данные от клиента к серверу и обратно передаются в зашифрованном виде, поэтому даже если хакеры смогут перехватить их, они получат ничего не значащий набор символов. Ключи шифрования хранятся на сервере, для расшифровки используется специальный SSL-сертификат.

Проекты, на которых обязательно использование SSL-сертификата:

Сайты с онлайн-платежами — интернет-магазины, ресурсы для бронирования билетов и отелей, перевода денег, пополнения счета и т.д. Почтовые сервисы. Любые сайты, на которых пользователи вводят или получают финансовую и конфиденциальную информацию.

Отличия HTTP и HTTPS

В протоколах используются разные порты: в HTTP применяется порт 80, в HTTPS — 443. В HTTPS применяется шифрование данных, которые затем расшифровываются с помощью ключей на сервере. HTTPS обеспечивает сохранность данных. Если произойдет какое-то изменение передаваемых сведений, это будет зафиксировано. Безопасный протокол гарантирует аутентификацию — попадание пользователей именно на тот ресурс, который необходим, это обеспечивает борьбу с мошенническими вмешательствами. Специалисты Google рекомендуют использовать на любых сайтах HTTPS, это положительно влияет на позиции проекта в поисковой выдаче. При переходе на сайты с HTTP браузер отображает сообщение о небезопасном подключении. На шифрование в HTTPS тратится часть ресурсов сервера, поэтому загрузка сайта может немного замедлиться. Чтобы избежать проблем с долгой загрузкой страниц, стоит настроить кэширование и оптимизировать изображения.

Как перейти с HTTP на HTTPS

Получите надежный сертификат безопасности, который выдается Центром сертификации SSL. Сертификаты различаются в зависимости от поддержки субдоменов, типа проверки перед выдачей, уровня шифрования и прочих параметров:

Для максимальной защиты данных выбирайте 2048-битный ключ в настройках сертификата. Чтобы отправлять пользователей на сайт с безопасным протоколом, применяйте 301 редирект на сервере. Для настройки редактируется файл .htaccess, в котором прописывается правило переадресации:

RewriteCond %{HTTPS} offRewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Альтернативный вариант — установить переадресацию в настройках хостинг-провайдера:

Для поисковиков сайт, который ранее использовал протокол HTTP, а затем перешел на HTTPS — это уже другой ресурс. Если неправильно осуществить переход на безопасный протокол, то позиции сайта временно понизятся. Чтобы проинформировать поисковые системы об изменении протокола, внесите соответствующие настройки.

Добавьте в Search Console название домена с HTTPS и укажите, что это основная версия сайта. Нажмите «Добавить ресурс»:

Пропишите адрес:

Специалисты Google рекомендуют для сайтов с безопасным протоколом также использовать дополнительно технологию HSTS. Укажите в файле robots.txt в директиве HOST адрес сайта с HTTPS.

Распространенные проблемы при использовании HTTPS

Просроченный срок действия сертификата. Сертификаты выдают на определенный период, затем их нужно обновлять. Проверьте срок действия сертификата, кликнув на замочек в адресной строке браузера:

Период действия сертификата:

Невозможность просканировать или проиндексировать сайт. Проверьте, нет ли метатега noindex. Также запрет индексации сайта может быть прописан в файле robots.txt с помощью команды Disallow. Смешанное содержимое. На проекте с HTTPS должны отсутствовать страницы, доступные по стандартному протоколу HTTP, даже простые картинки. Наличие HTTP-контента делает сайт уязвимым.

Некорректное указание названия ресурса в сертификате. При получении сертификата должны учитываться все варианты написания домена, как с префиксом «www», так и без него.

Различное содержание на страницах с безопасным и обычным протоколом. Контент сайта с протоколом HTTPS должен полностью совпадать с содержимым соответствующих HTTP-страниц.

Устаревшая версия протокола. Необходимо использовать новые версии протокола TLS, обеспечивающие надежную защиту данных.

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