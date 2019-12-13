Как создать специальный отчет в Google Analytics

Google Analytics предоставляет большое количество стандартных отчетов, в которых можно получить полезную информацию о сайте. Однако, иногда, чтобы дать толчок росту проекта, необходимо взглянуть на него с другой стороны, и тут одними стандартными отчетами не обойдешься.

Такую возможность дают специальные отчеты, где мы сами настраиваем необходимые для отслеживания метрики и их уникальный набор. Рассказываю, как создать такой отчет: по описанным шагам вы получите готовый полезный отчет, который сможете применить на своем сайте.

Шаг 1. Создать новый «Специальный отчет»

Сначала заходим в аккаунт Google Analytics. Переходим в блок «Специальные отчеты» — «Мои отчеты».

Выбираем «Добавить отчет»:

Теперь назовем его так, чтобы по названию можно было понять, что в нем. Это пригодится в будущем, когда таких отчетов будет несколько и нужно будет понимать, что показывает каждый из них.

Шаг 2. Выбираем тип специального отчета

Каждый отчет содержит одну вкладку. Но вы можете добавить больше вкладок, если нужно. В нашем примере мы будем использовать одну вкладку.

Теперь нужно выбрать тип отчета. Всего существует три типа:

Анализ. Это стандартный отчет Google Analytics. Состоит из графика и таблицы данных с динамическими элементами по типу поиска, сортировки и дополнительными измерениями. Простая таблица. Этот отчет содержит статическую таблицу с данными, которые можно сортировать. Наложение данных на карту. Этот тип отчета показывает карту мира. Регионы, получающие трафик, выделяются определенным цветом.

Шаг 3. Определяем метрики

Параметры и показатели отчета могут меняться в зависимости от выбранного типа отчета. Но в любом случае, они будут определять данные, которые вы получите в своем отчете.

В нашем кастомном отчете, мы выбрали параметры «Источник» и «Путь перехода»; показатели «Сеансы», «Показатель отказов», «Новые сеансы, %», «Доход», «Средняя длительность сеанса» и «Ценность сеанса». Для этого нажимаем «Добавить показатель/параметр» и ищем необходимую метрику.

Шаг 4. Добавление фильтров

Последний шаг — добавить фильтр к отчету, если это необходимо. Фильтры позволят вам ограничить данные, представленные в отчете. Нажмите «Добавить фильтр» и выберите необходимые вам параметры фильтра. В примере мы хотим видеть данные только по переходам.

Вот и все — с настройкой пользовательского отчета закончили.

Выбираем представления, в которые вы хотите добавить этот отчет и нажимаем кнопку «Сохранить».

Чтобы посмотреть отчет, переходим в «Специальные отчеты» — «Мои отчеты» и кликаем по его названию. Вот что получаем:

Запомнить

Чтобы создать специальный отчет в Google Analytics нужно: