Как выбрать инструмент для импорта данных из Google Analytics

В октябре-январе я опубликовал в блоге серию мануалов о том, как выгрузить данные из Google Analytics в Excel и Google Spreadsheets. Один из читателей задал вопрос, как из всех описанных инструментов выбрать наиболее подходящий для аналитики продаж среднего интернет-магазина. Я решил ответить отдельным постом.

Полный текст вопроса от Олега:

Импорт данных из Google Analytics в Excel с помощью Analytics Edge. Дополнение Google Analytics для Google Taблиц . Анализ потерянных конверсий — подробное руководство . Хотелось бы спросить, что из этого автор все-таки советует использовать прежде всего? Или эти инструменты лучше использовать вместе? Или, если ты, допустим, ничего из этого не юзал, — то лучше начать по нарастанию, например, привыкнуть к дополнению GA, потом Edge, а потом Supermetrics?.. В общем, информации много, в голове немного каша. Помогите определиться, с какого инструмента начать или на каком сразу остановиться. P.S.: Анализировать нужно продажи среднего интернет-магазина. Используем Google Рекламу, Яндекс.Директ, рекламу в FB и ВК, прайс-агрегаторы, тизерки (кое-что из этого затягиваем через OWOX BI в Analytics, так что данных там достаточно много и можно анализировать затраты и продажи). P.P.S.: Еще интересно прочитать про использование Power Query. Многое слышал, но не видел нормальных мануалов. Надеюсь на вашу помощь... Добрый день, Netpeak!) У Алексея Селезнева есть три очень познавательных руководства по аналитике:Хотелось бы спросить, что из этого автор все-таки советует использовать прежде всего? Или эти инструменты лучше использовать вместе? Или, если ты, допустим, ничего из этого не юзал, — то лучше начать по нарастанию, например, привыкнуть к дополнению GA, потом Edge, а потом Supermetrics?.. В общем, информации много, в голове немного каша. Помогите определиться, с какого инструмента начать или на каком сразу остановиться. P.S.: Анализировать нужно продажи среднего интернет-магазина. Используем Google Рекламу, Яндекс.Директ, рекламу в FB и ВК, прайс-агрегаторы, тизерки (кое-что из этого затягиваем через OWOX BI в Analytics, так что данных там достаточно много и можно анализировать затраты и продажи). P.P.S.: Еще интересно прочитать про использование Power Query. Многое слышал, но не видел нормальных мануалов. Надеюсь на вашу помощь...

Уточню, на данный момент я рассказал о четырех инструментах:

О самом эффективном способе построения аналитики

Для начала: самый эффективный способ построения аналитических решений - разработка собственного аналитического инструмента. О том, как мы создавали персональный аналитический инструмент, читайте в кейсе. Такой подход даёт ряд весомых преимуществ. Вся информация хранится на вашей стороне, а не в базе данных Google Analytics, что позволяет обходить любые ограничения по построению визуализации данных, а также семплирования данных. С последним вы в любом случае столкнетесь, используя описанные в моих статьях инструменты (инструментарий, направленный на минимизацию семплирования, на данный момент присутствует только в Analytics EDGE). На данный момент есть очень интересна связка Google Tag Manager + Google Analytics + Google BigQuery + любой инструмент для визуализации данных (Excel, Google Spreadsheets, Tableau, QlikView). О том, как работает подобная связка инструментов, можно узнать на сайте OWOX. Именно этот подход мы в данный момент рекомендуем клиентам.

О выборе подходящего инструмента импорта и визуализации данных

В этом разделе отвечу на вопрос о том, на каком из описанных в статьях инструментов стоит остановиться, если объём накапливаемых вашим бизнесом данных пока не очень велик и вам на данном этапе достаточно какого нибудь дополнения для Google Spreadsheets или Excel. При выборе инструмента стоит учесть такие факторы:

нужны ли онлайн-отчёты, или достаточно десктопного варианта;

требуется ли регулярное, автоматическое, запланированное обновление отчётности;

какой объём данных необходимо вернуть в рамках одного запроса (количество возвращаемых запросом строк).

Рассмотрим подробней преимущества и недостатки упомянутых инструментов.

1. Analytics EDGE

Поскольку наиболее популярный, функциональный и удобный инструмент для построения визуализации это Excel, то я обычно стараюсь использовать именно его в связке с надстройкой Analytics Edge. Эта надстройка может показаться достаточно сложной, но, потратив немного времени и разобравшись в её функционале, вы получаете мощный инструмент аналитики. Преимущества Analytics EDGE:

существует функционал по минимизации семплирования;

возможность отправлять запросы на отдельные пользовательские сегменты аудитории, созданные в интерфейсе Google Analytics;

возможность создавать динамические сегменты аудитории непосредственно из интерфейса Analytics EDGE;

благодаря Analytics EDGE вы обходите ограничение на максимальное количество строк, возвращаемое запросом. В данном случае ограничение объёма упирается в количество строк на рабочем листе Microsoft Excel. В последних версиях &mdash это 1 048 576 строк (в остальных инструментах — 10000).

Недостатки Analytics EDGE:

Microsoft Excel - десктопное приложение, поэтому у вас не будет доступа к отчётам с компьютеров, на которых не установлено данное приложение или нет файла с настроенными отчётами.

2. Excellent Analytics

Преимущества Excellent Analytics:

простой, интуитивно понятный интерфейс.

Недостатки Excellent Analytics:

максимальный объём возвращаемых запросом данных —10000 строк;

нет инструментов для минимизации семплирования.

нет возможности посылать запросы, используя сегменты аудитории.

нет онлайн-доступа к отчётам.

данные можно смотреть только на устройстве с установленным Microsoft Excel.

3. Google Analytics Add-on

Дополнение для Google Analytics вполне неплохо справляется с задачами импорта данных в Google Таблицы. Весь функционал этого дополнения бесплатный, в связи с чем вы можете настроить автоматическое обновление всех отчётов с любым временным интервалом (раз в час, раз в сутки, раз в неделю, а также раз в месяц). Если вы хотите видеть отчёты в онлайн-режиме с любого устройства, необходимо, чтобы все отчёты обновлялись автоматически. Если вас устроит, что при этом ваши запросы возвращают не более 10 000 строк, то вам вполне подойдёт этот инструмент. Преимущества Google Analytics Add-on:

онлайн-доступ к отчётам с любого компьютера с доступом к интернету;

присутствует возможность автоматического обновления отчётов.

Недостатки Google Analytics Add-on:

максимальный объём возвращаемых запросом данных —10 000 строк.

4. Supermetrics

Supermetrics - достаточно мощное дополнение к Google Таблицам, но часть его функционала платная. Правда, можно использовать 14-дневный бесплатный период. При использовании платной версии объём данных —до 1 000 000 строк, в бесплатной версии —до 10 000. Запланированное обновление отчётов также возможно только в платной версии. Впрочем, все функции, которые присутствуют в официальном дополнении от Google, есть и в Supermetrics. Вместе с этим существуют дополнительные возможности. Например, можно загрузить данные, преобразованные в различные диаграммы. Supermetrics при использовании интуитивно более понятен и удобен, чем официальное дополнение от Google. Преимущества Supermetrics:

в платной версии присутствует возможность загрузить до 1 000 000 строк;

в платной версии присутствует возможность планирования обновления отчётов;

в платной версии присутствует возможность запланированной рассылки отчётов на email;

Supermetrics позволяет импортировать данные не только из Google Analytics, но и из множества баз данных (например, MySQL и Oracle), а также из множества социальных сетей и сервисов, таких как Facebook, Google Рекламы, GetResponse, YouTube и так далее;

возможность при загрузке данных сразу строить одну из предложенных диаграмм;

возможность обращаться в одном запросе к множеству представлений Google Analytics и возвращать из них данные в одну таблицу;

возможность сравнения данных за различный период;

простой и понятный интерфейс.

Недостатки Supermetrics:

часть полезного функционала доступна только в платной версии.

Выводы

Если вам необходим мощный и многофункциональный инструмент, но при этом не требуется онлайн-доступ к отчётам, то советую остановиться на Analytics EDGE. Если требуется онлайн-доступ к отчётам, то Supermetrics.

О надстройке Power Query

Автор вопроса просил немного осветить тему надстройки Power Query. Это достаточно мощный инструмент, позволяющий связать Excel с различными базами данных. На данный момент существует хорошая статья о возможностях этой надстройки от Максима Уварова из К50 на «хабре» с сылками на дополнительные материалы по этой теме. Также недавно в паблике появился вебинар от ЦКО «Специалист», посвящённый Power Query. Посмотреть его можно, перейдя по этой ссылке. К сожалению, в Power Query на данный момент нет встроенного коннектора к Google Analytics, но его можно написать самостоятельно на языке ‘M’, который работает в данной надстройке. Ссылка на готовый код. В ближайшее время появится пост о связке Microsoft Power BI + Google Analytics и расскажу, как расширить возможность визуализации данных, собранных в Google Analytics. Power BI существует как в десктопном, так и в онлайн-варианте. Это решение позволяет импортировать и строить удобную визуализацию данных.