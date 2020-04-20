Любой бизнес так или иначе зависит от банков: это денежные регуляторы рынка. Поэтому сейчас, в сложное для бизнеса время, когда компании договариваются о скидках на аренду помещений, просят поставщиков также сделать скидки или отсрочить платежи, и в целом пытаются найти какой-то компромисс с любым контрагентом, с которым есть товарно-денежные отношения — то естественно, одним из первых интересов здесь будет то, чем банки могут помочь предпринимателю в кризисных условиях, и на какие уступки могут пойти. Мы задали этот вопрос нескольким банкам — благодарим всех, кто откликнулся. Если вы представляете банк и хотите добавить ваш комментарий — напишите, пожалуйста, на почту v.fomin@netpeak.ru.

Отвечает куратор блока «Малый и средний бизнес» Николай Петелин

Сегодня малый бизнес ждет любой помощи — от государства или банка. Но давайте разберемся, чем же на самом деле важно помочь бизнесу, если ты банк. Да, на первом плане сейчас кредитные каникулы и реструктуризации, заморозка тарифов на РКО и прочих платежей.

Также с первых дней я открыл прямую линию с бизнесом, чтобы разбираться в индивидуальном порядке с каждым обратившимся предпринимателем, у нас есть «антикризисный» тарифный план. Мы разрабатываем партнерские нефинансовые сервисы — уже успели запустить проект с профессиональными HR по «обмену персоналом» и партнерские проекты, которые позволят нам нарастить скорость в более привычных сервисах, это только начало.

Это первый этап — «пожарных» мер, которые нужны в моменте.

Но можно ли этим решить проблему системно? Думаю, нет. Ситуативное реагирование на пробоину в корабле важно и нужно, но что потом делать с судном, когда удалось ликвидировать течь?

Так как же начать решать проблему системно, особенно понимая, что подобные пробоины могу случаться и дальше? Как помочь малому бизнесу с пользой и надолго?

Все аналитики рынка приводят самые разные цифры — но очевидно, что рецессия продлится не один год. Но это совершенно не означает, что бизнес больше открывать не стоит. Напротив, пережив подобный кризис, многие предприниматели найдут новые схемы и ниши — и тут банк должен прийти на помощь, но в совершенно новом качестве.

Роль банка как финансового ментора, которую так долго пытались переосмыслить в спокойные времена, сегодня стала очевидна настолько, что игнорировать ее уже нельзя.

Так что же такое финансовое менторство?

Прежде всего, банк должен переосмыслить подход к кредитованию, изменении скоринг-процессов на базе уже имеющихся технологий, в том числе, с использованием «цифрового следа».

Также банк должен взять на себя роль по созданию сервисов-копилок, которые помогут создавать «подушки» безопасности, нефинансовые сервисы, которые дадут предпринимателю возможность заключать выгодные партнерства (например, площадки, на которых они смогут активно сотрудничать друг с другом, минуя посредников); важно и нужно рассказывать бизнесу о давно существующих опциях. помогающих зарабатывать дополнительные средства, например, овернайт.

Также приходит время новых схем кредитования — p2p или возможности для физических лиц стать инвесторами реальных бизнесов

Например, уже сегодня есть кейс в США, когда кофейня выпустила подарочные карты в счет будущего открытия после карантина, где предложила клиентам за 75 долларов карту на 100.

В феврале 2020 года банк Восточный запустил fintech-проект Vostok BP, основу которого и будут составлять подобные инструменты.

Этот кризис стал испытанием для всех, в том числе для банков, поводом переосмыслить и пересоздать многие процессы внутри. Уверен, что нас также ждет период неожиданных межбанковских коопераций и время, когда клиент станет главным product-менеджером банка будущего.

Пресс-служба

Альфа-банк одобрил первые заявки от компаний малого и среднего бизнеса на получение кредитов под 0% для выплат зарплат сотрудникам. Таким образом Альфа-Банк стал первым российским частным банком, который на деле присоединился к разработанной Центральным Банком программе кредитования бизнеса под 0% годовых.

Альфа-Банк направит деньги компаниям малого и среднего бизнеса, в рамках одобренных заявок, сразу же после подписания необходимых соглашений с Центральным Банком, Министерством экономического развития и ВЭБом.

Отвечает Антон Липатов, управляющий директор Модульбанка, лидер банковского направления:

Мы в Модульбанке развернули целую систему поддержки для предпринимателей. Запустили фонд помощи малому бизнесу на 100 млн рублей. Из него выдаем быстрые кредиты на выплаты зарплат и другие неотложные нужды. Создали b2b-маркетплейс «Поддержи своих» со скидками и спецпредложениями для бизнеса.

Вывели новый антикризисный тариф, в котором обнулили комиссии за переводы на счета физических лиц и любые другие платежки. Вместе с Mastercard на два месяца увеличили льготный период по кредитным картам для бизнеса. Сейчас готовим и запускаем еще несколько сервисов. Максимально упрощаем жизнь нашим клиентам и помогаем отбросить все лишнее. И традиционно на всех наших тарифах действует правило: если оборот по счету нулевой, то за банк платить не надо.

Пресс-служба

16 апреля мы объявили о запуске фонда взаимопомощи предпринимателям. Суть в том, что предприниматели-клиенты Точки могут как пожертвовать туда денег, так и запросить оттуда какую-то сумму. За компенсацией могут обратиться все клиенты Точки. В первую очередь помогают тем, кому нужно сохранить рабочие места, оплатить аренду или кредит. Отказывают в выплате тем, кто просит деньги на создание нового бизнеса или другие цели, не связанные с покрытием расходов на аренду, кредиты, зарплаты и лизинг.

Пожертвовать можно двумя способами: установить процент для перечисления с каждого входящего платежа или отправить любую сумму обычным платежом из интернет-банка. Лимит единовременной выплаты — 200 000 ₽. Пока фонд помощи работает только для клиентов Точки, но в будущем возможность сделать взнос могут получить все желающие.

На данный момент уже 1400 клиентов Точки сделали взнос в фонд взаимопомощи на общую сумму 925 314 рублей. Банк Точка внес 10 млн рублей. 17 апреля уже прошли первые выплаты.

Плюс, мы одними из первых запустили антикризисные акции: до конца июня отменили абонентскую плату для бизнесов из пострадавших отраслей, дарим месяц бесплатного комплаенс-ассистента, бесплатные переводы юрлицам и ИП, а также переводы на зарплатные карты через сервис «Зарплатный проект» для всех без исключения клиентов Точки, бесплатная проверка компании и распродажа терминалов эквайринга.

Небольшие выводы

Когда пару лет назад гремел хайп блокчейна, то даже топы крупных компаний, приезжая из Силиконовой Долины, давали интервью, в которых делали прогнозы, что через 10 лет банков не будет, останется только блокчейн. Сейчас, когда стало ясно, что блокчейн, как и любая технология, полезна в определенных рамках, но не является палочкой-выручалочкой, участники рынка говорят, что банки, скорее всего, продолжат существовать, потому что кому-то нужно исполнять роль регулятора, просто их процессы существенно изменятся. Уже сейчас, например, существуют продукты цифровой ипотеки, очень сильно переработан механизм скоринга и многое другое. И несмотря на сложную экономическую ситуацию, интересно смотреть, как она подталкивает банки быстрее разрабатывать и запускать новые продукты и услуги — фонды помощи, финансовое менторство и так далее. Хочется надеятся, что кризис пройдет, но плоды, им спровоцированные, останутся и сделают жизнь комфортнее.