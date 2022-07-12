Как перенести интернет-магазин с российских платформ

С начала войны украинские интернет-магазины массово изучают вопрос переноса сайта с российских платформ. Продавцы, которые используют Tilda, InSales, Nethouse, Ecwid и другие сервисы, по многим причинам хотят отказаться от услуг компаний страны-оккупанта. Украинская платформа для создания интернет-магазинов Хорошоп подготовила гайд по переносу сайта и рассказала, как правильно проводить миграцию.

Почему нужно мигрировать с российских платформ

Пользуясь российской платформой, продавец рискует безопасностью личных данных покупателей. Во время оформления заказа, магазин собирает множество информации о клиенте: имя, адрес, номер телефона и т.д. У платформы есть доступ ко всем этим данным. Зная склонность российских компаний делиться информацией с властями — это очень опасно для украинцев.

Форма заказа в интернет-магазине на платформе Tilda

Например, если магазин продает военное снаряжение, к россиянам попадут личные данные волонтеров или военных. Адреса получателей дадут информацию о местонахождении человека и почтовых складах, которые наиболее активно используются для доставки снаряжения. Все это ставит под угрозу инфраструктуру и жизни людей.

Другая причина миграции — прекращение финансирования страны-агрессора. Компании, работающие в россии, платят налоги в бюджет, из которого спонсируется война против Украины.

Оплачивая сайт на российской платформе, продавец платит за снаряды, которые потом летят в него.

Переезд с российских платформ также нужен по техническим причинам. С 24 февраля сайты украинских интернет-магазинов начали некорректно работать на российских площадках. Страницы загружаются медленнее, появились трудности с отображением контента, а в некоторых случаях сайт вообще не работает. Украинские платформы ничем не уступают российским сервисам и во многом даже лучше, благодаря адаптированности к нашему рынку.

С какими проблемами сталкиваются интернет-магазины при переезде

В зависимости от изначальной платформы, продавцы сталкиваются с разными проблемами во время миграции. Например, в начале войны пользователи InSales потеряли доступ к сайту и не могли экспортировать данные для переноса. Если у них не было резервных копий, они были вынуждены создавать сайт с нуля. Сейчас ситуация нормализовалась, и часть украинских продавцов потеряла интерес к миграции с InSales, продолжая работать там на пятый месяц войны. Это крайне печально, ведь для переезда с российских платформ есть более важные причины, чем просто технические проблемы.

Магазины на Tilda не всегда могут экспортировать список товаров с сайта. Если продавец не подключал модуль «Каталог Товаров», сайт выполнял роль небольшого лендинга. На нем отсутствует нормальный список товаров с категориями и переносить в этом случае нечего. Похожие проблемы с формированием данных для экспорта на платформе Nethouse.



Помимо товаров, возникают проблемы с переносом некоторых видов контента. Например, с профилями пользователей — информация о них передается не полностью. Многие платформы отдают только имя клиентов и email, но без логина и пароля профиль не сохранить. В остальном миграция чаще всего проходит без проблем — все зависит от умелости специалистов, которые ее проводят, и подготовленности продавца.

Подготовка к миграции

Выгрузка каталога товаров

Прежде всего подготовьте к переносу товары вместе с их характеристиками и категориями. Для этого почти на всех платформах есть функция экспорта каталога товаров. Вы получите готовый файл в формате XML, YML, xls или csv со всей необходимой информацией. Если сайт мультиязычный, каталог должен быть экспортирован в нескольких языках. Без каталога товаров — миграция интернет-магазина потеряет смысл и превратится в обычное создание нового сайта.

Пример файла в формате YML

Сохранение контента

Сохраните текст информационных страниц, новостей и статей блога вместе с изображениями. Под информационными подразумеваются страницы:

«О нас»;

«Оплата и доставка»;

«Контакты»;

другие разделы сайта с общей полезной информацией.

Этот контент переносится вручную, но его важно воссоздать на новом сайте для SEO. В случае статей, обязательно оставьте прежние внутренние перелинковки и адреса страниц, чтобы не допустить падения трафика.

Перенести контент в полном объеме получается редко, но приложите максимум усилий. Например, автоматизировать перенос отзывов о товарах сложно. Вы можете собрать отзывы вручную в один файл, а потом специалисты платформы импортируют их на новый сайт. Гораздо сложнее сохранить историю заказов и бонусную программу. Здесь самостоятельно не справиться, и нужна помощь программистов, но этот момент не играет критической роли. Многие магазины обходятся без переноса истории заказов, потому что эта информация продублирована в CRM. А бонусную программу меняют на новую, компенсируя клиентам потерянные баллы или скидки.

