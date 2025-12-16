Google Maps як інструмент B2B-лідогенерації: як шукати лідів там, де LinkedIn безсилий

У більшості B2B-компаній процес генерації лідів асоціюється з LinkedIn, профільними каталогами чи виставками. Проте є чимало ніш і галузей, де ці інструменти просто не працюють.

Будівельні фірми, локальні постачальники, невеликі виробництва, переробні компанії або гравці з регульованих ринків (як-от CBD-продукти) часто не ведуть активної присутності на професійних платформах. Саме тому команда B2B-marketing Netpeak Ukraine у своїй роботі використовує Google Maps — і результати вражають.

Чому Google Maps — недооцінене джерело лідів

Google Maps — це не просто карта, а величезна база реальних бізнесів, що регулярно оновлюється власниками через Google Business Profile або користувачами після підтвердження від Google.

На кожній компанії можна побачити:

назву та категорію бізнесу;

адресу, контактний номер, сайт, email;

години роботи, рейтинг і відгуки;

географічне розташування та навіть фото офісу чи виробництва.

Це робить Google Maps унікальним інструментом для збору достовірних і перевірених контактів, особливо якщо ви шукаєте локальних партнерів або клієнтів, яких немає у відкритих B2B-базах.

Алгоритм використання Google Maps для B2B-лідогенерації

Команда Netpeak Ukraine розробила власний підхід, який допомагає системно використовувати Google Maps для пошуку потенційних клієнтів. Нижче — покрокова інструкція, яку можна адаптувати під будь-яку галузь.

Крок 1. Визначення цільової аудиторії

Почніть із формування ідеального профілю клієнта (ICP):

галузь (наприклад, «дистриб’ютори мастил», «виробники харчових добавок», «логістичні компанії»);

розмір бізнесу (малі, середні, локальні);

регіон (країна, місто або навіть конкретна зона);

потреба, яку вирішує ваш продукт.

Це дає змогу сформулювати точні пошукові запити, наприклад: «oil distributors Poland», «metal fabrication companies Germany», «CBD manufacturers USA».

Крок 2. Цільовий пошук у Google Maps

У пошуковому рядку Google Maps введіть обраний запит.

Далі використайте:

фільтри, наприклад, «відкрито зараз», «з вебсайтом», «високий рейтинг»;

масштаб карти — щоб звузити пошук до конкретного міста чи промислової зони;

категорії бізнесу — Google має розгалужену систему тегів, від «food supplier» до «metal works».

Результати можна одразу копіювати вручну або за допомогою спеціалізованих інструментів (Outscraper’s Google Maps Scraper, Phantombuster’s Google Maps Search Export, Octoparse Google Maps Scraper). Надалі я розглядатиму ручний метод.

Крок 3. Збір і структурування даних

На цьому етапі збираються:

назва компанії;

адреса;

телефон;

сайт або email (якщо вказані);

категорія бізнесу;

посилання на Google Maps-профіль.

Далі перевірте сайти на наявність контактних осіб — директорів, маркетинг-менеджерів, відділів продажів або будь-яких інших залежно від запиту. Ці дані збережіть у Google Sheets та імпортуйте в CRM. Після сегментації бази почніть email розсилки.

Для яких індустрій цей метод працює найкраще

Ми протестували Google Maps у десятках ніш і виявили, що він особливо ефективний для:

Галузь Як застосовується Google Maps Виробництво та промисловість Пошук постачальників, дистриб’юторів, дилерів, виробничих партнерів Будівництво, ремонт, логістика Ідентифікація локальних компаній для співпраці або субпідряду Автомобільна галузь Пошук дилерів, автомайстерень, імпортерів мастил і запчастин CBD / фарма / біотехнології Виявлення виробників, лабораторій, дистриб’юторів, не представлених у LinkedIn Харчова промисловість і HORECA Локальні постачальники продуктів, кав’ярні, ресторани для B2B-пропозицій Digital та рекламні послуги Малі бізнеси, яким потрібен маркетинг, SEO чи розробка сайтів

Кейс 1. Пошук експортерів для виробника моторних олив

Наш клієнт — український виробник моторних олив — прагнув вийти на ринки Північної і Південної Америки, Європи, Азії.

Насамперед ми опрацювали всі доступні результати на LinkedIn, але ми стикнулися з проблемою, що здебільшого місцеві дистриб’ютори не мали профілів або вели їх нерегулярно. Коли база LinkedIn вичерпалась, щоби продовжити lifetime проєкту та збільшити базу, ми звернулися до іншого research-методу.

Ми застосували Google Maps і сформували запити: «oil distributors Poland», «lubricant wholesalers Czech Republic», «auto parts suppliers Hungary».

За два тижні отримали понад 200 перевірених контактів. Після перевірки та комунікації клієнт уклав угоди з 10 новими партнерами-експортерами.

Як висновок, метод пошуку контактів через Google Maps допоміг нам збільшити кількість зацікавлених лідів.

Кейс 2. Пошук виробників CBD-продуктів

Інший приклад — пошук виробників CBD-продуктів (рекреаційного канабісу) для збуту сировини. Оскільки ця індустрія частково обмежена в соцмережах, LinkedIn не може відобразити релевантні результати в повному обсязі.

Тому ми провели пошук через Google Maps за запитами: «CBD manufacturers USA», «hemp processors Canada», «cannabis labs Germany».

Так було зібрано базу з понад 150 компаній, частина з яких мала прямі контактні email на сайтах. Через персоналізовану email-кампанію вдалося налагодити співпрацю з 8 виробниками, які стали регулярними клієнтами.

Переваги використання Google Maps для B2B

Доступність і безплатність — базові функції відкриті для всіх. Актуальність даних — компанії самостійно оновлюють профілі. Локалізація — можна працювати з конкретними регіонами або навіть районами. Ширше охоплення — охоплює бізнеси, яких немає в LinkedIn чи міжнародних базах. Контекстна інформація — рейтинги, фото, коментарі допомагать оцінити реальний стан бізнесу. Ідеальне доповнення до CRM — зібрані контакти легко інтегруються в системи для подальшого продажу.

Висновок

Google Maps дає змогу бізнесам знаходити «прихованих гравців», аналізувати ринки, будувати партнерські зв’язки й робити це значно дешевше, ніж через традиційні платформи. На картах Google можна знайти інформацію про назву та категорію бізнесу, його адресу, контактний номер, сайт, email, відгуки та географічне розташування. Щоб отримати контакти з карт: