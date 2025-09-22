Что такое 304 Not Modified и почему это бонус для вашего сайта?

Сайт все еще «тормозит», хотя изображения уже оптимизированы, а код минимизирован? В логах постоянно появляется статус 304, и вы не уверены, является ли это ошибкой?

В этой статье я объясню, что на самом деле означает 304 Not Modified, почему это не сигнализирует о проблеме, а также как настроить сервер, чтобы ускорить работу ресурса и снизить нагрузку.

Как код статуса 304 ускоряет работу сайта

Когда пользователь впервые открывает страницу, браузер сохраняет статические файлы — изображения, CSS, JavaScript — в кэше. При следующем обращении сервер проверяет, изменился ли ресурс. Если нет, возвращается статус 304, а клиентская программа подтягивает данные из локальной памяти. Это сокращает время отклика и делает сайт быстрее.

Представьте логотип в формате .png. При первой загрузке браузер получает файл и фиксирует дату запроса. Когда пользователь возвращается на страницу, программа отправляет на сервер уточнение: изменялся ли логотип после указанной даты. Если файл остался прежним, ответ приходит в виде статуса 304, и изображение воспроизводится из кэша. В результате оно отображается мгновенно, без повторной загрузки.

По такой же логике работают не только картинки, но и стили, скрипты или даже HTML-страницы.

Чтобы проверить изменения, клиентский агент использует HTTP-заголовки If-Modified-Since (дата последнего сохранения файла) или If-None-Match (идентификатор версии ресурса). Именно благодаря этим заголовкам сервер решает, отдавать новую копию или ограничиться кодом 304.

Принцип работы ответа 304 Not Modified

Как настроить 304 code в разных средах

Использование статуса 304 требует правильной конфигурации. Рассмотрим настройки в самых популярных средах: Nginx, Apache2 и Cloudflare.

Настройка 304 в Nginx

В файле nginx.conf можно активировать проверку изменений ресурса. Если файл не обновлялся, сервер отвечает 304 not modified. Пример конфигурации:

location / { etag on; if_modified_since exact; add_header Cache-Control "public, max-age=2592000"; }

Здесь включены заголовки ETag и Last-Modified. Благодаря им браузер получает сигнал, что файл можно брать из кэша.

Настройка 304 в Apache2

В сервере Apache2 механизм проверки изменений файлов настраивается через файл .htaccess. В нем можно прописать следующие директивы:

FileETag MTime Size <IfModule mod_headers.c> Header set Cache-Control "max-age=2592000, public" </IfModule>

Когда файл не изменялся, Apache отвечает кодом 304, а браузер загружает его из локальной памяти.

Использование 304 в Cloudflare

Cloudflare считается одним из самых удобных инструментов для улучшения скорости сайтов. Одно из его преимуществ — система кэширования, которая ускоряет загрузку страниц и помогает экономить трафик. Благодаря этому механизму Cloudflare автоматически может отдавать код 304, когда контент остается неизменным.

Чтобы это работало, в панели управления нужно правильно настроить кэширование. Есть два основных параметра:

Caching Level (обозначен на скриншоте «1»). Он определяет, как именно происходит хранение файлов:

no query string — фиксирует страницу независимо от параметров в URL;

ignore query string — сохраняет в кэше только одну версию файла, даже когда в URL разные параметры, но при этом передает эти параметры на сервер (например, file.js?v=1 и file.js?v=2 воспринимаются как один ресурс);

standard — отдельно сохраняет каждый уникальный URL с параметрами.

Browser Cache TTL (время хранения в кеше, на скриншоте обозначено «2») определяет, как долго файлы будут оставаться в локальном хранилище программы для просмотра. В течение этого периода клиентский агент не обращается к серверу, а берет готовую копию из памяти.



Например, если TTL установлен на один месяц, изображения, стили или скрипты будут открываться мгновенно при каждом повторном посещении. Это существенно сокращает время загрузки страниц и уменьшает нагрузку на сервер.

В результате правильной конфигурации Cloudflare в сочетании с кешем пользователя данные хранятся максимально эффективно, а страницы отдаются через HTTP 304. Это значительно ускоряет работу сайта.

Совместимость и поведение браузеров с 304 Not Modified

Код HTTP 304 поддерживают все современные браузеры: Chrome, Firefox, Safari, Edge. Когда сервер возвращает этот код, клиентская программа автоматически берет ресурс из локального хранилища и не загружает его повторно. Для пользователя процесс происходит незаметно.

Важный нюанс: каждый браузер может сам определять, сколько времени хранить кэшированные файлы.

Если хранилище повреждено или очищено, браузер все равно обратится за новой копией, даже если ответ — 304. Старые версии браузеров могут работать иначе, но в большинстве случаев поддержка этого кода полная и стабильная.

Преимущества использования 304 Not Modified

Когда сервер возвращает статус 304, это означает, что файл не изменился и его можно загрузить из кэша. Благодаря этому страница открывается быстрее, ведь браузеру не нужно каждый раз загружать данные с нуля.

Что это дает на практике:

страницы открываются быстрее, потому что программе для просмотра не нужно каждый раз загружать данные с нуля;

сервер получает меньше запросов и работает стабильнее под нагрузкой;

экономится трафик, что особенно важно для пользователей с мобильными тарифами;

работа с сайтом становится более комфортной, а это напрямую влияет на лояльность посетителей.

Если в логах появляется статус 304 — это вовсе не ошибка, а нормальный сигнал от сервера.

Выводы

304 — это HTTP-статус, который означает, что файл не изменялся. В таком случае браузер сам решает, загрузить его из локального кэша или запросить заново. Благодаря этому страницы открываются быстрее, а нагрузка на инфраструктуру снижается. Чтобы код 304 работал корректно, нужно правильно настроить сервер. В Nginx это делается через etag и if_modified_since, в Apache — с помощью директив в .htaccess, а в Cloudflare — через параметры кэширования. Поддержка 304-статуса есть во всех современных браузерах, поэтому его можно использовать для сайтов. Для пользователей это означает удобство и экономию трафика, а для владельцев площадок — оптимизацию серверных ресурсов. Использование кода 304 Not Modified — это баланс между скоростью работы сайта и надежностью технической платформы.