Выбор дизайна

Обычно у облачных платформ и CMS есть уже готовые шаблоны дизайна, которые разработаны под все функции сайта. Предварительно выберите шаблон, который вам понравился. Как показывает наш опыт, часто продавцы при переезде существенно обновляют внешний вид сайта, потому что новая платформа дает больше возможностей дизайна.

Полностью перенести дизайн своего старого сайта не получится, но дизайнеры платформы могут постараться приблизиться к нему, если он вас устраивал. Заранее определите элементы, которые вы хотите скопировать. Например, какие цвета или шрифты нужно использовать.

Пример переноса дизайна с Tilda на Хорошоп

Поэтапная миграция сайта

Наполнение сайта

Миграция начинается с загрузки каталога товаров на новый сайт. Если вы предоставили корректный файл импорта специалистам платформы, процесс не займет много времени. Уже через сутки на вашем сайте будет готовый каталог со всей привычной структурой. Параллельно с загрузкой товаров, вы можете вручную наполнять сайт контентом — добавлять информационные страницы, статьи блога и т.д.

Настройка дизайна

Настроить дизайн можно до или после наполнения сайта — все зависит от ваших пожеланий. Занимаются настройкой дизайнеры платформы, и вашего прямого участия не требуется. Если вы не просили дополнить выбранный дизайн, сайт быстро получит новый вид. В случае внесения правок, настройка займет больше времени.

Подключение интеграций

Если у прошлой и новой платформы есть одинаковые интеграции, которыми вы пользовались, подключите свои аккаунты к сайту. Сделать это можно с помощью токенов и API-ключей. Настройте интеграции с сервисами оплаты и доставки, CRM, рекламными кабинетами Google и Facebook. Использование аккаунтов с данными о работе прошлого сайта позволит вам оценить успешность миграции. Например, сравнив показатели в Google Analytics, вы узнаете, как изменился трафик после переноса сайта. Если заметите сильное падение, значит, при переезде допущены ошибки, которые нужно исправить.

Запуск каналов продвижения

Полный перенос каталога товаров, вместе с адресами страниц, заметно облегчает запуск каналов продвижения. Например, для настройки Google Shopping вам останется лишь указать новую ссылку на товарный фид в Google Merchant Center. Благодаря тому, что данные о товарах не поменялись, система может даже не проводить повторную модерацию фида. Но если на новом сайте есть хоть какие-то изменения в каталоге товаров или адресах страниц, фид нужно пересоздавать.

В случае использования email-рассылки, после переезда проверьте свои шаблоны писем. Даже если вы старались сохранить все URL на сайте без изменений, убедитесь, что ссылки из письма ведут на корректные страницы. Также настройте на новом сайте форму для сбора подписчиков.

Сохранение трафика при миграции сайта

Важный вопрос, который волнует продавцов перед переездом, — сохранение органического трафика. Всегда есть риск, что в первое время после миграции количество трафика снизится. Для минимизации ущерба продавец должен выяснить, какие страницы приносят больше всего трафика на старом сайте. С этим помогут сервисы Google Search Console и Google Analytics.

Нужно найти страницы, которые получают высокочастотный трафик, и сохранить их контент вместе с URL при переезде. Перенести данные можно вручную или же с помощью 301-редиректов — настроить их помогут специалисты платформы. То же самое сделайте для страниц категорий и товаров. Они дают низкочастотный трафик, но в совокупности заметно влияют на показатели сайта.

Пример таблицы с URL для настройки редиректов

Выполнив эти рекомендации, падение трафика во время миграции будет минимальным. После завершения переезда Google проиндексирует страницы, и количество посещений сайта восстановится. Если SEO является для вас важным каналом продвижения, для большей уверенности вы можете привлечь к переезду SEO-специалиста. Он проконтролирует все важные моменты для сохранения трафика.

Если же вы не занимались SEO-продвижением интернет-магазина, выполнять все эти действия не нужно. Достаточно просто перенести сайт, и дождаться пока Google проиндексирует его. После чего страницы вашего интернет-магазина появятся в поисковой выдаче.

Вывод

Каждый украинский интернет-магазин должен понимать, что миграция с российских платформ — это вопрос безопасности покупателей и Украины в целом. Перенести свой сайт не сложно, и переезд не отнимает много времени, если хорошо к нему подготовиться. На украинском рынке услуг большой выбор качественных платформ, переезд на них сделает ваш бизнес только лучше.