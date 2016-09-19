Как стать SEO-специалистом

Семен мечтал стать SEO-специалистом в Netpeak. У него был опыт работы в этой сфере. Семен отлично справился с тестовым заданием, но не прошел собеседование с HR-ом. Выйдя из офиса Netpeak, Семен в сердцах пнул проходящую мимо кошку. Если вы еще не поняли, почему нам не подошел Семен, читайте этот пост.

А еще читайте его, чтобы понять, кто такой крутой SEO-специалист в нашем понимании. И чтобы получить 35+ ссылок для обучения и совершенствования своих знаний в SEO, а также советы — как стать востребованным специалистом.

SEO-специалист: многорукий многоног

SEO (Search Engines Optimization) — один из каналов привлечения пользователей в интернет-маркетинге. Цель SEO — получить целевую аудиторию из поисковых систем, которая принесет прибыль.

У SEO-специалиста две приоритетные задачи. Во-первых, качественно оптимизировать веб-ресурс, чтобы он отвечал на запросы пользователей. Во-вторых, помочь поисковым системам найти веб-ресурс и правильно его обработать.

Поисковые системы оценивают качество ресурса по сотне параметров и показывают его как ответ на запросы пользователей.

Решая эти задачи, SEO-специалист выполняет роли:

маркетолога — постоянно анализирует спрос, потребности целевой аудитории, соответствие уникального торгового предложения ресурса ожиданиям пользователей;

— постоянно анализирует спрос, потребности целевой аудитории, соответствие уникального торгового предложения ресурса ожиданиям пользователей; веб-мастера : регулярно следит за работоспособностью и скоростью функционирования сайта, наполняет сайт контентом (сам или формируя ТЗ контент-менеджерам);

: регулярно следит за работоспособностью и скоростью функционирования сайта, наполняет сайт контентом (сам или формируя ТЗ контент-менеджерам); аналитика : анализирует результаты продвижения, проводит A/B-тестирование элементов сайта для увеличения конверсии;

: анализирует результаты продвижения, проводит A/B-тестирование элементов сайта для увеличения конверсии; юзабилити-специалиста: знает привычки пользователей и делает так, чтобы посетителям сайта было удобней ориентироваться на сайте. Например, сделать покупку, оформить заказ, найти контакты фирмы в шапке и футере сайта.

Давайте более подробно разберем, какие конкретно знания и навыки нужны, чтобы вас гарантированно взяли на должность SEO-специалиста. И какие, к слову, знания и навыки были у Семена.

Что нужно знать и уметь, чтобы работать SEO-специалистом

Знания и навыки, по нашему мнению, должны распределяться поровну между техническими и маркетинговыми.

Чтобы удовлетворить потребность пользователей, хороший специалист должен понимать логику их поведения: что и как люди ищут в сети. SEO-специалисту необходимо следить за качеством площадки, на которую он направляет людей. Также он должен знать, как устроены технологии веба, как работает сайт, ставить грамотные ТЗ программистам, копирайтерам и помощникам.

Все вышесказанное невозможно без общих знаний о работе поисковых систем, основ сайтостроения и верстки (html, CSS, javascript).

Понять, как устроен интернет и работают сайты, как обрабатывается информация вам поможет раздел обучения от Mozilla « Изучение Веб-разработки ».

И кроме знаний от вас потребуется владение специальными навыками:

использование табличных редакторов: Excel, Libreoffice, таблицы Google;

продвинутый поиск информации в интернете с помощью операторов поиска;

использование регулярных выражений .

Допустим, вы уже обрадовались и решили, что обладаете тем необходимым, что ищем мы в Netpeak и что, возможно, желают видеть в своих сотрудниках другие крупные компании. Не спешите, читайте дальше.

Нетехнические навыки потенциального SEO-сотрудника Netpeak

На собеседовании Семен сразу очень понравился. Оказалось, что он не только грамотный специалист, но еще и творческий человек. И, как многие творческие люди, чуть-чуть не обязателен. Видит интересное задание, хватается за него и «пусть весь мир подождет». Не важно, что есть более срочные задачи. Они не такие увлекательные.

