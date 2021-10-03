Лидеры рынка фармы — топ сайтов, которые видят украинцы, когда ищут лекарства в интернете

Наши специалисты любят проводить исследования. Например, мы публиковали ресерч по топу выдачи запроса «купить ноутбук». Такие исследования проводятся и в рамках услуги
Сегодня делимся ресерчем по фарме:
- проанализировали выборку из 127 358 частотных запросов в тематике «лекарственные препараты и медтовары»;
- в выборке участвуют как категорийные запросы «лекарства от головной боли», так и товарные запросы «купить ношпу», «Колдрекс» и так далее.
На самом деле, семантики (то, что входит в семантическое ядро сайтов медицинской тематики) гораздо больше. Однако, в рамках проектов агентства мы анализировали только ту, которая есть на онлайн-площадках с продажей лекарственных препаратов и популярные лекарства. Последних около ста.
Важно: мы покажем статистику изменений долей рынка после майского и декабрьского апдейта Google в 2020 году. Кстати, в мае этого года планируется новый апдейт, и мы дополним эту исследование.
Как проводили исследование?
Мы собрали поисковые запросы в тематике «лекарства» по Украине с частотностью 20 и выше и зафиксировали топ-10 выдачи по ним. Затем посчитали средний показатель кликабельности (Click-Through Rate) переходов в органической выдаче в категории «Онлайн аптеки» в Google Search Console по тематическим проектам агентства Netpeak.
Когда у нас на руках были цифры позиций в выдаче, частотности и среднего CTR, мы смогли узнать долю каждого домена.
На основании этих данных выбрали сайты-лидеры в тематике «лекарства» по видимости в нише.
Что такое «видимость»?
Если частотность запроса 1000 (то есть 1000 человек ввели этот запрос в сентябре), а CTR первой позиции — 25%, домен на первой позиции, предположительно, получает 250 переходов в месяц.
Так мы посчитали данные для каждого домена и каждой позиции.
В анализе мы не учитывали запросы с привязкой к названиям брендов аптек или других площадок, на которых можно приобрести лекарственные препараты. Если анализировать брендовые запросы, они добавят долю какому-то сайту, а по факту это не правда.
Например, берем брендовые запросы аптеки «Доброго дня» и по подсчетам видимость у этой аптеки будет выше.
Топ сайтов по видимости в нише «лекарственные препараты и медтовары» в поиске Google Украина
Топ-10 сайтов с большей видимостью.
Домен
Видимость
Доля рынка
1
0.16583
16.62%
2
0.14009
14.04%
3
0.13922
13.95%
4
0.07829
7.84%
5
0.03741
3.75%
6
0.03522
3.53%
7
0.02542
2.55%
8
0.02098
2.10%
9
0.01763
1.77%
10
0.01536
1.54%
Важно: такое распределение долей рынка после December Core Update 2020. Каждый Core Update затрагивает медицинскую тематику.
До декабрьского апдейта ситуация была следующая:
Домен
Видимость
Доля рынка
1
0.19853
19.89%
2
0.13758
13.78%
3
0.06826
6.84%
4
0.04240
4.25%
5
0.03991
4.00%
6
0.03815
3.82%
7
0.03312
3.32%
8
0.03195
3.20%
9
0.02864
2.87%
10
0.01426
1.43%
Исходя из данных, топ-3 не сильно изменился, а вот после топ-3 достаточно интересные изменения. Думаем, специалистам, которые занимаются проектами в нише будет полезно провести анализ данных и сделать выводы о том, кто выиграл, а кто проиграл после очередного апдейта Google и что со всем этим делать.
Если нужна помощь и комплексное исследование конкретно по вашему проекту, нише, оставляйте заявку на услугу «Исследование рынка» или на поисковое продвижение — сделаем так, чтобы росту проекта не были страшны никакие апдейты.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти