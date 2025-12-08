Ошибки в Apple ADS: чем это грозит и как исправлять

Реклама в Apple Ads — мощный инструмент для продвижения приложений в App Store. Однако даже опытные рекламодатели часто допускают ошибки, которые снижают эффективность кампаний и приводят к перерасходу бюджета.

Ниже рассмотрю самые распространенные ошибки, их последствия и пути исправления.

Отсутствие анализа конкурентов и спроса в нише

Важно понимать, кто ваши основные конкуренты, какие запросы вводят пользователи и какие задачи они пытаются решить. Без этого бюджет может тратиться на рекламу, которая не привлекает внимания или не выделяется среди предложений других брендов.

Последствия:

Нерелевантный трафик — реклама показывается по нецелевым запросам, потенциальные клиенты не устанавливают приложение или быстро его удаляют. Низкая конверсия — объявления не соответствуют реальным интересам аудитории. Проигрыш конкурентам — другие бренды лучше адаптируют свои Apple Ads кампании под потребности ЦА. Потеря бюджета — средства тратятся на клики без результата.

Как исправить:

Изучите конкурентов — проверьте, кто рекламируется по вашим целевым ключевым словам. Изучите спрос в нише — соберите самые популярные запросы в вашей категории и отсейте слишком общие ключевые слова — они обычно дорогие и не дают качественных установок. Определите уникальные преимущества приложения — почему пользователь должен выбрать именно вас, и сделайте это основой рекламного сообщения. Тестируйте и оптимизируйте — регулярно просматривайте ключевые показатели, удаляйте неэффективные ключевые слова, проверяйте новые варианты объявлений.

Использование только Search Match в качестве основного источника ключевых слов

Search Match — это автоматический таргетинг, где Apple сам определяет ключевые слова для показа рекламы. Если использовать только этот режим, система может показывать рекламу по нерелевантным запросам.

Последствия:

Потеря бюджета из-за показа рекламы нецелевой аудитории. Снижение коэффициента конверсии (CR). Более дорогие установки (CPI).

Как исправить:

Используйте ручной таргетинг по ключевым словам. Сочетайте Exact Match (точное совпадение) и Broad Match (широкий таргетинг) для лучшей эффективности.

Неправильная структура кампаний

Многие создают одну рекламную кампанию, добавляя туда все ключевые слова. Это приводит к хаосу и неконтролируемым расходам.

Последствия:

Расходы бюджета на неэффективные запросы. Сложно отслеживать эффективность рекламы.

Как исправить.

Разбейте рекламу на определенные кампании:

Our brand — ключевые слова, содержащие название вашего приложения. Competitors brand — названия конкурирующих приложений. Common terms — общие запросы, связанные с вашей тематикой. Discovery — кампания для поиска новых ключевых слов.

Пример: если у вас туристическое приложение, запрос «Google Maps» может быть в Competitors brand, а «планировщик путешествий» — в Common terms.

Игнорирование брендовых кампаний и запросов

Иногда рекламодатели не выделяют запросы, связанные с названием приложения, в отдельные кампании или вообще не запускают защитную рекламу, считая, что приложение и так имеет высокие позиции в органике.

Брендовая активность удерживает трафик, контролирует стоимость установок и не позволяет конкурентам показываться по вашим ключевым словам.

Последствия:

Вы не видите, сколько установок получаете именно с брендовых запросов. Теряете контроль над бюджетом и ставками для этих запросов. Конкуренты могут перехватывать трафик, используя ваши ключевые слова. Сложно управлять ставками для трафика на брендовые и общие запросы в рамках одной кампании. Неэффективное распределение бюджета приводит к повышению CPI.

Как исправить:

Создайте отдельную кампанию на запросы, содержащие название вашего приложения. Используйте Exact Match для полного контроля над ставками. Запускайте брендозащитные кампании — это поможет управлять трафиком и не терять потенциальных пользователей. Расширьте семантику — добавляйте broad match (широкое соответствие), варианты с возможными ошибками в написании бренда и связанные запросы. Выделяйте достаточный бюджет и следите, чтобы кампания получала нужное количество показов и могла конкурировать. Регулярно анализируйте эффективность — просматривайте результаты, оптимизируйте ставки и добавляйте новые ключевые слова для поддержания эффективности.

Фокусировка бюджета на ограниченном количестве ключевых слов

Часто рекламодатели тратят большую часть бюджета на несколько ключевых слов — преимущественно это брендовые запросы или общие ключи. Такая стратегия ограничивает рост и делает кампании зависимыми от ограниченного пула поисковых терминов.

