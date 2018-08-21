Как с помощью контекстной рекламы мы добились роста брендового трафика на 268% за два года — опыт Kentavar.bg
Брендовая рекламная кампания в 99% случаев приносит конверсии по цене, значительно ниже многих других поисковых кампаний. На примере продвижения сайта по продаже автомобилей Kentavar.bg рассказываем, как с помощью медийной кампании повысить узнаваемость бренда, а затем отследить результаты по запуску поисковой кампании с брендовыми запросами.
Что влияет на рост брендового трафика
Для быстрого результата от контекстной рекламы мы в Netpeak выбираем самые конверсионные инструменты (поисковые, торговые кампании). Эти инструменты нацелены на работу с пользователями на нижних стадиях
Потенциал подобных конверсионных кампаний быстро исчерпывается, ведь в среднем только 15% аудитории — это активные клиенты. Остальные 85% аудитории (стадии 1, 2, 3) — потенциальные покупатели, с которыми также нужно выстраивать отношения.
Благодаря синергетическому эффекту поисковые кампании позволяют привлечь клиентов: когда реклама уже не работает или затраты на нее стали меньше, но пользователь покупает товары/услуги, потому что знает компанию.
И хотя изначально перед медийными кампаниями стоит цель привлечь на сайт посетителей и сконвертировать их в покупателей, мы также понимали, что КМС помогает влиять на расширенную аудиторию, конвертируя ее в клиентов в будущем. Это называется брендинг.
Брендинг — комплекс целенаправленных маркетинговых действий, чтобы клиент привык покупать рекламируемый товар.
Чтобы брендинг работал качественно, необходимо соответствовать следующим условиям:
- собственный корпоративный стиль и черты, по которым его можно отличить от конкурентов;
- удобный и оптимизированный сайт (особенно под мобильные устройства);
- присутствие компании в социальных сетях и возможность диалога с компанией.
Обычно выделяют три уровня узнаваемости компании и в зависимости от уровня меняются и метрики, по которым оценивается эффективность рекламы:
1. Знание с подсказками — это самый слабый уровень узнаваемости потребителем бренда компании. Компанию вспоминают, только если увидят логотип, услышат название или слоган.
2. Знание без подсказок — на этом уровне осведомленности о товаре потребители перечисляют бренд среди прочих марок в определенной товарной категории. Это означает, что потенциальный клиент довольно отчетливо запомнил бренд.
3. Top of mind — сюда относятся первые три-четыре бренда, которые вспоминает покупатель в определенной товарной категории. Обычно человек выбирает как раз из этих нескольких брендов.
Как мы повысили рост брендового трафика
Давайте рассмотрим, как работают медийные кампании, на примере сайта по продаже автомобилей Kentavar.bg.
Инструмент: контекстная реклама
Результат: роста брендового трафика на 268%
Период: июль 2016 — июнь 2018 года
Важно понимать, что на момент запуска рекламных кампаний бренд уже существовал.
Мы запустили те самые медийные кампании, о которых речь шла выше. Очень важно при создании медийных объявлений использовать фирменные цвета компании, логотипы, также имя компании в тексте заголовков и описаний объявления.
Далее мы создали брендовую поисковую рекламную кампанию. Однако с этим не все так просто, ведь вопрос запуска брендовой кампании в Google Ads часто весьма неоднозначен и многие специалисты до сих пор расходятся во мнениях о необходимости наличия в аккаунте такой рекламной кампании.
Также и у клиентов возникает резонный вопрос — зачем тратить дополнительный бюджет на брендовую поисковую рекламную кампанию, если по брендовым запросам сайт и так на первой позиции в поисковой выдаче?
Аргументы для запуска брендовой поисковой кампании:
- Защита брендового трафика — ведь наверняка не знаешь, когда конкурент запустит рекламу по твоим брендовым запросам — в наши дни это уже обычная практика.
- Увеличение количества релевантной поисковой выдачи на первой странице. К примеру, таким образом можно вытеснить из первой десятки поисковой выдачи сайты с негативными отзывами о компании и так далее.
- Отслеживание роста количества брендовых запросов, ведь данные в Search Console разрозненны и часто многие поисковые запросы скрыты в not set.
После запуска медийной рекламы показатели количества показов и охвата постоянно росли.
Сравнение показателей охвата первых трёх месяцев работы кампаний (июль-сентябрь 2016) с аналогичным периодом 2017 года.
Сравнение показателей охвата за период с июля по сентябрь 2016 года с периодом с апреля по июнь 2018.
Это положительно отразилось на количестве брендового трафика — со временем его становилось все больше.
Динамика роста трафика брендовой поисковой кампании.
Рост брендового трафика = (Количество показов за июль 2016) / (Количество показов за июнь 2018) * 100% = (18 669 / 6 968) * 100% = 268%.
Вывод
С помощью медийной кампании удалось повысить узнаваемость бренда, которую легко оценить по запуску поисковой кампании с брендовыми запросами. Брендовая рекламная кампания в 99% случаев приносит конверсии по цене, значительно ниже многих других поисковых кампаний.
В нашем случае, СРА брендовой кампании в 5,5 раз ниже СРА обычных поисковых кампаний, а по количеству конверсий превосходит почти в 2 раза.
Но ведь, скажете вы, чтобы достичь этих результатов, пришлось потратить деньги на медийные кампании — окупился ли запуск медийной рекламы для клиента? Ответом на этот вопрос будет сравнение общего CPA медийных и брендовой кампаний со средним CPA поисковых кампаний за период с июля 2016 по июнь 2018.
Да, запуск медийной рекламы позволил в итоге получить конверсии, стоимость которых в 1,82 раза ниже стоимости конверсий из поисковых рекламных кампаний.
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