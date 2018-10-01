Чем http отличается от https
При создании и продвижении проекта важно знать, что такое HTTP и чем он отличается от HTTPS. HTTP и HTTPS — протоколы передачи гипертекста, предназначенные для обмена данными на сайтах. Протокол HTTPS необходимо использовать во всех случаях, когда на сайтах доступны онлайн-платежи и передача конфиденциальных сведений, в противном случае их могут получить злоумышленники.
Чем отличается HTTP и HTTPS
Рассмотрим детально, чем отличается протокол HTTPS от HTTP.
HTTP — аббревиатура английского словосочетания HyperText Transfer Protocol, в переводе означающего «протокол передачи гипертекста». В этом протоколе используется технология «клиент-сервер» — интернет-пользователь (клиент) отправляет запрос, становясь при этом инициатором соединения. Сервер получает и выполняет данный запрос, а затем отправляет в ответ результат.
Любые переходы на сайты, социальные сети, видеохостинги и прочие проекты строятся на технологии обмена данными между пользователем и сервером, на котором хранится запрашиваемая информация. В HTTP информация передается от клиента к серверу и обратно в незашифрованном виде, чем могут воспользоваться мошенники.
При открытии сайтов с HTTP-протоколом браузер Google Chrome отображает информацию о небезопасном подключении:
Данное сообщение о небезопасности может насторожить пользователей и заставить покинуть сайт с протоколом HTTP, поэтому для любых проектов предпочтительнее
применять HTTPS.В аббревиатуре HTTPS добавляется буква «S» — Secure, обозначающая, что указанный протокол передачи гипертекста безопасный. В HTTPS используется шифрование с помощью криптографических протоколов — SSL и TLS. Фактически этот тот же протокол передачи данных, что и HTTP, но с добавлением надстройки шифрования. При открытии ресурсов с HTTPS в адресной строке Chrome отображается информация о безопасности подключения:
Данные от клиента к серверу и обратно передаются в зашифрованном виде, поэтому даже если хакеры смогут перехватить их, они получат ничего не значащий набор символов. Ключи шифрования хранятся на сервере, для расшифровки используется специальный SSL-сертификат.
Проекты, на которых обязательно использование SSL-сертификата:
- Сайты с онлайн-платежами — интернет-магазины, ресурсы для бронирования билетов и отелей, перевода денег, пополнения счета и т.д.
- Почтовые сервисы.
- Любые сайты, на которых пользователи вводят или получают финансовую и конфиденциальную информацию.
Отличия HTTP и HTTPS
- В протоколах используются разные порты: в HTTP применяется порт 80, в HTTPS — 443.
- В HTTPS применяется шифрование данных, которые затем расшифровываются с помощью ключей на сервере.
- HTTPS обеспечивает сохранность данных. Если произойдет какое-то изменение передаваемых сведений, это будет зафиксировано.
- Безопасный протокол гарантирует аутентификацию — попадание пользователей именно на тот ресурс, который необходим, это обеспечивает борьбу с мошенническими вмешательствами.
- Специалисты Google рекомендуют использовать на любых сайтах HTTPS, это положительно влияет на позиции проекта в поисковой выдаче.
- При переходе на сайты с HTTP браузер отображает сообщение о небезопасном подключении.
- На шифрование в HTTPS тратится часть ресурсов сервера, поэтому загрузка сайта может немного замедлиться. Чтобы избежать проблем с долгой загрузкой страниц, стоит настроить кэширование и оптимизировать изображения.
Как перейти с HTTP на HTTPS
- Получите надежный сертификат безопасности, который выдается Центром сертификации SSL. Сертификаты различаются в зависимости от поддержки субдоменов, типа проверки перед выдачей, уровня шифрования и прочих параметров:
- Для максимальной защиты данных выбирайте 2048-битный ключ в настройках сертификата.
- Чтобы отправлять пользователей на сайт с безопасным протоколом, применяйте 301 редирект на сервере. Для настройки редактируется файл .htaccess, в котором прописывается правило переадресации:
RewriteCond %{HTTPS} offRewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
Альтернативный вариант — установить переадресацию в настройках хостинг-провайдера:
- Для поисковиков сайт, который ранее использовал протокол HTTP, а затем перешел на HTTPS — это уже другой ресурс. Если неправильно осуществить переход на безопасный протокол, то позиции сайта временно понизятся. Чтобы проинформировать поисковые системы об изменении протокола, внесите соответствующие настройки.
Добавьте в Search Console название домена с HTTPS и укажите, что это основная версия сайта. Нажмите «Добавить ресурс»:
Пропишите адрес:
- Специалисты Google рекомендуют для сайтов с безопасным протоколом также использовать дополнительно технологию HSTS.
- Укажите в файле robots.txt в директиве HOST адрес сайта с HTTPS.
Распространенные проблемы при использовании HTTPS
- Просроченный срок действия сертификата. Сертификаты выдают на определенный период, затем их нужно обновлять. Проверьте срок действия сертификата, кликнув на замочек в адресной строке браузера:
Период действия сертификата:
- Невозможность просканировать или проиндексировать сайт. Проверьте, нет ли метатега noindex. Также запрет индексации сайта может быть прописан в файле robots.txt с помощью команды Disallow.
- Смешанное содержимое. На проекте с HTTPS должны отсутствовать страницы, доступные по стандартному протоколу HTTP, даже простые картинки. Наличие HTTP-контента делает сайт уязвимым.
- Некорректное указание названия ресурса в сертификате. При получении сертификата должны учитываться все варианты написания домена, как с префиксом «www», так и без него.
- Различное содержание на страницах с безопасным и обычным протоколом. Контент сайта с протоколом HTTPS должен полностью совпадать с содержимым соответствующих HTTP-страниц.
- Устаревшая версия протокола. Необходимо использовать новые версии протокола TLS, обеспечивающие надежную защиту данных.
Запомнить
- Резюмируем, чем отличается протокол HTTPS от HTTP — криптошифрованием, обеспечивающим безопасность ресурса.
- Специалисты Google рекомендуют использовать протокол HTTPS независимо от вида контента, представленного на проекте.
- Настройка переадресации с HTTP на HTTPS доступна в панели управления хостинг-провайдера либо в файле .htaccess.
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