Не грозите Digital централу, попивая смузи у себя в квартале

На следующий день после перехода на новый дизайн к нам постучался Макс Говорушенко из Under Construction с «разбором полетов» юзабилити обновленного блога. Мне понравился подход Макса и я предложил написать этот гостевой пост — сравнительный обзор юзабилити и дизайна ведущих ресурсов Рунета об интернет-маркетинге. Получилось жёстко и неоднозначно, как вы любите.



Георгий Рябой, редактор.

Мы все читаем понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. Статья здесь, рассылка тут, репост коллеги, книжка, посоветованная любимым спикером. Но однажды в жизни каждого настает одно, очень особенное утро. Утро, когда ты встаешь перед зеркалом и отчетливо понимаешь: «сегодня я должен выбрать ресурс, на котором буду читать про интернет-маркетинг».

При выборе портала про маркетинг хочется довериться тому, кто в этом самом маркетинге силён сам. А значит, первый раунд отбора будет простым — кого я вспомнил в первой десятке, тот и проходит. Овации победителям:

Во втором раунде буду смотреть, как у площадок с юзабилити и дизайном. Важные для меня критериии:

Оформление статей. Хорошую типографику читать легко и приятно. Сюда же отношу использование картинок, фоток, схем. Визуальный мусор. Реклама, вылезающие баннеры, формы, разделы, подразделы — в общем всё, что мешает наслаждаться чтением. Раздельная email-рассылка. Не хочу получать все новости скопом, хочу только по интересным мне темам. А то потом сиди их разгребай. Перелинковка. Люблю вникать в тему подробно, поэтому одобряю, когда одна статья цепляет вторую, вторая третью, как в википедии. Личный кабинет. Нужен в первую очередь для того, чтобы можно было сохранить статью без засорения закладок. Адаптивность. Чтобы и с ноута, и со смартфона всё работало тик-в-тик.

Специально для тех, кому интересен только результат, выношу итоговую таблицу наверх. Для информативности добавил примерный объем статей и регулярность публикаций:

Площадка Визуальный мусор Оформление Рассылка Перелинковка ЛК Адаптивность Объем, символов Регулярность Netpeak нет отлично раздельная нет + достойно ~8000 одна статья в два дня Cossa средне хорошо раздельная нет + достойно ~2000 пять статей в день TexTerra мало хорошо общая нет - горизонтальный скролл, ошибки в вёрстке ~14000 одна статья в два дня Sibirix нет отлично общая есть - достойно ~7000 одна статья в два дня Нетология средне отлично общая нет - нет ~7000 одна статья в два дня ЛидМашина средне хорошо общая нет - нет ~3500 одна статья в неделю CMSmagazine очень много плохо общая нет - нет - одна статья в день SEOnews много хорошо общая нет - достойно - пять статей в день LPGenerator средне удовлетворительно общая есть - есть ~5500 три статьи в день MadСats много удовлетворительно общая лучше бы не было - достойно ~9500 одна статья в день



Победители налицо, радость, ликование и праздничный салют в их честь. А теперь разберем каждого подсудимого отдельно.

Ламповые котики MadСats

Издание про Digital, SMM, SEO, SERM и другое. Выражаясь словами авторов, «пишем спонтанно и обо всём». Единого стиля нет из-за большого числа авторов. Редакция тяготеет к объемным статьям 9000-12000 символов.

Что понравилось:

Строгая регулярность . Один материал в день, ни больше, ни меньше.

. Один материал в день, ни больше, ни меньше. Отсутствие пафоса . Редакция открыто признает, что не является самым крутым СМИ Рунета. В материалах нет безапелляционных утверждений.

. Редакция открыто признает, что не является самым крутым СМИ Рунета. В материалах нет безапелляционных утверждений. Открытость к авторам. Редакция подбирает интересные темы и вывешивает их в общем доступе. Каждый желающий может занять тему и написать статью.

Что не понравилось:

Оформление . Длина строк более 100 символов, небольшой междустрочный интервал, колонка справа заполнена текстом — с таким оформлением даже небольшой текст выглядит простыней, которую неудобно читать.

. Длина строк более 100 символов, небольшой междустрочный интервал, колонка справа заполнена текстом — с таким оформлением даже небольшой текст выглядит простыней, которую неудобно читать. Визуальный мусор . Прилипшие значки соцсетей, попап с рекомендациями. Отдельно стоит выделить шапку на пол-экрана, хотя все ссылки из нее можно было бы уместить в одной строке меню.

. Прилипшие значки соцсетей, попап с рекомендациями. Отдельно стоит выделить шапку на пол-экрана, хотя все ссылки из нее можно было бы уместить в одной строке меню. Раздражающая перелинковка . В статьях много ссылок, но они уводят с сайта, причем без предупреждения. Уверен, это радует авторов статей, но, когда читаешь, выбешивает конкретно.

. В статьях много ссылок, но они уводят с сайта, причем без предупреждения. Уверен, это радует авторов статей, но, когда читаешь, выбешивает конкретно. Главная и страница статей практически идентичны, что вызывает некоторое недоумение.

Угадайте, куда ведет эта ссылка? Правильно, на хабр

Черт знает почему, но котики производят впечатление увлекающихся любителей. Причем в хорошем смысле.

Кошерный LPGenerator

Основной продукт LPG — конструктор лендингов. Поэтому все материалы здесь так или иначе крутятся вокруг генерации лидов, конверсии и слова на буквы «старт».

Что понравилось:

Перелинковка . Главное преимущество этого блога — статьи связаны между собой, начинаешь читать одну, натыкаешься на интересный термин, и вот ты уже на следующей статье, а там тоже новые термины и так далее.

. Главное преимущество этого блога — статьи связаны между собой, начинаешь читать одну, натыкаешься на интересный термин, и вот ты уже на следующей статье, а там тоже новые термины и так далее. Пожелание: «Высоких вам конверсий». Хорошая фраза, именно LPG ввели её в обиход.

Что не понравилось:

Реклама в тексте самой статьи . Причем на объявлениях делается визуальный акцент.

. Причем на объявлениях делается визуальный акцент. Кучная куча тегов с рубриками . Словно думали-думали, как их оформить, не придумали и оставили как есть.

. Словно думали-думали, как их оформить, не придумали и оставили как есть. Оформление статей. Некачественные картинки, невыверенные отступы, баннеры картинками, ссылки в статьях не анимированы.

Запрос Drupal в поиске почему-то ломает систему (может, кто подскажет?).

Большой и солидный SEOnews

Одно из старейших-крупнейших изданий. Пишут о SEO и интернет-маркетинге в целом. Первый в обзоре сугубо информационный портал. Этот факт по сути определяет его плюсы и минусы

Что понравилось:

Короткие новости . Если нет желания тратить время на чтение, но нужно оставаться в курсе происходящего вокруг, SEOnews — именно то, что нужно.

. Если нет желания тратить время на чтение, но нужно оставаться в курсе происходящего вокруг, SEOnews — именно то, что нужно. Функция увеличения шрифтов . Самое то для моих уставших глаз.

. Самое то для моих уставших глаз. Первый экран. Главные материалы вынесены наверх, так что, даже не читая всего подряд, можно не пропускать главное.

Что не понравилось:

Реклама . Да, это СМИ и реклама его хлеб. Но тут это явно хлеб-мутант, который сам скоро проглотит портал. Реклама везде: и в шапке, и сверху, и справа, и снизу. Ощущение, что редакция таким образом двигает AdBlock в массы.

. Да, это СМИ и реклама его хлеб. Но тут это явно хлеб-мутант, который сам скоро проглотит портал. Реклама везде: и в шапке, и сверху, и справа, и снизу. Ощущение, что редакция таким образом двигает AdBlock в массы. Раздражающие баннеры . Две штуки вылезли в первую секунду пребывания на сайте. Если бы не обзор, закрыл бы и не вернулся.

. Две штуки вылезли в первую секунду пребывания на сайте. Если бы не обзор, закрыл бы и не вернулся. Скучнота. Либо сухие новости, либо интервью со специалистами, где на абсолютно серьезных щах обсуждается очередная вселенская проблема.

