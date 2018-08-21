Как с помощью контекстной рекламы мы добились роста брендового трафика на 268% за два года — опыт Kentavar.bg

Брендовая рекламная кампания в 99% случаев приносит конверсии по цене, значительно ниже многих других поисковых кампаний. На примере продвижения сайта по продаже автомобилей Kentavar.bg рассказываем, как с помощью медийной кампании повысить узнаваемость бренда, а затем отследить результаты по запуску поисковой кампании с брендовыми запросами.

Что влияет на рост брендового трафика

Для быстрого результата от контекстной рекламы мы в Netpeak выбираем самые конверсионные инструменты (поисковые, торговые кампании). Эти инструменты нацелены на работу с пользователями на нижних стадиях воронки (4, 5) — то есть с активной и заинтересованной аудиторией.

Потенциал подобных конверсионных кампаний быстро исчерпывается, ведь в среднем только 15% аудитории — это активные клиенты. Остальные 85% аудитории (стадии 1, 2, 3) — потенциальные покупатели, с которыми также нужно выстраивать отношения.

Благодаря синергетическому эффекту поисковые кампании позволяют привлечь клиентов: когда реклама уже не работает или затраты на нее стали меньше, но пользователь покупает товары/услуги, потому что знает компанию.

КМС Google — отличный инструмент для работы с пассивной аудиторией. Именно на этот инструмент мы обратили внимание, когда нужно было расширять рекламу.

И хотя изначально перед медийными кампаниями стоит цель привлечь на сайт посетителей и сконвертировать их в покупателей, мы также понимали, что КМС помогает влиять на расширенную аудиторию, конвертируя ее в клиентов в будущем. Это называется брендинг.

Брендинг — комплекс целенаправленных маркетинговых действий, чтобы клиент привык покупать рекламируемый товар.

Чтобы брендинг работал качественно, необходимо соответствовать следующим условиям:

собственный корпоративный стиль и черты, по которым его можно отличить от конкурентов;

удобный и оптимизированный сайт (особенно под мобильные устройства);

присутствие компании в социальных сетях и возможность диалога с компанией.

Обычно выделяют три уровня узнаваемости компании и в зависимости от уровня меняются и метрики, по которым оценивается эффективность рекламы:

1. Знание с подсказками — это самый слабый уровень узнаваемости потребителем бренда компании. Компанию вспоминают, только если увидят логотип, услышат название или слоган.

Показатели эффективности: охват, частота показов.

2. Знание без подсказок — на этом уровне осведомленности о товаре потребители перечисляют бренд среди прочих марок в определенной товарной категории. Это означает, что потенциальный клиент довольно отчетливо запомнил бренд.

Показатели эффективности: наличие и рост брендовых запросов.

3. Top of mind — сюда относятся первые три-четыре бренда, которые вспоминает покупатель в определенной товарной категории. Обычно человек выбирает как раз из этих нескольких брендов.

Показатели эффективности: рост брендовых запросов.

Как мы повысили рост брендового трафика

Давайте рассмотрим, как работают медийные кампании, на примере сайта по продаже автомобилей Kentavar.bg.

Инструмент: контекстная реклама Результат: роста брендового трафика на 268% Период: июль 2016 — июнь 2018 года

Важно понимать, что на момент запуска рекламных кампаний бренд уже существовал.

Мы запустили те самые медийные кампании, о которых речь шла выше. Очень важно при создании медийных объявлений использовать фирменные цвета компании, логотипы, также имя компании в тексте заголовков и описаний объявления.

Далее мы создали брендовую поисковую рекламную кампанию. Однако с этим не все так просто, ведь вопрос запуска брендовой кампании в Google Ads часто весьма неоднозначен и многие специалисты до сих пор расходятся во мнениях о необходимости наличия в аккаунте такой рекламной кампании.

Также и у клиентов возникает резонный вопрос — зачем тратить дополнительный бюджет на брендовую поисковую рекламную кампанию, если по брендовым запросам сайт и так на первой позиции в поисковой выдаче?

Аргументы для запуска брендовой поисковой кампании:

Защита брендового трафика — ведь наверняка не знаешь, когда конкурент запустит рекламу по твоим брендовым запросам — в наши дни это уже обычная практика. Увеличение количества релевантной поисковой выдачи на первой странице. К примеру, таким образом можно вытеснить из первой десятки поисковой выдачи сайты с негативными отзывами о компании и так далее. Отслеживание роста количества брендовых запросов, ведь данные в Search Console разрозненны и часто многие поисковые запросы скрыты в not set.

После запуска медийной рекламы показатели количества показов и охвата постоянно росли.

Сравнение показателей охвата первых трёх месяцев работы кампаний (июль-сентябрь 2016) с аналогичным периодом 2017 года.

Сравнение показателей охвата за период с июля по сентябрь 2016 года с периодом с апреля по июнь 2018.

Это положительно отразилось на количестве брендового трафика — со временем его становилось все больше.

Динамика роста трафика брендовой поисковой кампании.

Рост брендового трафика = (Количество показов за июль 2016) / (Количество показов за июнь 2018) * 100% = (18 669 / 6 968) * 100% = 268%.

Вывод

С помощью медийной кампании удалось повысить узнаваемость бренда, которую легко оценить по запуску поисковой кампании с брендовыми запросами. Брендовая рекламная кампания в 99% случаев приносит конверсии по цене, значительно ниже многих других поисковых кампаний.

В нашем случае, СРА брендовой кампании в 5,5 раз ниже СРА обычных поисковых кампаний, а по количеству конверсий превосходит почти в 2 раза.

Но ведь, скажете вы, чтобы достичь этих результатов, пришлось потратить деньги на медийные кампании — окупился ли запуск медийной рекламы для клиента? Ответом на этот вопрос будет сравнение общего CPA медийных и брендовой кампаний со средним CPA поисковых кампаний за период с июля 2016 по июнь 2018.

CPA медийных и брендовых кампаний = (Сумма трат на медийные и брендовые кампании) / (Сумма конверсий медийных и брендовых кампаний) = (62 928+3 922) / (11 477+8 564) = 3,34 BGN (1,7 EUR)

CPA поисковых кампаний = (Сумма трат поисковых кампаний) / (Сумма конверсий поисковых кампаний) = 48 233 / 7 915 = 6,09 BGN (3,11 EUR)

Разница CPA = 6,09 / 3,34 = 1,82.

Да, запуск медийной рекламы позволил в итоге получить конверсии, стоимость которых в 1,82 раза ниже стоимости конверсий из поисковых рекламных кампаний.