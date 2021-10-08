Как говорить о бренде, чтобы вас запомнили. Reface в соцсетях

С появлением соцсетей рассказывать о своем бренде стало в разы удобнее, быстрее и ... сложнее. Кажется, что от славы и успеха вас отделяет всего один пост, но это работает не совсем так. На онлайн-конференции No more SMM Юлия Кравчук, Employer Brand Manager в Reface рассказала, какими нужно быть в соцсетях, чтобы вас замечали партнеры, пользователи и потенциальные сотрудники.

Reface — тот самый сервис, который позволяет менять лицо на фото и видео, встраивать его в видеоклипы, сцены из фильмов или роликов со знаменитостями. В 2020 году приложение стало номером один по количеству скачиваний в американском App Store и приложением года в Google Play. У сервиса 150 миллионов юзеров по всему миру. Reface пользуются Илон Маск, Снуп Догг, Майли Сайрус, Бритни Спирс, Джастин Бибер, Дуа Липа.

Выберите площадку для коммуникации

Коммуникация и ее стиль — фундамент, на котором стоит бренд. От его прочности зависит многое: репутация, продажи, узнаваемость компании, то, насколько понятно она транслирует свои ценности.

Самый простой и доступный канал общения — соцсети. Сегодня они определяют, что подумают о вашем бренде, выделится ли он на фоне остальных, и как часто его будут покупать. Главное, для донесения своих ценностей, найти интересные, понятные и увлекательные способы.

Учитывая обилие социальных сетей, вы можете разделять коммуникацию. Не нужно постить одинаковый контент на разных площадках, обратитесь к разным аудиториям. И заранее продумайте, кто и где вас услышит лучше. Необязательно «заходить» во все существующие соцсети — особенно, если не потянете создание оригинального контента в каждой из них.

Юлия Кравчук, Employer Brand Manager в Reface

Мы определили свои коммуникационные задачи так: Рассказывать о нас как о стартапе — для потенциальных инвесторов, для потенциальных партнеров. Вы не поверите, но люди действительно ресерчат соцсети, чтобы узнать максимум о тех, с кем, вероятно, будут строить и развивать бизнес. Общаться с пользователями. Потому что наш продукт развивается очень стремительно, появляются новые фичи. Нам хотелось доносить их до пользователей и получать фидбэк — что им нравится, а что нет.

Facebook. Здесь Reface ведет коммуникацию с пользователями, также там есть отдельная группа для криэйторов контента.

Twitter. Эта площадка для публикации инфоповодов и коммуникации с иностранной аудиторией. Например, именно в Twitter Илон Маск запостил несколько видео со своим лицом, обработанным в приложении.

Hey! Just a reminder that the #Reface app is much more than just a “face swap”🔥



For example, our #PlaceFace feature allows you to put a face on any object in a pic and animate it. Make your pictures sing like this cat 🐈‍⬛



BTW, it's free! pic.twitter.com/184Mzt7k2y — Reface (@reface_app) October 6, 2021

LinkedIn. Соцсеть, сосредоточенная на бизнес-коммуникации. Reface используют ее для формирования бренда работодателя, общения с потенциальными партнерами и сотрудниками.

Помните, все каналы коммуникации нужно мониторить каждый день: взаимодействовать с людьми, реагировать на упоминания бренда или негативные отзывы, мотивировать пользователей вступать в диалог — так они почувствуют себя ценными для вашей компании. Даже если что-то пошло не так, лучше оперативно ответить человеку. Так он поймет, что вам не все равно.

Важно: синхронизируйте стиль коммуникации в ваших постах и ответах. Приведите их к единому tone of voice. Например, если вы показываете искренность в текстах, которые видят все, будьте готовы вести себя так же и в личных сообщениях с пользователями. Иначе — возникнет неприятный диссонанс.

Ценности команды Reface — в коммуникации, создании продукта и отношениях между коллегами

Мы не боимся быть неидеальными, называем вещи своими именами. Но это все неточно — потому что мы всегда допускаем, что можем быть неправы. Важно понимать такие штуки, ведь это дух компании. Это влияет на то, как вы говорите в соцсетях.

О чем и как говорить?

1. Представляйте того, к кому обращаетесь. Это может быть создатель вашего бренда, один из сотрудников или собирательный образ целевой аудитории — пишите просто и понятно, как для живого человека. Постоянно задавайте вопросы «Говорит ли он так?», «Понял бы он меня?».

2. Для эффективной работы в соцсетях можете разработать свой рубрикатор — составьте список тем, о которых готовы рассказывать. Потом контент-план на основе этих тезисов. Но все меняется достаточно быстро, скорее всего, план нужно будет постоянно корректировать. Будьте готовы к этому.

Не все понимают глубину контента, который вы публикуете. Как это происходит в Reface — команда брейнстормит, начиная от рубрик и до отдельных постов. Проходит сложная работа над визуалами. И эти штуки постоянно меняются. Не думайте, что вы написали один раз рубрикатор, и это библия до конца существования вашего бизнеса. Наша команда постоянно отслеживает тренды, формирует на их основе свое видение — чтобы оно соответствовало коммуникационным целям и целям бизнеса.

3. Создавайте уникальный контент — придумывайте поводы, объясняйте, показывайте, рассказывайте на онлайн- и офлайн-мероприятиях. Чем больше вы выходите за рамки написания обычных постов — тем больше выделяетесь на фоне остальных брендов.

Например сейчас Reface развивает TikTok. Публикует там мини-сериалы и комедийные видео про знаменитостей. Все они, конечно же, с использованием технологии Reface. Это легкий развлекательный контент и пример того, как компания активно использует собственный бренд.

4. Не используйте безликие стоковые фото. Даже если ваш продукт не имеет физического проявления, старайтесь создавать собственные материалы.

5. Не пытайтесь наполнить соцсети новостями индустрии или любыми другими новостями — конечно, если вы не медиа. Пускай новости появляются редко, но всегда касаются вашего продукта, а также содержат экспертное мнение. Это повысит их ценность в плотном информационном потоке.

6. Главное правило: если вам нечего сказать — лучше ничего не говорить. Перед написанием поста, задайте простой вопрос «Зачем это нужно?». Любой текст, инфографика, видео, подкаст должны нести смысл и пользу для вашей аудитории.

Не бойтесь персонализации

В случае Reface к трио «продукт, прибыль, процесс» присоединяется еще один тезис — люди. Рассказы о повседневности, целях, успехах и увлечениях самой команды составляют весомую часть коммуникации бренда.

Чтобы рассказывать о команде, Reface создали отдельные аккаунты в соцсетях и назвали их Refacians. Там можно посмотреть на сотрудников в максимально нетипичных ситуациях — от фото, где они стоят в планке, до рассказов о любимых хобби. Такой подход продвигает бренд работодателя, показывает атмосферу в компании потенциальным сотрудникам. Публикуя новости о команде, Reface привлекают все больше близких им по духу людей.



Члены команды Reface сами становятся амбассадорами бренда. Это можно воспринимать как отдельный канал коммуникации: с искренним, простым и честным подходом — как в жизни. Подобное «одомашнивание» соцсетей подкупает как рядового пользователя, так и потенциального соискателя. При условии, если вы действительно говорите искренно.

За последний год количество сотрудников Reface выросло более чем в 4 раза

Кстати, в Netpeak соцсети раньше тоже были про и для сотрудников, и было классно. Почему отказались от этой стратегии и что из этого получилось — читайте в кейсе про SMM в B2B во время локдауна .

Выходить за рамки — можно (но не всегда)

Кажется, в соцсетях выработался единый стандарт, обязательный для всех брендов — Facebook, Instagram, Telegram. Конечно, это не предел, и вы можете использовать любую платформу, где есть ваши клиенты.

Посты с текстом или фото — далеко не единственный способ взаимодействия в соцсетях. Это могут быть email-рассылки, плейлисты, обучающие видео — все, на что хватит креатива.

На официальном сайте Reface есть блог, в нем публикуются не только новости компании, но и полезные тексты — и для юзеров, и для работников индустрии. Например, там можно узнать, как сделать мем с вашим лицом или что такое «эффект зловещей долины» (это страх человекоподобных роботов).

На YouTube Refacians достаточно разноплановый контент: интервью с сотрудниками с их рассказами о том, как попали в Reface или какой была их первая работа; опросы людей на улице; лекции участников команды.

В основном YouTube-аккаунте компания продолжает тему мини-сериалов, делится обучающими видео — как создать свою маску в Reface или что будет, если совместить лица Греты Тунберг и Эйса Вентуры.

Создание контента, не просто рассказывающего о вашем бренде, но и полезного, нужного, забирает много времени и сил. Лучше качественно присутствовать на нескольких площадках, чем быть везде, но нигде не создавать качественный контент.

Запомнить

SMM — не только про цифры и KPI. Это еще и про создание впечатления, умение говорить просто и понятно. Формируя свой подход к коммуникации бренда, руководствуйтесь такими правилами:

Не старайтесь объять необъятное. Выбирайте те социальные сети, которыми пользуется именно ваша потенциальная аудитория. Возможно клиентам не интересен Instagram, зато полезен Twitter. Соблюдайте tone of voice. Стиль коммуникации в постах должен совпадать со стилем ведения личных диалогов с пользователями. Создавайте интересный и нужный контент. Думайте над тем, как рассказать о бренде нативно и полезно: пускай постов будет меньше, зато качественные. Говорите о людях, которые создают ваш продукт. Это

развивает бренд работодателя, а также показывает вашу искренность и открытость. Не бойтесь использовать новые способы коммуникации: видео в TikTok, мини-сериалы, научные статьи, опросы, интервью. Главное, чтобы хватило сил на все.

О продвижении в соцсетях Юлия Кравчук рассказала на онлайн-конференции No More SMM. Читайте, о чем еще говорили спикеры ивента:

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