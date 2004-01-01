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SEO

Как линкбилдер работает с поиском Яндекс
Георгий Рябой
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Сложность: норм норм
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Как и говорил Маркус Тобер, «эпоха бирж ссылок завершена». Яркий пример тому — алгоритм «Минусинск». Одним из его неоспоримых плюсов стал спрос на услуги органического линкбилдинга для создания естественной ссылочной массы. Сегодня SEO-специалист Константин Гайдук поделился с читателями блога гостевым постом о фишках работы линкбилдера с поиском Яндекс.

Несмотря на наличие разных сервисов по простановке комментариев на форумах и блогах, я считаю более удобным и выгодным для этих целей найм сотрудника. В статье я расскажу подробнее о том, как работает линкбилдер у меня. В обязанности моего специалиста входит простановка комментариев со ссылками на тематических сайтах, форумах, блогах, социальных сетях и YouTube.

Форумы, блоги, сайты

Список страниц, где нужно поставить ссылку, я готовлю самостоятельно. Как именно? К начальному списку ключевых фраз я добавляю по очереди слова, обозначающие возможность оставления комментария:

  • << "оставить комментарий";
  • << "комментировать";
  • форум.

Здесь я использую операторы поискового контекста Яндекса:

  1. << — для того, чтобы в результатах не учитывалась релевантность слов «оставить комментарий» и «комментировать».
  2. Кавычки — для того, чтобы гарантировать нахождение именно этих слов на странице.

Объединять список фраз с этими словами удобно при помощи функции Excel (СЦЕПИТЬ). Объединять список фраз удобно при помощи функции Excel (СЦЕПИТЬ). Файл Excel можно скачать. Если подставите в левую колонку свой список слов, сразу получите результаты подстановки. На выходе получается 3 списка ключевых фраз, которые я объединяю в один столбец. При помощи Key Collector снимаю ТОП 30 полученного длинного списка в Яндексе (использую для этого функцию расчета KEI, нажатием «получить данные для ПС Яндекс»), выгружаю, удаляю дубликаты (функция «удалить дубликаты» встроена, начиная с Excel 2007 года) и сортирую по алфавиту. Сортировка по алфавиту в Excel Сортировка по алфавиту важна, так как позволяет линкбилдеру видеть страницы одного домена и делать для этого домена только одну попытку преодолеть модерацию за первый проход по списку. Это экономит время. Когда линкбилдер проверяет список второй раз, он проверяет, прошел ли первый комментарий с ссылкой модерацию. Если нет, специалист ставит комментарий повторно, но уже без ссылки, а с названием компании или бренда. Это имеет как минимум пиар-эффект, и, как говорят, еще SEO-эффект. В целом, линкбилдер делает два прохода по списку.

Социальные сети и YouTube

Поиск тематических мест размещения в социальных сетях линкбилдер производит в соответствии с таблицей: Поиск тематических мест размещения в социальных сетях линкбилдер производит в соответствии с таблицей Детальнее о пунктах таблицы. 1. Способ поиска «Яндекс»: поиск мест размещения производится в поисковой системе Яндекс при помощи запроса типа:

ключевое слово site:ok.ru

2. Способ поиска «собств.»: поиск мест размещения производится при помощи собственной системы поиска ресурса, забивая запрос «ключевое слово». 3. Тип аккаунта «платный» — означает, что линкбилдер работает с покупного аккаунта (аккаунты приходится покупать в тех случаях, когда для регистрации или комментирования требуется номер телефона). 4. Тип аккаунта «бесплатный» — означает, что линкбилдер сам регистрирует новый аккаунт на любой почтовый ящик (аккаунт бесплатный). То есть в социальных сетях я не составляю список адресов страниц заранее, линкбилдер сам ищет площадки для размещения ссылок.

Результаты

Основной прирост посещаемости происходит благодаря ссылкам на сайтах. От социальных сетей прирост слабый, необходимый в основном для морального удовлетворения. Так выглядит результат работы линкбилдера с октября 2014 г. по январь 2015 г. для одного из моих клиентов: Результаты работы линкбилдера с октября 2014 г. по январь 2015 г. Росло также количество заявок с сайта: Росло также количество заявок с сайта Результаты можно считать относительно чистыми, так как в этот период я не проставлял ссылок на других ресурсах.

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Георгий Рябой

Шеф-редактор блога Netpeak.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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