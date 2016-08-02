PPC

Как работают расширенные объявления Google Рекламы — кейсы
Вячеслав Бойко
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В конце июля Google презентовал расширенные объявления. Стоит ли торопиться с переходом на новый формат? Действительно ли вырастет CTR и эффективность рекламы? Я, как и многие специалисты Netpeak, начал тестировать расширенные объявления в «бете» еще месяц назад, и сегодня готов поделиться результатами эксперимента. 

Что нужно знать о расширенных объявлениях?

Расширенное текстовое объявление — что нового: 

Новый формат объявлений

Если что, создавать объявления старого формата можно до октября текущего года.

Чтобы переключиться на объявления старого образца в интерфейсе Google Рекламы, в окне создания объявления нажмите на вкладку «Вернуться к использованию стандартных текстовых объявлений». Вернуться к использованию стандартных текстовых объявлений

Первый кейс. Низкий CTR расширенных объявлений

Как я тестировал новый формат:

  1. Тематика — p2p-переводы.
  2. Добавил расширенные объявления в группы, где было по три варианта объявлений прежнего образца.
  3. Для максимальной чистоты эксперимента создал новые объявления, используя тексты старых.
  4. Настроил равномерное чередование объявлений.
  5. Отключил корректировку ставок для мобильных устройств.
  6. Период ротации — три недели.

Полученные результаты оказались неожиданными: CTR расширенных объявлений ниже

Ожидалось, что будет значительный рост показателя кликабельности, но данные теста разочаровывают — CTR остался на уровне старых форматов.

Благодаря размещению более полного описания услуги или товара, по расширенным объявлениям реже кликают незаинтересованные пользователи, кому заведомо не подходит предложение. Из-за этого нет значительного роста CTR, но увеличивается количество конверсий.

Расширенные объявления получили в два раза больше показов и кликов, чем тексты в старом формате. Это вполне может объясняться тем, что Google заинтересован в продвижении нового формата.

Сравним, как работали расширенные объявления на разных устройствах. Расширенные объявления на разных устройствах Как видите, показатель кликабельности расширенных объявлений на мобильных устройствах выше обычных на 0,17% — 1%. Текст занимает много места на экране смартфона и поэтому больше нажатий, в том числе и случайных, из-за чего CTR выше, а коэффициент конверсии — ниже.

Второй кейс. Высокий CTR расширенных объявлений

Полученных данных мне показалось недостаточно, и я решил узнать результаты коллег. PPC-специалист агентства Netpeak Анна Сергеева также тестировала новый формат в течение трех недель и использовала равномерное чередование. Тематика проекта — электроника. Этот тест отличался от моего еще и тем, что в ротации участвовали отдельные объявления мобильного формата.

CTR расширенных объявлений выше

Лучшие результаты расширенные объявления показали на мобильных — CTR на 2,8% больше, чем у обычных объявлений. Здесь все логично — для мобильных CTR всегда выше, так как в видимой области экрана появляется только контекст.

Комментарий специалиста:

PPC-специалист Netpeak Анна Сергеева

Стоимость клика.

Заметила, что конкуренты еще не успели «расшириться» или ждали, когда бета выйдет в массы. Система предпочла новый формат объявлений и при прочих равных выбирала расширенное объявление по более низкой цене. Расширенные объявления пока что довольно дорого обходятся для десктопа: стоимость клика выше, чем на смартфонах.
К минусам можно отнести и то, что развернутые объявления нельзя отдельно таргетировать на устройства, они по умолчанию создаются для всех девайсов.

Выводы

  1. В моем тесте CTR расширенных объявлений был ниже на всех устройствах, кроме мобильных. В кейсе Анны новый формат показал лучший результат по кликабельности по всем устройствам.
  2. В приведенных исследованиях самый высокий CTR был на мобильных устройствах: реклама занимает значительную часть экрана.
  3. Даже при равномерном чередовании Google отдает предпочтение новому формату объявлений — можно получить больше показов и выигранных аукционов.
  4. В расширенные объявления можно вместить больше информации о продукте или услуге и отсечь незаинтересованных пользователей.

Расширенные объявления уже необходимо применять во всех кампаниях в аккаунте, но не спешите полностью отказываться от обычных. Тестируйте новый формат и делитесь результатами в комментариях.

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Google AdWords кейсы по контекстной рекламе расширенные объявления
Вячеслав Бойко

С 2013 года занимал должность Middle PPC Specialist, а с января 2018 Senior PPC Internet Marketer в агентстве Netpeak.
Имею опыт работы с более чем 100 проектами на рынках Украины, Казахстана, России, Беларуси и запада.
Специализируюсь на работе с интернет магазинами, но так же работал в сфере SaaS и лидогенерации.
Сертифицированный специалист Google AdWords, Google Analytics, DoubleClick.

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