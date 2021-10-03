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Лидеры рынка фармы — топ сайтов, которые видят украинцы, когда ищут лекарства в интернете
Иван Яровой
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Наши специалисты любят проводить исследования. Например, мы публиковали ресерч по топу выдачи запроса «купить ноутбук». Такие исследования проводятся и в рамках услуги «Исследование рынка», и в результате генерирования данных на различных проектах агентства. Выкладываем исследования в паблик, чтобы бизнес мог проверить, какую долю рынка занимает он, конкуренты, кто в лидерах. Заодно можно узнать, насколько честен ваш подрядчик по продвижению.

Сегодня делимся ресерчем по фарме:

  • проанализировали выборку из 127 358 частотных запросов в тематике «лекарственные препараты и медтовары»;
  • в выборке участвуют как категорийные запросы «лекарства от головной боли», так и товарные запросы «купить ношпу», «Колдрекс» и так далее.

На самом деле, семантики (то, что входит в семантическое ядро сайтов медицинской тематики) гораздо больше. Однако, в рамках проектов агентства мы анализировали только ту, которая есть на онлайн-площадках с продажей лекарственных препаратов и популярные лекарства. Последних около ста.

Важно: мы покажем статистику изменений долей рынка после майского и декабрьского апдейта Google в 2020 году. Кстати, в мае этого года планируется новый апдейт, и мы дополним эту исследование.

Как проводили исследование?

Мы собрали поисковые запросы в тематике «лекарства» по Украине с частотностью 20 и выше и зафиксировали топ-10 выдачи по ним. Затем посчитали средний показатель кликабельности (Click-Through Rate) переходов в органической выдаче в категории «Онлайн аптеки» в Google Search Console по тематическим проектам агентства Netpeak.

Когда у нас на руках были цифры позиций в выдаче, частотности и среднего CTR, мы смогли узнать долю каждого домена.

На основании этих данных выбрали сайты-лидеры в тематике «лекарства» по видимости в нише.

Что такое «видимость»?

Если частотность запроса 1000 (то есть 1000 человек ввели этот запрос в сентябре), а CTR первой позиции — 25%, домен на первой позиции, предположительно, получает 250 переходов в месяц.

Так мы посчитали данные для каждого домена и каждой позиции.

В анализе мы не учитывали запросы с привязкой к названиям брендов аптек или других площадок, на которых можно приобрести лекарственные препараты. Если анализировать брендовые запросы, они добавят долю какому-то сайту, а по факту это не правда.

Например, берем брендовые запросы аптеки «Доброго дня» и по подсчетам видимость у этой аптеки будет выше.

Топ сайтов по видимости в нише «лекарственные препараты и медтовары» в поиске Google Украина

Топ-10 сайтов с большей видимостью.

топ фарм сайтов в Украине

Домен

Видимость

Доля рынка

1

www.vidal.ru

0.16583

16.62%

2

compendium.com.ua

0.14009

14.04%

3

www.add.ua

0.13922

13.95%

4

1sa.com.ua

0.07829

7.84%

5

likicontrol.com.ua

0.03741

3.75%

6

ru.m.wikipedia.org

0.03522

3.53%

7

www.apteka.ua

0.02542

2.55%

8

tabletki.ua

0.02098

2.10%

9

m.apteka911.com.ua

0.01763

1.77%

10

www.apteka24.ua

0.01536

1.54%

Важно: такое распределение долей рынка после December Core Update 2020. Каждый Core Update затрагивает медицинскую тематику.

До декабрьского апдейта ситуация была следующая:

картина до декабрьского апдейта

Домен

Видимость

Доля рынка

1

www.vidal.ru

0.19853

19.89%

2

www.add.ua

0.13758

13.78%

3

compendium.com.ua

0.06826

6.84%

4

m.apteka911.com.ua

0.04240

4.25%

5

pda.rlsnet.ru

0.03991

4.00%

6

likicontrol.com.ua

0.03815

3.82%

7

ru.m.wikipedia.org

0.03312

3.32%

8

1sa.com.ua

0.03195

3.20%

9

apteka.103.by

0.02864

2.87%

10

liki24.com

0.01426

1.43%

Исходя из данных, топ-3 не сильно изменился, а вот после топ-3 достаточно интересные изменения. Думаем, специалистам, которые занимаются проектами в нише будет полезно провести анализ данных и сделать выводы о том, кто выиграл, а кто проиграл после очередного апдейта Google и что со всем этим делать.

Если нужна помощь и комплексное исследование конкретно по вашему проекту, нише, оставляйте заявку на услугу «Исследование рынка» или на поисковое продвижение — сделаем так, чтобы росту проекта не были страшны никакие апдейты.

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Иван Яровой

Прошел курсы SEO в Netpeak. Работаю в компании c 2017 года.

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