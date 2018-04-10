Инсайды

Как небольшому медийному агентству выйти на новый уровень?
Андрей Чумаченко
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Ответ прост: стать частью Netpeak Agency. Да, мы хотим купить команду с компетенциями в сфере медиабаинга, чтобы объединить силы для развития онлайн-рынка. И да, мы действительно считаем этот шаг выгодным для небольшого медиа-агентства. Но обо всем по порядку.

Зачем нам медийное агентство?

Netpeak уже 12 лет на рынке интернет-маркетинга, за это время мы помогли развить бизнес более чем 2000 клиентам из 47 стран мира.

Было время, когда агентство Netpeak шло по пути digital-агентства полного цикла: развивали направление SMM, рекламировали клиентов по CPA-модели. После нескольких лет экспериментов мы сознательно решили сконцентрироваться на SEO и PPC. В этих направлениях наши специалисты набили множество шишек и получили максимум успешного опыта для разных ниш, регионов и бюджетов.

Мы убедились, что наши механики работают, бизнес клиентов растет и вместе с ним растут запросы к рекламе — все хотят достучаться до пользователя там, где ему комфортно, а не там, где привычные и понятные KPI. Этому способствует и рекламный инструментарий — он меняется просто на глазах, от веб-инструментария до новых способов коммуникации с потенциальным клиентом.

Мы верим: чем выше осведомленность ключевых участников рынка в эволюции рекламной коммуникации, тем выгоднее выглядит рынок в целом. Поэтому мы открыли множество сопутствующих услуг: SERM, видеопродакшн, создание маркетинговой контент-стратегии для блогов, запустили Netpeak Cluster. Закупки медиарекламы на programmatic-платформах вполне логичный шаг в этом направлении.

Конечно, можно вырастить соответствующих специалистов, но эффективнее, на наш взгляд, привлечь уже опытных профессионалов в этой сфере.

Почему медийному агентству выгодно стать частью Netpeak?

Страховка от бизнес-рисков

Из-за инфляции медийные бюджеты клиентов украинских агентств уменьшились и усилился демпинг со стороны конкурентов. Небольшие медийные команды в таких условиях просто не выдерживают условий постоплат от конкурентов и вынуждены идти на слияние с крупными игроками.

Объединение с Netpeak — логичный шаг для всех, кто хочет без коммерческих рисков продолжать создавать интегрированные медиа-решения и реализовывать эффективные медиа-стратегии для локальных и международных игроков. Среди клиентов Netpeak — множество крупных брендов, которым нужна медийная стратегия и реклама.

Еще немного о больших клиентах: транснациональные компании все реже выбирают в Украине отдельных подрядчиков, предпочитая доверять свои медиабюджеты агентствам, присутствующим на многих рынках. Становясь частью Netpeak, медийная команда получает доступ к рынкам РФ, Казахстана, ЕС (через офис в Болгарии) и, соответственно, больше шансов на работу с крупными проектами.

Новые компетенции

В Украине существует дилемма: есть команды медийщиков, которые жадно изучают опыт иностранных коллег, но не находят ресурсов выйти на их уровень — как идеи, так и реализации. Проще говоря, рекламному рынку нечего есть. Не хватает денег и, как следствие, масштаба, смелости. Небольшие команды сталкиваются с тем, что большинству клиентов достаточно привычных схем лидогенерации.

Процесс развития медийного агентства можно сравнить с профессиональным ростом мастера по ремонту — чем выше квалификация, тем больше инструментов у него за поясом.

Выйти за рамки холодных цифр вовлечения или контакта с пользователем удается единицам и в основном это те, кто обладает компетенциями в digital. Именно онлайн сегодня находится на лезвии экспериментов, коммуникации, стратегий и креатива.

При этом классических digital-агентств больше не существует — если медийная команда хочет развиваться, то должна обзавестись новыми компетенциями или найти партнера с соответствующим опытом в онлайн-маркетинге. Второе и легче, и быстрее.

Объединяясь с Netpeak, медийное агентство получит доступ к perfomance-опыту и инструментам, которые позволят комплексно решать задачи клиентов.

Навыки микроменеджмента

В отличие от телевизионной рекламы, которая, как правило, сдается с первого раза, интерактивные проекты сложнее и требуют микроменеджмента на многих этапах. Также здесь выше риск возникновения ошибки из-за большого количества синхронизируемых друг с другом форматов, браузеров и платформ. Поэтому процессы принимают цикличную форму, которая может повторяться несколько раз, прежде чем проект пойдет в «эфир».

Далеко не у всех медийных агентств отлажена схема проверки работ на каждом этапе данного цикла. У Netpeak она есть и мы готовы с радостью поделиться ею и не только (смотри раздел «Все фишки для агентства, которое станет частью Netpeak»).

Все фишки для агентства, которое станет частью Netpeak

Что получит команда экспертов в медиабаинге при объединении с агентством Netpeak:

1. Организация работы команды.

1.1. Своя организационная структура: карьерная лестница и карта развития для каждой роли.

1.2. Построенные на KPI системы стимулирования для сотрудников.

1.3. Дополнительный контроль трат времени специалистов с помощью внутренней системы и Yaware.

1.4. Внутренняя википедия с полным набором всех мануалов и руководств по каждому процессу и каждой роли.

1.5. Возможность использовать по специальным тарифам входящие в холдинг продукты Netpeak Group (Serpstat, Netpeak Software, Academy Ocean).

1.6. Программа Netpeak Scriptum для генерации уникальных коммерческих предложений на основании шаблонов.

