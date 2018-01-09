Рентабельные рекламные кампании — это всегда результат точной настройки и готовности к экспериментам. Но как быть, если не хватает практики и знания особенностей разных рекламных систем?

Ранее наши авторы уже рассказывали, что такое РСЯ и как эффективно построить рекламную кампанию. В этом обзоре мы рассмотрим на примерах форматы объявлений в РСЯ, чтобы начинающие специалисты по контекстной рекламе смогли быстро и эффективно запустить рекламные кампании.

Форматы объявлений в Яндекс.Директ

В Яндекс.Директ существует три формата объявлений:

текстово-графические;

графические;

смарт-баннеры.

Первые два формата объявлений запускаются в кампании типа «Текстово-графические объявления», а третий формат — в отдельной рекламной кампании типа «Смарт-баннеры».

Давайте рассмотрим подробнее каждый формат объявлений.

1. Текстово-графические объявления

Это основной тип рекламных кампаний для продвижения товаров и услуг.

В текстово-графическом объявлении система предлагает рекламодателю:

два заголовка по 30 символов;

текст объявления на 80 символов;

ссылку на сайт и отображаемую ссылку.

Также в объявления можно добавлять быстрые ссылки, виртуальную визитку, изображение и видео.

Текстово-графические объявления в Рекламной сети Яндекса могут содержать:

только текст;

текст и изображение;

текст и видео.

1.1. Объявления с текстом.

Пример объявления:

Чтобы такое объявление могло конкурировать с другими объявлениями в РСЯ и привлекло внимание пользователя, необходимо креативно подойти к написанию текста, УТП и призыва к действию потенциального клиента.

Кстати, подписчики блога получают больше практических инструкций и советов по контекстной рекламе:

{form_email}

1.2. Объявления с изображением.

Изображения в РСЯ могут быть стандартными (соотношение сторон от 1:1, 4:3, 3:4) и широкоформатными (соотношением сторон 16:9).

Технические требования к объявлениям в РСЯ:

максимальный объем загружаемого файла — не более 10 МБ;

формат загружаемого файла — JPG, PNG или GIF;

максимальный размер для стандартных изображений — от 450 до 5000 пикселей по каждой стороне; а для широкоформатных — от 1080 × 607 до 5000 × 2812 пикселей.

Пример объявления со стандартным изображением:

Насколько эффективны стандартные текстово-графические объявления с изображениями? Я решила провести эксперимент. В рекламных кампаниях одного из наших проектов в тематике «Сад и огород» с начала сентября по конец октября я запустила тестовые объявления с изображениями и соотношением сторон 1:1, 3:4, 4:3 по самым популярным товарам.

Результаты теста — текстово-графические объявления с изображением 1:1, 3:4, 4:3 принесли дополнительный трафик и увеличили продажи почти на 40% по KPI:

1.3. Видеообъявления.

На момент публикации поста видеодополнения находятся в бета-тестировании.

К текстово-графическому объявлению вы можете добавить короткий видеоролик длительностью до 15 секунд. В нем будут использованы заголовок, текст и ссылка на объявление, а фоновый видеоролик вы можете загрузить с компьютера или выбрать из видеотеки (библиотеки с шаблонами объявлений).

Объявления с видеодополнениями показываются в сетях в блоках InPage и InStream:

InPage — видеореклама на страницах сайта;

InStream — реклама в линейном видеоконтенте, которая показывается в видеоплеере.

Пропустить видеодополнение можно после третьей секунды.

Моя коллега подготовила подробную инструкцию по работе с видеодополнениями . А советы как правильно смотреть статистику читайте в справке Яндекс.Директ.

Для графических и видеообъявлений я увеличила период теста с начала января по конец ноября. Такой шаг нужен был потому, что эти форматы работали время от времени в зависимости от сезона, бюджета и статистики. Данные за период теста показывают, что инструмент не принес впечатляющих результатов. Возможно, дело в тематике проекта.

2. Графические объявления

Графическое объявление можно создать в интерфейсе Яндекс.Директ с помощью Конструктора креативов или добавить в новой бета-версии Директ Коммандера.

Графическое объявление выглядит как баннер:

Требования к баннерам для графических объявлений отличаются от требований к другим изображениям. Например, вы можете использовать свой логотип и контактную информацию.

Технические требования к изображениям в графических объявлениях:

максимальный объем файла — 120 КБ;

формат файла — JPG, PNG или GIF;

размер в пикселях — 240×400, 300×250, 300×500, 300×600, 336×280, 640×100, 640×200, 640×960, 728×90, 960×640, 970×250.

Конструктор креативов соблюдает требования автоматически. Для повышения трафика Яндекс.Директ рекомендует создавать изображения всех доступных размеров — так система покажет объявления на большем количестве площадок.

Результаты теста графических объявлений:

Напоминаю, этот формат, как и видеообъявления, работал время от времени в зависимости от сезона, бюджета и статистики. В данном случае графические объявления приносят дополнительный трафик, но конверсий мало и CPO (стоимость заказа) высокое.

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3. Смарт-баннеры

На момент публикации поста смарт-баннеры находятся в бета-тестировании. Доступ к созданию смарт-баннеров ограничен. Чтобы создать такую рекламную кампанию необходимо обратиться к менеджерам Яндекса.

Принцип работы и тонкости настройки смарт-баннеров мы подробно описали в кейсе .

Как построить отчет по эффективности объявлений

Чтобы посмотреть статистику по форматам, типам и размерам объявлений, пользуйтесь Мастером отчетов Яндекс.Директ.

Мастер отчетов — удобный инструмент для просмотра статистики. С его помощью можно получить подробную статистику по всем кампаниям и оценить эффективность отдельных ключевых фраз и объявлений.

1. В интерфейсе Яндекс.Директ перейдите на вкладку «Посмотреть статистику» на странице кампании. Для просмотра статистики по всем кампаниям перейдите на вкладку «Статистика по всем кампаниям».

2. Затем перейдите на вкладку «Мастер отчетов».

3. В блоке «Срезы» выберите, для каких срезов данных строить отчет. Затем в блоке «Столбцы» выберите интересующие вас статистические показатели. Чтобы отобрать данные для показа в отчете, используйте «Фильтры».

Например, я хочу посмотреть статистику по разным форматам и размерам объявлений в РСЯ за год. Настраиваем отчет:

Обратите внимание на группировку данных.

В данном случае я группирую данные за весь выбранный период, чтобы наглядно увидеть статистику по форматам и размерам объявлений.

Получили такой отчет:

Ранжируйте данные по столбцам (от большего к меньшему и наоборот), чтобы определить самые эффективные/неэффективные ключевые слова, форматы объявлений, рекламные кампании и так далее.

Например, чтобы определить самые конверсионные рекламные кампании и их стоимость, отфильтруйте столбец «Конверсии» от большего к меньшему.

Выводы

1. В Яндекс.Директ существуют три формата объявлений:

текстово-графические;

графические;

смарт-баннеры.

2. Статистику по объявлениям лучше всего смотреть в Мастере отчетов Яндекс.Директ.

3. В тематике проекта «Сад и огород», который я выбрала для эксперимента по эффективности форматов, лучше всего сработали стандартные текстово-графические объявления с изображением 1:1, 3:4, 4:3.

Больше 60% трафика принесли текстово-графические объявления с соотношением сторон 1:1. Поэтому, если вам срочно нужно запустить объявления в РСЯ, используйте именно этот формат.

Графические объявления принесли дополнительный трафик, но мало конверсий и по высокой цене. Видеодополнения принесли очень мало трафика и незначительные результаты. Возможно, инструмент не подходит для данной тематики.

4. Помните о разнообразии форматов объявлений. Запускайте, тестируйте и находите наиболее эффективные форматы объявлений именно для вашей тематики проекта.

5. Следите за новостями Рекламной сети Яндекса и старайтесь не упускать возможность протестировать новые инструменты и форматы.