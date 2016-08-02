В конце июля Google презентовал расширенные объявления. Стоит ли торопиться с переходом на новый формат? Действительно ли вырастет CTR и эффективность рекламы? Я, как и многие специалисты Netpeak, начал тестировать расширенные объявления в «бете» еще месяц назад, и сегодня готов поделиться результатами эксперимента.

Что нужно знать о расширенных объявлениях?

Расширенное текстовое объявление — что нового:

Если что, создавать объявления старого формата можно до октября текущего года.

Чтобы переключиться на объявления старого образца в интерфейсе Google Рекламы, в окне создания объявления нажмите на вкладку «Вернуться к использованию стандартных текстовых объявлений».

Первый кейс. Низкий CTR расширенных объявлений

Как я тестировал новый формат:

Тематика — p2p-переводы. Добавил расширенные объявления в группы, где было по три варианта объявлений прежнего образца. Для максимальной чистоты эксперимента создал новые объявления, используя тексты старых. Настроил равномерное чередование объявлений. Отключил корректировку ставок для мобильных устройств. Период ротации — три недели.

Полученные результаты оказались неожиданными:

Ожидалось, что будет значительный рост показателя кликабельности, но данные теста разочаровывают — CTR остался на уровне старых форматов.

Благодаря размещению более полного описания услуги или товара, по расширенным объявлениям реже кликают незаинтересованные пользователи, кому заведомо не подходит предложение. Из-за этого нет значительного роста CTR, но увеличивается количество конверсий.

Расширенные объявления получили в два раза больше показов и кликов, чем тексты в старом формате. Это вполне может объясняться тем, что Google заинтересован в продвижении нового формата.

Сравним, как работали расширенные объявления на разных устройствах. Как видите, показатель кликабельности расширенных объявлений на мобильных устройствах выше обычных на 0,17% — 1%. Текст занимает много места на экране смартфона и поэтому больше нажатий, в том числе и случайных, из-за чего CTR выше, а коэффициент конверсии — ниже.

Второй кейс. Высокий CTR расширенных объявлений

Полученных данных мне показалось недостаточно, и я решил узнать результаты коллег. PPC-специалист агентства Netpeak Анна Сергеева также тестировала новый формат в течение трех недель и использовала равномерное чередование. Тематика проекта — электроника. Этот тест отличался от моего еще и тем, что в ротации участвовали отдельные объявления мобильного формата.

Лучшие результаты расширенные объявления показали на мобильных — CTR на 2,8% больше, чем у обычных объявлений. Здесь все логично — для мобильных CTR всегда выше, так как в видимой области экрана появляется только контекст. Комментарий специалиста: Стоимость клика.

Заметила, что конкуренты еще не успели «расшириться» или ждали, когда бета выйдет в массы. Система предпочла новый формат объявлений и при прочих равных выбирала расширенное объявление по более низкой цене. Расширенные объявления пока что довольно дорого обходятся для десктопа: стоимость клика выше, чем на смартфонах.

К минусам можно отнести и то, что развернутые объявления нельзя отдельно таргетировать на устройства, они по умолчанию создаются для всех девайсов.

Выводы

В моем тесте CTR расширенных объявлений был ниже на всех устройствах, кроме мобильных. В кейсе Анны новый формат показал лучший результат по кликабельности по всем устройствам. В приведенных исследованиях самый высокий CTR был на мобильных устройствах: реклама занимает значительную часть экрана. Даже при равномерном чередовании Google отдает предпочтение новому формату объявлений — можно получить больше показов и выигранных аукционов. В расширенные объявления можно вместить больше информации о продукте или услуге и отсечь незаинтересованных пользователей.