Еще не порносайт, но параллель уже прослеживается

Засилье рекламы несколько скрашивают некоторые полезные фичи ресурса: энциклопедия отраслевых терминов, список рекомендованных сервисов, рейтинги SEO-компаний и библиотека.

Ведущие аналитики — CMSMagazine

Портал о веб-разработках. Каталогизатор веб-студий, агентств и фрилансеров.

Что понравилось:

Ничего. Серьезно. Сайт вызывает неудержимое желание нажать «закрыть» и застрелиться. При всём уважении к ресурсу, он выглядит так, словно в последний раз его обновляли во времена гласности. По моему разумению, для ресурса о вебе это просто недопустимо.

Идеальный список рубрик по версии CMSmagazine

Что не понравилось:

Зашкаливающее количество рекламы, нагромождение стилей, текст в шесть (!) колонок, опросы в стиле ucoz’а. Описывать подробно не имеет смысла, пациент неоперабелен.

Практикующие маркетологи — ЛидМашина

Известное агентство комплексного интернет-продвижения. В своем блоге (учебке) делятся знаниями о широком круге тем. Стиль письма — легкий, с юмором.

Что понравилось:

Деление статей по решаемым задачам: сделать сайт, поднять конверсию, отработать негатив etc.

по решаемым задачам: сделать сайт, поднять конверсию, отработать негатив etc. Визуализация статей . Графики, таблицы, схемы — всё, что может облегчить понимание материала, отрисовывается.

. Графики, таблицы, схемы — всё, что может облегчить понимание материала, отрисовывается. Ответы на вопросы по статье. Думаю, что и прочие ресурсы не промолчат, если прислать им вопрос, но только ЛидМашина прямо призывает к этому.

Что не понравилось:

Некоторый визуальный мусор . Например, в похожих статьях ссылки не помещаются в строку, к каждой еще и дата прилагается.

. Например, в похожих статьях ссылки не помещаются в строку, к каждой еще и дата прилагается. Цветовая гамма . Намешали розовый с синим, зеленым и бежевым. Не надо так.

. Намешали розовый с синим, зеленым и бежевым. Не надо так. Анимация ссылок. Вернее отсутствие таковой. Ни подчеркивания, ни изменения цвета.

Лучшее, что есть в блоге ЛидМашины, это, конечно, их классификация статей. В отличие от других блогов, где можно почитать о чем-то точечно, в учебке под каждую тему есть набор статей. Какая-никакая, а всё же получается комплексность.

Эксперты Рунета — Нетология

Нетология — ресурс образовательный. Это во многом определяет их редакционную политику: они пишут не статьи, а обучающие материалы, поэтому информация подается с позиции «мы знаем как надо». Полезно новичкам, а лично меня несколько раздражает.

Что понравилось:

Оформление в целом . Очень легко, ярко. Хороша структура страниц статей и разделов: отступы, шрифты, междустрочные интервалы выверены отлично. Виден перфекционизм дизайнера и программиста.

. Очень легко, ярко. Хороша структура страниц статей и разделов: отступы, шрифты, междустрочные интервалы выверены отлично. Виден перфекционизм дизайнера и программиста. Использование первого экрана . Казалось бы, ну шапка со слайдером, что такого? Ничего, но по сравнению с предыдущими перегрузами смотрится славно. Слайдер только для текста, а значит при пролистывании нет никаких тормозов. На страницах статей 60% экрана занимает картинка к самой статье.

. Казалось бы, ну шапка со слайдером, что такого? Ничего, но по сравнению с предыдущими перегрузами смотрится славно. Слайдер только для текста, а значит при пролистывании нет никаких тормозов. На страницах статей 60% экрана занимает картинка к самой статье. Блоки «выбор редакции», «самое популярное» закреплены в правом столбце в конце статьи. Удобно, не нужно отправляться на самый верх страницы.

закреплены в правом столбце в конце статьи. Удобно, не нужно отправляться на самый верх страницы. Кнопка «Больше полезных материалов» удалась на славу. Интересная кнопка — вещь настолько редкая в Рунете, что выглядит фичей.