Хорошо, когда работа драйвит, доставляет удовольствие и увлекает настолько, что забываешь пообедать. Плохо, когда это может сорвать дедлайн и отвлечь от заданий, которые нужно выполнить в первую голову.

Поэтому у нас есть перечень важных нетехнических навыков SEO-специалиста:

использование горячих клавиш всегда и везде. В первую очередь в OS Windows, в Google документах или таблицах, мессенджере Skype, текстовом редакторе Notepad ++, браузере Google Chrome;

В первую очередь в OS Windows, в Google документах или таблицах, мессенджере Skype, текстовом редакторе Notepad ++, браузере Google Chrome; грамотность. Четко и простым языком доносить свои мысли коллегам, клиенту, программистам это бесценно;

Четко и простым языком доносить свои мысли коллегам, клиенту, программистам это бесценно; усидчивость, умение концентрироваться. Вам придется работать с большими объемами данных. Без концентрации здесь не справиться;

Вам придется работать с большими объемами данных. Без концентрации здесь не справиться; умение планировать свое время и выбирать приоритетные задачи. У сотрудников Netpeak задач всегда больше, чем времени на их выполнение. Но среди этих задач можно и нужно выделять срочные, сверхсрочные и второстепенные.

умение находить общий язык с людьми, не обижаться на критику. Затык в коммуникации приводит к проблемам в работе, а игнорирование справедливых замечаний и пожеланий — к тому, что вы не развиваетесь, как профессионал

Ваш туз в рукаве:

опыт создания и поддержки сайта. Хотя бы блога на шаблонном редакторе;

уровень английского хотя бы intermediate. Без английского сложно эффективно обучаться. Не получится заниматься оптимизацией англоязычных ресурсов;

понимание, что такое качественный и грамотный текст.

В идеальном мире, таким списком навыков должен владеть Junior SEO-специалист.

Где можно обучиться SEO

SEO не учат в университете. Но это не значит, что SEO нельзя научиться. Смело занимайтесь самообразованием. И продолжайте учиться даже после приема на работу. Специалисту необходимо повышать свой уровень знаний, следить за развитием алгоритмов поиска и вовремя подстраиваться под изменение рынка.

Подпишитесь на блоги экспертов в интернет-маркетинге. Мануал от нашего CMO .

Прочтите хотя бы одну из хороших книг:

Подпишитесь на каналы поисковых систем и экспертов:

Посетите семинары, офлайн и онлайн конференции для SEO-специалиста: 8P, SEMPRO, Webpromo, Nazapad. Но помните, конференции — это 50% знаний из докладов и 50% знаний из личного общения в кулуарах. Не бойтесь знакомиться с людьми и задавать вопросы.

Не пугайтесь, если не складывается с самообразованием. Сложно разобраться в SEO только по блогам, где информация плохо структурирована, хотя мы пытаемся делать это в рубрике «Азбука SEO». Идите на живые курсы: там все разложено по полочкам. Например, как у нас, в Образовательном центре Netpeak или у коллег в Школе SEO и Analytics Academy.

Помните, что обучение должно быть сопряжено с практикой. Прочитали статью о сборе семантики — соберите хоть небольшое семантическое ядро по интересной вам теме. Чтобы проверить насколько хорошо справились, покажите результат своей работы более опытным коллегам. Поверьте, вам ответят. Почему? Потому что когда-то им тоже кто-то помогал: подсказывал и направлял.

Где найти опытных специалистов и спросить совет

В соцсетях:

На форумах для вебмастеров:

Как стать SEO-специалистом Netpeak

Если вы решили связать свой путь с компанией Netpeak, в первую очередь хорошо изучите раздел «Карьера». Дальше выбирайте, на какую из кнопок кликнуть:

Когда найдете нужную вакансию, заполните анкету и ждите ответа в виде тестового задания. Предупреждаем, чтобы хорошо выполнить тестовое задание нужно знать:

Чего ждать от собеседования

Если вы выполнили тестовое задание на оценку 4 или выше, вас пригласят на собеседование с рекрутером. Прошли собеседование? Вас пригласят на второе, с руководителем отдела SEO.

