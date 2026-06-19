Как оптимизация корзины увеличила взаимодействие с кнопкой оформления на 40% — кейс Trofim Family

Как оптимизация корзины увеличила взаимодействие с кнопкой оформления на 40% — кейс Trofim Family

Во многих ecommerce-проектах корзина воспринимается скорее как место для проверки выбранных товаров, а не как полноценный этап воронки продаж. Однако на практике именно здесь пользователь часто решает, готов ли он переходить к оформлению заказа или стоит отложить покупку.

Для оптового ритейлера Trofim Family мы оптимизировали этот этап: усилили призыв к действию, упростили интерфейс и сделали сценарий в корзине более понятным. В кейсе показываем, как эти изменения повлияли на поведение пользователей и увеличили взаимодействие с кнопкой «Оформить заказ» на 40%.

Кто наш партнер

Trofim Family — один из лидеров украинского рынка оптовой продажи одежды, обуви для всей семьи и товаров для дома.

Вызов и исходные данные

Компания работает с большим ассортиментом и широкой сетью поставщиков, а сайт и мобильное приложение являются основными инструментами работы с клиентами. В таких условиях корзина — это не просто страница для проверки выбранных товаров, а один из решающих этапов перед оформлением заказа.

На момент обращения корзина на сайте Trofim Family выполняла лишь базовую функцию просмотра товаров, не способствуя активному переходу пользователя к заказу.

Это создавало ряд проблем:

главное действие — кнопка «Оформить заказ» — не было закреплено, поэтому могло выпадать из поля зрения;

для пользователей, которые ещё не готовы оформлять заказ, не было альтернативного сценария;

блок рекомендаций не обеспечивал быстрого взаимодействия;

часть элементов интерфейса не подкрепляла основное действие и создавала визуальный шум.

В результате часть пользователей не переходила к checkout, а корзина не выполняла свою главную роль — не помогала довести клиента до оформления заказа.

Для B2B-ecommerce этот этап особенно важен: именно здесь посетитель окончательно решает, продолжить покупку или отложить её.

Цели сотрудничества

Увеличить взаимодействие с кнопкой «Оформить заказ». Уменьшить потери пользователей в корзине. Упростить интерфейс и снизить когнитивную нагрузку. Добавить альтернативные сценарии поведения, не отвлекая пользователя от основного действия.

Стратегия продвижения

Мы рассматривали корзину не как технический список товаров, а как ключевой этап принятия решения. Поэтому в основе стратегии — фокус на действиях пользователя: что он видит, куда нажимает и есть ли у него удобный сценарий для продолжения покупки.

Усилить главное действие → сделать CTA постоянно видимым и понятным. Уменьшить визуальный шум → убрать или ослабить элементы, отвлекающие от перехода к оформлению. Предоставить пользователю контроль над сценарием → оставить не только путь к checkout, но и возможность продолжить покупки. Проверить дополнительные точки монетизации → добавить рекомендации и допродажи прямо в корзине.

В итоге новая логика выглядит так:

Корзина → Фокус на CTA → Меньше трения → Альтернативные сценарии → Переход к checkout.

Решение

Чтобы превратить корзину из базового списка товаров в полноценный этап конверсионной воронки, мы сформулировали и реализовали ряд UX-гипотез. Каждая из них должна была решить отдельную проблему в сценарии пользователя: усилить главное действие, уменьшить визуальный шум или предложить удобный альтернативный путь к продолжению покупки.

Ниже — как выглядела корзина до изменений и после.

Далее — подробно о каждой гипотезе и изменениях:

Гипотеза 1. Закрепленная кнопка «Оформить заказ»

Что изменили:

Закрепили кнопку «Оформить заказ» в нижней части экрана, чтобы основное действие оставалось доступным при просмотре корзины.

Почему это важно:

Когда CTA постоянно находится в поле зрения, пользователю легче перейти к следующему шагу без дополнительного скролла, поиска кнопки или потери фокуса.

Результат

После внедрения взаимодействие с кнопкой выросло примерно на 40%: со средних 5,7% до 7,97%.