Что не понравилось:

Правая колонка . Во-первых, поленились нормально сверстать баннеры (все сделано одной картинкой) и даже залить их с разрешением x2. Во-вторых, закрепили рекламу при промотке. Это раздражает, особенно когда баннер начинает судорожно дергаться при быстром скролле. В-третьих, здоровые виджеты соцсети.

. Во-первых, поленились нормально сверстать баннеры (все сделано одной картинкой) и даже залить их с разрешением x2. Во-вторых, закрепили рекламу при промотке. Это раздражает, особенно когда баннер начинает судорожно дергаться при быстром скролле. В-третьих, здоровые виджеты соцсети. Нет поиска . Совсем, даже плохого и корявого. Нужно что-нибудь найти в Нетологии — используй гугл.

. Совсем, даже плохого и корявого. Нужно что-нибудь найти в Нетологии — используй гугл. Нет выделения ссылок как ссылок . Это какой-то общий бич среди рассматриваемых сайтов.

. Это какой-то общий бич среди рассматриваемых сайтов. Баннер рассылки. Всплыл раз, всплыл два — не страшно. Но когда эта хрень всплывает каждую минуту, начинает напрягать.

Я действительно хорошо отношусь с Нетологии, но ИМХО в целом их блог слишком вылощенный, слишком… похож на стоковые фото, что ли. Красиво, полезно, а души не чувствуется.

Веселые таёжные Sibirix

Разработчики сайтов и приложений. В своем блоге журнале пишут, как ни удивительно, о разработке сайтов и приложений. Стиль письма неформальный (не слишком сильно), от поста к посту сохраняется. В целом производят весьма положительное впечатление.

Что понравилось:

Оформление статей . Ничего лишнего, аккуратное оформление таблиц, списков, выносок. Картинок в меру и по делу.

. Ничего лишнего, аккуратное оформление таблиц, списков, выносок. Картинок в меру и по делу. Статья за статьей . Читая Сибирикс, можно вообще не переходить со страницы на страницу, потому что за одной статьей подгрузится вторая, за второй третья и так, пока не надоест.

. Читая Сибирикс, можно вообще не переходить со страницы на страницу, потому что за одной статьей подгрузится вторая, за второй третья и так, пока не надоест. Крутой подбор картинок. Это, конечно, дело вкуса, но лично моему угодили. Радует, что команда еще не забыла, что картинки могут быть не только поясняющими, но и просто развлекательными.

Что не понравилось:

Заголовки в общем списке статей . Голубые на белом — трудновато читать так-то.

. Голубые на белом — трудновато читать так-то. Незаметная подписка на рассылку . Слепому мне пришлось прошерстить всю страницу.

. Слепому мне пришлось прошерстить всю страницу. Параллакс. Не фанат этого дела, потому что обычно (как и здесь) подлагивает.

Высокопрофессиональные профессионалы TexTerra

Весьма именитое агентство с целым штатом копирайтеров-редакторов, которым нечем заняться которые активно ведут корпоративный блог. Основа контента — внушительные лонгриды, которые не ощущаются таковыми за счет правильной подачи.

Что понравилось:

Много картинок . Сложно найти статью, в которой подряд идут 4-5 абзацев. Текст здесь на равных с графикой, а в части статей даже уступает ей.

. Сложно найти статью, в которой подряд идут 4-5 абзацев. Текст здесь на равных с графикой, а в части статей даже уступает ей. Свободное пространство . Белый фон, нет дополнительных колонок, большие отступы от абзацев.

. Белый фон, нет дополнительных колонок, большие отступы от абзацев. Форма подписки без поясняющих полей. Совсем.

Что не понравилось:

Строки по 130 символов . Пока дочитаешь до конца строки, забудешь, с чего она началась. А на главной странице блога — пустоты, правая половина экрана пустая.

. Пока дочитаешь до конца строки, забудешь, с чего она началась. А на главной странице блога — пустоты, правая половина экрана пустая. Выбор рубрики . Самый неудобный элемент в блоге. Неоправданно растянут по ширине. Перед глазами нет всех вариантов сразу, надо выбирать. В списке статей нет указания, к какой рубрике они относятся.

