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Как сделать лендинг для теста ниши: агентский кейс по работе с Q-page
Георгий Рябой
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Целевая аудитория генераторов продающих страниц — собственники малого онлайн-бизнеса. Создатели Q-page, как мы рассказывали, подготовили для них множество удобных фишек. После вебинара Романа Игошина сервисом Q-page заинтересовались и интернет-маркетологи. Александр Прощенко из агентства InMarketing решил поделиться своим опытом работы с сервисом для эффективного решения клиентских задач.

Количество созданных страниц: 15. Траты на сервис: $20. Коэффициент конверсий лендинга: 10%. Главные источники трафика: платный (Google Реклама) и вернувшиеся пользователи.

Как сделать лендинг для теста ниши: агентский кейс по работе с Q-page

В наше агентство часто обращаются клиенты, которые только начинают свой бизнес в сети. Один из таких случаев — отель в Коблево White House. Основного сайта у них нет. Львиную долю клиентов получают через различные сервисы бронирования.

Цели и задачи

Задача клиента — создать сайт и привести напрямую клиентов на него, что уменьшит процент потерь из-за сервисов бронирования. Но есть несколько проблем, которые возникают из-за того, что сильно ограничен бюджет. Во-первых, необходимо протестировать сайт и узнать действительно ли такое решение рентабельнее, чем сотрудничество с известными сервисами бронирования. Во-вторых, в силу ограниченного бюджета, нужно найти максимально выгодное решение перед тем, как тратить деньги на полнофункциональный и, конечно же, дорогой сайт. Инструменты прогноза трафика и бюджета в Google Рекламе и Яндекс.Директ позволяют узнать только среднее количество запросов в месяц и цену клика. Но практически невозможно предположить процент конверсии сайта и стоимость одного реального клиента.

Выбор сервиса

Решение нашего вопроса — создать сайт на практически бесплатной платформе. А-ля конструктор лендингов. Но была и другая задача. Найти простой конструктор, которым смог бы самостоятельно управлять клиент. Где не было бы ничего лишнего. Просто, понятно, легко, быстро. Зная многие конструкторы, мы понимали, что нужно что-то другое.

То, что подошло бы тем, кто даже с компьютером на «вы». И это был Q-page.com. Мы уже имели опыт работы с ним, когда организовывали бесплатное мероприятие и тестировали нишу в сфере медицины. До этого мы часто работали с LPGenerator.ru и Wix.com. LPGenerator стоит дороже, хотя обладает неплохим функционалом. Но, как показывает практика, начинающие клиенты без помощи специалистов не обходятся. Он довольно сложный и времязатратный. Wix на базовом тарифе не позволяет отключить рекламу. И основная идея — это сайт, а не лендинг. А нам как раз нужен был продающий одностраничник для теста ниши. Для того, чтобы клиент уже мог вкладывать деньги в разработку своего не шаблонного сайта. В результате, клиент нам скинул документ с описанием отеля и ключевыми преимуществами. А также — наиболее красочные фотографии, которые передавали бы атмосферу отеля. Первую версию на Q-page сделал наш специалист. На это ушло 25 минут. За эти 25 минут мы успели создать лендинг со всем контентом, купить и настроить хостинг с доменом. Контекстную рекламу настроили за день до работы с конструктором. Q-page предлагает 100 шаблонов в различных категориях. В большинстве случаев мы выбирали шаблон в категории «Аренда». Но в одном случае нам пригодился и шаблон, изначально представленный в медицинской тематике. Элементы продающей страницы нашего клиента: Продающая страница Q-page

Особенности работы с Q-page

В процессе создания лендинга нам нужно было разместить ссылку на каждый блок страницы. Такая функция в Q-page пока недоступна. Поэтому вечером мы решили обратиться в техподдержку с просьбой внедрить соответствующую функцию. У других сервисов этот диалог мог затянуться на недели. Но уже следующим утром мы получили сделанный программистом Q-page код, который решал конкретно нашу задачу. Это было уникальное решение.

Кстати, если вы хотите сделать A/B тестирование, то можете просто скопировать страницу, изменить объект тестирования на странице и пустить трафик на неё. Впрочем, в некоторых случаях можно использовать Google Tag Manager для подмены релевантного заголовка. Конверсия лендингов, если считать заявки на сайте и звонки, колеблется от 2% до 20%. В среднем, стабильные 10%.

Вначале мы специально не делали ссылки на основной сайт, чтобы проверить эффективность продающих страниц Q-page. Проверка прошла успешно. Потом начали ставить ссылки, чтобы еще больше удержать пользователя на наших страницах. Например, на эту страницу, созданную на Q-page, идет естественный трафик с других лендингов. Коммерческого трафика нет. При этом средняя конверсия — 5%.

Коммерческого трафика нет

Можно перелинковать страницы на Q-page и практически сделать сайт, используя свой домен.

Результат

Итого, клиент потратил деньги только на хостинг с доменом и контекстную рекламу. Позже — заплатил за тариф Q-page, так как первые 14 дней бесплатно. Но уже после первой недели стало совершенно понятно, что это выгодно. Затраты на контекстную рекламу, Q-page и хостинг с доменом отбивались в несколько раз. И главное, что страницей и ее тестированием заказчик может заниматься без помощи третьих лиц. Экономит время и деньги. Если коротко, то чем полезен и удобен Q-Page:

  1. Простой конструктор.
  2. Большой выбор шаблонов в разных стилях (сферах деятельности).
  3. Отличная возможность протестировать нишу до того, как вы отнесете деньги в Web-студию.
  4. Первые 14 дней бесплатно. А этого хватит, чтобы протестировать большинство проектов.
  5. Вы можете на простом тарифе иметь до 10 страниц, что увеличивает возможности прощупывания рынка.
  6. Возможность размещения страницы на своем домене.
  7. Простой и удобный список полученных заявок и статистика посещений.
  8. Возможность подключить внешнюю аналитику.

Конечно, нужно самим воспользоваться этим сервисом, чтобы понять о какой легкости в работе шла речь. Мы точно определили, что Q-page будет решением для быстрого и доступного тестирования ниши.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.

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лендинг-стратегии продающие страницы конструктор продающих страниц оптимизация целевых страниц
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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