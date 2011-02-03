Две недели назад мы разобрались с основными инструментами для веб-мастеров. На этой неделе мы более подробно остановимся на бесплатном инструменте Google Analytics (GA). Этот инструмент необходим для анализа развития сайта и ускорения процесса его роста, а также выявления сильных и слабых сторон проекта. Аккаунт Google у нас уже есть, мы его создали в прошлый раз для GWT (Google Webmaster Tools), поэтому сейчас открываем страничку http://www.google.com/analytics/ и нажимаем на кнопку «Доступ к Google Analytics», затем вводим свои логин и пароль от аккаунта и попадаем на страницу настроек GA с обзором всех созданных аккаунтов. Под аккаунтом в данном случае понимается что-то вроде папки, в которой хранятся файлики с данными по каждому сайту, на который вы установите скрипт аналитикса.

Чтобы увидеть статистику по нашему сайту, нужно на каждую страницу сайта добавить код GA, который будет сгенерирован системой автоматически по нашему запросу. Итак, создаем новый аккаунт: Система попросит вас ввести необходимые данные: Затем вводим контактную информацию, после этого принимаем пользовательское соглашение и переходим к самому интересному (получаем код для отслеживания статистики): Обратите внимание на то, что код нужно вставить на каждую страницу сайта перед закрывающим тегом </head>. После этого мы увидим в созданном профиле наш сайт и вот такую таблицу: Восклицательный знак в треугольнике означает то, что Google не нашел скрипт на странице. После того, как скрипт будет найден, восклицательный знак сменится зеленой галочкой, которая будет свидетельствовать о том, что скрипт работает отлично и статистика собирается. Ура, теперь мы будем с нетерпением ждать того момента, когда же, наконец, Google отобразит первую статистику. Давайте же теперь рассмотрим основные панели отчета Google Analytics и узнаем, что они показывают. Самая верхняя панель отображает график посещений нашего сайта: Если мы нажмем на кнопку справа вверху «Все посещения», то сможем выбрать отображение различных данных: Данные на панели ниже говорят сами за себя: Так выглядит панель с обзором посетителей: Можно посмотреть более детально, нажав на кнопку «Посмотреть отчет». В этом случае мы увидим вот такую картину (само собой с данными для своего сайта): Один из моих любимых отчетов — наложение данных на карту. Нажимаем в панели кнопку «Посмотреть отчет» и видим интересную картину: Этот отчет позволяет посмотреть из каких стран приходили посетители. «Показатель отказов» — тоже важный параметр. Он отображает процент пользователей, которые не пошли по сайту дальше той страницы, на которую попали из поисковика. Хотя стоит учитывать, что не всегда показатель отказов должен быть низким. К примеру, на сайт службы доставки пиццы или на сайт-справочник — пользователь должен зайти, найти номер телефона и позвонить. Просмотр нескольких страниц пользователем в данном случае не особо важен. Один из самых важнейших моментов для каждого веб-мастера —это трафик. Каждый сайт, который продвигается, преследует какие-то свои цели. Для каждого сайта определяется семантическое ядро из ключевых запросов по которым мы хотим, чтобы сайт высоко ранжировался в выдаче результатов в той или иной стране. Давайте выберем какую-нибудь страну в отчете. К примеру, я выбираю Австралию, т.к. меня больше всего интересуют посетители из этой страны. Давайте посмотрим, что получится: Сейчас мы видим откуда приходят посетители. Но также нам интересно по каким запросам они приходят на наш сайт, так как это очень важно. Для этого выбираем «Ключевое слово» в выпадающем списке (возле надписи «Размеры»). После этого мы увидим список запросов, по которому поймем, движемся ли мы в верном направлении. Также этот список очень полезен тем, что мы можем обнаружить очень полезные, в плане качества, запросы, которые приведут целевых посетителей на сайт: Также полезными отчетами будут «Обзор источников трафика» и «Обзор содержания», которые показывают откуда на сайт пришли посетители (из поиска или по ссылкам с других сайтов, а, может, просто набрали адрес сайта в браузере ;) ) Кроме перечисленных функций, в GA есть еще много всего полезного. Частичное описание функций Google Analytics можно посмотреть в одном из прошлых выпусков SEO-среды. Зная всё это, каждый сможет получить представление о том, что происходит с его сайтом и какие следует приложить усилия, чтобы проект развивался в нужном направлении.