. Самый неудобный элемент в блоге. Неоправданно растянут по ширине. Перед глазами нет всех вариантов сразу, надо выбирать. В списке статей нет указания, к какой рубрике они относятся. Фильтры по автору и топ-статьям. Если автор не попал в фильтр, то отсеять его статьи возможности нет. Лучшие статьи считаются только за всё время, в результате большинство из них датировано 2015-м годом.

Знающие Основной Ответ Сossa

Интернет-издание о цифровом маркетинге. Пишут о digital-рекламе, вебе, SMM и всяком таком. Как и SEOnews, чисто информационный портал.

Что понравилось:

Полноценный личный кабинет . Можно следить за комментариями, помечать статьи как «любимые»;

. Можно следить за комментариями, помечать статьи как «любимые»; Разделенная рассылка . Можно подписаться на еженедельный дайджест, а можно на ежемесячную подборку от редакции.

. Можно подписаться на еженедельный дайджест, а можно на ежемесячную подборку от редакции. Канал в Telegram. Получили себе подписчика в моём лице. В мире остальных ресурсов Телеграма пока не существует.

Что не понравилось:

Дизайн откровенно староват . Плотный текст, примитивно анимированные баннеры, простые прямоугольные миниатюры. Не критично, но сегодня можно лучше.

. Плотный текст, примитивно анимированные баннеры, простые прямоугольные миниатюры. Не критично, но сегодня можно лучше. Само собой — реклама . Здесь её меньше, чем на SEOnews, но зато она сильнее выделена.

. Здесь её меньше, чем на SEOnews, но зато она сильнее выделена. Пустоты в коротких материалах. Правая колонка везде имеет фиксированный размер по длине, поэтому на многих страницах текст давно кончился, а она всё тянется и тянется.

И так еще 4 экрана вниз

Отмечу, что в силу неизвестных причин только половина разделов имеет ЧПУ, а все статьи обозначаются цифрами. Поэтому ссылка, присланная с Cossa, будет выглядеть как www.cossa.ru/trends/481516/ и понять, о чем в ней идёт речь, без перехода не получится.

Строители лучшего мира — Netpeak

Эти товарищи в представлении не нуждаются, но всё же напомню: интернет-агентство; пишут про маркетинг, аналитику, SEO и PPC.

Что понравилось:

Расхваливать кого-то на его же площадке — дело неблагодарное. Скажу лишь, что в плане дизайна и юзабилити считаю блог Netpeak лучшим в своем роде. Аргументация сего факта — в отдельном разборе.

Что не понравилось:

Когда скроллишь статью вниз, долго возвращаться обратно . Не хватает ссылки наверх.

. Не хватает ссылки наверх. Плавающий блок соцсетей слева отвлекает от чтения . Он заходит за фотографии при прокрутке, что выглядит как баг.

. Он заходит за фотографии при прокрутке, что выглядит как баг. Заголовок в 6 строк на плитке выглядит неаккуратно .

. В форме подписки в кнопке «Подписаться» текст немного съехал наверх .

. Тонкие стрелки слайдера (например, в «Самое») могут на секунду исчезать при наведении. Стрелка «назад» должна быть неактивной, но меняет цвет при наведении, стрелка «вперед» — наоборот.

(например, в «Самое») могут на секунду исчезать при наведении. Стрелка «назад» должна быть неактивной, но меняет цвет при наведении, стрелка «вперед» — наоборот. Большие изображения при загрузке прыгают . Сначала они появляются на правой части экрана, а потом отскакивают в центр.

. Сначала они появляются на правой части экрана, а потом отскакивают в центр. Плюшки за карму могли бы быть посущественнее :)

Почему целых 7 минусов? Чтобы не расслаблялись.

Засим сравнительная часть объявляется оконченной, ждем вас в следующий раз, гардероб справа. Лично для себя определил трёх победителей: Netpeak, Cossa и Sibirix.

Вместо P.S. или «Чего нет ни у кого»