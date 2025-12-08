Ошибки в Apple ADS: чем это грозит и как исправлять
Реклама в Apple Ads — мощный инструмент для продвижения приложений в App Store. Однако даже опытные рекламодатели часто допускают ошибки, которые снижают эффективность кампаний и приводят к перерасходу бюджета.
Ниже рассмотрю самые распространенные ошибки, их последствия и пути исправления.
Отсутствие анализа конкурентов и спроса в нише
Важно понимать, кто ваши основные конкуренты, какие запросы вводят пользователи и какие задачи они пытаются решить. Без этого бюджет может тратиться на рекламу, которая не привлекает внимания или не выделяется среди предложений других брендов.
Последствия:
-
Нерелевантный трафик — реклама показывается по нецелевым запросам, потенциальные клиенты не устанавливают приложение или быстро его удаляют.
-
Низкая конверсия — объявления не соответствуют реальным интересам аудитории.
-
Проигрыш конкурентам — другие бренды лучше адаптируют свои Apple Ads кампании под потребности ЦА.
-
Потеря бюджета — средства тратятся на клики без результата.
Как исправить:
-
Изучите конкурентов — проверьте, кто рекламируется по вашим целевым ключевым словам.
-
Изучите спрос в нише — соберите самые популярные запросы в вашей категории и отсейте слишком общие ключевые слова — они обычно дорогие и не дают качественных установок.
-
Определите уникальные преимущества приложения — почему пользователь должен выбрать именно вас, и сделайте это основой рекламного сообщения.
-
Тестируйте и оптимизируйте — регулярно просматривайте ключевые показатели, удаляйте неэффективные ключевые слова, проверяйте новые варианты объявлений.
Использование только Search Match в качестве основного источника ключевых слов
Search Match — это автоматический таргетинг, где Apple сам определяет ключевые слова для показа рекламы. Если использовать только этот режим, система может показывать рекламу по нерелевантным запросам.
Последствия:
-
Потеря бюджета из-за показа рекламы нецелевой аудитории.
-
Снижение коэффициента конверсии (CR).
-
Более дорогие установки (CPI).
Как исправить:
-
Используйте ручной таргетинг по ключевым словам.
-
Сочетайте Exact Match (точное совпадение) и Broad Match (широкий таргетинг) для лучшей эффективности.
Неправильная структура кампаний
Многие создают одну рекламную кампанию, добавляя туда все ключевые слова. Это приводит к хаосу и неконтролируемым расходам.
Последствия:
-
Расходы бюджета на неэффективные запросы.
-
Сложно отслеживать эффективность рекламы.
Как исправить.
Разбейте рекламу на определенные кампании:
-
Our brand — ключевые слова, содержащие название вашего приложения.
-
Competitors brand — названия конкурирующих приложений.
-
Common terms — общие запросы, связанные с вашей тематикой.
-
Discovery — кампания для поиска новых ключевых слов.
Пример: если у вас туристическое приложение, запрос «Google Maps» может быть в Competitors brand, а «планировщик путешествий» — в Common terms.
Игнорирование брендовых кампаний и запросов
Иногда рекламодатели не выделяют запросы, связанные с названием приложения, в отдельные кампании или вообще не запускают защитную рекламу, считая, что приложение и так имеет высокие позиции в органике.
Брендовая активность удерживает трафик, контролирует стоимость установок и не позволяет конкурентам показываться по вашим ключевым словам.
Последствия:
-
Вы не видите, сколько установок получаете именно с брендовых запросов.
-
Теряете контроль над бюджетом и ставками для этих запросов.
-
Конкуренты могут перехватывать трафик, используя ваши ключевые слова.
-
Сложно управлять ставками для трафика на брендовые и общие запросы в рамках одной кампании.
-
Неэффективное распределение бюджета приводит к повышению CPI.
Как исправить:
-
Создайте отдельную кампанию на запросы, содержащие название вашего приложения.
-
Используйте Exact Match для полного контроля над ставками.
-
Запускайте брендозащитные кампании — это поможет управлять трафиком и не терять потенциальных пользователей.
