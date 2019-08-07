Что такое показатель отказов и как его снизить

Показатель отказов, по мнению SEO-специалистов, один из самых спорных показателей. Влияет ли значение показателя отказов на ранжирование сайта в поисковых системах? Стоит ли опираться на значения показателя отказов, если они высокие? Стоит ли оптимизировать показатель отказов и как это делать? Давайте разбираться.

Что такое показатель отказов?

Отказ — это сеанс с просмотром одной страницы на вашем сайте. В Google Analytics отказом считается сеанс, в ходе которого был активирован только один запрос к серверу Google Analytics (например, если пользователь открыл одну страницу сайта и покинул его, не активировав других запросов). Показатель отказов вычисляется путем деления количества сеансов с просмотром одной страницы на общее число сеансов, то есть как доля от общего числа сеансов. Справка Google

Отметим, показатель отказов в Google Analytics и Яндекс.Метрики измеряются по-разному.

Визит считается отказом, если для него одновременно выполнены следующие условия: за время визита зафиксировано не больше одного просмотра страницы; продолжительность визита меньше заданного для расчета отказов времени (по умолчанию 15 секунд); не зафиксировано служебное событие «неотказ». Яндекс.Метрика

То есть высокий показатель отказов может свидетельствовать о том, что пользователи не получают релевантный контент и соответственно покидают сайт. Но всегда ли это так?

К примеру, пользователь заходит на корпоративный сайт такси. Здесь его интересует только номер телефона, станет ли он переходить на другие страницы, если сразу нашел то, за чем пришел? При этом совершил конверсию — позвонил по номеру и вызвал машину. В данном случае Google Analytics по умолчанию зачтет данный сеанс с отказом. Поэтому высокий показатель отказов может говорить о том, что пользователь удовлетворил свой запрос.

В других случаях:

страница не релевантна запросу пользователя — страница с некачественным/не полезным контентом;

страница охватывает не ту целевую аудиторию.

Что такое хороший показатель отказов?

При анализе показателя отказов не нужно «пугаться» высоких значений, стоит ориентироваться на тип сайта и тематику. Согласно исследованиям Google 2017 года, средние показатели отказов по отраслям такие:

Ниже показатели отказов в зависимости от тематики и типа сайта:

Источник

Если показатель отказов низкий (до 20%), не стоит радоваться и думать, что проблем нет. Необходимо обратить внимание на такие моменты:

Если вы обнаружили, что для некоторых страниц показатель отказов 0% или 100%, возможно происходит искажение данных в Google Analytics за счет спамного трафика . Установлено несколько кодов аналитики — когда на сайте стоит несколько кодов GA, от одного пользователя фиксируется несколько событий. То есть активировано несколько запросов к серверу Google. Проверить корректность установки Google Analytics можно в сервисе gachecker. Неправильно реализовано отслеживание событий — возможно, настроены события на видео или формы, которые появляются через несколько секунд после загрузки страницы.

Поэтому хорошего показателя отказов не существует — все очень индивидуально и можно делать выводы только в сравнении с другими сайтами в рамках одной тематики.

Корректировка показателя отказов в отчетах Google Analytics

Итак, для некоторых тематик показатель отказов не несет в себе объективной оценки взаимодействия пользователя с сайтом. Поэтому можно настроить показатель отказов для своего сайта в зависимости от событий, которые воспроизводит пользователь, чтобы сеанс не засчитывался как отказ. Зачастую это такие события, как:

Настройка глубины скроллинга — оптимальное решение для блогов, контентных сайтов и новостников. Настройка событий по таймеру — здесь событие отправляется в GA по истечению указанного вами времени. Подойдет для сайтов с видеоконтентом.

Скорость загрузки и показатель отказов

Скорость загрузки сайта играет важную роль не только в ранжировании сайта, но и влияет на пользовательский опыт. Поэтому очень важно, чтобы сайт работал быстро и без перебоев. Если вы обнаружили повышение показателя отказов, стоит обратить внимание на отчет «Поведение — Скорость загрузки сайта — Время загрузки страниц» и сравнить два показателя между собой: показатель отказов и среднее время загрузки страницы.

