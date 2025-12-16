Google Maps как инструмент B2B-лидогенерации: как искать лидов там, где LinkedIn бессилен
В большинстве B2B-компаний процесс генерации лидов ассоциируется с LinkedIn, профильными каталогами или выставками. Однако есть немало ниш и отраслей, где эти инструменты просто не работают.
Строительные фирмы, локальные поставщики, небольшие производства, перерабатывающие компании или игроки с регулируемых рынков (такие как CBD-продукты) часто не ведут активного присутствия на профессиональных платформах. Именно поэтому команда B2B-marketing Netpeak Ukraine в своей работе использует Google Maps — и результаты впечатляют.
Почему Google Maps — недооцененный источник лидов
Google Maps — это не просто карта, а огромная база реальных бизнесов, которая регулярно обновляется владельцами через Google Business Profile или пользователями после подтверждения от Google.
На каждой компании можно увидеть:
-
название и категорию бизнеса;
-
адрес, контактный номер, сайт, email;
-
часы работы, рейтинг и отзывы;
-
географическое расположение и даже фото офиса или производства.
Это делает Google Maps уникальным инструментом для сбора достоверных и проверенных контактов, особенно если вы ищете локальных партнеров или клиентов, которых нет в открытых B2B-базах.
Алгоритм использования Google Maps для B2B-лидогенерации
Команда Netpeak Ukraine разработала собственный подход, который помогает системно использовать Google Maps для поиска потенциальных клиентов. Ниже — пошаговая инструкция, которую можно адаптировать под любую отрасль.
Шаг 1. Определение целевой аудитории
Начните с формирования идеального профиля клиента (ICP):
-
отрасль (например, «дистрибьюторы смазок», «производители пищевых добавок», «логистические компании»);
-
размер бизнеса (малые, средние, локальные);
-
регион (страна, город или даже конкретная зона);
-
потребность, которую удовлетворяет ваш продукт.
Это позволяет сформулировать точные поисковые запросы, например: «oil distributors Poland», «metal fabrication companies Germany», «CBD manufacturers USA».
Шаг 2. Целевой поиск в Google Maps
В поисковой строке Google Maps введите выбранный запрос.
Далее используйте:
-
фильтры, например, «открыто сейчас», «с веб-сайтом», «высокий рейтинг»;
-
масштаб карты — чтобы сузить поиск до конкретного города или промышленной зоны;
-
категории бизнеса — Google имеет разветвленную систему тегов, от «food supplier» до «metal works».
Результаты можно сразу копировать вручную или с помощью специализированных инструментов (Outscraper’s Google Maps Scraper, Phantombuster’s Google Maps Search Export, Octoparse Google Maps Scraper). В дальнейшем я буду рассматривать ручной метод.
Шаг 3. Сбор и структурирование данных
На этом этапе собираются:
-
название компании;
-
адрес;
-
телефон;
-
сайт или email (если указаны);
-
категория бизнеса;
-
ссылка на Google Maps-профиль.
Далее проверьте сайты на наличие контактных лиц — директоров, маркетинг-менеджеров, отделов продаж или любых других в зависимости от запроса. Эти данные сохраните в Google Sheets и импортируйте в CRM. После сегментации базы начните email-рассылки.
Для каких индустрий этот метод работает лучше всего
Мы протестировали Google Maps в десятках ниш и обнаружили, что он особенно эффективен для:
|
Отрасль
|
Как применяется Google Maps
|
Производство и промышленность
|
Поиск поставщиков, дистрибьюторов, дилеров, производственных партнеров
|
Строительство, ремонт, логистика
|
Идентификация локальных компаний для сотрудничества или субподряда
|
Автомобильная отрасль
|
Поиск дилеров, автомастерских, импортеров масел и запчастей
|
CBD / фарма / биотехнологии
|
Выявление производителей, лабораторий, дистрибьюторов, не представленных в LinkedIn
|
Пищевая промышленность и HORECA
|
Локальные поставщики продуктов, кофейни, рестораны для B2B-предложений
|
Digital и рекламные услуги
|
Малые бизнесы, которым нужен маркетинг, SEO или разработка сайтов
Кейс 1. Поиск экспортеров для производителя моторных масел
Наш клиент — украинский производитель моторных масел — стремился выйти на рынки Северной и Южной Америки, Европы, Азии.
Прежде всего, мы проработали все доступные результаты на LinkedIn, но столкнулись с проблемой, что в основном местные дистрибьюторы не имели профилей или вели их нерегулярно. Когда база LinkedIn исчерпалась, чтобы продлить lifetime проекта и увеличить базу, мы обратились к другому research-методу.
Мы использовали Google Maps и сформировали запросы: «oil distributors Poland», «lubricant wholesalers Czech Republic», «auto parts suppliers Hungary».
За две недели получили более 200 проверенных контактов. После проверки и коммуникации клиент заключил соглашения с 10 новыми партнерами-экспортерами.
В заключение, метод поиска контактов через Google Maps помог нам увеличить количество заинтересованных лидов.
Кейс 2. Поиск производителей CBD-продуктов
Другой пример — поиск производителей CBD-продуктов (рекреационного каннабиса) для сбыта сырья. Поскольку эта индустрия частично ограничена в соцсетях, LinkedIn не может отобразить релевантные результаты в полном объеме.
Поэтому мы провели поиск через Google Maps по запросам: «CBD manufacturers USA», «hemp processors Canada», «cannabis labs Germany».
Так была собрана база из более чем 150 компаний, часть из которых имела прямые контактные email на сайтах. Через персонализированную email-кампанию удалось наладить сотрудничество с 8 производителями, которые стали постоянными клиентами.
Преимущества использования Google Maps для B2B
-
Доступность и бесплатность — базовые функции открыты для всех.
-
Актуальность данных — компании самостоятельно обновляют профили.
-
Локализация — можно работать с конкретными регионами или даже районами.
-
Более широкий охват — охватывает бизнесы, которых нет в LinkedIn или международных базах.
-
Контекстная информация — рейтинги, фото, комментарии помогают оценить реальное состояние бизнеса.
-
Идеальное дополнение к CRM — собранные контакты легко интегрируются в системы для дальнейшей продажи.
Вывод
-
Google Maps позволяет бизнесам находить «скрытых игроков», анализировать рынки, строить партнерские связи и делать это значительно дешевле, чем через традиционные платформы.
-
На картах Google можно найти информацию о названии и категории бизнеса, его адресе, контактном номере, сайте, email, отзывах и географическом расположении.
-
Чтобы получить контакты с карт:
-
сформулируйте запрос;
-
используйте фильтры;
-
структурируйте полученные данные;
-
импортируйте их в CRM.
