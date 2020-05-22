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Дополнительные функции Zoom
Егор Самусенко
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Любимый тезис периода удалёнки — после карантина мир не будет прежним, работа не будет прежней, бизнес станет другим. Возможно. Пока что наверняка можно сказать, что все мы станем более грамотными в использовании различных cервисов для удалённой работы. В частности — Zoom. Кроме удобного функционала для общения с большим количеством людей, здесь есть фишки, о которых знают далеко не все.

Зал ожидания

Функция для тех, кому нужно провести «закрытый» митинг и минимизировать риск случайного подключения кого-то не из числа приглашенных.

Где искать? Заходим в десктоп-версию: Настройки — конференция — на конференцию(расширенные) — Зал ожидания.

Включаем зал ожидания

В зал ожидания можно направлять всех участников встречи или только тех, кто не принадлежит вашему домену. Добавлять людей к митингу нужно ручками, выбрав внизу экрана опцию «управлять участниками».

В шаге «Запланировать конференцию» появилась обязательная функция пароля конференции. Это связано с огромным количеством случаев, когда к конференции или уроку вдруг подключался кто-то посторонний.

пароль для зума

Заходим в конференцию, куда должны присоединиться пользователи, идём в правый верхний угол экрана, видим данные по конференции и там есть поле «пароль». Можно скопировать урл и отправить другому участнику (если он не получал приглашение на конференцию) или скопировать пароль.

Опция пароля появилась по умолчанию недавно и некоторым пользователям было неудобно с залом ожидания (выставлена по умолчанию). Теперь можно обойтись без этого онлайн-предбанника и просто генерировать пароль от новой конференции или митинга.

Сессионный зал

Удобный функционал для тренингов и воркшопов, когда одну группу участников нужно разбить на отдельные подгруппы (например, для коллективного обсуждения какой-то темы, вопроса, выполнения задания).

включаем сессионный зал

Активируйте эту опцию.

далее по сессионному залу

Затем внизу экрана появится значок «breakout rooms». При разделении участников на комнаты можно выбрать тайминг, после которого комната автоматически закрывается (участники получат уведомление о том, что комната скоро отключится).

Когда создаются комнаты, участники могут уйти в них. Что касается организатора, он может из основной конференции посещать все созданные комнаты. Покидая комнату, нужно выбирать во всплывающем окне «Return to main Session».

Организатор может переводить участников из комнаты в комнату. По комнатам участники могут распределяться автоматически или вручную.

Доски, чаты, демонстрация экрана

Во время конференции, митинга, просто ежедневной планёрки возникает необходимость показать документы, объяснить что-то «на пальцах». Опция «Демонстрации экрана» позволяет:

  • показывать информацию с компьютера организатора;
  • показывать выборочно те или иные приложения;
  • ставить демонстрацию на паузу;
  • можно позволить участникам делиться экраном, либо оставлять такую возможность только для организатора.

Во время конференций, когда участников очень много и возникает необходимость задать вопрос, удобно использовать функцию комментариев.

Для обучения — интерактивные доски. На них можно писать как организатору, так и участникам.

Важно: можно передать управление своей мышью и клавиатурой участнику встречи. Во время конференции запрашивается доступ к управлению экрана, мышки, клавиатуры.

писать на доске

Лайфхак:

Из опыта зум-коллов менеджеров нашей компании — если на встрече будут только свои и вам нужно: 

  • в потоке других совещаний, конференций и прочего вовремя вспомнить про встречу;
  • во время зум-колла не отвлекаться на оповещения, всплывающие окна и прочее;
  • открыть доступ участникам и не добавлять каждого присоединившегося вручную.

Следует выполнить несколько простых шагов:

  1. Убрать окно обратной связи — чтобы не отвлекало:

убрать окно обратной связи

  1. Поставить «напоминать о предстоящей конференции» — чтобы не забыть о встрече: 

Включаем напоминание

  1. Убрать требование пароля для подключающихся с телефона — если вы уверены, что на конфе будут все свои:

отключить требование пароля

  1. Активировать вход раньше организатора — чтоб люди открыли конфу и ждали прихода организатора:

вход раньше организатора

Пишите в комментариях свои лайфхаки по использованию зума.

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Истории бизнеса и полезные фишки

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Егор Самусенко

Редактор Netpeak Journal, журналист.

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