Последствия:

Кампании становятся слишком зависимыми от нескольких ключевых слов. Растет риск резкого повышения CPI из-за конкуренции. Утрачиваются возможности для масштабирования и выхода на новые сегменты аудитории.

Как исправить:

Расширяйте семантику с помощью Discovery кампаний. Добавляйте новые релевантные поисковые слова и тестируйте их на широкой выборке. Используйте точное соответствие, чтобы контролировать эффективность новых ключей. Постепенно переносите работающие запросы в отдельные группы для оптимизации ставок.

Завышенные ставки в кампаниях защиты бренда

Такой подход быстро увеличивает расходы: вы все равно выигрываете большинство аукционов, но платите неоправданно дорого. Важно учитывать еще один момент: брендовая реклама может перекрывать органику.

Потенциальные клиенты, которые уже искали ваше приложение по названию, нажимают на рекламу вместо органического результата — вы платите за установку, которая произошла и без рекламы.

Завышенный CPI и перерасход бюджета. Каннибализация органики — это плата за установки, которые произошли бы и без рекламы.

Как исправить:

Устанавливайте разумные пределы ставок для брендовых запросов, ориентируясь на приемлемый CPI или CPA. Анализируйте долю органических и платных установок по брендовым ключам, чтобы оценивать уровень каннибализации.

Неправильный выбор ключевых слов

Подбор запросов, которые не соответствуют содержанию приложения или не отражают его основные функции, может привести к нерелевантным показам рекламы.

Последствия:

Снижение эффективности кампании из-за показов для неподходящей аудитории. Расходы бюджета на тапы, которые не приносят конверсий.

Как исправить:

Подбирайте запросы, которые четко отражают функционал и преимущества приложения. Регулярно просматривайте и обновляйте список ключевых слов в соответствии с изменениями в вашем приложении и рынке.

Отсутствие минус-слов (Negative Keywords)

Без исключения нерелевантные запросы появляются по чужим запросам и приводят нецелевую аудиторию.

Последствия:

Расходы на нецелевые переходы. Снижение релевантности кампании и ухудшение ее эффективности.

Как исправить:

Используйте Negative Keywords для отсечения нерелевантных запросов. Регулярно анализируйте Search Term Report и добавляйте лишние запросы в список исключений.

Использование одних и тех же ключевых слов в Broad Match и как минус-слов в Exact Match

Вы добавляете ключевые слова в широком соответствии (Broad Match), но в то же время ставите их в минус-слова в Exact Match.

Последствия:

Объявления блокируются, потому что нерелевантные запросы мешают рекламе показываться. Теряется полезный трафик. Статистика искажается — кажется, что кампания не работает, хотя проблема в конфликте настроек.

Как исправить:

Проверьте, дублируются ли ключевые слова в списках минус-слов — на уровне кампании и группы объявлений.

Удалите из минус-слов те, которые совпадают или похожи на активные ключи в Broad или Exact Match. Используйте минус-слова только для нерелевантных запросов, а не для контроля трафика между типами соответствия. Просмотрите Search terms report через несколько дней после изменений — убедитесь, что нужные запросы начали показываться.

Например, если ваше приложение — платное, в минус-слова можно добавить «бесплатно», чтобы не тратить бюджет на тех, кто ищет бесплатные варианты.

Слишком быстрое отключение ключевых слов

Для формирования адекватной статистики нужно время и достаточное количество кликов. Если ставку снять слишком рано — можно потерять потенциально выгодные ключи, которые просто нуждались в коррекции.

Последствия:

Преждевременное отключение уменьшает количество эффективных поисковых запросов и ограничивает масштабирование. Можно потерять потенциально выгодные ключи, которые еще не успели проявить эффективность. Кампания становится зависимой от небольшого количества стабильных запросов.

Как исправить:

Вместо паузы сначала снижайте ставку. Почти каждое ключевое слово может стать рентабельным, если найти правильный уровень ставки. Определите верхний предел ставки, учитывая целевую цену за установку (CPI) и коэффициент конверсии CR (Conversion Rate). Периодически просматривайте результаты, ведь со временем CR может меняться, и ключ станет более эффективным.

Использование ключевых слов без проверки актуального SAP (Search Ads Popularity)

Ранее метрика SAP позволяла оценить частотность запросов в App Store и определить ключевые слова с наибольшим потенциалом трафика.В октябре 2025 года Apple изменил принцип ее отображения. Ранее в рекламном кабинете отображались только индикаторы в виде точек, а точные числовые значения предоставляли сторонние ASO-инструменты.

После обновления появился отчет Monthly Search Term Rank Report с SAP для высокочастотных ключей. Вместо этого сторонние инструменты потеряли доступ к подробным значениям SAP и больше не дают полной картины популярности запросов.

В результате рекламодателям стало сложнее отличить запросы с реальным трафиком от низкопопулярных.

Последствия:

Минимальное количество показов — кампания не набирает трафик из-за малой популярности запроса. Бесполезное расходование бюджета — ключевые слова активны, но не приносят установок. Потеря возможностей — ресурсы тратятся на слова без спроса, вместо того чтобы инвестировать в средне- и высокочастотные запросы.

Как исправить:

Используйте Monthly Search Term Rank Report в Apple Ads или сторонние инструменты, чтобы оценить популярность запросов. Сосредоточьтесь на ключевых словах с реальными показами. Регулярно анализируйте Monthly Search Term Rank Report. Обращайте внимание на ключи с низким TTR или нулевыми показами — они неэффективны. Заменяйте их запросами, которые стабильно приносят тапы и установки.

Не отслеживаются ключевые запросы с пунктуацией или смешанными языками

В Apple Ads ключевые слова с знаками препинания или смешанными языками, например английским и китайским, часто получают низкий SAP, даже если они релевантны аудитории.

Последствия:

Игнорирование таких запросов может привести к потере потенциальных пользователей, которые вводят подобные комбинации в поиске. Вы можете не учитывать значительную часть целевой аудитории, которая использует смешанные языковые запросы или специфическую пунктуацию.

Как исправить:

Рассматривайте все возможные варианты написания ключевых слов, включая те, которые содержат пунктуацию или смешанные языки. Добавляйте такие ключевые слова в кампании и отслеживайте их эффективность, даже несмотря на низкий SAP. Чтобы избежать нерелевантных показов, добавляйте ключевые слова с похожими характеристиками, которые не соответствуют вашей аудитории.

Неправильная настройка ставок (CPT Bidding)

Завышенные или заниженные ставки влияют на показы рекламы и расходы.

Последствия:

Завышенные ставки — быстрое исчерпание бюджета без оптимального количества установок. Заниженные ставки — реклама почти не показывается, и приложение не получает установок.

Как исправить:

Используйте CPT с оптимальными ставками — ориентируйтесь на стоимость конверсии и ROAS. Тестируйте разные уровни ставок и анализируйте результаты.

Отсутствие оптимизации ставок для разных ключевых слов

Установка одинаковых ставок для всех ключевых слов без учета их эффективности.

Последствия:

переплата за менее эффективные ключевые слова и недополучение трафика по высокоэффективным запросам.

Как исправить:

анализируйте показатели эффективности каждого ключевого слова.

Слишком низкий Daily Budget Cap

Daily Cap — это дневной бюджет кампании, который ограничивает расходы в пределах суток. Когда он слишком низкий, РК исчерпывает лимит задолго до окончания дня, и кампания перестает показываться в поиске.

Последствия:

Потеря пиковых показов и трафика. Кампания «выключается» посреди дня, когда конкуренты продолжают показываться. Искаженная аналитика. Данные выглядят стабильными, но на самом деле реклама не работает часть суток. Неравномерное распределение бюджета.

Как исправить:

Проверьте среднее дневное потребление бюджета. Когда Daily Cap равен среднему или ниже, это сигнал, что лимит слишком жесткий. Повысьте дневной бюджет на 20–30% выше среднего уровня, чтобы система имела запас и могла покрывать пиковые часы показов. Просматривайте Cap регулярно — после изменений в ставках, ключевых словах или сезонного роста трафика.

Не отслеживается ROAS / TTR (Tap-Through Rate)

ROAS (Return on Ad Spend) — показывает, сколько дохода приносит каждый вложенный в рекламу $1.

TTR (Tap-Through Rate) — показатель кликабельности рекламы в Apple Ads.

Многие рекламодатели анализируют только CPI, игнорируя ROAS и TTR. В результате можно получать недорогие установки, но без прибыли, или наоборот — считать кампанию неэффективной, не понимая истинной ценности пользователя.

Последствия:

Вы не знаете, приносит ли реклама доход. Высокий CPI не обязательно означает убытки — нужно оценивать доход после инсталляции. Низкий TTR может сигнализировать о нерелевантности объявления или креатива.