На изображении видно, что в целом скорость сайта очень медленная (15,98 с) — это уже может быть причиной повышения отказов для всего сайта в целом.

Анализ повышения показателя отказов по сегментам

При анализе повышения показателя отказов стоит ориентироваться на портреты целевой аудитории и тип контента. Например, если на вашем сайте есть и коммерческие страницы, и блог, то скорее всего показатель отказов страниц блога будет выше.

Сегмент по каналам трафика

Отчет «Источники трафика — Весь трафик — Источник/канал» покажет, какой канал повышает показатель отказов:

На примере видно, что значительно выше показатель отказов из платного трафика. Из этого следует, что либо рекламные кампании направлены не на вашу целевую аудиторию, либо страницы не релевантны рекламным объявлениям. Поэтому необходимо оптимизировать маркетинговую стратегию рекламных кампаний.

Сегмент по страницам входа

Отчет «Поведение — Контент сайта — Страницы входа» отобразит целевые страницы сайта и их средний показатель отказов.

В отчете могут появиться страницы, показатель отказов которых значительно выше. Именно им необходимо уделить внимание — зайти на сайт и посмотреть, что может не удовлетворить пользователя. Например, нерелевантный контент, медленная загрузка страницы, несоответствие метаданных контенту, дизайн страницы, ранжирование страницы не по целевым запросам.

Сегментация по типу устройства

Отчет «Аудитория — Мобильные устройства — Обзор» сравнит показатель отказов между мобильными, планшетными и десктопными устройствами.

Так на изображении видно, что показатель отказов мобильных и планшетных девайсов превышает десктопную. Это говорит о необходимости оптимизации мобильной версии сайта.

Если открыть отчет «Аудитория — Мобильные устройства — Устройства», можно более детально узнать, на каких именно моделях возникают проблемы.

Сегмент по браузеру

Если в отчете «Аудитория — Технологии — Браузер и ОС» показатели отказов для некоторых браузеров выше, это говорит о том, что пользовательский опыт в этих браузерах неудовлетворительный и вероятно существуют технические проблемы, которые требуют решения.

Сегмент по местоположению

В рамках отчета «Аудитория — География — Местоположение» можно определить регионы, где показатель отказов выше.

В данном случае сайт ориентирован на развитие в Казахстане и показатель отказов для данного региона невысокий относительно других. Также с помощью этого отчета можно сделать вывод относительно развития сайта в других регионах. Например, видно, что показатель отказов в Украине и России невысокий и в дальнейшем можно попробовать охватить и этот рынок.

Сегмент по полу

В отчете «Аудитория — Демографические данные — Пол» можно увидеть тенденцию показателя отказов у мужчин и женщин.

В этом примере показатели практически одинаковые, но если вы создали женский блог, а показатель отказов у женщин выше, чем у мужчин, значит что-то вы делаете не так. Необходимо оценить свой сайт и понять, действительно ли он учитывает интересы целевой аудитории: контент, цветовая гамма и так далее.

Сегмент по возрасту

Отчет «Аудитория — Демографические данные — Возраст» позволяет оценить, насколько широко вы охватили целевую аудиторию.

Эта информация позволяет определить, какой сегмент аудитории упускается. Например, показатель отказов выше у людей старше 55 лет, значит, необходимо обратить внимание на шрифт, контент, цветовую гамму, баннеры, структуру сайта. Возможно на вашем сайте размещены откровенные фото и это не нравится людям постарше.

Сегмент по интересам

Отчет «Аудитория — Интересы — Сегменты аудитории по интересам» позволяет лучше понять своих пользователей, их увлечения и хобби.

На изображении мы видим, что показатель отказов в некоторых сегментах выше, поэтому необходимо подумать над контентом для определенных групп. Если это контентный сайт — добавить фото, видео, статьи, которые бы учитывали интересы пользователей. Если e-commerce, можно расширить каталог товаров с учетом интересов пользователей.

Выводы

Показатель отказов — нечто неоднозначное, но умея анализировать данные в Google Analytics, можно получить полезную информацию о проблемах на сайте и о своей целевой аудитории: