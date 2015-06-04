Услуга: контекстная реклама.

Тематика проекта: интернет-магазин электроники премиум сегмента.

Регион: Украина. Общий бюджет на продвижение в месяц: 4361,22 гривен (включая комиссию агентства).

Период продвижения: 12.03.2014 — 28.02.2015 года. : интернет-магазин электроники премиум сегмента.: Украина.: 4361,22 гривен (включая комиссию агентства).: 12.03.2014 — 28.02.2015 года.

Моё глобальное заблуждение : КМС не продает. Долгое время я считал, что КМС — это брендинг, это ассоциированные конверсии, это слитые бюджеты, но не прямые продажи. По крайней мере, не продажи чего-то более-менее дорогого. Однажды я решил побороть это свое заблуждение, и начал экспериментировать.

Дано:

Интернет-магазин электроники премиум сегмента. Рекламные кампании в КМС для брендинга.

Что получили?

С 12 марта 2014 года (дата запуска КМС кампаний) по 28 февраля 2015 года получили 17 транзакций на сумму 39887 гривен, при трафике 111490 сеансов, и расходах 104880,12 гривен. Как видите, коэффициент транзакций исчезающе мал. Доход, учитывая, что статистика за неполный год, тоже ничтожный (если быть точным, то, в среднем, около 3500 грн в месяц). . С другой стороны, в запросах начали появляться конструкции такого вида «%название товара% в %название магазина%», появился брендовый органический трафик с хорошим коэффициентом транзакций. Брендинг давал результат. 3. В сентябре получили 69 предзаказов на iPhone 6 (какая конверсия в продажи с этих предзаказов — неизвестно). Стоимость предзаказа — 147 гривен.

Попытка №1. Как делать КМС совсем неправильно

Запустили КМС-кампанию по iPhone 6 с двумя группами объявлений: одна с таргетингом по интересам, вторая — с таргетингом по ключевым словам и такими баннерами: Прошел месяц. Получили 1315 кликов, потратили 515 гривен, продаж 0.

Вывод №1. Один вид таргетинга работает крайне хреново. Не делайте так.

Попытка №2. Размещаемся на площадках

Проанализировали трафик, собрали качественные площадки (отбирали по низкому показателю отказов), и запустили еще одну группу с таргетингом по площадкам. Дополнительно собрали руками целевые (по нашему субъективному мнению) площадки. Группы с таргетингом по интересам и по ключам оставили включенными, понизив ставки для сбора дополнительных площадок. Также отминусовали около трех тысяч говносайтов с играми для девочек. Итого, с группы по площадкам получили три копейки трафика очень низкого качества.

Вывод №2. Подход к оптимизации КМС, минусуя некачественные площадки и ожидая качественный трафик — неправильный. Плохих площадок в КМС слишком много.

Вывод №2.1. Тематическая площадка и целевая аудитория — не одно и то же.

Попытка №3. Учимся комбинировать

Опять проанализировали трафик. Запустили группу объявлений с комбинацией хороших ключевых слов и хороших интересов (с нашей точки зрения). Остановили все остальные группы объявлений. Результаты (показатель отказов и прочие поведенческие факторы) улучшились, но не кардинально. На данном этапе заменили баннера, что также улучшило CTR и качество трафика:

Вывод №3. Раньше я думал, что ключи в КМС работают в очень-очень широком соответствии. Ключ «iphone» и «купить iphone» работают одинаково, так как в обоих случаях на странице будет слово «iphone». К моему стыду, это оказалось совсем не так, и нужно искать какой-то баланс в ключах между охватом и использованием более целевых ключей.

Попытка №4. Изучаем Google Analytics

После этих действий еще раз проанализировали кампанию в попытке понять — что пошло не так. Посмотрели отчет «Категории интересов» и увидели аудитории с хорошим коэффициентом транзакций. Ими заменил те, что раньше подбирали на свой вкус. Качество трафика опять улучшилось, но продаж всё не было , деньги продолжали уходить впустую.

Вывод №4. Раньше я думал, что все аудитории в Analytics/Google Ads охватывают абсолютно всю аудиторию КМС. Это не так. Проверено на другом проекте: при добавлении всех аудиторий в кампанию с ремаркетингом сильно упало количество показов.

Попытка №5. Учимся писать CTA

После предыдущей попытки качество трафика было уже довольно неплохим (как я думал), и в этот раз грешили на качество самих объявлений. Сделали небольшое изменение. Объявления теперь стали такими: В результате CTR вырос, качество трафика уже вплотную приблизилось к качеству трафика из поиска. Но продаж по прежнему не было.

Вывод №5. Раньше я думал, что если уж пользователь кликнул по баннеру , то он заинтересован (если это не случайный клик). Это не так, качество баннера сильно влияет на качество трафика.

Попытка №6. Заблуждения никогда не заканчиваются

В очередной раз сели анализировать кампанию. Нашли отчет «сегменты аудитории, присутствующей на рынке» (Аудитории заинтересованных покупателей в Google Ads). Сделали сегмент по пользователям, которые покупали iPhone: Аудитории с конверсией в 3% при средней по сайту в 1%?! Тут я понял, что победа уже близко. Заменили аудитории из «хороших» по первому отчету, на «хороших» по последнему отчету. Качество трафика стало уже лучше, чем из поиска: Я сидел, и ждал продаж из КМС, нервно потирая руки.

Вывод №6. Так же, как и весь список аудиторий не равен всей аудитории КМС, так и сегменты аудиторий не равны по охвату сегментам, присутствующим на рынке. Можно интересоваться новинками электроники, но не планировать их покупать.

Вывод №6.1. В последнем отчете я обнаружил, в частности, аудиторию, заинтересованную в автомобилях BMW. И эта аудитория давала качественный трафик. Подбирая аудитории, основываясь на предположениях и логике, я ни за что бы не выявил такие моменты.

Happy End

Сделав еще пару мелких корректировок (увеличили ставки для нескольких ключей, отключили несколько аудиторий), после трех месяцев страданий, продажи пошли! Результат:

Расход: 4361,22 гривен.

Доход: 111393 гривен.

Информация от клиента: 42% заказов по телефону, 30% заказывают, но не оплачивают, средняя маржа — 11,4%.Согласно с этим данным, цифры следующие: Оборот: 134439,83 гривен.

Прибыль: 15326,14 гривен.

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((15326,14 грн. × 11,4%) — 4361,22 грн.) / 4361,2 гривен = 251%

Впрочем, такие расчеты не совсем корректны из-за малого количества транзакций. Только по доходу из Ecommerce получаем ROMI 191%.