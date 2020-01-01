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SEO

Как быстро проверить индексацию сайта в Google и Яндекс
Катерина Варова-Недашковская
472890 365 80
Сложность: норм норм
21

Как оперативно узнать, попала ли важная для вас страница в индекс поисковых систем? Да и вообще, сколько страниц сайта «видят» поисковики? Я описала в этом посте способы, которые чаще всего используют SEO-специалисты.

При индексировании страницы робот поисковой системы добавляет сведения о сайте в базу данных. Дальнейший поиск происходит по проиндексированным страницам. Не стоит путать индексацию и сканирование.

Робот может просканировать весь сайт быстро. А добавлять в индекс медленно, не добавлять часть страниц или удалять страницы из индекса.

1. Проверьте индексацию в панели вебмастеров

Это базовый способ проверки для вебмастера или владельца сайта.

Google. Необходимо зайти в Search Console и на вкладке «Обзор» выбрать график «Покрытие»:

Необходимо зайти в Search Console и на вкладке «Обзор» выбрать график «Покрытие»

Зеленым цветом на графике отмечается количество страниц в индексе без ошибок, красным — с ошибками. Перейдя на вкладку «Покрытие», можно детально посмотреть: какие ошибки возникли при индексировании данных страниц и когда они были обнаружены.

какие ошибки возникли при индексировании данных страниц и когда они были обнаружены

Отдельно можно проверить есть ли в индексе конкретная страница. Для этого нужно только вставить интересующий вас URL в строку поиска:

вставить интересующий вас URL в строку поиска

Если все хорошо, вы увидите такое сообщение:

Если все хорошо, вы увидите такое сообщение

Если страница еще не в индексе сайта, вы увидите такое сообщение:

Если страница еще не в индексе сайта, вы увидите такое сообщение

Если вы внесли изменения в страницу, на которой раньше были ошибки, ее можно отправить на переиндексацию с помощью кнопки «Запросить индексирование»:

отправить на переиндексацию

После отправки запроса вы увидите сообщение:

Запросить индексирование

Также с помощью этой кнопки можно самостоятельно отправить новые страницы в очередь на индексацию.

Yandex. Проходим авторизацию в Яндекс.Паспорт, заходим в Яндекс.Вебмастер и переходим по пути «Индексирование сайта» — «Страницы в поиске». Еще один вариант: «Индексирование сайта» — «История» — «Страницы в поиске». Здесь можно посмотреть динамику изменения количества страниц в поиске.

Проверяйте индексацию в панели вебмастеров

Чтобы использовать этот метод, у вас должен быть определенный уровень доступа в панель вебмастера. Пример хорошего индексирования сайта. Количество качественных страниц без ошибок растет, и они добавляются в индекс.

Количество качественных страниц без ошибок растет, и они добавляются в индекс

Проблемы с индексацией выглядят так:

Проблемы с индексацией выглядят так

На скриншоте — сайт, закрытый от индексации в файле robots.txt

2. Используйте операторы в поисковых запросах

Поисковые операторы позволяют уточнять результаты поиска. Оператор «site:» выдает информацию о приблизительном количестве проиндексированных страниц. Для проверки в строке поиска Google или Яндекс введите «site:[url вашего сайта]».

Иногда большая разница между результатами в Google и Яндекс свидетельствует о наличии проблем с сайтом.

Например, сайт cubing.com.ua находится под фильтром АГС.

Иногда большая разница между результатами в Google и Яндекс свидетельствует о наличии проблем с сайтом

Используя дополнительные инструменты поиска, можно узнать данные об индексации за определенный период времени. Так, за последний час в индексе Google появились 49 страниц русскоязычной Википедии:

За последний час в индексе Google появились 49 страниц русскоязычной Википедии

Также можно проверить индексацию и вид в поиске одной отдельной страницы с помощью оператора site: или просто добавив нужный вам URL в поисковую строку:

с помощью оператора site

Если поисковые платформы наложили на сайт или страницу санкции и фильтры, то ссылка может не отобразиться. Тогда надежнее будет использовать специальные операторы. Для Google это оператор inurl:. Запрос будет выглядеть:

  • inurl:example.com/post/

Для Яндекса это оператор url:. Запрос будет выглядеть:

  • url:example.com/post/

Если страница показывается в выдаче, значит она проиндексирована, а если поиск выдал пустой результат — страницы в индексе нет.

