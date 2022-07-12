Як перенести інтернет-магазин з російських платформ

З початком війни українські інтернет-магазини масово вивчають питання про перенесення сайту з російських платформ. Продавці, які використовують Tilda, InSales, Nethouse, Ecwid та інші сервіси, з багатьох причин хочуть відмовитись від послуг компаній з країни-окупанта. Українська платформа для створення інтернет-магазинів Хорошоп підготувала гайд із перенесення сайту та розповіла, як правильно проводити міграцію.

Чому потрібно мігрувати з російських платформ

Використовуючи російську платформу, продавець ризикує безпекою особистих даних покупців. Під час оформлення замовлення магазин збирає безліч інформації про клієнта: ім'я, адресу, номер телефону тощо. У платформи є доступ до всіх цих даних. Знаючи схильність російських компаній ділитися інформацією з владою — це дуже небезпечно для українців.

Форма замовлення у інтернет-магазині на платформі Tilda

Наприклад, якщо магазин продає військове спорядження, до росіян потраплять особисті дані волонтерів чи військових. Адреси одержувачів — джерело інформації про місцезнаходження людини та поштові склади, які найактивніше використовуються для доставки спорядження. Все це ставить під загрозу інфраструктуру та життя людей.

Інша причина міграції — припинення фінансування країни-агресора. Компанії, що працюють у Росії, платят податки до бюджету, з якого спонсорується війна проти України.

Сплачуючи за сайт на російській платформі, продавець платить за снаряди, які потім летять у нього.

Переїзд із російських платформ також потрібен з технічних причин. З 24 лютого сайти українських інтернет-магазинів почали некоректно працювати на російських майданчиках. Сторінки завантажуються повільніше, виникли труднощі із відображенням контенту, а в деяких випадках сайт взагалі не працює. Українські платформи нічим не поступаються російським сервісам і багато в чому навіть кращі, завдяки адаптованості до нашого ринку.

З якими проблемами стикаються інтернет-магазини під час переїзду

В залежності від початкової платформи продавці стикаються з різними проблемами під час міграції. Наприклад, на початку війни користувачі InSales втратили доступ до сайту і не могли експортувати дані для перенесення. Якщо вони не мали резервних копій, були змушені створювати сайт з нуля. Наразі ситуація нормалізувалася, і частина українських продавців втратила інтерес до міграції з InSales, продовжуючи там працювати на п’ятий місяць війни. Це вкрай сумно, адже для переїзду з російських платформ є важливіші причини, ніж технічні проблеми.

Магазини на Tilda не завжди можуть експортувати список товарів з сайту. Якщо продавець не підключав модуль «Каталог Товарів», сайт виконував роль невеликого лендингу. На ньому немає нормального списку товарів з категоріями, і переносити в цьому випадку нічого. Подібні проблеми із формуванням даних для експорту є на платформі Nethouse.



Крім товарів, виникають проблеми із перенесенням деяких видів контенту. Наприклад, з профілями користувачів — інформація про них передається не повністю. Багато платформ віддають тільки ім'я клієнтів та email, але без логіну та паролю профіль не зберегти. В іншому міграція зазвичай відбувається без проблем — все залежить від умінь фахівців, які її проводять, та підготовленості продавця.

Підготовка до міграції

Вивантаження каталогу товарів

Насамперед підготуйте до перенесення товари разом з їх характеристиками та категоріями. Для цього майже всі платформи мають функцію експорту каталогу товарів. Ви отримаєте готовий файл у форматі XML, YML, xls або CSV з усією необхідною інформацією. Якщо сайт багатомовний, каталог потрібно експортувати кількома мовами. Без каталогу товарів — міграція інтернет-магазину втратить сенс і перетвориться на звичайне створення нового сайту.

Приклад файлу в форматі YML

Збереження контенту

Збережіть текст інформаційних сторінок, новин та статей блогу разом із зображеннями. Під інформаційними маються на увазі сторінки:

«Про нас»;

«Оплата та доставка»;

«Контакти»;

інші розділи сайту із загальною корисною інформацією.

Цей контент переноситься вручну, але його важливо відтворити на новому сайті для SEO. Для статей обов'язково залиште внутрішні перелінкування та адреси сторінок, щоб не допустити падіння трафіку.

Перенести контент у повному обсязі виходить рідко, але прикладіть максимум зусиль. Наприклад, автоматизувати перенесення відгуків про товари складно. Ви можете зібрати відгуки вручну в один файл, а потім спеціалісти платформи імпортують їх на новий сайт. Набагато складніше зберегти історію замовлень та бонусну програму. Тут самостійно не впоратись, і потрібна допомога програмістів, але цей момент не відіграє критичної ролі. Багато магазинів обходяться без перенесення історії замовлень, тому що ця інформація продубльована в CRM. А бонусну програму змінюють на нову, компенсуючи клієнтам втрачені бали чи знижки.

Вибір дизайну

Зазвичай хмарні платформи та CMS мають вже готові шаблони дизайну, які розроблені під всі функції сайту. Попередньо оберіть шаблон, що вам сподобався. Як показує наш досвід, часто продавці при переїзді суттєво оновлюють зовнішній вигляд сайту, тому що нова платформа дає більше можливостей для дизайну.

Повністю перенести дизайн свого старого сайту не вдасться, але дизайнери платформи можуть постаратися наблизитися до нього, якщо він вас влаштовував. Визначте елементи, котрі хочете скопіювати. Наприклад, які кольори чи шрифти потрібно використовувати.

Приклад переносу дизайна з Tilda на Хорошоп

Поетапна міграція сайту

Наповнення сайту

Міграція починається із завантаження каталогу товарів на новий сайт. Якщо ви надали коректний файл імпорту фахівцям платформи, процес не займе багато часу. Вже за добу на вашому сайті буде готовий каталог із усією звичною структурою. Паралельно із завантаженням товарів ви можете вручну наповнювати сайт контентом — додавати інформаційні сторінки, статті блогу тощо.

Налаштування дизайну

Налаштувати дизайн можна до або після заповнення сайту — все залежить від ваших побажань. Займаються налаштуванням дизайнери платформи, ваша пряма участь не потрібна. Якщо ви не просили доповнити обраний дизайн, сайт швидко отримає новий вигляд. У разі внесення змін, налаштування займе більше часу.

Підключення інтеграцій

Якщо у минулої та нової платформи є однакові інтеграції, якими ви користувалися, підключіть свої акаунти до сайту. Зробити це можна за допомогою токенів та API-ключів. Налаштуйте інтеграції з сервісами оплати та доставки, CRM, рекламними кабінетами Google та Facebook. Використання облікових записів з даними про роботу минулого сайту дозволить вам оцінити успішність міграції. Наприклад, порівнявши показники в Google Analytics, ви дізнаєтеся, як змінився трафік після перенесення сайту. Якщо ви помітите сильне падіння, значить при переїзді допущені помилки, які потрібно виправити.

Запуск каналів просування

Повне перенесення каталогу товарів, разом із адресами сторінок, помітно полегшує запуск каналів просування. Наприклад, для налаштування Google Shopping вам залишиться лише вказати нове посилання на товарний фід в Google Merchant Center. Завдяки тому, що дані про товари не змінилися, система може навіть не проводити повторну модерацію фіда. Але якщо на новому сайті є хоч якісь зміни у каталозі товарів чи адресах сторінок, фід потрібно створити заново.

За умови, що ви використовуєте email-розсилки, після переїзду перевірте свої шаблони листів. Навіть якщо ви намагалися зберегти всі URL-адреси на сайті без змін, переконайтеся, що посилання з листа ведуть на коректні сторінки. Також налаштуйте на новому сайті форму для збору підписників.

Збереження трафіку під час міграції сайту

Важливе питання, яке хвилює продавців перед переїздом, — збереження органічного трафіку. Завжди є ризик, що одразу після міграції кількість трафіку знизиться. Для мінімізації шкоди продавець має з'ясувати, які сторінки приносять найбільше трафіку на старому сайті. З цим допоможуть сервіси Google Search Console та Google Analytics.

Потрібно знайти сторінки, які отримують високочастотний трафік, і зберегти їхній контент разом з URL при переїзді. Перенести дані можна вручну або за допомогою 301-редиректів — налаштувати їх допоможуть фахівці платформи. Те саме зробіть для сторінок категорій та товарів. Вони дають низькочастотний трафік, але в сукупності помітно впливають на показники сайту.

Приклад таблиці з URL для налаштування редиректів

За виконання цих рекомендацій падіння трафіку під час міграції буде мінімальним. Після завершення переїзду Google проіндексує сторінки, і кількість відвідувань сайту відновиться. Якщо SEO є для вас важливим каналом просування, для більшої впевненості ви можете залучити до переїзду SEO-фахівця. Він проконтролює всі важливі моменти для збереження трафіку.

Якщо ж ви не займалися SEO-просуванням інтернет-магазину, виконувати всі ці дії не потрібно. Вам достатньо просто перенести сайт і дочекатися, поки Google проіндексує його. Після чого сторінки вашого інтернет-магазину з'являться у пошуковій видачі.

Висновок

Кожен український інтернет-магазин має розуміти, що міграція з російських платформ — це питання безпеки покупців та України в цілому. Перенести свій сайт не складно, та переїзд не забирає багато часу, якщо добре до нього підготуватися. На українському ринку послуг великий вибір якісних платформ, переїзд на них зробить ваш бізнес тільки краще.