Как перейти на украинскую версию сайта по умолчанию и не потерять трафик

Проблема редиректа и угроза потери трафика из-за дубля страниц. С началом действия ст. 30 «языкового закона» украинский онлайн-бизнес должен обслуживать потребителей на государственном языке. Для сайтов ecommerce это означает загрузку сайта на украинском по умолчанию. Процесс перехода не сложный, главное обратить внимание на важные технические нюансы. О них и хочу рассказать. Как выполнить нормы закона и не просесть в выдаче, читайте дальше.

По закону: как должно быть и чего боятся SEO-специалисты

По закону обслуживание должно происходить на украинском языке, если клиент не попросит иного. Нормы касаются и ecommerce, и сайтов бизнеса в сети. Что же это значит на практике:

украинская версия сайта не только обязательна, но и загружается по умолчанию;

это касается и иностранных компаний, работающих в стране;

информация на украинском должна быть наиболее полной. То есть контент не достаточно просто перевести, важно вести страницы в дальнейшем — каждая новая статья в блоге или карточка товара делаются, во-первых, на украинском;

украинская версия «по умолчанию и наиболее полная» требуется и для аккаунтов в соцсетях;

мобильные приложения компаний и пользовательский интерфейс в программах, с помощью которых продают товары, тоже подпадают под действие закона;

электронные коммерческие предложения — реклама в SMS- и email-рассылках, информация о скидках, подарках, акциях, о ценах — все это нужно распространять на украинском языке.

За нарушение закона вам сегодня ничего не грозит, а после 16 июля 2022 — почти ничего. Именно тогда заработают штрафы. Наложить их по ст. 30 сможет языковой омбудсмен после чьей-то жалобы, предупреждения о первом нарушении, повторном за год нарушении и соответствующем рассмотрении. Заплатить рискуете максимум 11900 гривен.

Казалось бы, суммы небольшие. Но все больше компаний внедряют украинскую версию сайта. И вот зачем это нужно:

Чтобы соблюсти нормы закона. Предотвратить репутационный ущерб и продемонстрировать лояльность клиентам, среди которых все больше людей переходят на украинский язык. Привлечь больше пользователей на сайт. Несколько языковых версий покрывают больше семантики, значит получают больше трафика.

В РРС, например, украинскую семантику используют далеко не все рекламодатели, так что конкуренция невысокая. Конечно, охват поменьше, но больший трафик можно получить дешевле.

Естественно, расширение трафика влияет на рост объема продаж и доходов. В разных нишах он будет отличаться от региона, тематики, но все-таки можно увеличить свою аудиторию, продажи, узнаваемость бренда.

Денис Каторов, Middle PPC Specialist в Netpeak.

О влиянии закона на PPC расскажу в следующем посте. Что же касается SEO, одна из главных угроз по мнению специалистов — потеря трафика. Например, если роботы поисковых систем будут сканировать только украинский вариант, «потеряв» при этом русский, и тогда он не попадет под индексацию и в выдачу. Или слишком схожие из-за близости языков версии страницы система посчитает дублями, что тоже плохо для индексации.

У меня пока два проекта перешли на загрузку украинской версии сайта по умолчанию. По первому — сделали так, чтобы боты могли сканировать все версии сайта, и русскоязычная не проседала. Потери трафика не было. По второму — перешли только в конце июня, так что говорить о выводах пока рано.



По времени и средствам это не слишком затратный процесс. Сложностей кроме правильной технической реализации особоне было.

Александр Шараевский, Senior SEO Specialist в Netpeak.

Внедрение украинской версии сайта: на что обратить внимание

Что же важно для правильной технической реализации? Предлагаю вам советы от Антона Крохмаля, тимлида команды SEO-специалистов Netpeak и комментарии других специалистов агентства. И вот первый из них:

Создавать украинскую версию лучше на тестовом домене. Запасной сервер позволит спокойно исправить баги, если такие возникнут. А, скорее всего без них не обойдется.