3. Используйте плагины и букмарклеты

Плагины и букмарклеты (небольшие javascript-программы, сохраняемые как браузерные закладки) — автоматизированный вариант проверки. В данном случае не надо открывать поисковик отдельно и вводить что-либо в поиск.

Это делают плагины и скрипты:

На скриншоте — RDS Bar для Google Chrome

На скриншоте — плагин RDS bar для Google Chrome. Возможности RDS bar для Mozilla Firefox еще круче. С помощью плагина можно проверить индексацию текущей страницы и общий индекс всего сайта. Но в бесплатных вариантах капча не даст спокойно работать.

Плагин Seo Magic также показывает количество страниц в индексе Яндекса и Google, при нажатии на интересующую цифру — откроет выдачу поисковой системы. Кроме этого, плагин показывает и другую полезную информацию:

Плагин Seo Magic также показывает количество страниц в индексе

Букмарклет «Проверка индексации». Перетащите ссылку из открытого файла на панель закладок. Дальше просто откройте нужный сайт и нажмите на эту закладку. Откроется новая вкладка с Google или Яндекс и нужными данными в выдаче.

4. Установите сервисы для проверки индексации

Это маленькие помощники SEO-специалистов. Их множество. Например, связка Netpeak Spider и Netpeak Checker.

Netpeak Spider позволяет просканировать весь сайт. Плюс в том, что вы получаете список страниц и много дополнительных данных: каноникал, код ответа, название, заголовки, метаописания, мета роботс, robots.txt, редиректы, внутренние и внешние ссылки. Также программа предупреждает об ошибках в этих данных.

Как только список всех URL сайта был получен, его можно загрузить в Netpeak Checker и уже проверить непосредственно на факт индексации поисковыми системами.

Существует огромное количество бесплатных сервисов для проверки индексации. На мой взгляд, самые удобные и популярные:

Также похожий инструмент существует в сервисах Топвизор и SeRanking, но при использовании платного тарифного плана. 

Почему не индексируется сайт

1. Новый сайт. Иногда нужно просто подождать. Страницы в индекс не попадают все и сразу. Часто этот процесс растягивается на несколько месяцев.

2. Нет карты сайта (sitemap). Качественная карта сайта поможет поисковым роботам быстрее просканировать и проиндексировать ваш сайт. Ссылку на карту нужно добавить в панель вебмастеров и файл robots.txt.

3. Ошибки на сайте. Панели вебмастеров регулярно оповещают владельцев сайтов об ошибках. Заметили проблему в индексации? Смотрите, какие ошибки находит робот, и исправляйте их.

4. Ошибка с метатегом robots. Частая ошибка при несознательном изменении настроек CMS или хостинга. В коде страниц сайта появляется следующая строка:

Ошибка с метатегом robots

5. Ошибка с X-Robot-Tag. X-Robots-Tag — HTTP-заголовок, но, в отличие от метатега robots, он находится не на странице, а непосредственно в файле конфигурации сервера. Вебмастера могут закрыть сайт, внося изменения или запуская тестовую версию, а потом забыть его удалить. Проверить, закрыт ли ваш сайт с помощью X-Robots-Tag, можно в Netpeak Spider или в консоли разработчика:

Ошибка с X-Robot-Tag

6. Ошибка с robots.txt. Часто советуют закрывать в robots.txt всё ненужное. Особенность файла robots.txt в том, что один лишний символ может открытый для сканирования сайт превратить в закрытый. Даже если вы правильно закрыли часть сайта, ненароком можно было зацепить нужные вещи, которые находятся глубже. Ваш сайт закрыт от сканирования, если вы видите у себя в robots.txt эту конструкцию:

User-agent: * Disallow: /

Что еще может стать поводом для проблем с индексацией сайта?
  • дубли страниц;
  • неуникальный контент;
  • проблемы с доступностью и скоростью загрузки.

Читайте подробнее, как ускорить загрузку сайта с помощью сервиса CDN.

