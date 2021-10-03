Лидеры рынка фармы — топ сайтов, которые видят украинцы, когда ищут лекарства в интернете

Наши специалисты любят проводить исследования. Например, мы публиковали ресерч по топу выдачи запроса «купить ноутбук». Такие исследования проводятся и в рамках услуги «Исследование рынка» , и в результате генерирования данных на различных проектах агентства. Выкладываем исследования в паблик, чтобы бизнес мог проверить, какую долю рынка занимает он, конкуренты, кто в лидерах. Заодно можно узнать, насколько честен ваш подрядчик по продвижению.

Сегодня делимся ресерчем по фарме:

проанализировали выборку из 127 358 частотных запросов в тематике «лекарственные препараты и медтовары»;

в выборке участвуют как категорийные запросы «лекарства от головной боли», так и товарные запросы «купить ношпу», «Колдрекс» и так далее.

На самом деле, семантики (то, что входит в семантическое ядро сайтов медицинской тематики) гораздо больше. Однако, в рамках проектов агентства мы анализировали только ту, которая есть на онлайн-площадках с продажей лекарственных препаратов и популярные лекарства. Последних около ста.

Важно: мы покажем статистику изменений долей рынка после майского и декабрьского апдейта Google в 2020 году. Кстати, в мае этого года планируется новый апдейт, и мы дополним эту исследование.

Как проводили исследование?

Мы собрали поисковые запросы в тематике «лекарства» по Украине с частотностью 20 и выше и зафиксировали топ-10 выдачи по ним. Затем посчитали средний показатель кликабельности (Click-Through Rate) переходов в органической выдаче в категории «Онлайн аптеки» в Google Search Console по тематическим проектам агентства Netpeak.

Когда у нас на руках были цифры позиций в выдаче, частотности и среднего CTR, мы смогли узнать долю каждого домена.

На основании этих данных выбрали сайты-лидеры в тематике «лекарства» по видимости в нише.

Что такое «видимость»?

Если частотность запроса 1000 (то есть 1000 человек ввели этот запрос в сентябре), а CTR первой позиции — 25%, домен на первой позиции, предположительно, получает 250 переходов в месяц.

Так мы посчитали данные для каждого домена и каждой позиции.

В анализе мы не учитывали запросы с привязкой к названиям брендов аптек или других площадок, на которых можно приобрести лекарственные препараты. Если анализировать брендовые запросы, они добавят долю какому-то сайту, а по факту это не правда. Например, берем брендовые запросы аптеки «Доброго дня» и по подсчетам видимость у этой аптеки будет выше.

Топ сайтов по видимости в нише «лекарственные препараты и медтовары» в поиске Google Украина

Топ-10 сайтов с большей видимостью.

Домен Видимость Доля рынка 1 www.vidal.ru 0.16583 16.62% 2 compendium.com.ua 0.14009 14.04% 3 www.add.ua 0.13922 13.95% 4 1sa.com.ua 0.07829 7.84% 5 likicontrol.com.ua 0.03741 3.75% 6 ru.m.wikipedia.org 0.03522 3.53% 7 www.apteka.ua 0.02542 2.55% 8 tabletki.ua 0.02098 2.10% 9 m.apteka911.com.ua 0.01763 1.77% 10 www.apteka24.ua 0.01536 1.54%

Важно: такое распределение долей рынка после December Core Update 2020. Каждый Core Update затрагивает медицинскую тематику.

До декабрьского апдейта ситуация была следующая:

Домен Видимость Доля рынка 1 www.vidal.ru 0.19853 19.89% 2 www.add.ua 0.13758 13.78% 3 compendium.com.ua 0.06826 6.84% 4 m.apteka911.com.ua 0.04240 4.25% 5 pda.rlsnet.ru 0.03991 4.00% 6 likicontrol.com.ua 0.03815 3.82% 7 ru.m.wikipedia.org 0.03312 3.32% 8 1sa.com.ua 0.03195 3.20% 9 apteka.103.by 0.02864 2.87% 10 liki24.com 0.01426 1.43%

Исходя из данных, топ-3 не сильно изменился, а вот после топ-3 достаточно интересные изменения. Думаем, специалистам, которые занимаются проектами в нише будет полезно провести анализ данных и сделать выводы о том, кто выиграл, а кто проиграл после очередного апдейта Google и что со всем этим делать.

Если нужна помощь и комплексное исследование конкретно по вашему проекту, нише, оставляйте заявку на услугу «Исследование рынка» или на поисковое продвижение — сделаем так, чтобы росту проекта не были страшны никакие апдейты.