-
Расширьте семантику — добавляйте broad match (широкое соответствие), варианты с возможными ошибками в написании бренда и связанные запросы.
-
Выделяйте достаточный бюджет и следите, чтобы кампания получала нужное количество показов и могла конкурировать.
-
Регулярно анализируйте эффективность — просматривайте результаты, оптимизируйте ставки и добавляйте новые ключевые слова для поддержания эффективности.
Фокусировка бюджета на ограниченном количестве ключевых слов
Часто рекламодатели тратят большую часть бюджета на несколько ключевых слов — преимущественно это брендовые запросы или общие ключи. Такая стратегия ограничивает рост и делает кампании зависимыми от ограниченного пула поисковых терминов.
Последствия:
-
Кампании становятся слишком зависимыми от нескольких ключевых слов.
-
Растет риск резкого повышения CPI из-за конкуренции.
-
Утрачиваются возможности для масштабирования и выхода на новые сегменты аудитории.
Как исправить:
-
Расширяйте семантику с помощью Discovery кампаний.
-
Добавляйте новые релевантные поисковые слова и тестируйте их на широкой выборке.
-
Используйте точное соответствие, чтобы контролировать эффективность новых ключей.
-
Постепенно переносите работающие запросы в отдельные группы для оптимизации ставок.
Завышенные ставки в кампаниях защиты бренда
Такой подход быстро увеличивает расходы: вы все равно выигрываете большинство аукционов, но платите неоправданно дорого. Важно учитывать еще один момент: брендовая реклама может перекрывать органику.
Потенциальные клиенты, которые уже искали ваше приложение по названию, нажимают на рекламу вместо органического результата — вы платите за установку, которая произошла и без рекламы.
-
Завышенный CPI и перерасход бюджета.
-
Каннибализация органики — это плата за установки, которые произошли бы и без рекламы.
Как исправить:
-
Устанавливайте разумные пределы ставок для брендовых запросов, ориентируясь на приемлемый CPI или CPA.
-
Анализируйте долю органических и платных установок по брендовым ключам, чтобы оценивать уровень каннибализации.
Неправильный выбор ключевых слов
Подбор запросов, которые не соответствуют содержанию приложения или не отражают его основные функции, может привести к нерелевантным показам рекламы.
Последствия:
-
Снижение эффективности кампании из-за показов для неподходящей аудитории.
-
Расходы бюджета на тапы, которые не приносят конверсий.
Как исправить:
-
Подбирайте запросы, которые четко отражают функционал и преимущества приложения.
-
Регулярно просматривайте и обновляйте список ключевых слов в соответствии с изменениями в вашем приложении и рынке.
Отсутствие минус-слов (Negative Keywords)
Без исключения нерелевантные запросы появляются по чужим запросам и приводят нецелевую аудиторию.
Последствия:
-
Расходы на нецелевые переходы.
-
Снижение релевантности кампании и ухудшение ее эффективности.
Как исправить:
-
Используйте Negative Keywords для отсечения нерелевантных запросов.
-
Регулярно анализируйте Search Term Report и добавляйте лишние запросы в список исключений.
Использование одних и тех же ключевых слов в Broad Match и как минус-слов в Exact Match
Вы добавляете ключевые слова в широком соответствии (Broad Match), но в то же время ставите их в минус-слова в Exact Match.
Последствия:
-
Объявления блокируются, потому что нерелевантные запросы мешают рекламе показываться.
-
Теряется полезный трафик.
-
Статистика искажается — кажется, что кампания не работает, хотя проблема в конфликте настроек.
Как исправить:
-
Проверьте, дублируются ли ключевые слова в списках минус-слов — на уровне кампании и группы объявлений.
-
Удалите из минус-слов те, которые совпадают или похожи на активные ключи в Broad или Exact Match.
-
Используйте минус-слова только для нерелевантных запросов, а не для контроля трафика между типами соответствия.
-
Просмотрите Search terms report через несколько дней после изменений — убедитесь, что нужные запросы начали показываться.
