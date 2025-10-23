Як вийти з-під обмежень Etsy Ads і збільшити трафік на 33%

Що робити, коли алгоритм платформи блокує твій розвиток?

Наш партнер — український виробник аксесуарів для волосся — зіткнувся з обмеженням бюджету в Etsy Ads, через яке продажі почали падати. Здавалося, система просто не дає можливості масштабуватися.

Ми вирішили довести Etsy, що бренд заслуговує на довіру, і крок за кроком відновили повноцінну роботу реклами. Результат — стабільний ліміт у $300 на день, збільшення трафіку на 33% і повернення магазину до активного росту.

Як саме ми це зробили — розповідаємо нижче.

Ніша: аксесуари для волосся. Регіон: весь світ. Послуга: просування на Etsy.

Хто наш партнер

Український виробник кастомних аксесуарів для волосся, що працює на міжнародному ринку через платформу Etsy.

Цілі та вхідні дані

Після автоматичного обмеження бюджету на рекламні кампанії Etsy Ads бренд зіштовхнувся зі зниженням охоплення і падінням продажів. Ситуацію ускладнила зростаюча конкуренція — на ринок вийшло багато нових продавців.

Ми поставили за ціль не просто повернути продажі, а зробити рекламу стабільно прибутковою:

підвищити ліміти рекламних кампаній;

відновити й збільшити продажі через Etsy Ads.

Рішення

Щоби подолати автоматичні обмеження Etsy Ads і відновити темпи росту, ми покроково оптимізували рекламний акаунт:

Аудит і відбір ефективних товарів.

Перевірили всі активні рекламні позиції (у системі Etsy вони називаються лістингами), CTR, вартість кліку та конверсії, щоб визначити товари з низькою віддачею.

Ті позиції, які тривалий час не приносили продажів або витрачали занадто багато бюджету, ми вимкнули. Це дало змогу Etsy бачити акаунт як більш «здоровий» і ефективний, а отже, надійніший для збільшення рекламного ліміту.

Оптимізація денного бюджету.

Etsy автоматично встановлює межу, скільки акаунт може витрачати на рекламу щодня.

Ми протестували кілька варіантів: тимчасово зменшили денний бюджет, аби підняти відносні показники ефективності, а потім поступово збільшували його, щоби побачити реакцію системи. Так ми створили позитивну історію витрат, яка показала Etsy, що реклама працює стабільно.

Робота з техпідтримкою Etsy.

Ми регулярно зверталися до технічної підтримки із проханням підвищити ліміт бюджету. Кожен запит супроводжувався конкретними аргументами — даними про стабільні продажі, якість акаунта й необхідність масштабування виробництва.

Etsy розглядає такі звернення вручну, тому детальне обґрунтування відіграло ключову роль.

Окремо підготували лист для Etsy, у якому пояснили особливості ніші аксесуарів для волосся — сезонність попиту, стабільну кількість замовлень, рівень маржинальності. Так ми довели, що збільшення рекламного ліміту не лише підвищить прибуток бренду, а й дасть змогу Etsy отримати більше комісій від продажів.

Перерозподіл витрат після збільшення ліміту.

Коли Etsy підвищив ліміт, ми перенаправили витрати на товари, які мають найвищу конверсію. Це дало можливість збільшити загальні продажі.

Результати просування

Спочатку рекламний ліміт становив $100 на день, потім його тимчасово збільшили до $1000, а згодом Etsy зафіксував постійний ліміт у $300/день. Це дало змогу розширити охоплення рекламних оголошень і підвищити ефективність просування.

Динаміка результатів

Січень 2025 — одразу після підняття бюджету:

15 900 візитів;

224 замовлень;

1,4% конверсія.

Березень 2025 — після стабілізації нових налаштувань реклами:

21 100 візитів;

280 замовлень;

1,4% конверсія;

трафік виріс на 33% у порівнянні з січнем.

Попри незмінний рівень конверсії, зростання трафіку та контроль бюджету забезпечили більше замовлень без втрати ефективності. Це означає, що рекламні витрати масштабувалися пропорційно до результатів, зберігаючи стабільний ROI.

Загалом, завдяки поверненню повноцінного бюджету та перерозподілу витрат на конверсійні товари, за період з 28 лютого до 23 березня:

покази виросли до 625 200;

кількість кліків — 12 400;

замовлень через рекламу — 171.

Завдяки системній роботі — аналізу кампаній, оптимізації бюджетів і регулярній комунікації з техпідтримкою Etsy — бренд не лише повернув втрачені ліміти, а й отримав їхні підвищення.

Для бізнесу це означає контрольоване масштабування продажів, більшу видимість на платформі та відновлення повної ефективності реклами.

Відгуки про співпрацю

Дана Островець, Client Project Manager в Nepteak Ukraine

У цьому процесі важливо було стати містком довіри між технічною командою та партнером. Ми всі хвилювалися за результат, але завдяки чіткій координації, регулярним оновленням статусів і наполегливій комунікації з підтримкою Etsy нам вдалося поступово розблокувати обмеження. Кожне звернення, кожна відповідь — мали значення. Цей кейс ще раз довів: вода камінь точить, навіть якщо камінь — це умовна техпідтримка великої платформи.