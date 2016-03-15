Что нужно знать о 100% предоплате — мнения экспертов

В странах с развитой рыночной экономикой в интернет-магазинах принято оплачивать полную стоимость товара сразу после оформления заказа. Большинство пользователей Рунета предпочитают расчет наличными в момент получения товара (cash on delivery). Это происходит, несмотря на преимущества стопроцентной предоплаты:

Отсутствие риска повышения цены на товар. В общей сумме не учитываются возможные риски при колебании курса валют. Протекция покупки. У больших игроков рынка система оплаты настроена таким образом, что деньги не сразу поступают на счет продавца, а хранятся в гарант-банке до тех пор, пока клиент не подтвердит получение своей покупки. Скидки. В некоторых случаях — до 35%.

Мы выяснили причины столь разного поведения покупателей у владельцев интернет-магазинов и экспертов.

В какой нише и с какими способами оплаты работает ваш интернет-магазин?

Кино Квок, TradeEase

На нашей онлайн-площадке представлены товары разных категорий: от одежды и аксессуаров до электроники и мебели. Для оплаты покупок мы предлагаем пользователям систему Яндекс.Деньги. Уже сейчас мы работаем над интеграцией на сайт других способов оплаты — через терминал, банковской картой и Яндекс.Кошелек.

Марк Шумов «Случайные подарки»

Наш проект — партнер китайского агрегатора AliExpress, который работает только по 100% предоплате. В разговоре с его российскими представителями мы задали аналогичный вопрос и получили весьма лаконичный ответ: «Утром деньги, вечером стулья». Чуть позже нам пояснили, что в Китае стараются минимизировать так называемые кассовые разрывы, когда товар отправлен, а денег за него еще нет.

Эта ситуация накладывает на продавца или производителя некоторые ограничения — приходится искусственно увеличить оборотные средства либо влезать в рассрочки с другими участниками торговой цепочки. Такие проекты, как AliExpress или eBay, стараются внедрять и популяризировать этот способ оплаты, так как в большинстве стран мира он взят за основу онлайн-торговли.

Талия Ахметова, Флорист.ру

Наша компания — международная служба доставки цветов. Способы оплаты услуг — пластиковые карты (VISA, MasterCard), Яндекс. Деньги, WebMoney, платежные терминалы QIWI и Элекснет. Оплата может производиться со счета мобильного телефона, через Сбербанк (Сбербанк-онлайн), предлагается оплата наличными в салоне и наличными курьеру, а также безналичный расчет для юридических лиц.

Владимир Панушкин, «ИМПУЛЬС-ИВЦ»

Работаем в области поставок компьютерной техники, делового и офисного софта. Сотрудничаем по предоплате — возражений со стороны клиентов нет, несмотря на то, что магазину чуть меньше года.

Елена Кузьменко, Gunze

Мы официальный дистрибьютор бренда японского белья в Российской федерации. Считаем, что разнообразие вариантов в вопросе способов оплаты дает клиенту свободу выбора, поэтому сразу подключили все возможности: оплата картой онлайн, оплата картой при доставке курьером, наличными курьеру, оплата с помощью WebMoney, PayPal и так далее.

Владимир Миролюбов, Plano

Мы работаем в нише деловой канцелярии и принимаем только 100% предоплату. Она позволяет нам застраховаться от «невыкупов» (когда товар отсылается наложенным платежом или оплатой при получении, а покупатель в итоге не выкупает его). Так бизнес уменьшает не только кассовый разрыв (когда деньги за покупку поступают спустя две-три недели), но и прямые убытки компании в виде расходов на путешествие таких заказов до незадачливых покупателей и обратно.

Анна Геронова, Improve

Мы продаем на торговой площадке ToBox женские сумки на условии 100% предоплаты. Насколько мне известно, большинство владельцев небольших интернет-магазинов используют такую же схему.

Александр Нинбург, «Нимбл»

В свое время мы приняли решение работать по схеме ежемесячной подписки. Мы принимаем деньги с банковских карт и выставляем автоматически счета для оплаты по безналичному расчету. Считаем, что это наиболее подходящие варианты приема платежей для облачного сервиса, вроде нашего.

Соотношение финансовых потоков между этими двумя способами оплаты распределяется поровну, причем наши клиенты — юридические лица. Опыт показывает, что владельцам проще платить с личной либо с корпоративной карты. По сути, это предоплата, но ввиду специфики бизнеса клиент имеет минимальные риски. Этому способствуют небольшая стоимость подписки, постоянная онлайн-поддержка и функционирование сервиса 24 часа в сутки.

Любой технический сбой — больше, чем просто техническая неполадка, — это удар по репутации. Мы пристально следим за бесперебойностью работы и постоянно повышаем уровень безопасности облачного сервиса. Чтобы решить вопросы предоплаты, в 2016-м ввели новый тариф, в рамках которого берем предоплату в размере 0,9% от оборота за предыдущей период времени. Как показала практика, такой вариант предоплаты интересен нашим партнерам.

Вероника Балафендиева, Spikes Russia

Я — соучредитель двух компаний, работающих в ecommerce. Обе компании продают онлайн бижутерию американского бренда. Одна компания продает оптом, другая — в розницу. В оптовом сегменте работаем только по предоплате, в рознице значительная доля заказов отправляется наложенным платежом. Один из предлагаемых способов оплаты — онлайн-оплата: Яндекс деньги, Робокасса, Киви кошелек, банковская карта и тому подобное.

Почему, на ваш взгляд, 100% предоплата в интернет-магазинах стран постсоветского пространства до сих пор сталкивается с тотальным недоверием со стороны покупателей?

Кино Квок, TradeEase

Дело в менталитете и привычке. Покупатель чаще всего хочет подержать вещь в руках, лично проверить ее состояние, а готовность заказывать товар, в качестве которого он не уверен, очень низкая. Поэтому перед онлайн-магазинами стоит достаточно сложная задача — завоевать доверие пользователей до совершения ими покупки на сайте.

Талия Ахметова, Флорист.ру

Онлайн-платеж в стране стал популярным относительно недавно, вместе с развитием интернета в регионах. Конечно, потребителю всегда кажется понятнее и надежнее передать деньги лично продавцу в руки, при этом «посмотреть ему в глаза», «пощупать товар руками». Недоверие со стороны покупателей объяснимо и понятно.

Кроме того, если сравнивать зарубежный опыт самой популярной системы интернет-оплаты PayPal, то там все намного проще и безопаснее. Если клиент сталкивается с мошенничеством или приобретенный товар не соответствует заявленному, система возвращает переведенные средства обратно покупателю.

В нашей стране подход другой. Если деньги переведены на счет, вернуть их самостоятельно невозможно, процедура чарджбэка достаточно непростая и не каждый банк легко идет на ее запуск. К тому же в постсоветских странах кризис девяностых сказывается на недоверии людей к магазинам как таковым. Да и мошенники до сих пор орудуют под прикрытием ecommerce, ведь далеко не каждый клиент проверяет сертификаты безопасности магазина и соответствие его работы стандарту защиты информации платёжных карт PCI DSS.

Владимир Панушкин, «ИМПУЛЬС-ИВЦ»

Интернет таит в себе множество подводных камней, о которых в оффлайне даже не задумываешься. К примеру, никому в голову не придет мысль внести предоплату за обувь, которую хочешь купить на соседнем рынке — приходишь, платишь, забираешь. С интернет-торговлей все немного сложнее.

Мошенничество может встречаться даже там, где его и быть не должно. Известны факты, когда грамотные специалисты делали зеркальные копии известных сайтов и от их имени просто собирали деньги. Думаю, при хорошо раскрученном бренде достаточно дня для такого фейкового сайта, чтобы неплохо заработать.

Бывает и так, что в ответ на запрос о покупке на выставляется счет со всеми реквизитами получателя, кроме номера самого счета. Заметить и отличить такие нюансы очень сложно. В интернете, где за руку поймать обманщика намного сложнее, доверие играет особенно важную роль.

Очень часто перед тем, как сделать заказ, наши клиенты сначала звонят нам в офис и детально выясняют все подробности, как по самому заказу, так и по проведению платежа. Конечно, наши консультанты стараются максимально подробно ответить на все вопросы. Недоверие — всегда комплексная проблема.

Нестабильность рыночной ситуации, невыполнение или ненадлежащее выполнение властями всех уровней своих обязанностей, низкий уровень доходов покупателей с острой необходимостью покупки именно этого товара… Все это создает хорошую почву для повышенной тревожности и недоверия. Чувство общей незащищенности — главная проблема.

Александр Левитас, эксперт по маркетингу и бизнес-тренер

Когда люди сравнивают только цены и выбирают магазин с самой низкой ценой, — обычно это оказывается магазин, о котором они слышат первый раз в жизни, и доверие к нему отсутствует напрочь. Нет уверенности в качестве товара, в его работоспособности, нет уверенности в том, что товар вообще привезут. Магазины с сильным брендом — например, тот же «Озон» — прекраснейшим образом работают по предоплате, потому от них клиент не ожидает подвоха. Но ценник у них обычно не самый низкий, поэтому те, кто пытается сэкономить, часто выбирают более сомнительные магазины, которым сами же не вполне доверяют.

Елена Кузьменко, Gunze

Во-первых, все боятся мошенников, люди боятся оплатить свою покупку и остаться без товара, или получить товар ненадлежащего качества. Во-вторых, недоверчивые покупатели не хотят оставлять данные карт, осторожничают. В Японии, например, большая часть покупателей в интернете, а это 80-90% смело предоплачивают картой, поскольку это удобно, экономит время, а также за подобный вид оплаты японцы получают бонусы почти от всех банков.

Еще в Японии есть такое явление, как мейлбоксы. На первых этажах многоквартирных домов отведена большая комната с ячейками, у каждого жителя дома есть ключ от своей ячейки. Предоплаченный в интернете товар курьер доставляет в ячейку и оставляет извещение в почтовом ящике. Это очень удобная услуга, особенно для суперзагруженных японцев — можно не ждать курьера и забрать посылку в любое удобное время.

Конечно, уровень преступности в России и Японии не нужно сравнивать. Но и там сейчас появились мошенники-китайцы, открывающие якобы японские сайты и уводящие средства клиентов в неизвестном направлении. Свежий тренд в японском онлайн-бизнесе — специальные компании, помогающие вернуть средства порядочным покупателям.

Владимир Миролюбов, Plano

Ответ в менталитете наших людей, которые привыкли работать с наличными средствами и доверять свои деньги только проверенным людям и продавцам. Именно поэтому необходимо объяснить потенциальному покупателю, что из себя представляет ваш интернет-магазин и какие гарантии он дает всем клиентам.

Марк Шумов, «Случайные подарки»

В Рунете этот способ только набирает популярность. Причины столь позднего развития: относительная молодость нашего рынка (в США продавать онлайн начали еще в 1994 году) и низкий уровень интернет-грамотности, а значит и доверия к онлайн-продавцам у населения.

Анна Геронова, Improve

Интернет-торговля начала развиваться в странах постсоветского пространства сравнительно недавно, и людям сложно привыкать к новым форматам шопинга. Раньше они шли в реальный магазин и могли не только потрогать и померить товар, но и сразу же его получить, отдав деньги.

Александр Нинбург, «Нимбл»

До сих пор высок риск мошенничества, рынок все еще находится в стадии развития. Сегодня в сети работают множество мелких магазинов, у которых нет наработанной репутации и технической инфраструктуры для защищенного приема платежей. Они берут своих клиентов исключительно ценой. Закономерно, что у клиента возникают вопросы: где они берут товар, если продают ниже средней цены по рынку? Какая в таком случае их маржа? Это первые, но не последние факторы недоверия.

Тем не менее люди все равно покупают у них на свой страх и риск, потому что дешево. Платежные системы VISA и MasterCard уже предлагают различные инструменты защиты.

Например, 3DSecure, когда каждая транзакция проходит через банк-эмитент (который выпустил карту). Банк запрашивает у клиента подтверждение транзакции по SMS, выслав уникальный код, который необходимо ввести на странице этого же банка. Это означает, что банк-эмитент гарантирует, что оплата была произведена с карты реального владельца, а банк, который осуществляет списание, берет на себя ответственность за легальность работы магазина.