Как ускорить индексацию сайта

Поисковый робот обходит ограниченное количество страниц за раз, в зависимости от размера краулингового бюджета. Но всем хочется, чтобы новые статьи, товары и категории как можно скорее попали в поисковую выдачу и начали приводить посетителей на сайт. 

Страницы можно отправить на индексацию принудительно, но есть еще несколько методов для ускорения индексации сайта. 

Все новые страницы должны автоматически попадать в карту сайта (sitemap). Благодаря этому файлу роботы лучше понимают структуру сайта и видят все страницы, которые необходимо посетить. Кроме того, в карте сайта можно указать приоритетность и частоту посещения страницы роботом. 

Дубли страниц и неуникальный контент — враги индексации, так как они расходуют на себя краулинговый бюджет, и робот просто не доходит до нужных вам страниц. Необходимо следить, чтобы таких страниц на сайте не было. 

Большое количество битых страниц, и внутренних редиректов также расходуют краулинговый бюджет. Робот попадает на нерабочие страницы или посещает те, на которых уже был из-за редиректа и не успевает просканировать новые, нужные страницы. Необходимо контролировать, чтобы битых ссылок и ссылок на страницы с внутренними редиректами было как можно меньше, или не было вообще. 

Несмотря на то, что файл robots.txt является только рекомендацией, а не четкой инструкцией для роботов, пренебрегать им не надо. Новые страницы должны быть открыты для сканирования и доступны для роботов. 

Скорость загрузки страницы — весомый показатель качества сайта. Время ответа сервера не должно превышать 200 мс, а скорость загрузки страницы — 3-5 секунд. Для проверки скорости загрузки страницы используйте PageSpeed Insights и выполняйте предложенные там рекомендации по оптимизации скорости. 

Качественная перелинковка не только распределяет внутренний вес со страниц и увеличивает время пребывания посетителя на сайте. По ссылкам в тексте (или блоках «Новинки», «Популярное») переходит и робот, таким образом быстрее добавляя страницы в индекс и обновляя их. 

  • Вывод превью новых статей и товаров на главную страницу.

Для этого же необходимо добавлять ссылку на новый материал, товар или категорию на главную страницу сайта: так их быстрее заметят и пользователи, и поисковые «пауки». 

  • Размещение ссылки на новую страницу в соцсетях.

Влияние соцсетей на продвижение — спорный вопрос, но благодаря внешней ссылке на новую страницу начнут переходить пользователи, и это послужит для робота сигналом к индексации.

Важно, как часто вы добавляете на сайт новые товары, материалы и категории. Поисковые системы любят «живые» сайты. Поддерживайте актуальность сайта, публикуйте новый контент не реже раза в неделю; добавляйте ссылки на новые материалы в старых статьях; обновляйте информацию на сайте; настройте заголовки Last-Modified и If-Modified-Since или Etag и If-None-Match.

Выводы

Цель владельца сайта — чтобы все страницы, открытые для индексации, были в индексе поисковой системы. Достичь этого сложно. К тому же важно следить за процессом занесения страниц в индекс: резкие изменения в положительную или отрицательную сторону — сигнал о проблеме. Мы описали четыре способа проверки индексации страниц сайта:

  1. В панелях вебмастеров Google и Яндекс.
  2. С помощью поискового оператора site:.
  3. С помощью плагинов, вроде RDS bar, и буркмарклетов.
  4. В специальных сервисах, например, Netpeak Spider.

Сайт может плохо индексироваться из-за ошибок на сайте, отсутствия файла sitemap. Также важно проверить, не закрыт ли сайт от индексации с помощью метатега robots, x-robots tag или в robots.txt.

Улучшить индексацию поможет:

  • оптимизация и корректная настройка файлов sitemap robots.txt;
  • оптимизация скорости загрузки сайта;
  • удаление дублей страниц и контента;
  • грамотная перелинковка (между страницами и при выводе превью новых страниц на главную);
  • промоушен новых страниц в соцсетях;
  • регулярное обновление и улучшение контента сайта.

Часто дело не в индексации, а в подходе к оптимизации. Хотите индексироваться и ранжироваться — отвечайте на запрос пользователя лучше всех. В таком случае все описанное выше понадобится только для фиксации хорошего результата.

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Катерина Варова-Недашковская

SEO-специалист Netpeak

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