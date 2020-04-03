Как продать кровати в Facebook — кейс магазина мебели matrason.ua

Цели продвижения

Мы работали с Matrason около года по услуге PPC. После того, как мы вывели проект на стабильную окупаемость и прибыльность, клиент поставил задачу протестировать Facebook как источник трафика. До этого клиент никогда не использовал таргетированную рекламу в Facebook как источник трафика.

Основная цель продвижения — окупить затраты на рекламу в Facebook.

О проекте

За 10 лет на рынке matrason.ua привык ставить во главу угла своих покупателей и опираться на индивидуальный подход в обслуживании. Магазин помогает создать мебель по нужным размерам/дизайну, а также бесплатно доставить и установить. И даже увезти старые кровати, если заказчик попросит.

Matrason — не только виртуальный интернет-магазин, что часто пугает покупателей. Есть и офлайн-офис, куда после карантина можно зайти «полежать на матрасах» и «пощупать мебель». На ваш звонок ответит менеджер, даже если вы набрали магазин в 22:00.

matrason.ua — официальный дилер более 30 фабрик, которые производят матрасы, и более 20 фабрик по изготовлению мебели и постельных принадлежностей. Именно поэтому у matrason.ua большой ассортимент, который с каждым днем становится все больше.

Что мы сделали

Сначала нужно было определиться, какой тип кампании будем тестировать. Мы выбрали динамический ремаркетинг в Facebook. Потому что работая с другими источниками, мы видели: объема трафика на сайте достаточно для быстрого наполнения аудиторий и, соответственно, быстрого запуска кампании.

В отличии от кампаний, ориентированных на конверсии (которые еще должны «обучаться»), динамический ремаркетинг работает на аудиторию, которая уже была на сайте, а значит, вероятность покупки выше.

Список выполненных задач

1. Установили пиксель Facebook.

2. Настроили события пикселя. Напомню, что для корректной работы динамического ремаркетинга необходимо настроить три события:

ViewContent — просмотр карточки товара;

AddToCart — добавление в корзину;

Purchase — успешная покупка.

Следует отметить, что до этого мы не устанавливали ни пиксель Facebook, ни события в код сайта. Для установки использовали Google Tag Manager (GTM).

Поскольку мы уже работали с магазином, то у нас был установлен модуль электронной торговли и с помощью DataLayer передавались параметры для динамического ремаркетинга в Google Ads .

Используя это, мы просто добавили несколько тегов для пикселя и событий. Так выглядят настройки событий Purchase.

3. Загрузили каталог (фид) данных. Поскольку для фида Facebook может быть использован фид для Merchant Center, то мы просто загрузили его в аккаунт Facebook и разсегментировали на группы товаров , которые принимали участие в тесте.

4. Настроили кампанию:

сделали упор на пользователей, которые посмотрели или добавили товар в корзину, но не купили;

в качестве месседжа использовали одно из утп Matrason: «очень подробные консультации и качественные рекомендации с учетом индивидуальных предпочтений».

Результат

Делимся результатами двух недель тестового периода.

Охват (в разбивке по группам товаров):

Покупки по данным рекламного кабинета Facebook и Google Analytics:

Соотношение стоимости к доходу (на основе данных Google Analytics).

Отзыв клиента

Дмитрий Иванов, операционный директор Matrason

Раньше мы привлекали отдельных специалистов по разным направлениям работы для продвижения сайта. Но, поработав так некоторое время, сделали вывод, что много времени тратим на организацию работы и коммуникацию между подрядчиками. После этого, промониторив рынок SEO-агентств в Украине, мы выбрали Netpeak. За время работы с командой Netpeak увидели в ней профессионализм, слаженность и четкость. Это проявилось при выполнении ежемесячных/еженедельных согласованных планов по разным направлениям рекламы и в целом продвижения нашего проекта. Специалисты агентства всегда держат руку на пульсе и зарабатывают нам деньги с помощью всех доступных инструментов интернет-маркетинга.

Команда

Сергей Бережной , PPC-специалист;

, PPC-специалист; Даценко Александр, тимлид команды проект-менеджеров.

Выводы

Нам удалось не только выполнить поставленную цель (окупить затраты на рекламу в Facebook), но и перевыполнить — мы привели на сайт matrason.ua покупателей, которые оформили заказы с высоким средним чеком (кровати и матрасы).

На скриншоте с результатами кампании видно соотношение между стоимостью рекламы и полученным доходом. Это стало возможным благодаря правильно подобранному инструменту и четко направленному для целевой аудитории месседжу.

Данный пример тестовой рекламной кампании доказал, что даже мебель можно и нужно продвигать в социальных сетях.

Что стоит учесть при запуске:

Важно понимать, что соцсети — это не поиск, где мы «останавливаем» людей, которые уже заинтересованы в товаре. В соцсетях мы сами должны привлечь внимание человека. Поэтому нужно особенно внимательно формулировать месседжи про решение «боли» потенциального покупателя. При запуске динамического ремарктетинга нужно проверить, что события динамического ремаркетинга настроены и отрабатывают корректно. Это повлияет на дополнительную оптимизацию не только ремаркетинга, но и ориентированным на конверсию кампаниям. И самый важный пункт — нужно подготовить корректный товарный фид, который будет регулярно обновляться и содержать только актуальные товары.