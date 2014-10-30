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DMCA-алгоритм Google: закон об авторском праве в цифровую эпоху
Георгий Рябой
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На прошлой неделе Google выкатил всемирное обновление антипиратского DMCA-алгоритма — первое за 26 месяцев. Зарубежные SEO-специалисты сравнивают этот апдейт с обновлениями Panda или Penguin. Еще бы: поисковик подготовил обновление на основе огромнейшего количества запросов и данных, собранных за два года. К слову, за 2013 год в Google поступило 224 миллиона заявлений о нарушении авторских прав. Из них 222 миллиона были удовлетворены — сайты-нарушители попали под санкции.

Между прочим, сегодня многие компании жалуются, что время от получения письма-извещения о нарушении авторских прав до наложения санкций сократили до 6 часов. Но давайте обо всем по порядку. Что же такое DMCA?

DMCA (Digital Millennium Copyright Act — Закон об авторском праве в цифровую эпоху) — закон, дополняющий законодательство США в области авторского права директивами, учитывающими современные технические достижения в области копирования и распространения информации. Выводит за пределы правового поля не только непосредственное нарушение авторских прав путём копирования, но и производство и распространение технологий, позволяющих обходить технические средства защиты авторских прав (вплоть до невозможности добросовестного использования). Акт ужесточает ответственность за нарушение авторских прав с помощью Интернета, в то же время защищая провайдеров от ответственности за действия пользователей.

Ужесточение политики в отношении авторских прав предусматривает и свод правил GDPR (General Data Protection Regulation) — подробно об этом можно прочесть в блоге платформы автоматизации маркетинга GetResponse.

Впервые антипиратский DMCA-алгоритм Google появился в августе 2012-го. С тех пор правообладатели неоднократно жаловались на бездеятельность поискового гиганта в сфере защиты авторских прав. Вспомнить хотя бы нашумевший спор Google с медиамагнатом Рупертом Мёрдоком. На прошлой неделе Google опубликовал white paper, где на 26-ти страницах описал свои успехи в борьбе с пиратством и рассказал о новых методах своей антипиратской кампании.

рассказал о новых методах своей антипиратской кампании

Отвечая на вопросы о санкциях, руководство известного ресурса Pirate Bay сообщило, что на их трафик обновление DMCA-алгоритма почти не повлияло, так как доля посетителей из Google и так была невелика. Зато начал расти директ трафик.

Тем не менее, сам Google уже сложно будет упрекнуть в пособничестве пиратским сайтам. Апдейт повлиял(-ет) практически на все торрент трекеры, сайты с фильмами, ТВ-передачами, музыкальным контентом или ссылками на них в английской выдаче.

Через несколько дней после введения апдейта авторы блога Searchmetrics отметили почти 98% падение по запросам «скачать бесплатно», «смотреть онлайн», «фильмы бесплатно» и др.

Найти бесплатные фильмы станет труднее.

А вот как изменились показатели видимости торрент трекеров США и Великобритании (по списку из 100 ключевых запросов).

Падение видимости торрент трекеров в выдаче Google по ключевым запросам

Конечно, пока что речь идёт об англоязычном сегменте сети. Но не стоит забывать, что апдейт всемирный: пиратские сайты рунета ждет та же печальная участь.

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инфографика алгоритмы Google DMCA-алгоритм защита правообладателей авторское право
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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