Например, если ваше приложение — платное, в минус-слова можно добавить «бесплатно», чтобы не тратить бюджет на тех, кто ищет бесплатные варианты.
Слишком быстрое отключение ключевых слов
Для формирования адекватной статистики нужно время и достаточное количество кликов. Если ставку снять слишком рано — можно потерять потенциально выгодные ключи, которые просто нуждались в коррекции.
Последствия:
-
Преждевременное отключение уменьшает количество эффективных поисковых запросов и ограничивает масштабирование.
-
Можно потерять потенциально выгодные ключи, которые еще не успели проявить эффективность.
-
Кампания становится зависимой от небольшого количества стабильных запросов.
Как исправить:
-
Вместо паузы сначала снижайте ставку. Почти каждое ключевое слово может стать рентабельным, если найти правильный уровень ставки.
-
Определите верхний предел ставки, учитывая целевую цену за установку (CPI) и коэффициент конверсии CR (Conversion Rate).
-
Периодически просматривайте результаты, ведь со временем CR может меняться, и ключ станет более эффективным.
Использование ключевых слов без проверки актуального SAP (Search Ads Popularity)
Ранее метрика SAP позволяла оценить частотность запросов в App Store и определить ключевые слова с наибольшим потенциалом трафика.В октябре 2025 года Apple изменил принцип ее отображения. Ранее в рекламном кабинете отображались только индикаторы в виде точек, а точные числовые значения предоставляли сторонние ASO-инструменты.
После обновления появился отчет Monthly Search Term Rank Report с SAP для высокочастотных ключей. Вместо этого сторонние инструменты потеряли доступ к подробным значениям SAP и больше не дают полной картины популярности запросов.
В результате рекламодателям стало сложнее отличить запросы с реальным трафиком от низкопопулярных.
Последствия:
-
Минимальное количество показов — кампания не набирает трафик из-за малой популярности запроса.
-
Бесполезное расходование бюджета — ключевые слова активны, но не приносят установок.
-
Потеря возможностей — ресурсы тратятся на слова без спроса, вместо того чтобы инвестировать в средне- и высокочастотные запросы.
Как исправить:
-
Используйте Monthly Search Term Rank Report в Apple Ads или сторонние инструменты, чтобы оценить популярность запросов.
-
Сосредоточьтесь на ключевых словах с реальными показами.
-
Регулярно анализируйте Monthly Search Term Rank Report. Обращайте внимание на ключи с низким TTR или нулевыми показами — они неэффективны. Заменяйте их запросами, которые стабильно приносят тапы и установки.
Не отслеживаются ключевые запросы с пунктуацией или смешанными языками
В Apple Ads ключевые слова с знаками препинания или смешанными языками, например английским и китайским, часто получают низкий SAP, даже если они релевантны аудитории.
Последствия:
-
Игнорирование таких запросов может привести к потере потенциальных пользователей, которые вводят подобные комбинации в поиске.
-
Вы можете не учитывать значительную часть целевой аудитории, которая использует смешанные языковые запросы или специфическую пунктуацию.
Как исправить:
-
Рассматривайте все возможные варианты написания ключевых слов, включая те, которые содержат пунктуацию или смешанные языки.
-
Добавляйте такие ключевые слова в кампании и отслеживайте их эффективность, даже несмотря на низкий SAP.
-
Чтобы избежать нерелевантных показов, добавляйте ключевые слова с похожими характеристиками, которые не соответствуют вашей аудитории.
Неправильная настройка ставок (CPT Bidding)
Завышенные или заниженные ставки влияют на показы рекламы и расходы.
Последствия:
-
Завышенные ставки — быстрое исчерпание бюджета без оптимального количества установок.
-
Заниженные ставки — реклама почти не показывается, и приложение не получает установок.
Как исправить:
-
Используйте CPT с оптимальными ставками — ориентируйтесь на стоимость конверсии и ROAS.
-
Тестируйте разные уровни ставок и анализируйте результаты.
Отсутствие оптимизации ставок для разных ключевых слов
Установка одинаковых ставок для всех ключевых слов без учета их эффективности.
Последствия:
-
переплата за менее эффективные ключевые слова и недополучение трафика по высокоэффективным запросам.
Как исправить:
-
анализируйте показатели эффективности каждого ключевого слова.
Слишком низкий Daily Budget Cap
Daily Cap — это дневной бюджет кампании, который ограничивает расходы в пределах суток. Когда он слишком низкий, РК исчерпывает лимит задолго до окончания дня, и кампания перестает показываться в поиске.
Последствия:
-
Потеря пиковых показов и трафика. Кампания «выключается» посреди дня, когда конкуренты продолжают показываться.
-
Искаженная аналитика. Данные выглядят стабильными, но на самом деле реклама не работает часть суток.
-
Неравномерное распределение бюджета.
Как исправить:
-
Проверьте среднее дневное потребление бюджета. Когда Daily Cap равен среднему или ниже, это сигнал, что лимит слишком жесткий.
-
Повысьте дневной бюджет на 20–30% выше среднего уровня, чтобы система имела запас и могла покрывать пиковые часы показов.
-
Просматривайте Cap регулярно — после изменений в ставках, ключевых словах или сезонного роста трафика.
Не отслеживается ROAS / TTR (Tap-Through Rate)
ROAS (Return on Ad Spend) — показывает, сколько дохода приносит каждый вложенный в рекламу $1.
TTR (Tap-Through Rate) — показатель кликабельности рекламы в Apple Ads.
Многие рекламодатели анализируют только CPI, игнорируя ROAS и TTR. В результате можно получать недорогие установки, но без прибыли, или наоборот — считать кампанию неэффективной, не понимая истинной ценности пользователя.
Последствия:
-
Вы не знаете, приносит ли реклама доход.
-
Высокий CPI не обязательно означает убытки — нужно оценивать доход после инсталляции.
-
Низкий TTR может сигнализировать о нерелевантности объявления или креатива.
Как исправить:
-
Отслеживайте ROAS через системы аналитики (AppsFlyer, Adjust), чтобы видеть прибыльность каждой группы ключевых слов.
-
Оптимизируйте TTR — тестируйте различные креативы, скриншоты и тексты.
-
Делайте выводы не только по CPI, но и по всему пути клиента — от клика до покупки.
Отсутствие ежедневного мониторинга Impression Share
Impression Share (IS) — метрика, показывающая, какой процент от всех потенциальных показов фактически получает ваша реклама. Без регулярного контроля легко пропустить момент, когда кампания начинает терять охват.
Последствия:
-
Кампания незаметно теряет видимость в результатах поиска — уменьшается доля показов.
-
Проседает трафик и количество установок приложения или конверсий.
-
Оптимизационные решения принимаются с опозданием, ведь проблема становится заметной только тогда, когда результаты уже упали.
Как исправить:
-
Отслеживайте IS в динамике — регулярно проверяйте показатель в отчетах Apple Ads.
-
Проверяйте причину проседания: бюджет или рейтинг — это поможет понять, что именно нужно скорректировать.
-
Оптимизируйте ставки и бюджеты, когда IS падает из-за конкуренции или недостаточного финансирования.
Отсутствие аналитики
Отсутствие трекинга ключевых метрик — конверсий, LTV, ROAS, TTR — приводит к искажению понимания результатов.
Последствия:
-
Невозможность понять, какие кампании приносят отдачу.
-
Потеря денег на нерелевантный трафик.
-
Отсутствие данных для корректировки ставок и оптимизации рекламы.
Как исправить:
-
Используйте MMP (Mobile Measurement Partner) или SKAdNetwork для сбора данных.
-
Отслеживайте жизненный цикл пользователя — смотрите LTV, Retention Rate (процент возвращения клиентов в приложение через определенный период), ROAS.
-
Регулярно анализируйте Search Term Report — это поможет оптимизировать ключевые слова.
Графік з Adjust, демонструє КРІ — дохід кампанії
Несогласованность данных Apple Ads и аналитических платформ (MMP)
Количество установок и показатели эффективности в Apple Ads отличаются от данных в сторонних системах аналитики, таких как Adjust, AppsFlyer и т. д.