Критерий мультиязычности для выбора CMS

Теперь мультиязычность при выборе CMS становится важным критерием. Если движок не предусматривает использование нескольких языковых локализаций, придется или самостоятельно их создавать и переделывать CMS (что не всегда возможно), или искать другую CMS. Делать только украиноязычный сайт для бизнеса невыгодно, русскоязычная семантика преобладает. Поэтому оптимальный выход — двуязычный ресурс.

Для еcommerce-проектов лучше выбрать OpenCart или ocStore (сборка на основе OpenCart). Это бесплатная CMS с открытым исходным кодом, мультиязычность реализована по умолчанию. Можно установить более двух языков. Для информационных проектов (СМИ, интернет-журналы) подойдет Wordpress. По умолчанию она одноязычная, но в официальном каталоге есть много бесплатных и платных плагинов для добавления других языковых версий.

Евгений Лукьянюк, Pre-Middle SEO Specialist в Netpeak.

Главный принцип — не ломать то, что работает

Сайт на русском языке у вас уже, наверняка, есть. С реализованными шаблонами URL. Их можно оставить без изменений, а URL страниц украинской версии сформировать через отдельное вложение /ua:

RU версия — https://example.ua/

UA версия — https://example.ua/ua/

Или наоборот:

RU версия — https://example.ua/ru/

UA версия — https://example.ua/

Тоже самое касается ЧПУ-адресов (человекопонятных URL). Когда одна из версий уже имеет ЧПУ, можно не внедрять вторую транслитерацию, а просто добавить вложение /ua:

/catalog/odezhda/zhenskaya/

/ua/catalog/odezhda/zhenskaya/

Переключатели языков

Находятся обычно в хедере на каждой странице сайта. Их нужно реализовать как ссылки на версию той же страницы на другом языке. Чтобы из раздела контактов на русском перейти в те же контакты на украинском.

Не используйте флаги для обозначения языковых версий. Флаги — это больше про выбор страны, региональной версии сайта. Для той же Украины может быть три языка, четыре или больше. Не совсем понятно, что имеется в виду под флагами. Поэтому лучше использовать буквенные обозначения.

Антон Крохмаль, тимлид команды SEO-специалистов Netpeak.

Внедрение и настройка языковых атрибутов

Языковые атрибуты указывают поисковым системам под какой язык адаптирована страница и какие у нее еще есть языковые версии.

Чтобы их настроить, нужно в коде страницы в раздел <head> добавить элемент link, он укажет нужную версию. Язык — в формате ISO 639-1, регион (при необходимости) — ISO 3166-1 Alpha 2.

Google требует, чтобы атрибут hreflang в коде указывал и язык конкретной страницы (ссылка ведет сама на себя), и наличие украиноязычной версии у той же страницы (ссылка ведет на нее). Если у сайта будет еще, скажем, английский язык, это тоже нужно указать в коде.

<link rel="alternate" hreflang="ru" href="[языковая страница 1]" /> <link rel="alternate" hreflang="uk" href="[языковая страница 2]" />

Управление индексацией языковых версий

Индексация — процесс добавления документа в базу данных поисковиков. Владельцы сайтов могут им управлять.

Если новую версию пора запускать, но еще не все страницы переведены, их стоит закрыть от индексации. Для этого в раздел <head> в коде каждой страницы нужно внедрить мета-тег:

<meta name="robots" content="noindex, follow">

Важно. Частая ошибка использовать Частая ошибка использовать файл robots.txt тестового домена и прописывать в нем директиву disable, чтобы поисковые системы не сканировали сайт. Но сканирование и индексация — разные вещи. И управлять индексацией файл robots.txt не может.

Поэтому лучшее решение — пока идет разработка на тестовом домене, закрывайте его паролем. Чтобы боты не сканировали страницы, частично или полностью оставшиеся на русском языке. Ведь такие недопереведенные страницы могут напоминать дубли страниц.

А вот страницы новой языковой версии, которые вы хотите «показать» в первую очередь, нужно добавить в карту сайта. Это список всех страниц в формате XML, доступных для сканирования поисковым роботом.

Кстати, для украинской версии сайта можно создать отдельную карту. И обязательно загрузить ее в Google Search Console, чтобы следить за результатами. Не забывайте также, что файл xml должен отвечать требованиям sitemaps.org. А карта — автоматически регулярно обновляться.

Перевод контента

Напомню, согласно закону украинская версия сайта должна быть наиболее полная. То есть перевести нужно будет все. И это, наверно, самая объемная часть работ. Элементы сайта для перевода:

локализация сайта (меню, хедер, футер, различные сайдбары — все элементы ресурса);

основной контент (статьи, информация о товарах, описание услуг);

SEO-контент (title, description, заголовки, SEO-тексты);

шаблонные элементы (например, шаблоны для формирования заголовков или текстов для удобства пользователей);

сторонние скрипты (оповещения, формы, чаты).

Подготовка: как выгрузить данные с сайта

Выгрузить контент для перевода можно из базы данных сайта. Если информация о товарах импортируется напрямую из другой базы («склада»), можно скачать и оттуда.

Иногда в интернет-магазинах данные импортируются, например, из 1С. В таком случае нужно в базе данных реализовать дополнительные поля под отдельные языковые версии. И уже оттуда оба варианта будут подтягиваться на сайт.

Кроме того, скачать контент можно через импорт в админпанели сайта или через парсинг данных сайта со стороны (с помощью Netpeak Spider или IMPORTXML в таблицах Google).

В Netpeak Spider есть отдельный пункт настройки, позволяющий с помощью запроса по паттерну XPath добавить адрес нужного элемента на странице. Можно выбрать и тип извлечения данных: «просто текст»/«весь HTML-элемент». Таким образом вы сможете скачать информацию о цене, описании товара, названии.

Чтобы понять, какой элемент вам нужно скачать, используйте плагин для Chrome XPath-Helper. Включите — зажмите Shift — наведите мышкой на нужный элемент на сайте.

Слева появляется запрос QUERY, справа — результат. Вы можете перенести запрос QUERY в Netpeak Spider и спарсить нужный элемент.

Если решите импортировать данные с помощью таблицы Google, воспользуйтесь функцией IMPORTXML. Можете собрать столбец URL, прописать формулу в соседнем, протянуть ее на весь столбец, и система сама скачает нужный элемент со страницы и покажет в таблице.

Перевод: какие есть способы

Перевести контент можно автоматически. Например, с помощью API сервиса переводов, прямо в админпанели сайта. Просто клонируйте версию сайта — подключите API переводчика — получите автоматический перевод.

Или же через таблицы Google с помощью функции Google translate. Нужно прописать ячейку для перевода, язык исходника и язык перевода.

Автоматический перевод получится с ошибками, его затем придется править вручную. Хотя он поможет быстро обработать большой объем контента.

Варианты подороже — заказать:

у бюро переводов;

на фриланс-бирже — сегодня в Украине это уже популярная услуга, так что исполнителя найти несложно;

у контентных агентств, предоставляющих специализированные услуги.

Можете считать страницу полностью переведенной, если вы перевели:

все элементы страницы;

мета-теги и теги title, keywords, description, заголовки H1;

основной контент;

прописали языковый атрибут rel="alternate" hreflang.

После переноса контента украинскую версию сайта стоит показать SEO-специалисту, затем выполнить перенос и снова все проверить.

Настройка украинской версии по умолчанию

Согласно закону, всех пользователей, независимо от канала (органический или платный трафик, реферальная ссылка, прямой заход), при первом визите нужно автоматически перенаправлять на украинскую версию сайта.

Самый популярный и простой способ — с помощью типа переадресации «302 редирект». Чтобы ее осуществить, при первичном входе на сайт пользователя проверяется:

геолокация (IP);

наличие cookies, которые отвечают за язык;

является ли страница, которую он запрашивает, страницей украинской версии.

А вот при последующих посещениях имеет значение, на какой язык пользователь перешел. Нужные данные хранятся в cookies пользователя. И со второго раза можно открывать ту языковую версию, которую он выбрал последней, или украинскую, если ничего не выбирал. Именно так SEO-специалисты трактуют норму о том, что потребитель может выбрать язык общения.

Увидеть cookies можно в консоли разработчика Chrome DevTools. Во вкладке Application найдите файлы, привязанные к вашему домену. Обычно это Lang со значением ru/uk/en.

Кстати, вопрос выбора пользователем языка обслуживания бизнес решает по разному.

Вот предложение перейти на украинский при желании после загрузки сайта:

А вот — возможность выбрать язык еще на этапе перехода:

Что же касается поисковых ботов, для них должны быть открыты все языковые версии, поэтому переадресация не нужна. Роботы определяются по User Agent — специальной буквенно-цифровой строке в запросе на сервер.

При таком запросе важно дать код ответа «200 ок», то есть показать, что запрошенные данные или страница существуют и доступны для просмотра. Списки роботов поисковых систем есть и у Google, и у Яндекса.

В целом процедура, по словам специалистов, не слишком сложная, да и не затратная. И те, кто перешел на украинскую версию сайта, позиции не теряют. Пример — интернет-магазин женской одежды с хорошим трафиком на русском языке. За два месяца украинская версия принесла дополнительных 5% органического трафика.

Владельцам сайтов без украинской версии стоит немедленно приступать к процессу ее создания и тратить на это ресурсы. Похоже, закон неотвратим, и времени ждать все меньше. Некоторые топовые игроки в нишах уже настроили украинскую версию по умолчанию, например Work.ua, Dom.ria.com, Auto.ria.com и другие. Свои позиции в органической выдаче и как следствие органический трафик они не потеряли. А это значит для всех, что бояться внедрения украинской версии по умолчанию — не стоит. Если все сделать правильно, проблем не возникнет, и сайт будет ранжироваться поисковой системой как и ранее. Потенциально, при грамотной технической реализации, украинская версия — это дополнительный источник органического трафика по украиноязычным запросам, популярность которых постепенно растет.

Дмитрий Красовский, техлид команды SEO-специалистов Netpeak.

Кстати, в июле в силу вступили еще несколько статей закона о языке. Они касаются туризма, ивентов, кино, театра и телевидения, а также книгоиздательства. Да еще и Конституционный суд спустя два года признал документ конституционным. Так что вопрос «нужно ли» уже не стоит. Теперь актуально решать только «как».

Запомнить

С января этого года украинский бизнес должен обслуживать своих клиентов на украинском языке. Интернет-магазины — не исключение.

Это означает, что все сайты должны иметь украиноязычную версию и именно ее загружать по умолчанию. Контент на этой версии должен быть наиболее полным.

Алгоритм запуска новой языковой версии:

Добавить и настроить новую языковую версию на тестовом сервере. Выполнить полный перевод контента. Перенос сайта лучше выполнять только после полного перевода. Если запускать украинскую версию приходится раньше, важно непереведенные или частично переведенные страницы закрыть от индексации. Отправить контент на тестовом домене на проверку SEO-специалисту. После одобрения SEO-специалистом сделать резервную копию текущего сайта. Выполнить перенос. Этого лучше не делать перед выходными или праздниками. Чтобы в случае ошибок, их было кому исправить. После переноса информации снова отправить на проверку SEO-специалисту.

Главные сложности при создании украиноязычной версии сайта — потеря пользователей из-за проблем с индексацией. Но практические кейсы показывают, что трафик не падает, а в некоторых случаях и растет.