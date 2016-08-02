В конце июля Google презентовал расширенные объявления. Стоит ли торопиться с переходом на новый формат? Действительно ли вырастет CTR и эффективность рекламы? Я, как и многие специалисты Netpeak, начал тестировать расширенные объявления в «бете» еще месяц назад, и сегодня готов поделиться результатами эксперимента.
Что нужно знать о расширенных объявлениях?
Расширенное текстовое объявление — что нового:
Если что, создавать объявления старого формата можно до октября текущего года.
Чтобы переключиться на объявления старого образца в интерфейсе Google Рекламы, в окне создания объявления нажмите на вкладку «Вернуться к использованию стандартных текстовых объявлений».
Первый кейс. Низкий CTR расширенных объявлений
Как я тестировал новый формат:
- Тематика — p2p-переводы.
- Добавил расширенные объявления в группы, где было по три варианта объявлений прежнего образца.
- Для максимальной чистоты эксперимента создал новые объявления, используя тексты старых.
- Настроил равномерное чередование объявлений.
- Отключил корректировку ставок для мобильных устройств.
- Период ротации — три недели.
Полученные результаты оказались неожиданными:
Ожидалось, что будет значительный рост показателя кликабельности, но данные теста разочаровывают — CTR остался на уровне старых форматов.
Благодаря размещению более полного описания услуги или товара, по расширенным объявлениям реже кликают незаинтересованные пользователи, кому заведомо не подходит предложение. Из-за этого нет значительного роста CTR, но увеличивается количество конверсий.
Расширенные объявления получили в два раза больше показов и кликов, чем тексты в старом формате. Это вполне может объясняться тем, что Google заинтересован в продвижении нового формата.
Сравним, как работали расширенные объявления на разных устройствах. Как видите, показатель кликабельности расширенных объявлений на мобильных устройствах выше обычных на 0,17% — 1%. Текст занимает много места на экране смартфона и поэтому больше нажатий, в том числе и случайных, из-за чего CTR выше, а коэффициент конверсии — ниже.
Второй кейс. Высокий CTR расширенных объявлений
Полученных данных мне показалось недостаточно, и я решил узнать результаты коллег. PPC-специалист агентства Netpeak Анна Сергеева также тестировала новый формат в течение трех недель и использовала равномерное чередование. Тематика проекта — электроника. Этот тест отличался от моего еще и тем, что в ротации участвовали отдельные объявления мобильного формата.
Лучшие результаты расширенные объявления показали на мобильных — CTR на 2,8% больше, чем у обычных объявлений. Здесь все логично — для мобильных CTR всегда выше, так как в видимой области экрана появляется только контекст.
Комментарий специалиста:Стоимость клика.
Заметила, что конкуренты еще не успели «расшириться» или ждали, когда бета выйдет в массы. Система предпочла новый формат объявлений и при прочих равных выбирала расширенное объявление по более низкой цене. Расширенные объявления пока что довольно дорого обходятся для десктопа: стоимость клика выше, чем на смартфонах.
К минусам можно отнести и то, что развернутые объявления нельзя отдельно таргетировать на устройства, они по умолчанию создаются для всех девайсов.
Выводы
- В моем тесте CTR расширенных объявлений был ниже на всех устройствах, кроме мобильных. В кейсе Анны новый формат показал лучший результат по кликабельности по всем устройствам.
- В приведенных исследованиях самый высокий CTR был на мобильных устройствах: реклама занимает значительную часть экрана.
- Даже при равномерном чередовании Google отдает предпочтение новому формату объявлений — можно получить больше показов и выигранных аукционов.
- В расширенные объявления можно вместить больше информации о продукте или услуге и отсечь незаинтересованных пользователей.
Расширенные объявления уже необходимо применять во всех кампаниях в аккаунте, но не спешите полностью отказываться от обычных. Тестируйте новый формат и делитесь результатами в комментариях.
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