Причина — разные модели атрибуции: Apple использует собственную SKAdNetwork и подход LAT (Limit Ad Tracking), тогда как MMP — свои методы отслеживания.
Последствия:
-
Неправильная оценка ROI/ROAS.
-
Решения по оптимизации кампаний принимаются на основе некорректных данных.
-
Возможные преждевременные отключения прибыльных ключевых слов или стран.
Как исправить:
-
Всегда сверяйте данные из обоих источников, понимая принцип их атрибуции.
-
Используйте SKAdNetwork как эталон для Apple Ads, а MMP — для большей детализации.
-
Объясняйте заказчикам услуги UA разницу в атрибуции, чтобы избежать неправильных выводов.
Неиспользование Custom Product Pages (CPP)
Apple позволяет создавать индивидуальные страницы приложения (Custom Product Pages) для разных аудиторий, но многие рекламодатели используют только стандартную страницу.
Последствия:
-
Низкая конверсия из-за несоответствия рекламы и страницы.
-
Потеря потенциальных клиентов.
Как исправить:
-
Создайте Custom Product Pages с уникальным контентом под каждую рекламную группу.
-
Используйте A/B-тестирование, чтобы найти самый эффективный вариант.
Каннибализация рейтинга
Возникает, когда показы в Apple Ads перекрывают органическую выдачу. Если приложение уже имеет высокие позиции по определенным ключам, платные результаты перетягивают установки, которые должны были быть органическими.
Последствия:
-
Бесполезные траты бюджета — вы платите за установки, которые должны были быть бесплатными.
-
Чрезмерная конкуренция с самим собой — повышаются ставки и снижается эффективность рекламы.
Как исправить:
-
Используйте брендовую кампанию только там, где есть конкуренты, которые рекламируются под вашим именем.
-
Анализируйте пересечение между Apple Ads и ASO — когда по определенным запросам у вас высокая органическая видимость, уменьшайте ставки или отключайте рекламу по этим словам.
-
Используйте SKAdNetwork и MMP для расчета реального влияния Apple Ads на органику.
Ошибки при локализации рекламы
Неправильная локализация может значительно снизить эффективность кампаний, даже если продукт качественный.
Основные ошибки при локализации:
-
Использование машинного перевода без проверки.
-
Отсутствие локальных ключевых слов в таргетинге (ключей, которые используют именно жители конкретной страны, а не буквальный перевод с другого языка).
-
Игнорирование культурных и языковых особенностей.
-
Использование универсальных креативов для всех рынков.
Примеры плохой локализации: второй, третий и пятый скриншоты не переведены
Последствия:
-
Реклама выглядит неестественно или непонятно.
-
Формируется ощущение некачественной коммуникации со стороны бренда.
-
Потеря тапов и высокий CPI из-за низкой вовлеченности.
Недостаточный охват из-за нерелевантных или непопулярных ключевых слов
-
Oтказ аудитории взаимодействовать с рекламой.
Как исправить:
-
Привлекайте носителей языка или профессиональных переводчиков для проверки текстов.
-
Тестируйте различные варианты локализованных заголовков и описаний, адаптированные визуальные элементы и цветовые схемы.
-
Используйте для исследования ключевых слов локальные инструменты — сервисы, которые показывают статистику именно по конкретному рынку, то есть с фильтром стран, регионов.
-
Анализируйте фактические поисковые запросы в отчетах Apple Ads и корректируйте кампании.
-
Анализируйте конкурентов на локальном рынке, чтобы понять стиль коммуникации, который работает для местной аудитории, и адаптируйте свой стиль соответственно.
-
Настраивайте CPP для создания уникальных страниц под каждый рынок.
Запуск Apple Ads в стране, где реклама недоступна
Некоторые страны имеют собственный App Store (например, Литва), но Apple Ads не поддерживается. Пользователи могут органично загружать приложение, однако эти страны не отображаются в списке доступных для рекламных запусков.
