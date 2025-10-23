Как выйти из-под ограничений Etsy Ads и увеличить трафик на 33%
Что делать, когда алгоритм платформы блокирует твое развитие?
Наш партнер — украинский производитель аксессуаров для волос — столкнулся с ограничением бюджета в Etsy Ads, из-за которого продажи начали падать. Казалось, система просто не дает возможности масштабироваться.
Мы решили доказать Etsy, что бренд заслуживает доверия, и шаг за шагом восстановили полноценную работу рекламы. Результат — стабильный лимит в $300 в день, увеличение трафика на 33% и возвращение магазина к активному росту.
Как именно мы это сделали — рассказываем ниже.
Ниша: аксессуары для волос.
Регион: весь мир.
Услуга: продвижение на Etsy.
Кто наш партнер
Украинский производитель кастомных аксессуаров для волос, работающий на международном рынке через платформу Etsy.
Цели и входящие данные
После автоматического ограничения бюджета на рекламные кампании Etsy Ads бренд столкнулся со снижением охвата и падением продаж. Ситуацию усугубила растущая конкуренция — на рынок вышло много новых продавцов.
Мы поставили целью не просто вернуть продажи, а сделать рекламу стабильно прибыльной:
-
повысить лимиты рекламных кампаний;
-
восстановить и увеличить продажи через Etsy Ads.
Решение
Чтобы преодолеть автоматические ограничения Etsy Ads и восстановить темпы роста, мы пошагово оптимизировали рекламный аккаунт:
-
Аудит и отбор эффективных товаров.
Проверили все активные рекламные позиции (в системе Etsy они называются листингами), CTR, стоимость клика и конверсии, чтобы определить товары с низкой отдачей.
Те позиции, которые длительное время не приносили продаж или тратили слишком много бюджета, мы выключили. Это позволило Etsy видеть аккаунт как более «здоровый» и эффективный, а значит, более надежный для увеличения рекламного лимита.
-
Оптимизация дневного бюджета.
Etsy автоматически устанавливает предел, сколько аккаунт может тратить на рекламу ежедневно.
Мы протестировали несколько вариантов: временно уменьшили дневной бюджет, чтобы поднять относительные показатели эффективности, а затем постепенно увеличивали его, чтобы увидеть реакцию системы. Так мы создали положительную историю расходов, которая показала Etsy, что реклама работает стабильно.
-
Работа с техподдержкой Etsy.
Мы регулярно обращались в техническую поддержку с просьбой повысить лимит бюджета. Каждый запрос сопровождался конкретными аргументами — данными о стабильных продажах, качестве аккаунта и необходимости масштабирования производства.
Etsy рассматривает такие обращения вручную, поэтому детальное обоснование сыграло ключевую роль.
Отдельно подготовили письмо для Etsy, в котором объяснили особенности ниши аксессуаров для волос — сезонность спроса, стабильное количество заказов, уровень маржинальности. Так мы доказали, что увеличение рекламного лимита не только повысит прибыль бренда, но и позволит Etsy получить больше комиссий от продаж.
-
Перераспределение расходов после увеличения лимита.
Когда Etsy повысил лимит, мы перенаправили расходы на товары с самой высокой конверсией. Это дало возможность увеличить общие продажи.
Результаты продвижения
Сначала рекламный лимит составлял $100 в день, после чего его временно увеличили до $1000, а затем Etsy зафиксировал постоянный лимит в $300/день. Это позволило расширить охват рекламных объявлений и повысить эффективность продвижения.
Динамика результатов
Январь 2025 — сразу после поднятия бюджета:
-
15 900 визитов;
-
224 заказов;
-
1,4% конверсия.
Март 2025 — после стабилизации новых настроек рекламы:
-
21 100 визитов;
-
280 заказов;
-
1,4% конверсия;
-
трафик вырос на 33% по сравнению с январем.
Несмотря на неизменный уровень конверсии, рост трафика и контроль бюджета обеспечили больше заказов без потери эффективности. Это означает, что рекламные расходы масштабировались пропорционально результатам, сохраняя стабильный ROI.
В целом, благодаря возвращению полноценного бюджета и перераспределению расходов на конверсионные товары, за период с 28 февраля по 23 марта:
-
показы выросли до 625 200;
-
количество кликов — 12 400;
-
заказов через рекламу — 171.
Благодаря системной работе — анализу кампаний, оптимизации бюджетов и регулярной коммуникации с техподдержкой Etsy — бренд не только вернул утраченные лимиты, но и получил их повышение.
Для бизнеса это означает контролируемое масштабирование продаж, большую видимость на платформе и восстановление полной эффективности рекламы.
Отзывы о сотрудничестве
Дана Островец, Client Project Manager в Nepteak Ukraine
В этом процессе важно было стать мостиком доверия между технической командой и партнером. Мы все волновались за результат, но благодаря четкой координации, регулярным обновлениям статусов и настойчивой коммуникации с поддержкой Etsy нам удалось постепенно разблокировать ограничения.
Каждое обращение, каждый ответ — имели значение. Этот кейс еще раз доказал: вода камень точит, даже если камень — это условная техподдержка большой платформы.
Команда проекта: Юлия Токарева, Marketplace Specialist; Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead; Александр Власенко, Head of Marketplace Growth Department; Дана Островец, Екатерина Костюк, Client Project Managers.
