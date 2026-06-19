Финальный шаг к покупке: как оптимизация checkout для Trofim Family увеличила конверсию на 81%

Финальный шаг к покупке: как оптимизация checkout для Trofim Family увеличила конверсию на 81%

Часто в ecommerce-проектах основное внимание уделяется привлечению трафика, каталогу или товарной странице. Однако даже когда пользователь уже добавил товар в корзину и перешел к оформлению заказа, покупка все еще может сорваться

Для оптового ритейлера Trofim Family мы оптимизировали этот блок: сделали главное действие более доступным, повысили прозрачность итоговой суммы и упростили сценарий оформления заказа. В кейсе показываем, как эти изменения помогли увеличить конверсию в подтверждение покупки на 80,6%.

Кто наш партнер

Trofim Family — один из лидеров украинского рынка оптовой продажи одежды, обуви для всей семьи и товаров для дома.

Вызов и вводные данные

Компания работает с большим ассортиментом и широкой сетью поставщиков, а сайт и мобильное приложение являются основными инструментами работы с клиентами. В такой модели checkout должен функционировать как понятный сценарий завершения покупки. Если на этом этапе пользователь сталкивается с непонятными полями, лишними действиями или недостатком информации, часть заказов может теряться в конце воронки продаж.

На момент обращения покупатели на сайте Trofim Family доходили до оформления заказа, но часть из них не завершала покупку.

Это означало, что основная воронка уже приводила клиентов к финальному этапу, однако сам checkout требовал оптимизации.

Пользователь сталкивался с несколькими препятствиями:

кнопка «Подтвердить заказ» не была закреплена, поэтому могла выпадать из поля зрения;

сумма к оплате недостаточно выделялась в интерфейсе;

сценарии оплаты и кэшбэка были не до конца понятны;

часть элементов отвлекала от подтверждения заказа.

Из-за этого пользователь мог терять фокус на основном действии, сомневаться перед оплатой или тратить больше времени на проверку деталей.

Для электронной коммерции это особенно критично: если пользователь уже дошел до оформления заказа, любая неясность на финальном этапе может напрямую повлиять на количество завершенных заказов.

Цели сотрудничества

Увеличить конверсию в подтверждение заказа. Уменьшить количество барьеров на финальном этапе оформления заказа. Сделать оформление заказа более прозрачным и понятным. Уменьшить долю пользователей, выбирающих послеплату. Укрепить доверие клиента перед оплатой.

Стратегия продвижения

Мы рассматривали оформление заказа как точку принятия окончательного решения — этап, на котором пользователь либо подтверждает покупку, либо откладывает её. Поэтому в основе стратегии — максимальная прозрачность, доступность главного действия и устранение всего, что может вызвать сомнения перед оплатой.

Сделать главное действие доступным → клиент должен завершить покупку без лишних усилий. Устранить неопределенность → четко показать сумму, условия и ключевую информацию перед оплатой. Укрепить доверие → сделать платежные сценарии и коммуникацию по кэшбэку более понятными. Уменьшить визуальный шум → оставить в корзине только те элементы, которые помогают завершить покупку.

В итоге новая логика выглядит так:

Checkout → Фокус на CTA → Прозрачность → Доверие → Подтверждение покупки.

Решение

Мы внедрили комплекс UX-гипотез, которые должны были сделать финальный этап покупки проще, прозрачнее и более сфокусированным на подтверждении заказа.

Ниже — как выглядел checkout до изменений и после.

Далее — подробно о каждой гипотезе и изменениях:

Гипотеза 1. Закрепленная кнопка «Подтвердить заказ»

Что изменили:

Закрепили кнопку «Подтвердить заказ», чтобы она оставалась доступной во время заполнения формы.

Почему это важно:

Когда основная CTA постоянно находится в поле зрения, пользователю легче завершить заказ без дополнительного скролла, поиска кнопки или потери фокуса.

Результат

Конверсия в подтверждение заказа в checkout выросла с 11,6% до 20,9%, то есть на 80,6%.

До изменений:

декабрь 2025 года — 11,4%;

январь 2026 — 11,7%.

После изменений:

февраль 2026 — 20,6%;

март 2026 — 21,1%.

Гипотеза 2. Финальная сумма заказа

Что изменили:

Закрепили финальную сумму заказа в checkout, чтобы пользователь в любой момент видел итоговую стоимость.

Почему это важно:

На финальном этапе клиент должен быстро считывать ключевую информацию: какие товары покупает, сколько это стоит и какое действие нужно совершить дальше.

Гипотеза 3. Усиление microcopy и формулировок, связанных с оплатой

Обновили тексты на этапе оформления заказа:

добавили microcopy — короткие reassurance-фразы в интерфейсе, которые усиливают ощущение выгоды и уверенности во время покупки;

выделили информацию о кэшбэке;

добавили более заметное отображение суммы кэшбэка в гривнах, чтобы пользователь сразу видел конкретную выгоду от заказа.

Почему это важно:

На финальном этапе покупки пользователь взвешивает не только условия заказа, но и собственную уверенность в решении. Понятные формулировки, конкретная выгода и прозрачные сценарии оплаты помогают уменьшить сомнения перед подтверждением.

Результат

После изменений доля послеплаты снизилась примерно на 10,7%.

До изменений:

декабрь 2025 года — 17,4%;

январь 2026 года — 17,9%.

После изменений:

февраль 2026 — 15,2%;

март 2026 — 16,3%.

Дополнительные изменения в checkout

Помимо внедрения основных гипотез, мы также улучшили интерфейс финального этапа.

Уменьшили визуальный шум: убрали второстепенные информационные блоки (в частности, «Будьте в курсе новинок»), а также снизили акцентность вспомогательных элементов, чтобы сосредоточить внимание пользователя на ключевом действии — подтверждении и оплате заказа. Упростили хедер и футер на странице оформления: сократили количество навигационных ссылок и второстепенного контента, чтобы снизить риск ухода пользователя со страницы checkout и потери конверсии.

Результаты

Реализация UX-гипотез в checkout существенно улучшила финальный этап оформления заказа.

Ключевые результаты:

конверсия в подтверждение заказа выросла с 11,6% до 20,9% — на 80,6% ;

; доля послеплаты снизилась примерно на 10,7% ;

; trust-блок с информацией о безопасности оплаты демонстрировал стабильный уровень взаимодействия ( около 0,9% ), что подтверждает наличие дополнительного спроса на сигналы доверия;

), что подтверждает наличие дополнительного спроса на сигналы доверия; финальный этап стал более понятным, менее перегруженным и более сфокусированным на завершении покупки.

Оптимизация checkout показала, что даже точечные UX-изменения могут существенно влиять на конверсию, если они устраняют барьеры на финальном этапе: видимость CTA, прозрачность суммы, понятность оплаты и дополнительные сигналы доверия.

Отзывы о сотрудничестве



Александр Дыбин, основатель Trofim

Выбрал Netpeak, потому что о вас много говорят и вас знают практически все как профессионалов и команду, обладающую хорошей репутацией и глубоким пониманием рынка рекламы. Больше всего ценю как в людях, так и в компаниях прозрачность, честный подход и оперативность в корректировке отношений, а также понимание того, что нужно заказчику. Быстрая обратная связь также является очень важным фактором. Безусловно, я рекомендую Netpeak другим и всегда говорю, с кем работаю, так как ваш профессионализм уже принес мне реальные результаты.

Валерия Иванова, UX/CRO Specialist в Netpeak

Самым большим вызовом в этом проекте была работа с финальным этапом покупки: здесь любое изменение может как повысить конверсию, так и создать новые барьеры для пользователя. Наибольший эффект дало сочетание простых решений: закрепленная CTA, заметная итоговая сумма и более понятные тексты. По отдельности эти изменения кажутся незначительными, но вместе они заметно повлияли на завершение заказа. Этот кейс отличается тем, что мы работали не с увеличением трафика, а с уже «горячей» аудиторией — пользователями, дошедшими до checkout. Именно на этом этапе удалось получить наибольший прирост. Для меня главный вывод этого кейса заключается в том, что на этапе оформления побеждает не тот, кто добавляет больше функций, а тот, кто убирает лишнее и делает путь к покупке максимально очевидным.