Последствия:
-
невозможность запуска рекламы в выбранной стране, потеря времени на настройку, риск неправильного планирования бюджета.
Как исправить:
-
проверьте официальный список стран, где доступна Apple Ads — если целевой страны нет, нужно настраивать кампании на другие рынки, где Apple Ads работает.
Игнорирование того, что некоторые страны в App Store имеют только fallback-локаль
В некоторых странах (например, Доминиканская Республика, Ирак, Словения) в App Store Connect нет отдельной локали. В таких случаях приложение отображается через fallback-локаль — обычно English (US) или English (UK).
Это означает, что все стандартные страницы и Custom Product Pages также будут на английском языке, независимо от выбора разработчика.
Последствия:
-
Снижение конверсии из-за несоответствия языка страницы ожиданиям пользователей
-
Неверное семантическое ядро — ключи на других языках не будут работать, система учитывает только английские запросы.
-
Потеря бюджета на нерелевантные кампании.
Как исправить:
-
Перед запуском Apple Ads проверьте, доступна ли целевая локаль в App Store Connect.
-
Для стран без локалей учитывайте, что страница и Apple Ads будут на английском языке.
-
Семантическое ядро собирайте под английский язык.
-
В отчетах корректно отделяйте страны с fallback-локалью, чтобы не ожидать высокого CR от рекламы.
Игнорирование правил и обновлений Apple Ads
Apple постоянно обновляет правила работы Apple Ads, добавляет новые функции и меняет алгоритмы. Когда рекламодатель не следит за обновлениями, он рискует нарушить политику Apple или потерять конкурентное преимущество.
Последствия:
-
Отклонение объявлений — кампания не работает, а время потрачено зря.
-
Потеря эффективности — конкуренты используют новые возможности, а вы — нет.
-
Проблемы с аналитикой — неправильный сбор данных из-за игнорирования новых настроек.
Как исправить:
-
Регулярно проверяйте официальные ресурсы Apple Search Ads — Справочный центр Apple Search Ads, App Store Review Guidelines
-
Следите за новостями в MMP и профильных сообществах, например, Apple Ads в Discord (ASO Busters), Twitter (Apple Search Ads), LinkedIn (SearchAds.com).
-
Адаптируйте кампании под новые алгоритмы — тестируйте различные стратегии ставок, оптимизируйте аналитику.
Ожидания высокого TTR (Tap-Through Rate) в Search Tab Ads и Today Tab Ads
В форматах Search Tab Ads и Today Tab Ads показатель TTR всегда ниже, чем в поисковых кампаниях. Это происходит потому, что пользователи видят рекламу во вкладках App Store, но не всегда намерены сразу взаимодействовать с ней.
Многие рекламодатели сравнивают TTR этих кампаний с поисковыми кампаниями, где аудитория активно ищет приложение. Из-за этого низкий процент тапов ошибочно воспринимают как слабую эффективность и отключают рабочие кампании.
Последствия:
-
Кампании с низким TTR часто останавливают преждевременно, даже если они приносят установки и прибыль.
-
Часть аудитории не доходит до установки, хотя сделала бы это после повторных показов.
-
Проседание общей видимости приложения в App Store, поскольку Today Tab Ads и Search Tab Ads работают как брендовая реклама, повышающая узнаваемость.
Как исправить:
-
Оценивайте эффективность таких кампаний не только по TTR, но и по другим метрикам — CPI, CR, Retention Rate.
-
Тестируйте различные визуальные материалы, чтобы повысить вовлеченность пользователей.
Использование таргетинга по возрасту и гендеру
В настройках Apple Ads есть возможность задавать ограничения по возрасту и полу. Но на практике это часто вредит кампаниям. Причина в том, что значительная часть пользователей не делится персональными данными в своем Apple ID.
Apple Ads автоматически исключит всех, у кого эти параметры не заполнены. В результате вы получаете значительно более узкую аудиторию.
Последствия:
-
Значительное сужение аудитории из-за автоматического исключения пользователей без заданных возраста или пола.
