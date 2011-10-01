Как многие помнят, 18 октября 2011 года в связи с переходом поиска Google на защищенное соединение Google Analytics перестал показывать по каким запросам приходят пользователи, залогиненные в любом из сервисов Google. В результате этого, от 5 до 33% информации о ключевых запросах, по которым пришли пользователи на сайт, стало недоступно к просмотру (not provided). Для многих проектов, особенно продвигаемых на запад, "(not provided)" стал самым популярным ключевым запросом.
Как с этим бороться?
Плохая новость: получить все-таки информацию о ключевых запросах, по которым пользователи пришли на сайт не получится. Так зачем тогда я вообще начал писать эту статью? А делаю я это потому, что кое-какую дополнительную информацию для анализа мы получить все-таки можем! Пусть мы не знаем по какому запросу пришел посетитель, мы знаем на какую страницу он пришел, а это уже хорошая информация для того, чтобы сегментировать посетителей.
Что будем делать?
Нужно создать фильтр, который всех посетителей, которые приходят по запросу "(not provided)", будет преобразовывать в запрос "NP/landing-page".
В результате мы увидим примерно это: Тут мы не можем ничего анализировать, кроме "средней температуры по больнице". А после внедрения данного фикса вот это:
Мы видим, на какие страницы приходят пользователи и можем предполагать какие запросы их привели.
Как будем делать?
Главное, что нам требуется: доступ администратора к аккаунту Google Analytics проекта. Идем в интерфейс настроек проекта: Внимание: фильтр обрабатывает данные при попадании их в систему Google Analytics, в случае неправильного внедрения фильтра можно потерять значительную часть статистики на время, пока фильтр будет включен на проекте. Для безопасности рекомендуется дублировать проект и уже на дубле внедрять фильтр.
Создаем фильтр: Настраиваем в соответствии со скриншотом ниже:
Что это значит?
- Если человек приходит по запросу "not provided", применять этот фильтр.
- Также с этим фильтром мы получаем адрес страницы, куда "(not provided)" привел.
- При применении данного фильтра поисковый запрос "(not provided)" заменяется на "np - адрес страницы".
Напоминаю: фильтр можно изменить или удалить в любой момент.
Как проверить?
Для того, чтобы проверить фильтр:
- Идем на https://www.google.com/ (если происходит редирект на национальный домен, например, google.com.ua, внизу находим ссылку "Google.com in English").
- Убеждаемся что в адресной строке "https://".
- Ищем запрос, по которому сайт уж точно хорошо ранжируется, желательно, ведущий на внутреннюю страницу.
- Переходим из Google на наш сайт.
- Если всё правильно настроено, через несколько часов в статистике сайта вы увидите "np - целевая страница запроса".
В результате ваши отчеты будут выглядеть так:
Вместо того, чтобы выглядеть так:
Что в итоге?
Применение данного фильтра, конечно, не вернет старых-добрых подробных отчетов, но позволит получить больше информации, чем нам доступно сейчас. Также советую прочитать статью Авинаша Кошика об анализе "(not provided)" запросов тут.
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