Что обычно проверяют на собеседованиях?

личностные качества - 80%

профессиональные знания и навыки - 20%

Именно на первом «зарезался» Семен. Помните Семена? Он так и не понял, почему его не взяли на работу.

В первую очередь проверяются не знания, а личностные качества кандидата. Потому что знания можно нарастить за полгода, а вот перекроить собственную личность (взгляды на жизнь, принципы, привычки) — на это может уйти вся жизнь.

Что делать, если вам отказали

Не расстраивайтесь. Не бывает плохих кандидатов, бывают неподходящие вакансии. Кроме того, возможно, это сейчас нам не по пути. Несколько наших ребят взяли в Netpeak со второго раза. Так что пытайтесь дальше, учитесь, развивайте навыки, общайтесь с другими специалистами.

Что будет после того, как я стану SEO-специалистом Netpeak

Испытательный срок Junior SEO специалиста длится два месяца.

Первая рабочая неделя — знакомство с коллегами, создание рабочих аккаунтов. В это время вы получаете доступы ко внутренним сервисам, изучаете конституцию компании, нашу википедию, осваиваетесь на форуме.

Дальше — выполняете свои функциональные обязанности.

Что делает Junior SEO-специалист в Netpeak

Первое время джун работает под кураторством Middle SEO Specialist. Новичок подбирает ключевые фразы и составляет семантическое ядро, кластеризирует запросы. Он вычитывает тексты и проверяет их на уникальность, составляет и проверяет внедрение: Title, Description, H1.

Что еще делает junior:

проверяет работу регистрационных форм, корзин в интернет-магазинах;

простое юзабилити-тестирование;

составляет техническое задание для копирайтеров;

анализирует и проводит чистку внешней ссылочной массы;

проводит мини-аудит;

пишет различные технические задания.

Кроме того, новичок проходит обучение, чтобы пройти аттестацию под кураторством тимлида. После испытательного срока сотрудника официально принимают на работу.

Сколько времени нужно, чтобы стать хорошим специалистом

Помните, что обучение в SEO это непрерывный процесс? В отделе мы создали «Базу знаний SEO-специалиста», которая облегчает поиск информации и фиксирует минимальный порог знаний для перехода на следующую должность.

На момент написания статьи в этой базе было более 300 пунктов. И нужен хотя бы год, чтобы все освоить и отработать на практике.

Карьерная лестница отдела SEO

Для перехода на каждую должность в отделе нужно защитить пункты «базы знаний» тимлиду и пройти аттестацию.

Желаем вам удачи в освоении профессии SEO-специалиста. Учитесь, совершенствуйтесь и подавайте заявку на вакансию в Netpeak.

А если вы немного Семен, будьте добрее по отношению к братьям нашим меньшим (помните, как он пнул кошку после собеседования?). Netpeak поддерживает социальные проекты. В том числе, приют для животных «Кошкин дом».

Выводы

Идеальный кандидат на должность cео-специалиста в Netpeak владеет общими знаниями о работе поисковых систем, знает основы сайтостроения. Он знаком с основами верстки (html, CSS, javascript). Этот человек грамотен, усидчив, умеет концентрироваться.

Нет чего-то из вышеперечисленного? Придется научиться. Подписывайтесь на каналы для самообразования и саморазвития по SEO, общайтесь, спрашивайте совета у специалистов в соцсетях, на форумах для вебмастеров, читайте профильные статьи, блоги, книги. Учитесь на курсах, посещайте онлайн и офлайн-конференции.

На собеседованиях с претендентом на вакансию SEO-junior обычно обращают внимание на личностные качества, профессиональные знания и навыки (80% на 20%).

Если на каком-то из этапов вы не прошли, не расстраивайтесь. Продолжайте учиться, развиваться. С чего начать, где приложить усилия? Внимательно перечитайте пост и следуйте нашим советам и рекомендациям.

Остались вопросы? Задавайте в комментариях.