1.7. Возможность публиковать статьи в одном из крупнейших отраслевых ресурсов Рунета по интернет-маркетингу — блоге Netpeak (более 300 000 просмотров ежемесячно).

1.8. Возможность посещать наши конференции: , ОА, SaaS Nation.

Возможность посещать наши конференции

1.9. Отлаженные бизнес-процессы, основанные на самостоятельности и инициативности сотрудников. Например, если сотрудник хочет посетить обучающий семинар, он пишет тикет об этом в разделе семинаров внутренней ERP-системы и ему заказываются билеты.

1.10. Сайт Netpeak — раздел с вакансиями и кандидатами, по сути, CRM-система по работе с рекрутингом.

1.11. Внутренний форум для обсуждения новшеств и помощи коллективного разума в решении сложных вопросов.

1.12. Обучающие материалы и регулярные профильные и непрофильные обучающие события.

1.13. Корпоративная культура: миссия, ценности, цели.

1.14. Внутренняя валюта (нетпиксы) и Netpeak Store, где можно купить разные товары за эту валюту.

Внутренняя валюта (нетпиксы) и Netpeak Store, где можно купить разные товары

1.15. Раздел Образовательного центра, с возможностью проводить курсы и взращивать талантливых и способных сотрудников.

1.16. Система геймификации сотрудников, повышающая мотивацию их работы: бейджи, рейтинги, благодарности и даже свой внутренний мемогенератор.

Система геймификации сотрудников, повышающая мотивацию их работы

2. Панель управления проектами — собственная ERP-система для агрегации и аналитики данных, автоматизации работы, составления дайджестов.

2.1. Автоматически начисляет отпускные дни, визуализирует данные о том, кто сейчас в отпуске и высылает сообщения коллегам, что данный сотрудник собирается в отпуск.

2.2. Ведет учет посещаемости сотрудников.

2.3. Позволяет вести финансовый учет по проектам.

2.4. Помогает выписывать зарплату сотрудникам, формирует дайджесты о задолженностях и плюс-процентах.

2.5. Отслеживает продуктивность персонала и моральный настрой сотрудников: например, в конце рабочего дня в системе каждый указывает свою эффективность в процентах (от нуля до двухсот), а также пишет отчет о проделанных задачах. У нас есть автоматическая система отслеживания риска демотивации сотрудников, которая должна помочь превентивно решать проблемы профессионального выгорания.

Сейчас же у нас есть автоматическая система отслеживания риска демотивации сотрудников, которая должна помочь превентивно решать проблемы профессионального выгорания

2.6. Любой работник может написать о каком-то баге или идее: от «что-то не работает» до «я бы хотел, чтобы мы поменяли цвет логотипа на зеленый». В системе передаются деньги между сотрудниками, высылаются запросы на технику и книги, мероприятия и так далее.

2.7. ERP-система агентства интегрирована с CRM «Планфикс», где проходит вся работа по задачам.

3. Общие улучшения для клиентов.

3.1. Стандарты качества предоставляемых услуг.

3.2. Синергия специалистов — для достижения максимальных результатов для бизнеса к продвижению проекта всегда могут быть подключены дополнительные специалисты. Для крупных проектов создаются специальные отделы, в которые входят специалисты разных профилей для достижения максимального результата по проекту.

3.3. ROI-ориентированный подход, составляющий основу бренда Netpeak.

3.4. Собственные скрипты и программные наработки для увеличения количества лидов, объединенных на платформе Netpeak Cloud.

Собственные скрипты и программные наработки для увеличения количества лидов, объединенных на платформе

3.5. Личный кабинет, в котором аккумулируется и визуализируется вся информация о продвижении проекта, хранится история комментариев специалистов и многое другое. Это заправский пульт управления проектами, в котором можно контролировать работоспособность сайта и эффективность целевых страниц, детализировать баланс, мониторить качество внедрения техзаданий и следить за KPI по всем источникам трафика. И всё — в один-два клика.

Личный кабинет, в котором аккумулируется и визуализируется вся информация о продвижении проекта

3.6. Эффект масштаба — у нас есть данные по миллионам доменов в разных сегментах, мы видим миллионы поисковых запросов, подсказок, и анализируем миллионы рекламных объявлений.

Кого мы ищем?

Мы не делаем предложение всем подряд и не готовы покупать супербольших игроков. Кого мы ищем? Команду специалистов, до 20 человек, с минимум четырехлетним опытом продвижения онлайн-проектов. Специализация наших будущих партнеров — закупка рекламы на разных медийных и программатик-платформах.

Важен и схожий с нашим подход к развитию бизнеса клиентов и стремление растить и обучать игроков рынка.

Чек-лист для тех, кто хочет стать частью Netpeak

Netpeak Group готова приобрести бизнес-проекты по всему миру. Мы ищем небольшие агентства, мобильные приложения, SaaS, готовые активно расти вместе с нами. Узнайте больше о преимуществах бизнес-коллаборации с агентством и группой компаний.
Думаете, что нам по пути? Пишите на investments@netpeak.net.
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Андрей Чумаченко

Сооснователь и управляющий партнер в агентстве Netpeak.

Развивал отделы копирайтинга, SMM, юзабилити, занимал должности директора по развитию, креативного директора и директора по маркетингу.

Помог создать и запустить платформу «Мой Город» и стал сооснователем социального пространства «4City».

Руковожу многими внутренними и внешними активностями агентства, регулярно выступаю на профильных конференциях, пишу статьи для топовых отраслевых изданий, веду телеграм-канал https://t.me/sadbutrue

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