Как исправить:

Отслеживайте ROAS через системы аналитики (AppsFlyer, Adjust), чтобы видеть прибыльность каждой группы ключевых слов. Оптимизируйте TTR — тестируйте различные креативы, скриншоты и тексты. Делайте выводы не только по CPI, но и по всему пути клиента — от клика до покупки.

Отсутствие ежедневного мониторинга Impression Share

Impression Share (IS) — метрика, показывающая, какой процент от всех потенциальных показов фактически получает ваша реклама. Без регулярного контроля легко пропустить момент, когда кампания начинает терять охват.

Последствия:

Кампания незаметно теряет видимость в результатах поиска — уменьшается доля показов. Проседает трафик и количество установок приложения или конверсий. Оптимизационные решения принимаются с опозданием, ведь проблема становится заметной только тогда, когда результаты уже упали.

Как исправить:

Отслеживайте IS в динамике — регулярно проверяйте показатель в отчетах Apple Ads. Проверяйте причину проседания: бюджет или рейтинг — это поможет понять, что именно нужно скорректировать. Оптимизируйте ставки и бюджеты, когда IS падает из-за конкуренции или недостаточного финансирования.

Отсутствие аналитики

Отсутствие трекинга ключевых метрик — конверсий, LTV, ROAS, TTR — приводит к искажению понимания результатов.

Последствия:

Невозможность понять, какие кампании приносят отдачу. Потеря денег на нерелевантный трафик. Отсутствие данных для корректировки ставок и оптимизации рекламы.

Как исправить:

Используйте MMP (Mobile Measurement Partner) или SKAdNetwork для сбора данных. Отслеживайте жизненный цикл пользователя — смотрите LTV, Retention Rate (процент возвращения клиентов в приложение через определенный период), ROAS. Регулярно анализируйте Search Term Report — это поможет оптимизировать ключевые слова.

Графік з Adjust, демонструє КРІ — дохід кампанії

Несогласованность данных Apple Ads и аналитических платформ (MMP)

Количество установок и показатели эффективности в Apple Ads отличаются от данных в сторонних системах аналитики, таких как Adjust, AppsFlyer и т. д.

Причина — разные модели атрибуции: Apple использует собственную SKAdNetwork и подход LAT (Limit Ad Tracking), тогда как MMP — свои методы отслеживания.

Последствия:

Неправильная оценка ROI/ROAS. Решения по оптимизации кампаний принимаются на основе некорректных данных. Возможные преждевременные отключения прибыльных ключевых слов или стран.

Как исправить:

Всегда сверяйте данные из обоих источников, понимая принцип их атрибуции. Используйте SKAdNetwork как эталон для Apple Ads, а MMP — для большей детализации. Объясняйте заказчикам услуги UA разницу в атрибуции, чтобы избежать неправильных выводов.

Неиспользование Custom Product Pages (CPP)

Apple позволяет создавать индивидуальные страницы приложения (Custom Product Pages) для разных аудиторий, но многие рекламодатели используют только стандартную страницу.

Последствия:

Низкая конверсия из-за несоответствия рекламы и страницы. Потеря потенциальных клиентов.

Как исправить:

Создайте Custom Product Pages с уникальным контентом под каждую рекламную группу. Используйте A/B-тестирование, чтобы найти самый эффективный вариант.

Каннибализация рейтинга

Возникает, когда показы в Apple Ads перекрывают органическую выдачу. Если приложение уже имеет высокие позиции по определенным ключам, платные результаты перетягивают установки, которые должны были быть органическими.

Последствия:

Бесполезные траты бюджета — вы платите за установки, которые должны были быть бесплатными. Чрезмерная конкуренция с самим собой — повышаются ставки и снижается эффективность рекламы.

Как исправить:

Используйте брендовую кампанию только там, где есть конкуренты, которые рекламируются под вашим именем. Анализируйте пересечение между Apple Ads и ASO — когда по определенным запросам у вас высокая органическая видимость, уменьшайте ставки или отключайте рекламу по этим словам. Используйте SKAdNetwork и MMP для расчета реального влияния Apple Ads на органику.

Ошибки при локализации рекламы

Неправильная локализация может значительно снизить эффективность кампаний, даже если продукт качественный.

Основные ошибки при локализации:

Использование машинного перевода без проверки. Отсутствие локальных ключевых слов в таргетинге (ключей, которые используют именно жители конкретной страны, а не буквальный перевод с другого языка). Игнорирование культурных и языковых особенностей. Использование универсальных креативов для всех рынков.

Примеры плохой локализации: второй, третий и пятый скриншоты не переведены

Последствия:

Реклама выглядит неестественно или непонятно. Формируется ощущение некачественной коммуникации со стороны бренда. Потеря тапов и высокий CPI из-за низкой вовлеченности.

Недостаточный охват из-за нерелевантных или непопулярных ключевых слов

Oтказ аудитории взаимодействовать с рекламой.

Как исправить:

Привлекайте носителей языка или профессиональных переводчиков для проверки текстов. Тестируйте различные варианты локализованных заголовков и описаний, адаптированные визуальные элементы и цветовые схемы. Используйте для исследования ключевых слов локальные инструменты — сервисы, которые показывают статистику именно по конкретному рынку, то есть с фильтром стран, регионов. Анализируйте фактические поисковые запросы в отчетах Apple Ads и корректируйте кампании. Анализируйте конкурентов на локальном рынке, чтобы понять стиль коммуникации, который работает для местной аудитории, и адаптируйте свой стиль соответственно. Настраивайте CPP для создания уникальных страниц под каждый рынок.

Запуск Apple Ads в стране, где реклама недоступна

Некоторые страны имеют собственный App Store (например, Литва), но Apple Ads не поддерживается. Пользователи могут органично загружать приложение, однако эти страны не отображаются в списке доступных для рекламных запусков.

Последствия:

невозможность запуска рекламы в выбранной стране, потеря времени на настройку, риск неправильного планирования бюджета.

Как исправить:

проверьте официальный список стран, где доступна Apple Ads — если целевой страны нет, нужно настраивать кампании на другие рынки, где Apple Ads работает.

Игнорирование того, что некоторые страны в App Store имеют только fallback-локаль

В некоторых странах (например, Доминиканская Республика, Ирак, Словения) в App Store Connect нет отдельной локали. В таких случаях приложение отображается через fallback-локаль — обычно English (US) или English (UK).

Это означает, что все стандартные страницы и Custom Product Pages также будут на английском языке, независимо от выбора разработчика.

Последствия:

Снижение конверсии из-за несоответствия языка страницы ожиданиям пользователей Неверное семантическое ядро — ключи на других языках не будут работать, система учитывает только английские запросы. Потеря бюджета на нерелевантные кампании.

Как исправить:

Перед запуском Apple Ads проверьте, доступна ли целевая локаль в App Store Connect. Для стран без локалей учитывайте, что страница и Apple Ads будут на английском языке. Семантическое ядро собирайте под английский язык. В отчетах корректно отделяйте страны с fallback-локалью, чтобы не ожидать высокого CR от рекламы.

Игнорирование правил и обновлений Apple Ads

Apple постоянно обновляет правила работы Apple Ads, добавляет новые функции и меняет алгоритмы. Когда рекламодатель не следит за обновлениями, он рискует нарушить политику Apple или потерять конкурентное преимущество.

Последствия:

Отклонение объявлений — кампания не работает, а время потрачено зря. Потеря эффективности — конкуренты используют новые возможности, а вы — нет. Проблемы с аналитикой — неправильный сбор данных из-за игнорирования новых настроек.

Как исправить:

Ожидания высокого TTR (Tap-Through Rate) в Search Tab Ads и Today Tab Ads

В форматах Search Tab Ads и Today Tab Ads показатель TTR всегда ниже, чем в поисковых кампаниях. Это происходит потому, что пользователи видят рекламу во вкладках App Store, но не всегда намерены сразу взаимодействовать с ней.

Многие рекламодатели сравнивают TTR этих кампаний с поисковыми кампаниями, где аудитория активно ищет приложение. Из-за этого низкий процент тапов ошибочно воспринимают как слабую эффективность и отключают рабочие кампании.

Последствия:

Кампании с низким TTR часто останавливают преждевременно, даже если они приносят установки и прибыль. Часть аудитории не доходит до установки, хотя сделала бы это после повторных показов. Проседание общей видимости приложения в App Store, поскольку Today Tab Ads и Search Tab Ads работают как брендовая реклама, повышающая узнаваемость.

Как исправить:

Оценивайте эффективность таких кампаний не только по TTR, но и по другим метрикам — CPI, CR, Retention Rate. Тестируйте различные визуальные материалы, чтобы повысить вовлеченность пользователей.

Использование таргетинга по возрасту и гендеру

В настройках Apple Ads есть возможность задавать ограничения по возрасту и полу. Но на практике это часто вредит кампаниям. Причина в том, что значительная часть пользователей не делится персональными данными в своем Apple ID.

Apple Ads автоматически исключит всех, у кого эти параметры не заполнены. В результате вы получаете значительно более узкую аудиторию.

Последствия:

Значительное сужение аудитории из-за автоматического исключения пользователей без заданных возраста или пола. Искаженная аналитика — кампания может выглядеть неэффективной только из-за того, что вы ограничили доступную аудиторию.

Как исправить:

Не применяйте ограничения по возрасту и полу в настройках Apple Ads. Проводите оптимизацию через ключевые слова, Custom Product Pages, анализ CR и CPI.

Недостаточная оптимизация ASO перед запуском Apple Ads

Часто кампании в Apple Ads начинают без предварительной работы с ASO. В результате метаданные, такие как название, описание, ключевые слова и визуалы (иконка, скриншоты) в App Store Connect не соответствуют рекламе.

Пользователь может кликнуть на объявление (высокий CTR), но на странице приложения он не находит подтверждения ожиданий. Это приводит к низкому CR (Conversion Rate).

Последствия:

Низкий CR даже при хорошем CTR. Увеличение стоимости инсталляции. Потеря рекламного бюджета без результата.

Как исправить:

Перед запуском Apple Ads проведите ASO-аудит. Оптимизируйте title, subtitle, description, keywords под ключевые запросы. Подготовьте актуальные скриншоты, усиливающие рекламные месседжи. Используйте Custom Product Pages для согласованности рекламы и страницы.

Игнорирование юридических требований Apple Ads в разных странах

Apple Ads имеет специальные регуляторные требования в отдельных странах, выходящие за рамки стандартных настроек.

Во Франции реклама регулируется законом Sapin II, который требует от рекламодателей подтвердить прозрачность и соответствие объявлений местным нормам.

В кабинете Apple Ads при создании кампании с таргетингом на Францию появляется специальный чекбокс с подтверждением соответствия этим требованиям. Если его не нажать, кампания просто не будет запущена — она останется в статусе Not Running.

В Китайской Народной Республике (mainland China) необходимо дополнительное юридическое одобрение. Рекламодатель должен загрузить бизнес-документы (лицензии, разрешения и другие подтверждения деятельности). Кампании не будут работать без одобрения.

Подробнее о запуске рекламы в Китае в официальной справке Apple.

Последствия:

Кампании не запускаются, даже если все остальные настройки сделаны правильно. Потеря времени на поиск в официальной справке, почему не запускается реклама.

Как исправить:

Проверяйте локальные требования перед запуском. В кабинете Apple Ads внимательно читайте всплывающие окна или предупреждения при создании кампаний в этих регионах и выполняйте все шаги.

Полный перечень требований по странам можно найти в Apple Advertising Services Countries and Regions Specific Terms.

Глоссарий

TTR (Tap-Through Rate) — показатель кликабельности рекламы; процент пользователей, которые нажали на объявление после просмотра.

CR (Conversion Rate) — коэффициент конверсии; процент клиентов, которые установили приложение после клика по рекламе.

CPT (Cost per Tap) — стоимость одного клика (тапа) по рекламному объявлению.

CPI (Cost per Install) — стоимость одной установки приложения.

CPA (Cost per Action) — стоимость за действие пользователя (регистрация, покупка и т. д.).

SAP (Search Ads Popularity)— показатель популярности ключевого слова в App Store, отражающий частоту его поиска клиентами.

ROAS (Return on Ad Spend) — рентабельность рекламных расходов; прибыль, полученная с каждого потраченного доллара на рекламу.ROI (Return on Investment) — общая рентабельность инвестиций; показывает соотношение прибыли к затратам.

IS (Impression Share) — доля показов; процент показов вашей рекламы от общего количества возможных.

LTV (Lifetime Value) — пожизненная ценность пользователя; сумма прибыли, которую он приносит за все время использования приложения.

MMP (Mobile Measurement Partner) — партнер по измерению мобильных кампаний, отслеживающий установки и взаимодействия клиентов.

CPP (Custom Product Pages) — кастомные страницы продукта в App Store, созданные для тестирования различных креативов или аудиторий.

Retention Rate — показатель удержания; процент пользователей, которые возвращаются в приложение через определенный период после установки.