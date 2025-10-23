Как выйти из-под ограничений Etsy Ads и увеличить трафик на 33%

Что делать, когда алгоритм платформы блокирует твое развитие?

Наш партнер — украинский производитель аксессуаров для волос — столкнулся с ограничением бюджета в Etsy Ads, из-за которого продажи начали падать. Казалось, система просто не дает возможности масштабироваться.

Мы решили доказать Etsy, что бренд заслуживает доверия, и шаг за шагом восстановили полноценную работу рекламы. Результат — стабильный лимит в $300 в день, увеличение трафика на 33% и возвращение магазина к активному росту.

Как именно мы это сделали — рассказываем ниже.

Ниша: аксессуары для волос. Регион: весь мир. Услуга: продвижение на Etsy.

Кто наш партнер

Украинский производитель кастомных аксессуаров для волос, работающий на международном рынке через платформу Etsy.

Цели и входящие данные

После автоматического ограничения бюджета на рекламные кампании Etsy Ads бренд столкнулся со снижением охвата и падением продаж. Ситуацию усугубила растущая конкуренция — на рынок вышло много новых продавцов.

Мы поставили целью не просто вернуть продажи, а сделать рекламу стабильно прибыльной:

повысить лимиты рекламных кампаний;

восстановить и увеличить продажи через Etsy Ads.

Решение

Чтобы преодолеть автоматические ограничения Etsy Ads и восстановить темпы роста, мы пошагово оптимизировали рекламный аккаунт:

Аудит и отбор эффективных товаров.

Проверили все активные рекламные позиции (в системе Etsy они называются листингами), CTR, стоимость клика и конверсии, чтобы определить товары с низкой отдачей.

Те позиции, которые длительное время не приносили продаж или тратили слишком много бюджета, мы выключили. Это позволило Etsy видеть аккаунт как более «здоровый» и эффективный, а значит, более надежный для увеличения рекламного лимита.

Оптимизация дневного бюджета.

Etsy автоматически устанавливает предел, сколько аккаунт может тратить на рекламу ежедневно.

Мы протестировали несколько вариантов: временно уменьшили дневной бюджет, чтобы поднять относительные показатели эффективности, а затем постепенно увеличивали его, чтобы увидеть реакцию системы. Так мы создали положительную историю расходов, которая показала Etsy, что реклама работает стабильно.

Работа с техподдержкой Etsy.

Мы регулярно обращались в техническую поддержку с просьбой повысить лимит бюджета. Каждый запрос сопровождался конкретными аргументами — данными о стабильных продажах, качестве аккаунта и необходимости масштабирования производства.

Etsy рассматривает такие обращения вручную, поэтому детальное обоснование сыграло ключевую роль.

Отдельно подготовили письмо для Etsy, в котором объяснили особенности ниши аксессуаров для волос — сезонность спроса, стабильное количество заказов, уровень маржинальности. Так мы доказали, что увеличение рекламного лимита не только повысит прибыль бренда, но и позволит Etsy получить больше комиссий от продаж.

Перераспределение расходов после увеличения лимита.

Когда Etsy повысил лимит, мы перенаправили расходы на товары с самой высокой конверсией. Это дало возможность увеличить общие продажи.

Результаты продвижения

Сначала рекламный лимит составлял $100 в день, после чего его временно увеличили до $1000, а затем Etsy зафиксировал постоянный лимит в $300/день. Это позволило расширить охват рекламных объявлений и повысить эффективность продвижения.

Динамика результатов

Январь 2025 — сразу после поднятия бюджета:

15 900 визитов;

224 заказов;

1,4% конверсия.

Март 2025 — после стабилизации новых настроек рекламы:

21 100 визитов;

280 заказов;

1,4% конверсия;

трафик вырос на 33% по сравнению с январем.

Несмотря на неизменный уровень конверсии, рост трафика и контроль бюджета обеспечили больше заказов без потери эффективности. Это означает, что рекламные расходы масштабировались пропорционально результатам, сохраняя стабильный ROI.

В целом, благодаря возвращению полноценного бюджета и перераспределению расходов на конверсионные товары, за период с 28 февраля по 23 марта:

показы выросли до 625 200;

количество кликов — 12 400;

заказов через рекламу — 171.

Благодаря системной работе — анализу кампаний, оптимизации бюджетов и регулярной коммуникации с техподдержкой Etsy — бренд не только вернул утраченные лимиты, но и получил их повышение.

Для бизнеса это означает контролируемое масштабирование продаж, большую видимость на платформе и восстановление полной эффективности рекламы.

Отзывы о сотрудничестве

Дана Островец, Client Project Manager в Nepteak Ukraine

В этом процессе важно было стать мостиком доверия между технической командой и партнером. Мы все волновались за результат, но благодаря четкой координации, регулярным обновлениям статусов и настойчивой коммуникации с поддержкой Etsy нам удалось постепенно разблокировать ограничения. Каждое обращение, каждый ответ — имели значение. Этот кейс еще раз доказал: вода камень точит, даже если камень — это условная техподдержка большой платформы.