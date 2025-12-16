Google Maps как инструмент B2B-лидогенерации: как искать лидов там, где LinkedIn бессилен

Google Maps как инструмент B2B-лидогенерации: как искать лидов там, где LinkedIn бессилен

В большинстве B2B-компаний процесс генерации лидов ассоциируется с LinkedIn, профильными каталогами или выставками. Однако есть немало ниш и отраслей, где эти инструменты просто не работают.

Строительные фирмы, локальные поставщики, небольшие производства, перерабатывающие компании или игроки с регулируемых рынков (такие как CBD-продукты) часто не ведут активного присутствия на профессиональных платформах. Именно поэтому команда B2B-marketing Netpeak Ukraine в своей работе использует Google Maps — и результаты впечатляют.

Почему Google Maps — недооцененный источник лидов

Google Maps — это не просто карта, а огромная база реальных бизнесов, которая регулярно обновляется владельцами через Google Business Profile или пользователями после подтверждения от Google.

На каждой компании можно увидеть:

название и категорию бизнеса;

адрес, контактный номер, сайт, email;

часы работы, рейтинг и отзывы;

географическое расположение и даже фото офиса или производства.

Это делает Google Maps уникальным инструментом для сбора достоверных и проверенных контактов, особенно если вы ищете локальных партнеров или клиентов, которых нет в открытых B2B-базах.

Алгоритм использования Google Maps для B2B-лидогенерации

Команда Netpeak Ukraine разработала собственный подход, который помогает системно использовать Google Maps для поиска потенциальных клиентов. Ниже — пошаговая инструкция, которую можно адаптировать под любую отрасль.

Шаг 1. Определение целевой аудитории

Начните с формирования идеального профиля клиента (ICP):

отрасль (например, «дистрибьюторы смазок», «производители пищевых добавок», «логистические компании»);

размер бизнеса (малые, средние, локальные);

регион (страна, город или даже конкретная зона);

потребность, которую удовлетворяет ваш продукт.

Это позволяет сформулировать точные поисковые запросы, например: «oil distributors Poland», «metal fabrication companies Germany», «CBD manufacturers USA».

Шаг 2. Целевой поиск в Google Maps

В поисковой строке Google Maps введите выбранный запрос.

Далее используйте:

фильтры, например, «открыто сейчас», «с веб-сайтом», «высокий рейтинг»;

масштаб карты — чтобы сузить поиск до конкретного города или промышленной зоны;

категории бизнеса — Google имеет разветвленную систему тегов, от «food supplier» до «metal works».

Результаты можно сразу копировать вручную или с помощью специализированных инструментов (Outscraper’s Google Maps Scraper, Phantombuster’s Google Maps Search Export, Octoparse Google Maps Scraper). В дальнейшем я буду рассматривать ручной метод.

Шаг 3. Сбор и структурирование данных

На этом этапе собираются:

название компании;

адрес;

телефон;

сайт или email (если указаны);

категория бизнеса;

ссылка на Google Maps-профиль.

Далее проверьте сайты на наличие контактных лиц — директоров, маркетинг-менеджеров, отделов продаж или любых других в зависимости от запроса. Эти данные сохраните в Google Sheets и импортируйте в CRM. После сегментации базы начните email-рассылки.

Для каких индустрий этот метод работает лучше всего

Мы протестировали Google Maps в десятках ниш и обнаружили, что он особенно эффективен для:

Отрасль Как применяется Google Maps Производство и промышленность Поиск поставщиков, дистрибьюторов, дилеров, производственных партнеров Строительство, ремонт, логистика Идентификация локальных компаний для сотрудничества или субподряда Автомобильная отрасль Поиск дилеров, автомастерских, импортеров масел и запчастей CBD / фарма / биотехнологии Выявление производителей, лабораторий, дистрибьюторов, не представленных в LinkedIn Пищевая промышленность и HORECA Локальные поставщики продуктов, кофейни, рестораны для B2B-предложений Digital и рекламные услуги Малые бизнесы, которым нужен маркетинг, SEO или разработка сайтов

Кейс 1. Поиск экспортеров для производителя моторных масел

Наш клиент — украинский производитель моторных масел — стремился выйти на рынки Северной и Южной Америки, Европы, Азии.

Прежде всего, мы проработали все доступные результаты на LinkedIn, но столкнулись с проблемой, что в основном местные дистрибьюторы не имели профилей или вели их нерегулярно. Когда база LinkedIn исчерпалась, чтобы продлить lifetime проекта и увеличить базу, мы обратились к другому research-методу.

Мы использовали Google Maps и сформировали запросы: «oil distributors Poland», «lubricant wholesalers Czech Republic», «auto parts suppliers Hungary».

За две недели получили более 200 проверенных контактов. После проверки и коммуникации клиент заключил соглашения с 10 новыми партнерами-экспортерами.

В заключение, метод поиска контактов через Google Maps помог нам увеличить количество заинтересованных лидов.

Кейс 2. Поиск производителей CBD-продуктов

Другой пример — поиск производителей CBD-продуктов (рекреационного каннабиса) для сбыта сырья. Поскольку эта индустрия частично ограничена в соцсетях, LinkedIn не может отобразить релевантные результаты в полном объеме.

Поэтому мы провели поиск через Google Maps по запросам: «CBD manufacturers USA», «hemp processors Canada», «cannabis labs Germany».

Так была собрана база из более чем 150 компаний, часть из которых имела прямые контактные email на сайтах. Через персонализированную email-кампанию удалось наладить сотрудничество с 8 производителями, которые стали постоянными клиентами.

Преимущества использования Google Maps для B2B

Доступность и бесплатность — базовые функции открыты для всех. Актуальность данных — компании самостоятельно обновляют профили. Локализация — можно работать с конкретными регионами или даже районами. Более широкий охват — охватывает бизнесы, которых нет в LinkedIn или международных базах. Контекстная информация — рейтинги, фото, комментарии помогают оценить реальное состояние бизнеса. Идеальное дополнение к CRM — собранные контакты легко интегрируются в системы для дальнейшей продажи.

Вывод

Google Maps позволяет бизнесам находить «скрытых игроков», анализировать рынки, строить партнерские связи и делать это значительно дешевле, чем через традиционные платформы. На картах Google можно найти информацию о названии и категории бизнеса, его адресе, контактном номере, сайте, email, отзывах и географическом расположении. Чтобы получить контакты с карт: