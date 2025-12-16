Лидогенерация
1765786800
UK

Google Maps как инструмент B2B-лидогенерации: как искать лидов там, где LinkedIn бессилен
46
0
12
Анна Федаш

В большинстве B2B-компаний процесс генерации лидов ассоциируется с LinkedIn, профильными каталогами или выставками. Однако есть немало ниш и отраслей, где эти инструменты просто не работают.

Строительные фирмы, локальные поставщики, небольшие производства, перерабатывающие компании или игроки с регулируемых рынков (такие как CBD-продукты) часто не ведут активного присутствия на профессиональных платформах. Именно поэтому команда B2B-marketing Netpeak Ukraine в своей работе использует Google Maps — и результаты впечатляют.

Почему Google Maps — недооцененный источник лидов

Google Maps — это не просто карта, а огромная база реальных бизнесов, которая регулярно обновляется владельцами через Google Business Profile или пользователями после подтверждения от Google.
На каждой компании можно увидеть:

  • название и категорию бизнеса;

  • адрес, контактный номер, сайт, email;

  • часы работы, рейтинг и отзывы;

  • географическое расположение и даже фото офиса или производства.

Это делает Google Maps уникальным инструментом для сбора достоверных и проверенных контактов, особенно если вы ищете локальных партнеров или клиентов, которых нет в открытых B2B-базах.

Алгоритм использования Google Maps для B2B-лидогенерации

Команда Netpeak Ukraine разработала собственный подход, который помогает системно использовать Google Maps для поиска потенциальных клиентов. Ниже — пошаговая инструкция, которую можно адаптировать под любую отрасль.

Шаг 1. Определение целевой аудитории

Начните с формирования идеального профиля клиента (ICP):

  • отрасль (например, «дистрибьюторы смазок», «производители пищевых добавок», «логистические компании»);

  • размер бизнеса (малые, средние, локальные);

  • регион (страна, город или даже конкретная зона);

  • потребность, которую удовлетворяет ваш продукт.

Это позволяет сформулировать точные поисковые запросы, например: «oil distributors Poland», «metal fabrication companies Germany», «CBD manufacturers USA».

Шаг 2. Целевой поиск в Google Maps

В поисковой строке Google Maps введите выбранный запрос.

У пошуковому рядку Google Maps введіть обраний запит.

Далее используйте:

  • фильтры, например, «открыто сейчас», «с веб-сайтом», «высокий рейтинг»;

  • масштаб карты — чтобы сузить поиск до конкретного города или промышленной зоны;

  • категории бизнеса — Google имеет разветвленную систему тегов, от «food supplier» до «metal works».

Результаты можно сразу копировать вручную или с помощью специализированных инструментов (Outscraper’s Google Maps Scraper, Phantombuster’s Google Maps Search Export, Octoparse Google Maps Scraper). В дальнейшем я буду рассматривать ручной метод.

Шаг 3. Сбор и структурирование данных

На этом этапе собираются:

  • название компании;

  • адрес;

  • телефон;

  • сайт или email (если указаны);

  • категория бизнеса;

  • ссылка на Google Maps-профиль.

Далее проверьте сайты на наличие контактных лиц — директоров, маркетинг-менеджеров, отделов продаж или любых других в зависимости от запроса. Эти данные сохраните в Google Sheets и импортируйте в CRM. После сегментации базы начните email-рассылки.

Після сегментації бази почніть email розсилки.

Для каких индустрий этот метод работает лучше всего

Мы протестировали Google Maps в десятках ниш и обнаружили, что он особенно эффективен для:

Отрасль

Как применяется Google Maps

Производство и промышленность

Поиск поставщиков, дистрибьюторов, дилеров, производственных партнеров

Строительство, ремонт, логистика

Идентификация локальных компаний для сотрудничества или субподряда

Автомобильная отрасль

Поиск дилеров, автомастерских, импортеров масел и запчастей

CBD / фарма / биотехнологии

Выявление производителей, лабораторий, дистрибьюторов, не представленных в LinkedIn

Пищевая промышленность и HORECA

Локальные поставщики продуктов, кофейни, рестораны для B2B-предложений

Digital и рекламные услуги

Малые бизнесы, которым нужен маркетинг, SEO или разработка сайтов

Кейс 1. Поиск экспортеров для производителя моторных масел

Наш клиент — украинский производитель моторных масел — стремился выйти на рынки Северной и Южной Америки, Европы, Азии.

Прежде всего, мы проработали все доступные результаты на LinkedIn, но столкнулись с проблемой, что в основном местные дистрибьюторы не имели профилей или вели их нерегулярно. Когда база LinkedIn исчерпалась, чтобы продлить lifetime проекта и увеличить базу, мы обратились к другому research-методу. 

Мы использовали Google Maps и сформировали запросы: «oil distributors Poland», «lubricant wholesalers Czech Republic», «auto parts suppliers Hungary».

За две недели получили более 200 проверенных контактов. После проверки и коммуникации клиент заключил соглашения с 10 новыми партнерами-экспортерами.

В заключение, метод поиска контактов через Google Maps помог нам увеличить количество заинтересованных лидов.

Кейс 2. Поиск производителей CBD-продуктов

Другой пример — поиск производителей CBD-продуктов (рекреационного каннабиса) для сбыта сырья. Поскольку эта индустрия частично ограничена в соцсетях, LinkedIn не может отобразить релевантные результаты в полном объеме.

Поэтому мы провели поиск через Google Maps по запросам: «CBD manufacturers USA», «hemp processors Canada», «cannabis labs Germany».

Так была собрана база из более чем 150 компаний, часть из которых имела прямые контактные email на сайтах. Через персонализированную email-кампанию удалось наладить сотрудничество с 8 производителями, которые стали постоянными клиентами.

Преимущества использования Google Maps для B2B

  1. Доступность и бесплатность — базовые функции открыты для всех.

  2. Актуальность данных — компании самостоятельно обновляют профили.

  3. Локализация — можно работать с конкретными регионами или даже районами.

  4. Более широкий охват — охватывает бизнесы, которых нет в LinkedIn или международных базах.

  5. Контекстная информация — рейтинги, фото, комментарии помогают оценить реальное состояние бизнеса.

  6. Идеальное дополнение к CRM — собранные контакты легко интегрируются в системы для дальнейшей продажи.

Вывод

  1. Google Maps позволяет бизнесам находить «скрытых игроков», анализировать рынки, строить партнерские связи и делать это значительно дешевле, чем через традиционные платформы.

  2. На картах Google можно найти информацию о названии и категории бизнеса, его адресе, контактном номере, сайте, email, отзывах и географическом расположении.

  3. Чтобы получить контакты с карт:

  • сформулируйте запрос;

  • используйте фильтры;

  • структурируйте полученные данные;

  • импортируйте их в CRM.

Анна Федаш

Присоединилась к Netpeak в июне 2023 года, работаю на позиции Lead Research Specialist. Занимаюсь поиском и тщательной верификацией лидов, что обеспечивает команду качественной базой для дальнейшей работы. Я обрабатываю данные из разных источников, проверяю релевантность компаний и контактных лиц, оцениваю их соответствие критериям проекта.

Другие статьи автора
0
0
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Свежее

Все, что вам нужно знать о Google AdSense: полное руководство по монетизации сайта

Подготовила пошаговую инструкцию, от регистрации до вывода средств. Расскажу, на что обратить внимание перед запуском, как избежать типичных ошибок и сделать рекламу эффективной, не раздражая посетителей

Как получать фидбек о сайте: эффективные способы сбора обратной связи от пользователей

В этой статье — простые и действенные способы, как собирать фидбек и находить то, чего не видно в веб-аналитике

Новости AI-поиска: что изменилось за последние месяцы

Дайджест главных обновлений AI и их влияния на рынок