Що таке 304 Not Modified і чому це бонус для вашого сайту?
Лілія Ганська

Сайт усе ще «гальмує», хоча зображення вже оптимізовані, а код мінімізований? У логах постійно з’являється статус 304, і ви не впевнені, чи це помилка?

У цій статті поясню, що насправді означає 304 Not Modified, чому він не сигналізує про проблему та як налаштувати сервер так, аби прискорити роботу ресурсу й знизити навантаження.

Як код статусу 304 пришвидшує роботу сайту

Коли користувач уперше відкриває сторінку, браузер зберігає статичні файли — зображення, CSS, JavaScript — у кеші. Під час наступного звернення сервер перевіряє, чи змінився ресурс. Якщо ні, повертається статус 304, а клієнтська програма підтягує дані з локальної пам’яті. Це скорочує час відгуку й робить сайт швидшим.

Уявіть логотип у форматі .png. При першому завантаженні оглядач отримує файл і фіксує дату запиту. Коли користувач повертається на сторінку, програма надсилає на сервер уточнення: чи змінювався логотип після вказаної дати. Якщо файл залишився тим самим, відповідь приходить у вигляді статусу 304, і зображення відтворюється з кешу. У результаті воно відображається миттєво, без повторного завантаження.

За такою ж логікою працюють не лише картинки, а й стилі, скрипти чи навіть HTML-сторінки.

Щоби перевірити зміни, клієнтський агент використовує HTTP-заголовки If-Modified-Since (дата останнього збереження файлу) або If-None-Match (ідентифікатор версії ресурсу). Саме завдяки цим заголовкам сервер вирішує, віддавати нову копію чи обмежитися кодом 304.

Принцип роботи відповіді 304 Not Modified

Як налаштувати 304 code у різних середовищах

Використання статусу 304 потребує правильної конфігурації. Розгляну налаштування в найпопулярніших середовищах: Nginx, Apache2 та Cloudflare.

Налаштування 304 в Nginx

У файлі nginx.conf можна активувати перевірку змін ресурсу. Якщо файл не оновлювався, сервер відповідає 304 not modified. Приклад конфігурації:

location / {

etag on;

if_modified_since exact;

add_header Cache-Control "public, max-age=2592000";

}

Тут увімкнено заголовки ETag та Last-Modified. Завдяки ним браузер одержує сигнал, що файл можна брати з кешу.

Налаштування 304 в Apache2

У сервері Apache2 механізм перевірки змін файлів налаштовується через файл .htaccess. У ньому можна прописати такі директиви:

FileETag MTime Size

<IfModule mod_headers.c>

Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"

</IfModule>

Коли файл не змінювався, Apache відповідає кодом 304, а браузер завантажує його з локальної пам’яті.

Використання 304 у Cloudflare

Cloudflare вважається одним із найзручніших інструментів для покращення швидкості сайтів. Одна з його переваг — система кешування, яка пришвидшує завантаження сторінок та допомагає економити трафік. Завдяки цьому механізму Cloudflare автоматично може віддавати код 304, коли контент залишається незмінним.

Щоби це працювало, у панелі керування потрібно правильно налаштувати кешування. Є два основні параметри:

  1. Caching Level (позначений на скриншоті «1»). Він визначає, як саме відбувається зберігання файлів:

  • no query string — фіксує сторінку незалежно від параметрів у URL;

  • ignore query string — зберігає в кеші лише одну версію файлу, навіть коли в URL різні параметри, але водночас передає ці параметри на сервер (наприклад, file.js?v=1 і file.js?v=2 сприймаються як один ресурс);

  • standard — окремо зберігає кожен унікальний URL із параметрами.

  1. Browser Cache TTL (час зберігання у кеші, на скриншоті позначений «2») визначає, як довго файли залишатимуться в локальному сховищі програми для перегляду. Упродовж цього періоду клієнтський агент не звертається до сервера, а бере готову копію з пам’яті.

    Наприклад, якщо TTL встановлено на один місяць, зображення, стилі чи скрипти відкриватимуться миттєво під час кожного повторного візиту. Це суттєво скорочує час завантаження сторінок і зменшує навантаження на сервер.

Налаштування кешування у Cloudflare

У результаті правильної конфігурації Cloudflare у поєднанні з кешем користувача дані зберігаються максимально ефективно, а сторінки віддаються через HTTP 304. Це значно прискорює роботу сайту.

Сумісність і поведінка браузерів із 304 Not Modified

Код HTTP 304 підтримують всі сучасні браузери: Chrome, Firefox, Safari, Edge. Коли сервер повертає цей код, клієнтська програма автоматично бере ресурс із локального сховища й не завантажує його повторно. Для користувача процес відбувається непомітно.

Важливий нюанс: кожен браузер може сам визначати, скільки часу зберігати кешовані файли.

Якщо сховище пошкоджене чи очищене, браузер все одно звернеться по нову копію, навіть коли відповідь — 304. Старі версії браузерів можуть працювати інакше, але в більшості випадків підтримка цього коду є повною й стабільною.

Також читайте в нашому блозі, Що таке код помилки 410.

Переваги використання 304 Not Modified

Коли сервер повертає статус 304, це означає, що файл не змінився і його можна завантажити з кешу. Завдяки цьому сторінка відкривається швидше, адже браузеру не потрібно щоразу завантажувати дані з нуля.

Що це дає на практиці:

  • сторінки відкриваються швидше, бо програмі для перегляду не потрібно щоразу завантажувати дані з нуля;

  • сервер отримує менше запитів і працює стабільніше під навантаженням;

  • економиться трафік, що особливо важливо для користувачів із мобільними тарифами;

  • робота із сайтом стає комфортнішою, а це напряму впливає на лояльність відвідувачів.

Якщо в логах з’являється статус 304 — це зовсім не помилка, а нормальний сигнал від сервера.

Хочете, щоби ваш сайт завантажувався ще швидше та краще ранжувався в Google?

Замовляйте SEO-аудит та оптимізацію — ми не тільки налаштуємо кешування та статуси 304, а також підвищимо швидкість, юзабіліті й позиції у видачі.

Висновки

  1. 304 — це HTTP-статус, який означає, що файл не змінювався. У такому випадку браузер сам вирішує, завантажити його з локального кешу чи запросити заново. Завдяки цьому сторінки відкриваються швидше, а навантаження на інфраструктуру знижується.

  2. Щоби код 304 працював коректно, потрібно правильно налаштувати сервер. У Nginx це робиться через etag та if_modified_since, в Apache — за допомогою директив у .htaccess, а в Cloudflare — через параметри кешування.

  3. Підтримка 304-статусу є у всіх сучасних браузерах, тому його можна використовувати для сайтів. Для користувачів це означає зручність і економію трафіку, а для власників майданчиків — оптимізацію серверних ресурсів.

  4. Використання коду 304 Not Modified — це баланс між швидкістю роботи сайту та надійністю технічної платформи.

FAQ

  1. Чи можна вважати 304 помилкою?Ні, це нормальна поведінка сервера. Код означає, що файл не змінився, і система відображає його з кешу.

  2. Чи впливає 304 на SEO?Прямого впливу немає. Використання кешу пришвидшує сайт, а це враховується пошуковими системами як позитивний сигнал.

  3. Чи завжди браузер отримає 304?Ні. Якщо кеш видалено, ресурс змінено або відключено заголовки If-Modified-Since/ETag, файл завантажується заново.

  4. Що робити, коли сторінки не кешуються?Перевірити конфігурацію заголовків Cache-Control, ETag та Last-Modified. Без них сервер не зможе повернути 304.

  5. Чи економить 304 мобільний трафік?Так. Оскільки дані беруться з локальної копії, повторне завантаження не потрібне, і витрати трафіку знижуються.

Лілія Ганська

SEO Specialist at Enterprise Department