-
Искаженная аналитика — кампания может выглядеть неэффективной только из-за того, что вы ограничили доступную аудиторию.
Как исправить:
-
Не применяйте ограничения по возрасту и полу в настройках Apple Ads.
-
Проводите оптимизацию через ключевые слова, Custom Product Pages, анализ CR и CPI.
Недостаточная оптимизация ASO перед запуском Apple Ads
Часто кампании в Apple Ads начинают без предварительной работы с ASO. В результате метаданные, такие как название, описание, ключевые слова и визуалы (иконка, скриншоты) в App Store Connect не соответствуют рекламе.
Пользователь может кликнуть на объявление (высокий CTR), но на странице приложения он не находит подтверждения ожиданий. Это приводит к низкому CR (Conversion Rate).
Последствия:
-
Низкий CR даже при хорошем CTR.
-
Увеличение стоимости инсталляции.
-
Потеря рекламного бюджета без результата.
Как исправить:
-
Перед запуском Apple Ads проведите ASO-аудит.
-
Оптимизируйте title, subtitle, description, keywords под ключевые запросы.
-
Подготовьте актуальные скриншоты, усиливающие рекламные месседжи.
-
Используйте Custom Product Pages для согласованности рекламы и страницы.
Игнорирование юридических требований Apple Ads в разных странах
Apple Ads имеет специальные регуляторные требования в отдельных странах, выходящие за рамки стандартных настроек.
Во Франции реклама регулируется законом Sapin II, который требует от рекламодателей подтвердить прозрачность и соответствие объявлений местным нормам.
В кабинете Apple Ads при создании кампании с таргетингом на Францию появляется специальный чекбокс с подтверждением соответствия этим требованиям. Если его не нажать, кампания просто не будет запущена — она останется в статусе Not Running.
В Китайской Народной Республике (mainland China) необходимо дополнительное юридическое одобрение. Рекламодатель должен загрузить бизнес-документы (лицензии, разрешения и другие подтверждения деятельности). Кампании не будут работать без одобрения.
Подробнее о запуске рекламы в Китае в официальной справке Apple.
Последствия:
-
Кампании не запускаются, даже если все остальные настройки сделаны правильно.
-
Потеря времени на поиск в официальной справке, почему не запускается реклама.
Как исправить:
-
Проверяйте локальные требования перед запуском.
-
В кабинете Apple Ads внимательно читайте всплывающие окна или предупреждения при создании кампаний в этих регионах и выполняйте все шаги.
Полный перечень требований по странам можно найти в Apple Advertising Services Countries and Regions Specific Terms.
Глоссарий
TTR (Tap-Through Rate) — показатель кликабельности рекламы; процент пользователей, которые нажали на объявление после просмотра.
CR (Conversion Rate) — коэффициент конверсии; процент клиентов, которые установили приложение после клика по рекламе.
CPT (Cost per Tap) — стоимость одного клика (тапа) по рекламному объявлению.
CPI (Cost per Install) — стоимость одной установки приложения.
CPA (Cost per Action) — стоимость за действие пользователя (регистрация, покупка и т. д.).
SAP (Search Ads Popularity)— показатель популярности ключевого слова в App Store, отражающий частоту его поиска клиентами.
ROAS (Return on Ad Spend) — рентабельность рекламных расходов; прибыль, полученная с каждого потраченного доллара на рекламу.ROI (Return on Investment) — общая рентабельность инвестиций; показывает соотношение прибыли к затратам.
IS (Impression Share) — доля показов; процент показов вашей рекламы от общего количества возможных.
LTV (Lifetime Value) — пожизненная ценность пользователя; сумма прибыли, которую он приносит за все время использования приложения.
MMP (Mobile Measurement Partner) — партнер по измерению мобильных кампаний, отслеживающий установки и взаимодействия клиентов.
CPP (Custom Product Pages) — кастомные страницы продукта в App Store, созданные для тестирования различных креативов или аудиторий.
Retention Rate — показатель удержания; процент пользователей, которые возвращаются в приложение через определенный период после установки.