В 2025 году до изменений:

октябрь — 5,5%;

ноябрь — 5,47%;

декабрь — 6,1%.

В 2026 году после изменений:

январь — 7,9%;

февраль — 7,7%;

март — 8,3%.

Гипотеза 2. Кнопка «Продолжить покупки»

Что изменили:

Добавили в корзину кнопку «Продолжить покупки», которой раньше не было.

Почему это важно:

Не все пользователи готовы сразу переходить к оформлению заказа. Некоторым нужно вернуться в каталог, посмотреть другие товары или дополнить заказ.

Результат

После внедрения кнопку начали постоянно использовать. В среднем 1,3% пользователей в корзине возвращались через неё к покупкам:

1,09% — январь 2026 года;

— январь 2026 года; 1,4% — февраль 2026;

— февраль 2026; 1,3% — март 2026 года.

Гипотеза 3. Иконка «Добавить в корзину» в блоке «Вас также заинтересует»

Что изменили:

Разместили на карточках товаров в блоке «Вас также заинтересует» быструю иконку «Добавить в корзину».

Почему это важно:

Гипотеза заключалась в том, что часть пользователей будет добавлять сопутствующие товары, не возвращаясь в каталог. Это могло бы сделать блок рекомендаций не просто информационным, а функциональным элементом допродажи.

Результат

Гипотеза не подтвердилась. Средняя кликабельность (CTR) иконки составила всего около 0,03%:

0,02% — январь 2026 года;

0,04% — февраль 2026;

0,03% — март 2026 года.

Такой уровень взаимодействия показал, что в рамках данного сценария пользователи практически не использовали рекомендации для быстрого добавления товаров в корзину.

Дополнительные изменения в корзине

Помимо основных гипотез, мы внесли несколько вспомогательных UX-улучшений:

обновили цену на карточке товара при изменении количества;

удалили блок «Будьте в курсе новинок»;

добавили ожидаемую дату доставки;

настроили отображение остатков товара в режиме реального времени;

упростили футер.

Часть этих изменений не измерялась отдельно, поскольку их влияние пересекается с другими этапами взаимодействия. В комплексе они сделали корзину более понятной, уменьшили визуальную нагрузку и помогли пользователю легче перейти к оформлению заказа.

Результаты

Оптимизация корзины показала, что наибольший эффект дают изменения, которые напрямую способствуют продвижению пользователя к checkout. Лучше всего сработало усиление главного CTA — кнопки «Оформить заказ». В то же время блок рекомендаций в корзине практически не повлиял на быстрое добавление товаров.

Ключевые результаты:

взаимодействие с кнопкой «Оформить заказ» выросло примерно на 40% ;

; закрепленная CTA лучше способствовала переходу пользователей из корзины к checkout;

в корзине появился альтернативный сценарий — кнопку «Продолжить покупки» использовали около 1,3% юзеров ;

; дополнительные UX-изменения сделали интерфейс проще и менее перегруженным.

В итоге корзина превратилась в удобный этап перехода к оформлению заказа: основное действие стало более доступным, интерфейс — более лаконичным, а пользователь получил логичный способ продолжить покупки, не выходя из сценария.

Отзывы о сотрудничестве



Александр Дыбин, основатель Trofim

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Валерия Иванова, UX/CRO Specialist в Netpeak

Самым большим вызовом в этом проекте было правильно определить приоритеты изменений. В корзину легко добавить много функций, но важно не перегрузить интерфейс и не отвлечь пользователя от основного действия. Наибольший эффект дало усиление CTA. Решение кажется простым, но именно оно наиболее заметно повлияло на поведение пользователей. Отдельно стоит отметить, что не все гипотезы подтвердились. Мы увидели, что сценарий допродаж в корзине работает значительно слабее, чем ожидалось, поэтому такие элементы нужно тестировать отдельно и не воспринимать как гарантированный инструмент роста. Для меня главный вывод этого кейса заключается в том, что в CRO важно не просто добавлять новые элементы, а понимать контекст поведения пользователя на каждом этапе воронки. Именно это помогает отличить изменения, которые действительно влияют на конверсию, от тех, что лишь усложняют интерфейс.