Как говорить о бренде, чтобы вас запомнили. Reface в соцсетях

С появлением соцсетей рассказывать о своем бренде стало в разы удобнее, быстрее и ... сложнее. Кажется, что от славы и успеха вас отделяет всего один пост, но это работает не совсем так. На онлайн-конференции No more SMM Юлия Кравчук, Employer Brand Manager в Reface рассказала, какими нужно быть в соцсетях, чтобы вас замечали партнеры, пользователи и потенциальные сотрудники.

Reface — тот самый сервис, который позволяет менять лицо на фото и видео, встраивать его в видеоклипы, сцены из фильмов или роликов со знаменитостями. В 2020 году приложение стало номером один по количеству скачиваний в американском App Store и приложением года в Google Play. У сервиса 150 миллионов юзеров по всему миру. Reface пользуются Илон Маск, Снуп Догг, Майли Сайрус, Бритни Спирс, Джастин Бибер, Дуа Липа.

Коммуникация и ее стиль — фундамент, на котором стоит бренд. От его прочности зависит многое: репутация, продажи, узнаваемость компании, то, насколько понятно она транслирует свои ценности.

Самый простой и доступный канал общения — соцсети. Сегодня они определяют, что подумают о вашем бренде, выделится ли он на фоне остальных, и как часто его будут покупать. Главное, для донесения своих ценностей, найти интересные, понятные и увлекательные способы.

Учитывая обилие социальных сетей, вы можете разделять коммуникацию. Не нужно постить одинаковый контент на разных площадках, обратитесь к разным аудиториям. И заранее продумайте, кто и где вас услышит лучше. Необязательно «заходить» во все существующие соцсети — особенно, если не потянете создание оригинального контента в каждой из них.

Facebook. Здесь Reface ведет коммуникацию с пользователями, также там есть отдельная группа для криэйторов контента.

Twitter. Эта площадка для публикации инфоповодов и коммуникации с иностранной аудиторией. Например, именно в Twitter Илон Маск запостил несколько видео со своим лицом, обработанным в приложении.

Hey! Just a reminder that the #Reface app is much more than just a “face swap”🔥



For example, our #PlaceFace feature allows you to put a face on any object in a pic and animate it. Make your pictures sing like this cat 🐈‍⬛



BTW, it's free! pic.twitter.com/184Mzt7k2y