В случае, если клиент не получит товар или он окажется бракованным, то деньги вернутся на карту покупателя, и также, если покупатель вернет деньги после получения товара, банк-эмитент возместит банку-эквайеру недостающую сумму.

Вероника Балафендиева, Spikes Russia

Несмотря на существенную скидку при оплате онлайн, которую клиент может получить (в нашем магазине это 10%), люди по-прежнему с недоверием относятся к этой модели. Девять из десяти заказов мы отправляем наложенным платежом. Думаю, что это связано с общим недоверием людей к продажам в интернете. Негативный опыт, который имел почти каждый, кто хоть раз что-то покупал в интернете, оставляет, как говорится, осадок. Думаю, люди слабо представляют себе, что они могут сделать в случае обмана со стороны продавца и поэтому просто боятся. Нет даже специального органа, куда бы можно было пожаловаться, если вас, например, обманул недобросовестный продавец в интернете. Но даже если такой институт существует, о нем мало кто знает :)

Что может изменить ситуацию к лучшему?

Кино Квок, TradeEase

Ситуация уже меняется. Люди становятся более открытыми к идее онлайн-шоппинга и заказывают больше товаров. Это происходит, потому что выбор товаров в онлайне гораздо шире, и, что приятно, цены там ниже. Об этом свидетельствуют данные АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли). Так, например, объем покупок, совершенных российскими пользователями в зарубежных интернет-магазинах, ежегодно растет: в 2008 году эта цифра составила 4,3 млрд руб., к 2014 году увеличилась до 208,6 млрд.

От редакции: По данным НБУ, в Украине в 2014 году было совершено более 879 млн безналичных платежей на сумму свыше 255 млрд грн. Prom.ua сообщает, что только 25% пользователей оплачивали товары наличными в 2014 году. Самые популярные способы оплаты — безналичный расчет и наложенный платеж. При этом размер среднего чека варьировался от 607 до 1157 грн.

Талия Ахметова, Флорист.ру

Во-первых, это образованность самих пользователей. Клиент должен понимать, кому и за что он платит. При оформлении, например, банковского продукта (кредит), нужно читать договор с магазином (чаще всего, это договор-оферта), условия доставки и возможного возврата товара и денежных средств. Особое внимание стоит уделить наличию защиты онлайн-платежей, не «светить» банковскую карту с основными средствами в интернете, а завести дополнительную, например, виртуальную карту для проведения онлайн-платежей.

Большинство крупных банков сегодня позволяют это сделать. Наконец, нужно заказывать товары в проверенных временем магазинах, не доверять свои средства сомнительным лицам, о которых нет никакой информации в сети. Значительную роль в процессе образования пользователей могут и должны сыграть СМИ.

Александр Левитас, эксперт по маркетингу и бизнес-тренер

Ситуацию может изменить либо работа через авторитетную платёжную систему или площадку, которая будет выступать защитником своих клиентов, либо выстраивание магазинами сильного бренда, которому клиенты будут доверять.

Елена Кузьменко, Gunze

Изменить ситуацию поможет время. Должны поменяться платежные привычки. Несколько лет назад люди боялись вообще что-то купить в интернете, теперь смело покупают, но с пост-оплатой. Сегодня дело за тем, чтобы пользователи поверили в то, что платить вперед иногда гораздо удобнее.

Владимир Миролюбов, Plano

Конечно же, такой вид оплаты необходимо использовать особо аккуратно, он требует более внимательной работы с покупательской аудиторией. Так, необходимо получить наибольшее доверие в глазах покупателя: предоставить юридическую информацию о бизнесе (вплоть до отсканированных уставных документов), показать лица работников (этот момент тоже сближает покупателя с компанией), показать реальные отзывы настоящих покупателей с помощью виджетов соцсетей. Не говорю уже о стандартном наборе, вроде различного рода trust icons.

Анна Геронова, Improve

Нужно время — чтобы люди привыкли к новым форматам шопинга. Ну и, конечно, честность продавцов. Успешно торгуют при условии 100% предоплаты только те, кто смог хорошо себя зарекомендовать на рынке. На наработку репутации в сети, кстати, уходит довольно много сил, времени и денег. Возможно также, что на ситуацию повлияет законодательное регулирование сферы интернет-торговли.

Вероника Балафендиева, Spikes Russia

Ситуацию к лучшему может изменить время. С развитием электронной коммерции люди будут больше доверять нам, онлайн-магазинам.

Александр Нинбург, «Нимбл»

Нам не хватает крупных игроков. Чем крупнее магазин, тем легче ему покрывать издержки в форс-мажорных ситуациях. Хороший пример — eBay, AliExpress и прочие. Там покупатель всегда в более выигрышном положении, чем продавец. Во время оговоренного срока пользования товаром клиент всегда может пожаловаться на качество товара и ему полностью возместят потраченные средства.

В этом случае деньги на карте покупателя блокируются, но не списываются. И в таком состоянии они прибывают до тех пор, пока покупатель не отпишется, что получил товар. До этого момента банк не разморозит эти деньги и не переведет их продавцу.

По подобной схеме работают системы по аренде машин, когда на время пользования автомобилем на счете клиента блокируется страховая сумма, а разблокировка происходит уже после сдачи-приемки. В Рунете таким функционалом могут похвастаться далеко не все ритейлеры.

Как клиент может защитить себя от мошенников при 100% предоплате?

Кино Квок, TradeEase

Защита от мошенников — задача, которая стоит перед торговой площадкой, а не клиентом. Мы, например, серьезно и тщательно подбираем поставщиков, а в случае возникновения конфликта — оперативно подключиться к его разрешению. Поскольку мы получаем от продавцов депозит, то можем из него выплатить компенсацию покупателю (если спор разрешен в его пользу). Более того, продавцы с плохой репутацией и негативными отзывами исключаются из списка тех, кто может работать на сайте. Единственное, что могут сделать покупатели, чтобы обезопасить себя от мошенников — внимательно и осторожно подходить к выбору онлайн-платформ. Удостовериться, что у них установлена система защиты покупателей, внимательно выбирать продавцов, основываясь на оставленных на сайте отзывах.

Талия Ахметова, Флорист.ру

Некоторые платежные системы на своих сайтах прописывают, как обезопасить себя при оплате через их систему (например, Яндекс.Деньги и WebMoney). На сайте компании должны быть указаны юридический и фактический адрес, по которому можно связаться с магазином. Также можно проверить, как давно был зарегистрирован домен сайта (например, с помощью бесплатных инструментов whois). Так можно проверить дату создания сайта интернет-магазина.

Владимир Панушкин, «ИМПУЛЬС-ИВЦ»

Всегда старайтесь руководствоваться простым принципом — хорошее дело быстро не делается. Если вы имеете дело с мошенниками, то наверняка увидите недостаточную, неполную или неточную информацию на сайте. Опасайтесь сделать поспешные выводы и действия. Обязательно позвоните в магазин до проведения платежа. На рынке В2В это особенно важно, так как объемы покупок и платежей значительно больше, чем на рынке В2С. Телефонный звонок тоже не гарантирует полной безопасности. Постарайтесь собрать больше информации о продавце — давно ли компания работает на рынке, какие проекты реализовывала, какие гарантии она готова предоставить при покупке товара. Законодательство еще никто не отменял, а поэтому просто лучше изучите свои права как покупателя и возможности их отстоять. Поищите отзывы о компании. Ничего, если вы найдете даже не самые лестные, от бывших сотрудников. Главное, что эти сотрудники реально существуют.

Александр Левитас, эксперт по маркетингу и бизнес-тренер

Если между магазином и покупателем нет посредника, покупатель никак не может избежать ситуации, при которой он потерял деньги и не получил ничего (или получил коробку с хламом). Роль посредника может играть платёжная система, которая осуществляет «перевод с протекцией» (то есть списывает деньги у покупателя сразу, а продавцу перечисляет их только после того, как покупатель подтвердил доставку товара), либо гарантирует возврат денег на счет покупателя в случае мошенничества.

Роль посредника может играть торговая площадка (тот же eBay или AliExpress), которая выступит арбитром в случае претензии покупателя. Посредником может выступить интегратор, вроде «Яндекс.Маркета», который в случае мошенничества выкинет продавца из своей базы, поэтому у магазина есть веский резон вести себя честно. Но вот если сделка идёт напрямую между продавцом и покупателем — никакого способа гарантированно предотвратить мошенничество при предоплате не существует.

Анна Геронова, Improve

Почитать о продавце отзывы в интернете, проверить дату создания магазина, чтобы понять, как долго он находится на рынке, понаблюдать, как он работает с комментариями недовольных покупателей (удаляют, или отвечают и стараются исправить ситуацию). На многих торговых площадках есть рейтинги магазинов, составленные на основе отзывов покупателей — эта информация тоже будет небесполезной. Обязательно нужно оценивать адекватность цены. Если товар везде продается за 20 000 рублей, а вам его предлагают за 2000, что-то явно нечисто.

Уважающий себя магазин должен иметь договор хотя бы с одним сервисом по приему платежей. Защититься можно, проводя сделки через проверенные системы оплаты (Paypal, Яндекс.Деньги, RBK money и прочие). Следует с опаской относиться к простым переводам денег на карту или по номеру телефона. Если вы сомневаетесь в чистоплотности магазина, но все же решились на покупку, всячески фиксируйте коммуникацию с продавцом: сохраняйте переписку, делайте скриншоты, записывайте телефонные переговоры. В будущем это может помочь в судебных разбирательствах.

Вероника Балафендиева, Spikes Russia



Получается, что, к сожалению, никак. Нужно, конечно, внимательно относится к «качеству» магазина. Не полениться, посмотреть, указан ли физический адрес магазина, есть ли телефоны, прописаны ли правила возврата денежных средств в случае возникновения претензий. Позвонить, перед тем как сделать заказ, написать консультанту на сайт. Например, на наших сайтах указаны телефоны бесплатной линии 8-800 для консультации, есть консультанты в чате, готовые ответить на ваши вопросы почти круглосуточно. В общем, лучше всегда убедиться, что магазин «живой». Хотя, конечно, это не дает 100% защиты от мошенничества.

Расскажите о технической и финансовой стороне вопроса. Чем такой способ выгоден клиенту и чем выгоден продавцу? Как снимаются деньги с карты и возможен ли возврат средств?

Кино Квок, TradeEase

100% предоплата выгодна продавцу с точки зрения страхования себя от рисков, например, от потери денег на этапе доставки и выявления брака, а клиенту гарантирует надежность продавца и самой площадки, которая продает товары по более низкой цене, чем у конкурентов. У каждой онлайн-площадки должны быть партнеры, которые могут обеспечить защиту и возврат денежных средств. Для нас это система PayEase, она обеспечивает безопасность и возврат всей суммы, благодаря чему все участники остаются в выигрыше.

Талия Ахметова, Флорист.ру

Система удобна, если покупку необходимо совершить в другом городе или стране, когда оплата наличными невозможна. Даже если вопрос не в расстоянии, оплатить онлайн-покупку можно с доставкой для другого человека. Это пример нашей компании. Как правило, клиентом и получателем услуги доставки цветов становятся два разных человека.

Например, он в Москве, а его возлюбленная — в Краснодаре (или в любом другом городе). Компания, получающая предварительный платеж, может обезопасить себя от неуплаты доставленного товара со стороны клиента, особенно если это скоропортящийся товар. Конечно, при невыполнении услуги клиент вправе потребовать возврата денежных средств. В практике нашей компании это случается крайне редко, при этом мы всегда готовы исправить ошибку.

Владимир Панушкин, «ИМПУЛЬС-ИВЦ»

Сегодня, когда рубль прыгает, как сумасшедший, для многих продавцов создается ситуация повышенного риска оказаться в убытке из-за постоплаты, которая может поступить на счет от 2 до 10 дней после расчетов с поставщиком. Поэтому, думаю, предоплата все-таки будет расширяться в нашем сегменте сети.

Для покупателя предоплата может быть реально намного выгоднее постоплаты. Проведя платеж, вы уже «загрузили» договорными обязательствами компанию продавца. Если вы уверены в продавце, то максимум, чем вы рискуете, — возвращением вашего платежа. В случае постоплаты, если вы не оплатили вовремя, а рубль сильно упал, вы уже не сможете приобрести нужную вам технику по прежней цене — и рубль упал, и продавец поднял цену.

Александр Левитас, эксперт по маркетингу и бизнес-тренер

К сожалению, никакой выгоды для покупателя нет. 100% предоплата очевидно выгодна продавцу, но вот покупатель ничего не выигрывает от того, что расстаётся с деньгами на несколько дней раньше и берёт на себя риск покупки «кота в мешке».

Марк Шумов, «Случайные подарки»

С каждым годом доля онлайн-оплаты растет, а значит растет предоплата и увеличиваются возможности для ее дальнейшего продвижения среди интернет-магазинов. Что не может не радовать, некоторые магазины поощряют покупателей и дают скидки за безналичную и 100% предоплату.

Анна Геронова, Improve

Давайте не забывать о том, почему небольшие интернет-магазины вообще используют такую схему. Именно потому, что им это максимально выгодно. Продавец не закупает товар на свои деньги, рискуя, к примеру, не продать его и уйти в убыток. Он, по сути, собирает заказы, получает деньги и уже потом заказывает товар, таким образом, сразу имея на руках гарантию сбыта. К тому же, не нужно думать о том, где взять оборотные средства на закупку товара.

Клиенту, на первый взгляд, такая схема кажется не слишком выгодной. Но задумайтесь: большинство интернет-магазинов успешно торгуют именно так. Следовательно, клиент все же на эту схему соглашается. Это происходит, на мой взгляд, по двум причинам — либо это эксклюзивный товар (лимитки, хендмейд, дизайнерские вещи, товары, привезенные из небольших заграничных бутиков, не предлагающих онлайн-покупки), либо у товаров привлекательные цены. И кстати, схема со стопроцентной предоплатой действительно помогает устанавливать более доступные цены. Не нужно закладывать в цену товара еще и риски, что не сможешь реализовать все. В этом и заключается выгода покупателя.

Что касается возврата денег, если вы имеете дело с продавцом, заботящимся о своей репутации, то проблем с возвратом у вас не будет. Мне нужно, чтобы клиенты были довольны, чтобы они рекомендовали меня своим друзьям. Сарафанное радио сильно помогает в продвижении магазина. Когда вы нарываетесь на мошенника, нужно обращаться в ту платежную систему, с помощью которой вы переводили деньги. Там должны быть какие-то контактные данные продавца. Плюс к этому советую скооперироваться с другими обманутыми покупателями, поискать их в интернете. Вряд ли вы единственная жертва. А потом идти в суд с максимальным объемом информации, которую удалось найти о мошеннике.

В целом, 100% предоплата выгодна больше для продавца. Это деньги, которые идут сразу в оборот, и гарантия того, что покупатель действительно купит товар, так как по факту он уже за него заплатил. Для клиента это скорее риски, но также и возможность купить товар оперативно, пока его не купил кто-то другой. Все бы хорошо, если бы не тысяча разных «но».

Вероника Балафендиева, Spikes Russia

Технически оплатить заказ на сайте всегда просто. Следуя инструкции после заказа, клиент вводит свои данные, и вуаля! При этом магазин всегда теряет комиссию, которую он платит платежным системам. Она может доходить до 8%. С этой стороны, данный метод не совсем выгоден магазину, на первый взгляд.

Однако мы всегда предпочтем оплату онлайн наложенному платежу, потому что эти деньги получаем почти сразу, а при наложенном платеже можем и не получить вовсе. Здесь кроется еще одна проблема электронной торговли — отказ клиента от получения. Сегодня онлайн-оплата — безопасный способ платежа.

Мы никогда не получаем данные о карте или паролях клиента. Эти данные передаются по зашифрованным каналам. Клиентам нечего бояться. Единственный минус — может потребоваться до 30 дней на возврат средств на карту.

Во время опроса владельцы интернет-магазинов и эксперты чаще всего повторяли: