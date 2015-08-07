Алгоритм Google Panda 4.2 — 10 советов от SEO-экспертов

Как диагностировать Google Panda, понять, что нужно изменить на своем сайте и сделать пользователей счастливыми. В этом посте мы собрали все, что подписчики блога Netpeak захотели узнать о новом апдейте алгоритма Google.

Вначале — об особенностях апдейта Google Panda 4.2:

В строгом смысле этого слова, Panda 4.2 — не апдейт. Апдейт подразумевает включение в алгоритм каких-то новых сигналов. А если верить Барри Шварцу, в Panda 4.2 новых сигналов нет. Просто обновилась база анализируемых сайтов. Апдейт станет самым долгим в истории Google. Возвращение трафика на сайты под Panda 4.1 и наложение новых санкций займет не дни, не недели, а месяцы — до одного года. Вполне возможно, что апдейт станет последним, и в будущем Panda будет обновляться непрерывно. Panda 4.2 — глобальный апдейт, который коснется 2-3% всех запросов — более 105 миллионов сайтов. Panda 4.0 в мае 2014 затронула 7,5% всех поисковых запросов, апдейт в сентябре до 4.1 — 3-5%. Panda будет анализировать сайты постранично, поэтому в ходе апдейта страницы сайта могут ранжироваться по-разному. Но не стоит обманываться: алгоритм по-прежнему касается всего сайта в целом.

Как понять, что сайт стал жертвой Panda и что делать, если опасения подтвердились? Читайте 10 практических советов.

1. Узнайте, почему упал трафик

Существует множество методов диагностики Google Panda: от анализа источников трафика по Google Analytics до проверки ранжирования сайта по низкочастотным запросам и фрагментам текста. В одном из наших кейсов по выводу сайта из под Google Panda мы применяли комплексный подход для постановки диагноза. Существует и более простой способ — использовать Panguin Tool. SEO-специалист Netpeak Алексей Данилин рекомендует его как точный инструмент для выяснения причин падения трафика на сайте. Panguin Tool показывает апдейты алгоритмов Google в наложении на трафик сайта по Google Analytics. Также можно использовать сервисы, показывающие степень изменения выдачи, например Mozcast. Очень важно знать, какие работы проводились по сайту в последние несколько месяцев. Часто бывает, что падение трафика связано с техническим проблемами, которые не успели вовремя обнаружить. Также нужно понимать, не наложены ли на сайт ручные санкции. Это можно проверить в Google Search Console. От ручных санкций избавиться гораздо проще и для них всегда указана причина наложения.

2. Следите за новостями SEO-комьюнити

Из-за скорости апдейта трафик начнет падать только на некоторых страницах сайта, поэтому в точной диагностике на этот раз пригодится и помощь коллективного разума SEO-сообщества. В этом уверена Дженнифер Слег из The SEM post. На тематических форумах (Webmasters, Searchengines) фиксируют появление массовых изменений в выдаче. Так были обнаружены периоды активности Penguin 3.0, который, хоть и вышел 17 октября прошлого года, дал о себе знать массовыми изменениями в выдаче только в ноябре и декабре.

3. Работайте с проблемными страницами

Понять, что страница проблемная — довольно просто. Это страницы, трафик которых упадет больше всего. В зоне риска:

Низкокачественные лендинги. Разделы сайта, перенасыщенные текстом и рекламой. Страницы с дублирующимся контентом. Страницы с небольшим количеством текста (до 400 слов). «Глубокие страницы», путь к которым занимает более четырех кликов от главной сайта.

Работа с проблемными страницами — рутинная часть поисковой оптимизации. Неспециалисту важно понимать, что под действие фильтра могут попасть все страницы, не удовлетворяющие запросы пользователей.

Один из главных сигналов для Google Panda — поведение пользователя после его клика по ссылке сайта на странице выдачи. Если в течение нескольких секунд пользователь возвращается на страницу выдачи — риск оказаться под фильтром увеличивается в разы.

Проверить весь сайт или отдельные его страницы на соответствие поисковым запросам пользователей помогает новая функция Serpstat (ex. Prodvigator). При расчете релевантности страницы поисковому запросу Serpstat (ex. Prodvigator) учитывает:

Как часто на странице встречаются ключевые слова из поискового запроса. Используется ли на странице в точном вхождении выделение ключевых слов тегами ‘strong’ или ‘i’. Количество ключевых слов из поискового запроса, которые встречаются на странице перехода. Длина страницы. Количество словосочетаний из поискового запроса, которые в тексте страницы встречаются в таком же порядке, как и в запросе. Множество других параметров.

В итоге пользователь видит числовое значение релевантности своей страницы.

Если раньше в качестве профилактики Google Panda называли регулярную генерацию качественного контента, в том числе в блогах. Но в последнее время тот же Рэнд Фишкин чуть ли не в каждом выпуске Whiteboard Friday говорит о значении старых текстов и второй жизни прошлогодних постов.

4. Пишите длинные тексты

Оптимальная длина текста на странице, по мнению Брайна Питмана из PR Daily, от 600 до 800 слов. Если на странице меньше 400 слов, это может быть тревожным сигналом.

Если вы не можете выжать по теме (например, о пассивных магнитных подшипниках) интересный и релевантный текст, по крайней мере проставьте внешние ссылки на авторитетные тематические ресурсы.

5. Тщательно редактируйте контент

Google Panda — очень требовательный читатель. На всех языках мира. Например, исследование Маркуса Тобера из Searchmetrics показывает, как поисковик успешно использует формулу Флеша (индекс удобочитаемости) в ранжировании.

80 — примитивный уровень текста, усваивается даже детьми. 30 и ниже — уровень научных трактатов.

Требованиям к контенту хорошо соответствует «информстиль» Максима Ильяхова, создателя сервиса «Главред». Инструмент превосходно подходит для чистки текстов от грязи, но к ряду его рекомендаций следует отнестись со здоровой долей критики. Об одном и том же стоит писать по-разному. Google уже много лет различает синонимы. Поэтому, по мнению Брайна Питмана, ими следует максимально насыщать тексты сайта.

Кстати, советуем почитать интересный кейс по увеличению трафика на 947% благодаря использованию SEO-техники синонимизации.

6. Больше видео и фото

Более 55% выдачи Google сегодня включает видео и 40% — фото. Наполняйте сайт разнообразным контентом. При этом не забывайте прописывать alt и title с релевантными ключевыми словами.

7. Сделайте сайт легче

От Google Panda страдали в первую очередь большие сайты, с количеством страниц от 10 до 100 тысяч. Сложность нахождения информации — еще один сигнал, привлекающий Panda. Если количество страниц вашего ресурса измеряется тысячами, Энн Смарти советует сделать сайт легче:

Блокировать cтраницы с помощью Robots.txt. Деиндексировать страницы с метатегом noindex. Удалять и комбинировать некоторые страницы. Использовать теги canonical, чтобы показать Google, какие страницы должны индексироваться. Перенести некоторые страницы на поддомены.

Совет от Джима Бойкина из InternetMarketingNinjas:

Простое правило: если вы потеряли в результате апдейта Google Panda 80% трафика, вы должны сделать свой сайт на 80% проще и легче.

8. Оптимизируйте внутреннюю перелинковку

Обратите внимание, открываются ли страницы по всем внутренним ссылкам на сайте. Для комплексной проверки можно использовать Netpeak Spider. Другие этапы работ по внутренней перелинковке:

Расширьте основное меню. Если количество внутренних ссылок на главной — больше 150, этого вполне достаточно. Добавьте дополнительную навигацию — по интересным статьям, топ-спискам и так далее. В основном, этот совет актуален для интернет-магазинов. Оставьте минимальное количество сквозняков. Речь о повторяющихся ссылках, например, бокового меню, которое человек видит после перехода с главной страницы сайта.

9. Распространяйте контент с умом

Google Panda тщательно отслеживает, как пользователи взаимодействуют со страницей. Важно не только создать качественный контент, но и «продать» его читателям. Оптимальное соотношение времени для создания контента ко времени для его распространения: 1:7.

Энн Смарти в интервью нам призналась, что в неделю тратит только 2 часа на создание контента для своего сайта и в семь раз больше — 14 часов — на распространение постов, создание альтернативных форматов и поддержку бренда.

Будьте бдительны: далеко не каждый репост от авторитетного сайта означает повышение трафика на ваш сайт. В прошлом году стихийное распроcтранение постов сыграло злую шутку с блогом KISSmetrics. Почти каждый свой хороший пост они дублировали в Entrepreneur.com и Search Engine Journal. Как итог — заметили ежемесячный прирост — 9,4 тысяч пользователей. Но после апдейта Google Panda сайт потерял 225 418 пользователей в месяц из поиска: Дело в том, что алгоритм никак не мог определить, что первоисточником текстов был именно блог. Ни один тег в ссылках на других сайтах, где полностью или частично репостились тексты, не указывал на это. Команда KISSmetrics смогла решить вопрос с помощью трех простых шагов: 1. Переписали посты для других сайтов и предложили им поменять тексты. 2. Просили владельцев сайтов добавить в ссылки текста rel=”canonical” (напомню, этот тег передает весь вес странице по ссылке). Стоит прописать простановку canonical в обязательных условиях репоста: 3. Начали предлагать уникальные посты для размещения на сайтах инфлюенсеров. После очередного апдейта Google Panda позиции восстановились, но, по словам создателя KISSmetrics Нейла Патела, блог не смог вернуться к тем же темпам прироста трафика.

10. Не пытайтесь «прогнать» Панду

После начала апдейта (18 июля) поздно менять что-либо, чтобы избежать влияния Google Panda 4.2. Алгоритм не будет учитывать изменения на сайте после этой даты. В интервью Барри Шварцу представители Google подтвердили, что тем, кто попадет под фильтр алгоритма, остается внедрять доработки и ждать 10 месяцев, пока апдейт завершится, и еще около года до запуска нового обновления.

Надеюсь, Panda и Penguin в последний раз становятся инфоповодами. Тем более, что не так уж сильно отличается Google Panda 2015 года от алгоритма четырехлетней давности. Сигналы, которые учитывает алгоритм, давно стали частью общей формулы ранжирования, а рекомендации «как не разозлить Панду» — обязательными правилами создания и продвижения сайтов.

Интересный факт: в сети нет ни одного фото Navneet Panda — исследователя Google, в честь которого поисковик назвал свой алгоритм.